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Польща (8246) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)

Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик

Справа ексглави

У колишнього глави Держагентства автомобільних доріг України Славоміра Новака виявили готівку в еквіваленті понад $1 млн, дві квартири і автомобіль марки Land Rover.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

В ході обшуків та інших слідчих дій у Новака знайшли квартири вартістю в 2 млн злотих, які ймовірно купувалися на гроші, отримані від злочинів, а також понад 536 тисяч євро, $ 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих. Всі ці гроші зберігалися в двох схованках.

Приховане майно слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили після отримання нових доказів причетності Новака до корупції.

Також читайте: У Польщі заарештовано четвертого фігуранта у справі про корупцію ексглави "Укравтодору" Новака

На думку слідчих, масштаб злочинів Новака набагато більший, ніж вважалося. Зараз тривають пошуки й іншого прихованого майна.

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗУ.

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Топ коментарі
+10
До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
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15.09.2020 15:40
+9
Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
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15.09.2020 15:37
+6
Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
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15.09.2020 15:40
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Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
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15.09.2020 15:37 Відповісти
Три магнитофона импортных, три пиджака замшевых, портсигар... тоже три!..
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15.09.2020 16:20 Відповісти
Никогда такого не было...
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15.09.2020 15:38 Відповісти
А як же чесні-при чесні іноземці (шведи, турки, поляки)?..
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15.09.2020 16:22 Відповісти
Всё равно поймут и простят.
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15.09.2020 15:38 Відповісти
Это если остальное отдаст
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15.09.2020 15:40 Відповісти
Крав в Україні, "зловили" у Польщі, то зрозуміло що, проше пана, панові нічого не загрожує...
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15.09.2020 16:26 Відповісти
Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
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15.09.2020 15:40 Відповісти
Надоели.Те у кого находят. И те кто находит. Сплошной позор в конечном итоге.
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15.09.2020 15:40 Відповісти
До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
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15.09.2020 15:40 Відповісти
Зараз загонять в спам...
Але це дитя Порошенко, який таким чином, аби не створювати собі національних політичних конкурентів, понатягував за квотою "Блок ПП" іноземного лайна, надаючи, НЕЗАКОННО громадянство різним сракакакашвілі!
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15.09.2020 16:31 Відповісти
скопив на подарунки для діддомів сиріткам...
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15.09.2020 15:41 Відповісти
Нужно поляков в Украину запустить , трухануть всех олигархов . А то барыга тока Петюня вышел , а остальные типа не при делах.
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15.09.2020 15:44 Відповісти
Так вот же - запустили поляка...оказался коррупционером.
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15.09.2020 15:58 Відповісти
было что Катька-шлюха пригласила с родины чинарей и потом глубоко озад.бачивалась шо они стали воровать как и местные уроды
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15.09.2020 15:45 Відповісти
Хто ж там пам"ятає уроки сімнадцятого століття..
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15.09.2020 16:33 Відповісти
ви правий - всім по.....Путіну.
але, ..... може згадають? для себе хоча б.
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15.09.2020 16:49 Відповісти
Хорошее корыто... Кто там сейчас в Укравтодоре харчуется?
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15.09.2020 15:45 Відповісти
Лещенко на залізниці, Наем (нажру) в "Укроборонпроме", в "Укратодоре"... турецкий пацан "Онур"!..
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15.09.2020 16:36 Відповісти
Вот так надо антикоррупционную деятельность проводить, а не сопли жевать и под залог выпускать. Все коррупционеры должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией всего имущества.
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15.09.2020 15:49 Відповісти
Сколько у зелёной шоблы выпадать из трусов, интересно, будет , когда эти микробы со своим носителем наперегонки аэропорты штурмовать будут на Ростовский рейс ?
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15.09.2020 15:49 Відповісти
То есть новака Зеленский назначил)
У вас с памятью явные проблемы
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15.09.2020 16:03 Відповісти
прочитати та зрозуміти написано не в змозі?
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15.09.2020 16:42 Відповісти
Вы что , все вместе бухали где-то? Или в школе только буквы успели пройти, до связных слов так и не дошли?
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15.09.2020 17:42 Відповісти
хто про що, а кацапка про бухать.
читати та розуміти не дано
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15.09.2020 17:44 Відповісти
Здатність читати або зрозуміти написане не завжди залежить від особисто читача, тому что рівень написаного може бути нульовим. Тут саме такий випадок.
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15.09.2020 17:55 Відповісти
таня иди соси за пирожок а то с голоду сдохнешь не будет кому тут херь всякую писать!
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15.09.2020 16:48 Відповісти
Не нужно быть психологом, чтобы увидеть в вас все признаки латентного. Или не латентного?
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15.09.2020 17:37 Відповісти
соси таня. Это у тебя профисиАнально получается чем анализировать психологию!
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15.09.2020 18:02 Відповісти
Товарищ - это соевого барыги протеже ...
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15.09.2020 16:14 Відповісти
по любому. он был потужным мыролюбным реформистом, из соевой кодлы.
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15.09.2020 16:43 Відповісти
зебіли https://censor.net/ru/user/228276 та https://censor.net/ru/user/457918 брехати вміють... Насправді, - Новака призначав коаліційний уряд Гройсмана; Президент в ті часи не мав впливу на призначення керівників окремих комерційних структурних піддрозділів, як то Нафтогаз, державні банки, Укравтодор, Укрзалізницю, тощо. Від Президента тоді залежало лише призначення керівника Укроборонпрому.
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15.09.2020 16:57 Відповісти
У вас є якись дозвіл чи недоторканність дописників ображати?
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15.09.2020 17:36 Відповісти
Ах вот оно как все обернулось! А гройсмана кто назначил, ликвидировав кроля?

