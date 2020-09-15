ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії
Під час 45-ї сесії Ради ООН з прав людини (Женева) держави-члени ООН у Спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в ООН окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією постанови Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу і забезпечення умов для викладання української мови на півострові.
"Держави-члени ООН також вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний і безперешкодний доступ на територію АР Крим та м.Севастополя для міжнародних моніторингових місій.
Міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою непорушну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові", - сказано в повідомленні МЗС.
З повним текстом заяви мовою оригіналу можна ознайомитися тут.
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Гоблина-Аксёнова лишат визы в Португалию ?
ты почитал бы сперва чем такое писать то, ...... мужик.
14к. только танков было - и часть таких шо немцы обосрались, захватив их. 155-ка КВ-1 чего стоит, против хилых PZ-3
х.з. как немцы разгромили эту орду под Бродами, но это сродни А. македонскому.
Петр Алексеевич ,мы с Анатолием Могилевым не предатели Украины и Крыма,в Кремле больше платят.... Дайте воду,иначе скажу всем в Мире что Вы Петр Алексеевич фозЫзд своего вонючего Крыма
Мрази, впихнули совок и тупо, вот сейчас, "озабочиваются" - а кто же дал Хафтару авиацию, а Чепушилину - сотни танков??
твари. это типо как совок тупо выкинули из т.н. "лиги наций" и финны отбивали в 50 раз лучше боеспособную армию. и .... отбились с неплохой договоренностью о мире.
пошли вы, ООН - на Путина!