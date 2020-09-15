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ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії

ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії

Під час 45-ї сесії Ради ООН з прав людини (Женева) держави-члени ООН у Спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в ООН окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією постанови Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу і забезпечення умов для викладання української мови на півострові.

"Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний і безперешкодний доступ на територію АР Крим та м.Севастополя для міжнародних моніторингових місій.

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Міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою непорушну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові", - сказано в повідомленні МЗС.

З повним текстом заяви мовою оригіналу можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+4
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 519
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15.09.2020 17:01
+4
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 6201
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15.09.2020 17:02
+2
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 4463
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15.09.2020 17:02
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а то шо ?

Гоблина-Аксёнова лишат визы в Португалию ?
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15.09.2020 16:53 Відповісти
озабтка номер 36.6.... - слеповню дошлите, може они навпамацки шо нащупают.
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15.09.2020 16:53 Відповісти
оон большие оптимисты и верят в кремлёвские суициды ...
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15.09.2020 16:55 Відповісти
ага а что сказала на все это Лига сексуальных реформ а сегодня ЛГБТ? ?
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15.09.2020 17:06 Відповісти
у тебя личные поправки?
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15.09.2020 17:09 Відповісти
Гитлер оккупировав 6 республик советов Латвию Литву Єстонию Молдавию Украину и Белорусь за 3 месяца звонит Джугашвили и говорит : Йося давай мне тушоку Рузвельта мне нечем кормить 85 миллионов твоих человеков...
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15.09.2020 16:59 Відповісти
бред.
ты почитал бы сперва чем такое писать то, ...... мужик.
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15.09.2020 17:10 Відповісти
а, это ты, сорри, я думал что не с поехавшим общаюсь то
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15.09.2020 17:11 Відповісти
Западный фронт генерала армии Павлова в Белоруси был разгромлен 30 июня 1941 года... вояка пля...
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15.09.2020 17:24 Відповісти
ты почитал бы Антиколорадоса, правда он загоняется, высрал шо сралин хотел удара Вермахта по рабам(думал типо шо не побегут, роняя лапти)
14к. только танков было - и часть таких шо немцы обосрались, захватив их. 155-ка КВ-1 чего стоит, против хилых PZ-3
х.з. как немцы разгромили эту орду под Бродами, но это сродни А. македонскому.
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16.09.2020 07:45 Відповісти
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 519
показати весь коментар
15.09.2020 17:01 Відповісти
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 6201
показати весь коментар
15.09.2020 17:02 Відповісти
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 4463
показати весь коментар
15.09.2020 17:02 Відповісти
ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії - Цензор.НЕТ 5585
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15.09.2020 17:25 Відповісти
(фото Москаля "хай ссаки пьют")
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16.09.2020 07:46 Відповісти
З великим сумом мушу констатувати,що ООН прертворилась на тупу говорильню,яка ніхрєна не вирішує.Тому ***** з задоволенням покладе великий болт на всю цю їх балаканину.
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15.09.2020 17:02 Відповісти
Няша Поклонская звонит Порошенко из Крыма и говорит...
Петр Алексеевич ,мы с Анатолием Могилевым не предатели Украины и Крыма,в Кремле больше платят.... Дайте воду,иначе скажу всем в Мире что Вы Петр Алексеевич фозЫзд своего вонючего Крыма
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15.09.2020 17:08 Відповісти
ООН вроде бы та же которая приняла решение наказать Северный Вьетнам? и такую же Корею раньше?
Мрази, впихнули совок и тупо, вот сейчас, "озабочиваются" - а кто же дал Хафтару авиацию, а Чепушилину - сотни танков??
твари. это типо как совок тупо выкинули из т.н. "лиги наций" и финны отбивали в 50 раз лучше боеспособную армию. и .... отбились с неплохой договоренностью о мире.
пошли вы, ООН - на Путина!
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15.09.2020 17:09 Відповісти
Гнида ФСБшная тебе пора в Мавзхолей чсЛенина...
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15.09.2020 17:18 Відповісти
мммм, проблеск сознания? Передай врачу что я восхищен и возмущен(что болеющие доступ в инет имею)
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15.09.2020 17:23 Відповісти
Баран,пшел вон.... мозги твои давно МАЙОНЕЗОМИ заплыли...
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15.09.2020 17:26 Відповісти
В Украине никто не пишет... "ТО"... ты спалился ФСБшник...
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15.09.2020 17:29 Відповісти
мне так крепче просто, недурно "ник" у мну был - Борис Козлов, но занулили
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16.09.2020 07:42 Відповісти
Навальный застрелил Немцова, отравил Политковскую в самолете,а потом застрелил,сел за руль вместо Михаила Ефремова и убил в аварии какого то чувака,...отец Миши Ефремова,Олег Николаевич когда то сказал...Он Виноваат,но он не виноватььь...."Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова....Ну и сюжетец однако...
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15.09.2020 17:16 Відповісти
Тобто про деокупацію вже не говоримо? Лише вимагаємо покращення життя на окупованих територіях?
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15.09.2020 18:09 Відповісти
Ну заявление....
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15.09.2020 18:22 Відповісти
 
 