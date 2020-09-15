УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4549 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
1 000 10
ОДА (1623) Донецька область (7528) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)

Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА

Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА

Місця тимчасового проживання для громадян України, які намагаються перетнути лінію розмежування в сторону окупованих територій, будуть організовані на базі соціальних установ Донецької області.

Про це під час робочої наради повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Заступник очільника області зазначив, що для людей, які з певних причин не можуть вільно перетнути лінію розмежування, повинні бути створені комфортні умови перебування.

"Наближається погіршення погодних умов, і цілодобове перебування наших громадян на КПВВ стане неможливим. Для того, щоб люди не залишились в негоду на вулиці, ми передбачимо для них місця розміщення в соціальних установах. Також треба вирішити питання підвезення людей з місць розселення до КПВВ", - наголосив Вадим Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Окремо він наголосив, що органи місцевого самоврядування, правоохоронці та волонтери мають закликати людей не залишатись цілодобово поблизу КПВВ в очікуванні перетину лінії розмежування задля збереження їх здоров’я.

Також під час наради були розглянуті питання інформування мешканців Донецької області щодо можливості перетину лінії розмежування та механізмів взаємодії між відповідальними особами.

Прикордонники та правозахисники попереджують громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

Нагадаємо, що КПВВ "Новотроїцьке" відновив свою роботу з 22 червня. Натомість пропуск людей з тимчасово окупованої території здійснювався до 28 червня - окупаційні адміністрації тимчасово окупованих окремих районів Донецької області перекрили в'їзд та виїзд через контрольовані ними пропускні пункти, нехтуючи гуманітарними потребами людей. В окремі дні представники незаконних збройних формувань пропускають людей через КПП "Оленівка" на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4021
показати весь коментар
15.09.2020 17:07
+4
а не хер мерзнуть и шастать туда-сюда...идите по домам, кормильцы...
а за людей потерявших все в недавних пожарах или наводнениях вы уже озаботились...там есть крыша над головой????
показати весь коментар
15.09.2020 17:10
+1
"Люди",так называемые,должны мёрзнуть! За всё в этой жизни приходится платить, причём,реально! Что,недоноски,орали:"Путин введи"???!!!Он ввёл!!! Радуйтесь,мрази,жрите!!!Кацапы вас накормят! Они многих кормят!
показати весь коментар
15.09.2020 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4021
показати весь коментар
15.09.2020 17:07 Відповісти
Понимаете, телек негде повесить, чтобы каналы Медведчука крутить...
показати весь коментар
15.09.2020 17:30 Відповісти
Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 6091
показати весь коментар
15.09.2020 17:32 Відповісти
Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 2875нічого не вчить життя телепнівПункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 1199
показати весь коментар
15.09.2020 17:38 Відповісти
Учит, но они не учатся...
показати весь коментар
15.09.2020 17:45 Відповісти
а не хер мерзнуть и шастать туда-сюда...идите по домам, кормильцы...
а за людей потерявших все в недавних пожарах или наводнениях вы уже озаботились...там есть крыша над головой????
показати весь коментар
15.09.2020 17:10 Відповісти
"Люди",так называемые,должны мёрзнуть! За всё в этой жизни приходится платить, причём,реально! Что,недоноски,орали:"Путин введи"???!!!Он ввёл!!! Радуйтесь,мрази,жрите!!!Кацапы вас накормят! Они многих кормят!
показати весь коментар
15.09.2020 17:11 Відповісти
Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7288
показати весь коментар
15.09.2020 17:30 Відповісти
банкомат на блок посту і назад . їх тут просто не треба
показати весь коментар
15.09.2020 17:50 Відповісти
Какая трогательная забота о сепарах, люто ненавидящих Украину! Теперь понимаю какого народа они "слуги"!
показати весь коментар
16.09.2020 19:09 Відповісти
 
 