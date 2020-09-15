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ТСК (370) Арахамія (1097) ПВК Вагнер (1534)

"Я категорично проти створення будь-якої ТСК щодо роботи спецслужб", - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої причетності вищих посадових осіб України до зриву операції із затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я категорично проти створення будь-якої ТСК щодо роботи спецслужб. Це не обговорюється взагалі в широкому контексті, для цього потрібно мати доступ до державної таємниці й отримати відповідний допуск до матеріалів", - сказав Арахамія на брифінгу біля стін Верховної Ради.

За словами нардепа, це питання, якщо воно має місце, потрібно обговорювати в підкомітеті з розвідки комітету з національної безпеки Верховної Ради, отримавши на доступ до секретної інформації спецслужб відповідний допуск.

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"У нас є нормальний майданчик, я це запропонував всій опозиції, тому що вони всі там репрезентативно присутні в моєму підкомітеті з питань розвідки. Є майданчик у закритому форматі, де всі, хто отримав доступ і допуск, можуть ознайомитися з матеріалами справи, всіма документами, з якими вони хочуть ознайомитися, а потім можуть в якомусь стислому форматі, не розголошуючи держтаємниці, повідомити про це суспільству. Мені здається, що це правильна форма, навіть наші міжнародні партнери нам радять, якщо є справді великий резонанс, проводити це тільки в такому вигляді", - заявив голова фракції СН..

Арахамія наголосив на тому, що в інших цивілізованих країнах операції спецслужб не розглядали б публічно в парламенті. Підхід своїх колег, які наполягають на створенні ТСК, він вважає неправильним: "Мені здається дуже неправильним із державної точки зору ставити на карту такі речі, щоб отримати якісь політичні дивіденди".

Читайте також: Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.
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Топ коментарі
+57
ну понятно, предатели и враги будут конечно против
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15.09.2020 16:27
+35
А нас интересует кто звонил кацапам, детали операции нас не интересуют. Короче, пора смывать зелень в унитаз истории.
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15.09.2020 16:28
+34
"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1758
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15.09.2020 16:41
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Сцить падло
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15.09.2020 17:52 Відповісти
Тк ведь уже все протрубили, что это фейк!
Неужели фейк содержит государственную тайну?

А может не такой уже и фейк и все дело в том, что крысы очень не хотят быть разоблаченными!
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15.09.2020 18:12 Відповісти
Арахамия боится, что предательство шмаркли и Ермака раскорется.
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15.09.2020 18:32 Відповісти
для Абхазии норма...
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15.09.2020 18:40 Відповісти
Та, звичайно: ти під цим приводом хочеш відводити з-під відповідальності зе-зрадників і надалі. Щоб вони спокійно продовжували зливати інформацію ворогам.
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15.09.2020 18:43 Відповісти
Постійно брехати , продавати та зраджувати Україну для цих слуг- норма
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15.09.2020 19:19 Відповісти
Арахам дурачком прикидывается???
Нас не интересует САМА операция, интересует КТО ЕЕ СЛИЛ, ИМЯ государственного преступника и имя того, кто его покрывает. Твари брехливые!
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15.09.2020 22:10 Відповісти
когдат то говорили чурка нерусская. теперь можно сказать какая то чурка неукраинская, руководит украиной
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15.09.2020 22:33 Відповісти
зрозуміло, свої
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16.09.2020 01:37 Відповісти
Громадянам начхать що там думає Арахмішка, ТГК повинна сказати так була та операція чи ні і зафіксувати факт, а далі буде трибунал, нікого не цікавлять псевдоніми агентів, шифровки і т.д. Людей цікавить була операція чи ні, якщо була хто злив Кремлю інйормацію? Тут сядуть в трибунал або ті хто злив і тіх хто їх туди в ОПУ рекомендував, або ті хто буде в ТСК і збреше і теж отримає "державна зрада". Чи згідно логіки Арахїмішки народ україни повинне пожиттєву пенсію платить агентам СЗР чи ФСБ РФ? Адже злив інформації це сотні трупів українських солдат на фронті, цк деморалізація ЗСУ, це просто на голову не налазить, коли ворог відкрито працює у Президента і за його ворожі дії його не чіпають. Хоч по нормальному його треба розстріляти в час війни, а не якогось АТО, ООС і іншого словоблуддя від бариг і остолопів.
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16.09.2020 06:46 Відповісти
не ну реакцию всех этих арахимий, стефанчуков, разумковых, верещучек и прочих 260 депутатоув можно понять.... Они боятся, а вдруг действительно раскроется что кто то из первых лиц "слуг народа" откровенно работает на Кремль. Но пускай думают, потому что сейчас они покрывают возможного крота в ОП.
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16.09.2020 08:30 Відповісти
Мартышку на передний край на растерзание кинули.
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16.09.2020 10:31 Відповісти
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