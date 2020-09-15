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Новини Агресія Росії проти України
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вибух (4364) граната (785) поранення (2776) операція Об’єднаних сил (6725)

Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб

Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб

У районі населеного пункту Шуми на Донбасі внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє українських військовослужбовців - полковник і прессекретар однієї з бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 15 вересня, близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

"Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.", - повідомили в штабі.

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У прес-центрі ОС підкреслили, що в світлі події, дуже важливим є питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно піднімає в рамках і Мінського, і Нормандського форматів.

Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб 01
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Топ коментарі
+31
это неприцельно или уже прицельно
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15.09.2020 15:03
+26
акакаяразница, если граната была несистемная!
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15.09.2020 15:05
+19
ворожі ДРГ заборонено нейтралізовувати - бо це буде порушенням перемир'я; а бубочка психуватиме...
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15.09.2020 15:08
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это неприцельно или уже прицельно
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15.09.2020 15:03 Відповісти
акакаяразница, если граната была несистемная!
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15.09.2020 15:05 Відповісти
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15.09.2020 15:13 Відповісти
Узнай сначала что такое растяжка, какое прицельно или не прицельно.
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15.09.2020 15:06 Відповісти
Чувство юмора потерял в шахте? А может ты из команды осла?
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15.09.2020 15:08 Відповісти
А воно в нього було?
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15.09.2020 16:34 Відповісти
пошел на юг
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15.09.2020 15:12 Відповісти
да, растяжку ставят просто так, ни против кого
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15.09.2020 15:13 Відповісти
только этот полковник вместе с фотографом шёл делать фототчёт для чепушилина о том . что они ничего не строят и свято блюдуть зелино перемирие . дожились ***
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15.09.2020 17:16 Відповісти
идиот...)
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15.09.2020 15:24 Відповісти
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15.09.2020 15:14 Відповісти
Як для кого. Для орків - прицільно. Тому отримають премію. Для ОПи - неприцільно, тому відповіді оркам не буде. Для військових ЗСУ - це якась кара Господня.
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15.09.2020 15:23 Відповісти
Ну тут или на своей или позволяют ДРГ противника гулять по позициям как у себя дома.
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15.09.2020 15:05 Відповісти
Ндя...пресс-секрктарь? т.е. тот кто создает сводки про "потерь нет" и "орки соблюдают перемирие"?
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15.09.2020 15:07 Відповісти
ворожі ДРГ заборонено нейтралізовувати - бо це буде порушенням перемир'я; а бубочка психуватиме...
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15.09.2020 15:08 Відповісти
Ты трусы свои проверь - Зе такой, что может в них нагадить.
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15.09.2020 15:19 Відповісти
зе уже памперс снял?))) Когда?)))
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15.09.2020 16:00 Відповісти
шли встречать мирную Дыро-инспекцию, а их не встретили хлебом-солью....
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15.09.2020 15:12 Відповісти
Это ещё от немцев осталось, а эхи войны не в счёт.
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15.09.2020 15:13 Відповісти
«Вероятно получили ранения...»
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15.09.2020 15:18 Відповісти
Ктож это сделал ?
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15.09.2020 15:20 Відповісти
какаяразнiцы?
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15.09.2020 23:00 Відповісти
"нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным"
случайная растяжка случайно подорвались. небоевые потери. крапка
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15.09.2020 15:24 Відповісти
а "случайно" ваще не считается
(ну подумаешь...кого-то зацепило...да? что ж зелю по пустякам расстраивать что ли?)
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15.09.2020 16:21 Відповісти
Ну, если граната на растяжке тогда это не считается, правда зелебобики?. "Всеобъемлющее прекращение огня" в силе.
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15.09.2020 15:26 Відповісти
Вы ничего нипанимаите.Бубочка считает,что если "прекращение огня",то стрелять нельзя,а минировать можно.
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15.09.2020 15:35 Відповісти
По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

===================================

Якось не розумію. В чому сумніви ? Розтяжка могла ось так просто сама там випадково появитися?
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15.09.2020 15:32 Відповісти
Снайпер, случайно нажал на курок...
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15.09.2020 15:36 Відповісти
Когда между окопами 150-200 метров - растяжку так просто не установишь...
А когда развели на полтора километра - тогда гуляй сапер!
Армия превращается в мясо - начиная кстати с Кондитера. Впервые при нем Моторола начал киборгов обыскивать, когда "Купол" руку ему пожимал...
Пиночет нужен, а не Кондитер и Клоун...
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15.09.2020 15:59 Відповісти
..не старайся, засланец.. со своей закомплексованной шлюшкой Зелей разберёмся без советчиков
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15.09.2020 16:08 Відповісти
Все сказав--пішов гроші отримувати. ботяра платна. Порівняв.
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15.09.2020 16:27 Відповісти
Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб - Цензор.НЕТ 1244
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15.09.2020 16:04 Відповісти
Зеле-шестёрке главное, что не стреляют..(
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15.09.2020 16:05 Відповісти
это внутренние враги провоцируют, кремль соблюдает перемирие, ну как и должно быть у овец голосовавших за цирк и барыжного скомороха.
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15.09.2020 16:12 Відповісти
блдж, Залевский! я прочитал "Зеленский"! (((
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15.09.2020 16:16 Відповісти
шо уже и обрадоваться успел? сочувствую, была хоть какая то надежда....
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15.09.2020 16:31 Відповісти
прям почувствовал какое-то волшебное золотое свечение перед глазами, типа как Винсент с Джулиусом в Криминальном чтиве открывали чемоданчик мистера Уолласа
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15.09.2020 16:54 Відповісти
В этот раз мимо...
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15.09.2020 16:52 Відповісти
В смысле, у вас там русские ДРГ шляются, как по Дерибасовской? И "почему-то" как раз там, куда говнокомандующий зверей приглашал на инспекцию позиций ЗСУ...
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15.09.2020 16:19 Відповісти
Про засланцев для затятых дебилов с киевской полоныны...
Дождевой червяк выткнулся из земли весной... Крсоат, синее небо солнышко светит... Он достате из портсигара папироску "Шахтеркие" и закуривает...
Рядом вытыкается из земли другой червяк... Наш червяк приветствует земляка:
- О, землячек, привет, закуриь не хочешь?
- Дурак - я твоя жопа!
Так шо я тебе самогоночки не предлагаю, по случаю хорошей погоды...
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15.09.2020 16:25 Відповісти
Это боевые ранения или боевые травмы? 😁
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15.09.2020 16:50 Відповісти
Ни то , ни другое , так как у Зеклована перемирие , мля )
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15.09.2020 17:08 Відповісти
Это там инспектировать собирались или это уже проинспектировали?
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15.09.2020 16:57 Відповісти
Там. "Миролюбні" кацапи залишили подарунок.
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15.09.2020 17:28 Відповісти
Зараз шмендель розповість, що то полковник та прес-секретар навмисно напоролись на випадково залишену повстанцями гранату, щоб зірвати дерьмаку-кизяку мирний процес імені "зеленського- *****".
Одужання пораненим.
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15.09.2020 17:26 Відповісти
Мордовська агентура в ЗСУ працює
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15.09.2020 22:37 Відповісти
 
 