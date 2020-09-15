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Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга

Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга

Президент Володимир Зеленський припустив, що загострення на Донбасі могло бути пов'язане з зустріччю радників лідерів країн нормандського формату.

Про це він сказав під час спільної з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не знаю, може, через те, що мала бути зустріч радників, може, через це було загострення. Так відбувається дуже часто. Коли планується зустріч у мінському форматі чи зустріч радників, що ми зазвичай бачимо? Якесь напруження. І, на жаль, іноді це напруження закінчується провокацією. І, на жаль, ця провокація закінчується загибеллю українців", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що починаючи з 27 липня впродовж шести тижнів на Донбасі дотримувався режим "тиші", проте на сьомому тижні його було порушено, загинув український військовослужбовець.

Водночас Президент підкреслив, що "ніякого діалогу без припинення вогню не може бути, ніякого просування далі по "Мінську" не може бути".

Як повідомлялося, зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбулася 11 вересня у Берліні. Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року. При цьому, 6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.

Читайте також: Конфлікт на Донбасі - це відкрита рана посеред Європи: радує, що режим припинення вогню нарешті справді дотримується, - президент Австрії Ван дер Беллен
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Топ коментарі
+12
_Зеверсант делает вид что работает на Украину. Продолжает ломать комедию, хотя всё уже ясно как божий день!
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15.09.2020 16:18
+10
Пора бы тебе дружок уже позаботиться о напряжении своего мягкого места...Время вышло.
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15.09.2020 16:18
+9
с апреля прошлого года непонятно шо происходит - баран зеленый.
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15.09.2020 16:24
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"Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение..." А от напряжения вiслюк сцытся...
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15.09.2020 16:17 Відповісти
То "напряглися" пердаки у нього і Єрмака.
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15.09.2020 17:46 Відповісти
Тока сфинктер совсем не держит...
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15.09.2020 17:47 Відповісти
Тому так багато хаотичних зелених випорожнень.
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15.09.2020 17:53 Відповісти
"Бачили очі, що вибирали..." Далі всі знають...
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15.09.2020 17:55 Відповісти
Мені здається, що ті 73 відсотки їдять все. Їх не нудить і їм не соромно.
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15.09.2020 17:57 Відповісти
Пора бы тебе дружок уже позаботиться о напряжении своего мягкого места...Время вышло.
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15.09.2020 16:18 Відповісти
_Зеверсант делает вид что работает на Украину. Продолжает ломать комедию, хотя всё уже ясно как божий день!
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15.09.2020 16:18 Відповісти
бред
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15.09.2020 16:18 Відповісти
Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение - Цензор.НЕТ 7874
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15.09.2020 16:19 Відповісти
Только в мозгу и.о. Президента напряжения не наблюдается.
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15.09.2020 16:21 Відповісти
Вова. Не терись обо что попало своей зелёной эбонитовой палочкой.
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15.09.2020 16:22 Відповісти
Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение - Цензор.НЕТ 3305
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15.09.2020 16:22 Відповісти
Обострение... Тебе, идиотина, сепары просто напоминают, что пора выполнять обещанное *****
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15.09.2020 16:24 Відповісти
Зе, продолжай наблюдения! Может ещё что нароешь!?
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15.09.2020 16:24 Відповісти
Тільки зараз зелене непорозуміння змогло зробити такі висновки, всі інші це бачили починаючи з 2014 року.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
с апреля прошлого года непонятно шо происходит - баран зеленый.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
Он и нам то не нужен, а богу он на кой?
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15.09.2020 16:28 Відповісти
Какое-то?!?!?!?!
Дебил, конченый!
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15.09.2020 16:26 Відповісти
Нельзя объять необъятное! А если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
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15.09.2020 16:32 Відповісти
"кокое-то с кокой-то стороны" - так, зелений довбень тупий?
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15.09.2020 16:33 Відповісти
блин, от же угораздило, от же вперло.
из етого зеленого дерьма еще выплывать и выплывать.
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15.09.2020 16:33 Відповісти
Он сожалеет. Видать уже член озабоченного европарламента.
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15.09.2020 16:33 Відповісти
Дыбил- прызидент! Он даже не знает зачем дрессировщик щелкает кнутом перед стадом дресированных ослов в цирке...
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15.09.2020 16:34 Відповісти
А кто советник то этих лидеров Нормандского формату ?

Агент фсб Дерьмак или Пан Резников?

