Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга
Президент Володимир Зеленський припустив, що загострення на Донбасі могло бути пов'язане з зустріччю радників лідерів країн нормандського формату.
Про це він сказав під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не знаю, може, через те, що мала бути зустріч радників, може, через це було загострення. Так відбувається дуже часто. Коли планується зустріч у мінському форматі чи зустріч радників, що ми зазвичай бачимо? Якесь напруження. І, на жаль, іноді це напруження закінчується провокацією. І, на жаль, ця провокація закінчується загибеллю українців", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що починаючи з 27 липня впродовж шести тижнів на Донбасі дотримувався режим "тиші", проте на сьомому тижні його було порушено, загинув український військовослужбовець.
Водночас Президент підкреслив, що "ніякого діалогу без припинення вогню не може бути, ніякого просування далі по "Мінську" не може бути".
Як повідомлялося, зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбулася 11 вересня у Берліні. Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року. При цьому, 6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.
Будь ласка, зачекайте...
Дебил, конченый!
из етого зеленого дерьма еще выплывать и выплывать.
Агент фсб Дерьмак или Пан Резников?
Когда только летели - Дерьмак отодвинул Резникова жирный телом 😀😀😀а когда он с треском провалил переговоры , то сразу стал выставлять вперёд Резникова
Вот такое дерьмо Яканцелярская крыса
По словам бывшего главы Закарпатской областной государственной администрации, после нескольких просмотров он решил обратиться к Семену Глузману, возглавляющему Ассоциацию психиатров Украины.
Суть обращения очень простая - дать профессиональную оценку психическому состоянию «пациента», непонятно как ставшему главой государства. Усугубляет ситуацию то, что этот человек еще и является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Москаль также сообщил, что в соответствии с законом «О доступе к публичной информации» он направил запрос руководству Криворожского экономического университета с просьбой предоставить копию дипломной работы этого «юриста».
террористы РФ - та сторона
обстрел - какое-то напряжение
дыра в 300 лярдов - дефицит бюджета
госизмена - фантазии журналистов
коррупция - у меня нет реакции
курва №1 - снежана егорова
курва №2 - внучка фокина
агент фсб в ОП - андрюша
размазня размазней, а не главнокомандующей воюющей за свои земли и полуостров, страны, доверивший бл*дям.. по знакомству назначать маразматиков-пердунов в переговорные команды, где требуется патриотизм, ясность ума, настойчивость и недвусмысленная жесткаяя позиция, по отношению к коллаборантам и сепарам...
Так он лох или не лох ?!