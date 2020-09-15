В Івано-Франківську, що входить до "червоної зони", з понеділка відкриють школи, - рішення міськради

Депутати Івано-Франківської міськради вирішили попри "червону" зону, до якої належить місто, відкривати не тільки дитсадки, а й школи. Учні початкових класів зможуть сісти за парти з 21 вересня, інші школярі - із 28 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в ухваленому 15 вересня рішенні позачергової сесії міськради.

"Вирішили …. з 15 вересня продовжити відкриття та забезпечення роботи закладів дошкільної освіти (перелік додається), з 21 вересня забезпечити роботу початкових шкіл , в тому числі і структурних підрозділів початкової школи, учнів 1-4 класів (перелік додається) …. З 28 вересня забезпечити роботу закладів загальної і середньої освіти, гімназій та ліцеїв, учнів 5-9 та 10-12 класів шкільної та позашкільної освіти", - йдеться у рішенні сесії міськради "Про забезпечення права на освіту жителям Івано-Франківської міської територіальної громади".

Тут зазначено, що відповідальність за стан здоров’я дітей покладено на їх батьків, або тих, хто їх заміняє. При цьому батьки мають право звернутись до закладу освіти щодо дистанційного навчання дитини і отримати його реалізацію.

Водночас правоохоронців депутати закликають утриматись від дій щодо притягнення до відповідальності осіб, які будуть діяти, відповідно до цього рішення.

Якщо ж директорам дошкільних та навчальних закладів доведеться оскаржувати дії поліції в судах, міська рада обіцяє надати їм юридичний супровід.

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