Когда только летели - Дерьмак отодвинул Резникова жирный телом 😀😀😀а когда он с треском провалил переговоры , то сразу стал выставлять вперёд Резникова
Вот такое дерьмо Яканцелярская крыса
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15.09.2020 16:37 Відповісти
Геннадий Москаль отметил на своей странице в «Фейсбук», что он пересмотрел «мощное» выступление Владимира Зеленского в Житомире, причем, несколько раз.
По словам бывшего главы Закарпатской областной государственной администрации, после нескольких просмотров он решил обратиться к Семену Глузману, возглавляющему Ассоциацию психиатров Украины.
Суть обращения очень простая - дать профессиональную оценку психическому состоянию «пациента», непонятно как ставшему главой государства. Усугубляет ситуацию то, что этот человек еще и является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Москаль также сообщил, что в соответствии с законом «О доступе к публичной информации» он направил запрос руководству Криворожского экономического университета с просьбой предоставить копию дипломной работы этого «юриста».
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15.09.2020 16:38 Відповісти
Башар Лукашеску это вам не Асад Зеленский...
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15.09.2020 16:38 Відповісти
значит кто-то кое-где на стороне.. жаждет провокаций.
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15.09.2020 16:38 Відповісти
"какое-то" напряжение, *****!!! Убивают наших солдат, размазывают репутацию страны! "Какое-то",*****, напряжение... ****, он конкретно ******* и на тяжёлых!
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15.09.2020 16:42 Відповісти
..а это Моську-Зелю дёргают за поводок, напоминая ей, что на самом деле она представляет из себя и будут дёргать до тех пор, пока она не станет Украинским Президентом (что уже - вряд ли), а не слугой двух господ.. мылотворец х.ев
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15.09.2020 16:49 Відповісти
Жаль,что напряжения мозга у клована никогда не происходит. Напрягать нечего. Поднимать бабло на пантомиме и скетчах-не значит быть интеллектуалом. Это значит,что потребляющие это-кретины.
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15.09.2020 16:49 Відповісти
Это тебе, миротворцу, путлер мир в глазах демонстрирует. Чтоб ты его лучше рассмотрел.
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15.09.2020 16:49 Відповісти
Уявляєте головний біль та реакцію сусідніх лідерів з Європи на оцю трійку лідАрів славянскобратцкіх народав - двох Вованів з Сашком...
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15.09.2020 16:51 Відповісти
Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга - Цензор.НЕТ 767
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15.09.2020 16:59 Відповісти
Мразь клоун предатель
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15.09.2020 16:59 Відповісти
и шо, он даже не сказал, что эти "провокации выгодны определенным политическим силам внутри Украины"?? не договаривает што-то лодимер олександровеч
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15.09.2020 17:02 Відповісти
И где же оно происходит?! Очевидно,в районе мочеиспускательного канала!
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15.09.2020 17:03 Відповісти
та да...то скотство дырявить бубе колготки сигаретой.
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15.09.2020 17:05 Відповісти
Зе-разговорник:
террористы РФ - та сторона
обстрел - какое-то напряжение
дыра в 300 лярдов - дефицит бюджета
госизмена - фантазии журналистов
коррупция - у меня нет реакции
курва №1 - снежана егорова
курва №2 - внучка фокина
агент фсб в ОП - андрюша
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15.09.2020 17:05 Відповісти
Так происходит очень часто. Когда планируется встреча в минском формате или встреча советников, что мы обычно видим? Какое-то напряжение. И, к сожалению, иногда это напряжение заканчивается провокацией. И, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", оказывается во взгляде рашистского окупанта "зе " ошибся , должен же был увидеть "провокатор" эт нет увидел дальтоник "мир"
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15.09.2020 17:06 Відповісти
если кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет (с)
размазня размазней, а не главнокомандующей воюющей за свои земли и полуостров, страны, доверивший бл*дям.. по знакомству назначать маразматиков-пердунов в переговорные команды, где требуется патриотизм, ясность ума, настойчивость и недвусмысленная жесткаяя позиция, по отношению к коллаборантам и сепарам...
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15.09.2020 17:07 Відповісти
Ура !!! Наконец найдена "новая" отмазка 1100 нарушениям на линии соприкосновения за время последнего " перемирия". Начинали с того , что "не всем бандформированиям той стороны дошли уведомления о перемирии " а теперь на второй тысяче - " Та сторона всегда обостряет ситуацию перед минскими или нормандскими встречами" а по сусалам им не пробовали давать... вместо новой военной тактики верховного главнокомандующего - "поза страуса, задницей ( пардон) к противнику с одновременной игрой на рояле.."
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15.09.2020 17:08 Відповісти
ТА ты шо..., а дурачок это не знал, за столько лет !?
Так он лох или не лох ?!
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15.09.2020 17:09 Відповісти
Він просто зрадник
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15.09.2020 17:41 Відповісти
*******!
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15.09.2020 17:21 Відповісти
Очко обычно напрягается
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15.09.2020 17:31 Відповісти
Ця "напруга" майже 6 років називається ВІЙНОЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2020 18:05 Відповісти
то.. "не його війна" !
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15.09.2020 18:43 Відповісти
Звірину в лісі ж нелегко знайти-звідки беруться ці тварі дикі просяки,зейці,вовки та ще й при владі?Це просто дика земля якась,на якій таки стрілляють та ще й вбивають.Але ,на жаль,не вас.
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16.09.2020 09:39 Відповісти
 
 