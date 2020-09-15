"Я категорично проти створення будь-якої ТСК щодо роботи спецслужб", - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої причетності вищих посадових осіб України до зриву операції із затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я категорично проти створення будь-якої ТСК щодо роботи спецслужб. Це не обговорюється взагалі в широкому контексті, для цього потрібно мати доступ до державної таємниці й отримати відповідний допуск до матеріалів", - сказав Арахамія на брифінгу біля стін Верховної Ради.

За словами нардепа, це питання, якщо воно має місце, потрібно обговорювати в підкомітеті з розвідки комітету з національної безпеки Верховної Ради, отримавши на доступ до секретної інформації спецслужб відповідний допуск.

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"У нас є нормальний майданчик, я це запропонував всій опозиції, тому що вони всі там репрезентативно присутні в моєму підкомітеті з питань розвідки. Є майданчик у закритому форматі, де всі, хто отримав доступ і допуск, можуть ознайомитися з матеріалами справи, всіма документами, з якими вони хочуть ознайомитися, а потім можуть в якомусь стислому форматі, не розголошуючи держтаємниці, повідомити про це суспільству. Мені здається, що це правильна форма, навіть наші міжнародні партнери нам радять, якщо є справді великий резонанс, проводити це тільки в такому вигляді", - заявив голова фракції СН..

Арахамія наголосив на тому, що в інших цивілізованих країнах операції спецслужб не розглядали б публічно в парламенті. Підхід своїх колег, які наполягають на створенні ТСК, він вважає неправильним: "Мені здається дуже неправильним із державної точки зору ставити на карту такі речі, щоб отримати якісь політичні дивіденди".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.