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В Івано-Франківську, що входить до "червоної зони", з понеділка відкриють школи, - рішення міськради

В Івано-Франківську, що входить до

Депутати Івано-Франківської міськради вирішили попри "червону" зону, до якої належить місто, відкривати не тільки дитсадки, а й школи. Учні початкових класів зможуть сісти за парти з 21 вересня, інші школярі - із 28 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в ухваленому 15 вересня рішенні позачергової сесії міськради.

"Вирішили …. з 15 вересня продовжити відкриття та забезпечення роботи закладів дошкільної освіти (перелік додається), з 21 вересня забезпечити роботу початкових шкіл , в тому числі і структурних підрозділів початкової школи, учнів 1-4 класів (перелік додається) …. З 28 вересня забезпечити роботу закладів загальної і середньої освіти, гімназій та ліцеїв, учнів 5-9 та 10-12 класів шкільної та позашкільної освіти", - йдеться у рішенні сесії міськради "Про забезпечення права на освіту жителям Івано-Франківської міської територіальної громади".

Тут зазначено, що відповідальність за стан здоров’я дітей покладено на їх батьків, або тих, хто їх заміняє. При цьому батьки мають право звернутись до закладу освіти щодо дистанційного навчання дитини і отримати його реалізацію.

Водночас правоохоронців депутати закликають утриматись від дій щодо притягнення до відповідальності осіб, які будуть діяти, відповідно до цього рішення.

Якщо ж директорам дошкільних та навчальних закладів доведеться оскаржувати дії поліції в судах, міська рада обіцяє надати їм юридичний супровід.

Також дивіться: Івано-Франківськ із понеділка починає дистанційне навчання в школах і відкриває дитсадки, - Марцінків. ВIДЕО

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"В то же время, правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением."

"Мы будем просить, чтобы вас не штрафовали". Осталось попросить, чтобы за превышение скорости водителей не наказывали.Мрази.
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15.09.2020 15:09 Відповісти
И правильно...
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15.09.2020 15:15 Відповісти
И что здесь удивительного?
Закона нет, значит всё на усмотрение местной власти.
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15.09.2020 15:44 Відповісти
Верующие в Ковид люди так не делают...
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15.09.2020 17:01 Відповісти
Хто відповість за втрату здоров'я дитини чи працівника школи? Не дай Бог, смерть ? Чому педагогам не підвищили платню за шкідливи умови виробницта, за ризик захворіти та витратити величезну суму грошей на лікування? Чи може Міністерство рсвіти хоч застрахувала життя та здоров'я своїх підлеглих, осолбливо враховуючи, що середній вік працівників біля 50-60 років ?
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15.09.2020 17:09 Відповісти
Тому, що педагоги готові йти на ешафот, але тільки щоб не відстоювати свої права! Пасивне стадо! Жаліти його зовсім не потрібно!
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15.09.2020 20:34 Відповісти
Да, лишний раз удостоверяюсь, что педагоги - это не элита нации, а стадо без достоинства и чувства самосохранения!
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15.09.2020 20:36 Відповісти
а кого будут винить когда будут в городе и области все места в больницах заняты? и не где будет лечить.
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15.09.2020 21:14 Відповісти
 
 