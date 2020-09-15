ОП про вихід "слуги народу" Юрченка з фракції: Сподіваємося на його співпрацю з НАБУ та Офісом Генпрокурора

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив Офісу Президента, що народний депутат Олександр Юрченко, чий помічник днями був затриманий за хабар у 13 тис. доларів США, заявив про свій вихід із фракції правлячої партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Як частина команди Президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зауважили, що Зеленський не терпить корупції в будь-яких її проявах.

"Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і мусять провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - підсумували в ОП.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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