Расскажите ещё сказки про то, что порошенка 'ни на что не вплывав' . Прям сейчас расплачусь.

А с гонтаревой он тоже был незнаком ?
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15.09.2020 17:46 Відповісти
Це полiтичнi переслiдування. Новаку волю.
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15.09.2020 15:52 Відповісти
Всі курва крадуть .. на всіх рівнях та на всіх напрямках..І коли цей кацапізм закінчиться хз...
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15.09.2020 16:00 Відповісти
Ну, не он организатор опг. На организатора этого опг сейчас в Украине заведены всякие смехотворные дела 'про картины', 'про томос ' и т д, которые больше похожи на предвыборный пиар , чтобы было с чем выйти перед слушателями и рассказать о политичном переслидуванни. Организатор этой и многих других опг мнит себя ещё и 'борцом с коррупцией'
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15.09.2020 16:01 Відповісти
а почему зеля со своей шоблой бездействует? пусть посадят этого коррупционера)))) или не за что садить или сам зеля и есть коррупционер
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15.09.2020 18:57 Відповісти
Это и есть проблема. У нас все коррупционеры опять остались неушкодженными. Именно запрос общества на справедливость и есть безответным. Согласна.
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15.09.2020 19:02 Відповісти
и что будете делать с зелей? где протесты от зе выборцев?))
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15.09.2020 20:17 Відповісти
еще раз говорю что нужно менять правила игры а не игроков. а поставить клоуна тупого править страной назло пороху, это идиотизм. только больная нация может 5 лет идти на запад а потом 5 на восток)))
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15.09.2020 20:20 Відповісти
Грабят Украину все кто хочет. Мрази.
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15.09.2020 16:02 Відповісти
Не кто хочет а кто может.
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15.09.2020 16:42 Відповісти
Депутаты, Судьи и таможеники- Украина она не ваша!!!Успокаивайтесь!!!! Все изменится!!!
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15.09.2020 16:14 Відповісти
Нищеброд, не чета нашим чиновникам.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
надеюсь, что в Польше ему писец придет.
это вам не тут!
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15.09.2020 16:31 Відповісти
видать у новика потужная и мыролюбная реформа, (по винницкому типу) удалась.
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15.09.2020 16:42 Відповісти
Пожалуй оставлю это фото здесь)
Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 5437
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15.09.2020 16:42 Відповісти
мыролюбцы в сборе, и обсуждают 145 ю потужную реформу.
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15.09.2020 16:44 Відповісти
Дурак в Польшу уехал.
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15.09.2020 16:43 Відповісти
Зебильные дебилы на говно исходят, а все потому что тупорылые!
Идиотам не понять что человек в Польше был министром где получал приличную ЗП да и сам не дебил как зелёное говно!
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15.09.2020 16:47 Відповісти
Европейцы оказывается тоже воруют. Кого теперь вызывать керувать бедному украинцу.
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15.09.2020 16:49 Відповісти
Сможешь сказать что он что то украл только когда будет решение суда, а пока не кизди!
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15.09.2020 16:51 Відповісти
і, головне - де і на чому вкрав...
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15.09.2020 17:01 Відповісти
бедняжка в сравнении с многими "слугами" и не только
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15.09.2020 17:14 Відповісти
Деньги украл в Украине, нашли в Польше. Интересно, вернут ли Украине?
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15.09.2020 17:54 Відповісти
деньги это просто средство оценки труда. это не золото\платина и т.п. так что - вряд ли, да и зачем\кому?
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15.09.2020 18:49 Відповісти
потому что дебилы не понимают суть экономики. и когда в 21 веке из ниоткуда заграницей появился лям - это иногда хуже чем то, что у нас этот персонаж этот же лям слямзил.
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15.09.2020 18:45 Відповісти
а конечно "жить по средствам" как Корейко из известного произведения (хоть и с европейскими стандартами) имея миллиарды в чемодане и кучу трупов на душе - не каждый захочет. это же можно было и так устроить (и у нас - тоже...)
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15.09.2020 18:47 Відповісти
Смешно. У него такая зарплата в месяц была)))
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15.09.2020 22:13 Відповісти
Подозреваю что это ОПГ было организовано на территории Украины совместно с известными украинцами. Хотелось бы узнать в деталях но о деталях украинцам не скажут беспокоясь о спокойствии и счастье украинцев.
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16.10.2020 03:18 Відповісти
А когда у нас начнется расследование, откуда у некоторых политиков более 10 квартир в Киеве и много машин у мамы, которая любит быстро ездить.
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16.10.2020 03:22 Відповісти
 
 