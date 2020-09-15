Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик
У колишнього глави Держагентства автомобільних доріг України Славоміра Новака виявили готівку в еквіваленті понад $1 млн, дві квартири і автомобіль марки Land Rover.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
В ході обшуків та інших слідчих дій у Новака знайшли квартири вартістю в 2 млн злотих, які ймовірно купувалися на гроші, отримані від злочинів, а також понад 536 тисяч євро, $ 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих. Всі ці гроші зберігалися в двох схованках.
Приховане майно слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили після отримання нових доказів причетності Новака до корупції.
На думку слідчих, масштаб злочинів Новака набагато більший, ніж вважалося. Зараз тривають пошуки й іншого прихованого майна.
Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.
21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗУ.
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Але це дитя Порошенко, який таким чином, аби не створювати собі національних політичних конкурентів, понатягував за квотою "Блок ПП" іноземного лайна, надаючи, НЕЗАКОННО громадянство різним сракакакашвілі!
але, ..... може згадають? для себе хоча б.
У вас с памятью явные проблемы
читати та розуміти не дано
Расскажите ещё сказки про то, что порошенка 'ни на что не вплывав' . Прям сейчас расплачусь.
А с гонтаревой он тоже был незнаком ?
это вам не тут!
Идиотам не понять что человек в Польше был министром где получал приличную ЗП да и сам не дебил как зелёное говно!