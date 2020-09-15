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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський (22411) Донбас (22348)

Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку починала не Україна, загинули 14 тис. наших громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом у Відні.

"Для нас важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути наші території", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що без припинення вогню не може бути ніякого діалогу і просування далі по "Мінську".

"Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга
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Топ коментарі
+28
дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
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15.09.2020 17:13
+18
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:43
+15
Дебил!
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15.09.2020 17:14
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Мечтатель
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15.09.2020 17:10 Відповісти
Важливо щоб не було корупції від слова зовсім, а Слуги народу почали красти так само як і порошенко, як і янукович! Тому ніякої цінності в Зеленському більше немає! Нове обличчя яке стало обличчям нової корупції! Пішов нах!
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15.09.2020 17:14 Відповісти
какое отношение коррупция в партии власти имеет отношение к возвращению наших территорий?
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15.09.2020 17:18 Відповісти
А шо - за бесплатно? зеленые сопли так не работают.
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15.09.2020 17:21 Відповісти
Зеленский - это он тебе.
Я не при делах
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15.09.2020 17:24 Відповісти
почали красти так само як і порошенко....


і шо конкретно Порошенко украл ?
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15.09.2020 17:25 Відповісти
Певно галоперидолу не додали.
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15.09.2020 18:23 Відповісти
Кац предлагает сдаться с возвращением территорий...
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15.09.2020 17:10 Відповісти
Это точно
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 4375
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15.09.2020 17:20 Відповісти
да не каЦ а зеленый ПОЦ
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16.09.2020 11:44 Відповісти
Зеверсант маст дай.
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15.09.2020 17:10 Відповісти
Вова, ты был и останешься балаболом. Это судьба, смирись.
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15.09.2020 17:11 Відповісти
шо так витиевато?поставь памятник моторыле у себя на кухне и не парь нам мозги...
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15.09.2020 17:12 Відповісти
Ах ти ж зе-зрадник! Зараз тобі тут в коментарях офісний планктон, котрий сидить за білим білетом, як за стодюймовою бронею, покаже, де раки зимують!
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15.09.2020 17:13 Відповісти
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 9477
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15.09.2020 18:23 Відповісти
В особисто твоєму випадку:
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 1530
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15.09.2020 19:56 Відповісти
Це таке тобі лікар сказав?
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15.09.2020 20:04 Відповісти
Не это хотят петики услышать от Зели, совсем не это. Он постоянно обманывает их ожидания.
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15.09.2020 20:05 Відповісти
А ты так и ждешь "братиков" в Славянске?
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15.09.2020 20:11 Відповісти
Дурилка картонный. Интеллект дитятки на 3-4 года.
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15.09.2020 17:13 Відповісти
дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
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15.09.2020 17:13 Відповісти
А денег сколько туда ввалили и оружия.

Без мордобоя вопрос не решить
Разве что хутин сдохнет неожиданно после встречи с ЗЕ 😀😀😀
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15.09.2020 17:16 Відповісти
Зеля мог бы войти в историю,перед встречей с ху-олом предварительно намазав себе руку "новачком".
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15.09.2020 17:30 Відповісти
😀😀😜
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15.09.2020 17:31 Відповісти
Был бы не плохой вариант,но скорей всего ***** намажет зе очко вазелином,увы
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15.09.2020 19:21 Відповісти
Дебил!
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15.09.2020 17:14 Відповісти
Как могли так зашквариться аж 73% ?!
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15.09.2020 17:15 Відповісти
население дебилов
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15.09.2020 17:23 Відповісти
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 8385
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15.09.2020 17:15 Відповісти
уже пыхнул?
и пошло-поехало... растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы (с)
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15.09.2020 17:16 Відповісти
Это Вы ему польстили (мыслями по древу), а шизоидный щенок - самое то.
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15.09.2020 20:24 Відповісти
а Вы знаете (сам узнал только недавно), что оказывается, в оригинале "Слово о полку Игореве" речь шла не о "мыслях" (думах), а о мысях (мысь) - белках по старословянски, ведь "мысль" выпадает по смыслу (пардон)))) из текста и двух других сравнений - волка и орла...
поэтому...в любом случае польстил...ибо у амебы...
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15.09.2020 20:34 Відповісти
Со школы думала, именно « растекаться мыслями по древу», то есть сочинять, творить и т. д. Спасибо за разъяснение.
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15.09.2020 20:51 Відповісти
тоже самое! и для меня это было открытием (недавним)...
хотя и до сих пор привожу эту цитату именно к "мыслию по древу"...типа пустобрехству)))
хотя...и белка тоже подходит - быстрая, неуловимая...как мысль или слова на ветер ))))
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15.09.2020 20:58 Відповісти
О чем он? Кто вернет Украине Крым и кусок Донбасса? Путин добровольно? Вова, ты наркоман?
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15.09.2020 17:17 Відповісти
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 7001
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15.09.2020 17:21 Відповісти
"в войне, которую начинала не Украина" - Вава, а кто же это начал войну против Украины, а? Или это такой секретный секрет.Источник:https://censor.net/ru/n3219461
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15.09.2020 17:25 Відповісти
Ви шо? Його "узкоязичная" щелепа не здатна звинуватити владімвладімича в загарбані української землі та вбивстві українців.
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15.09.2020 17:35 Відповісти
Когда Зе говорит, что надо закончить войну, у европейцев складывается впечатление, что на востоке идёт война украинцев с украинцами, что это чисто украинская межусобица. Он не называет россию как страну, которая эту войну ведёт, поэтому европейцы недоумевают, почему Зе до сих пор не может погасить этот "конфликт между украинцами" у себя в стране. Он приуменьшает роль россии и взваливает на себя всю ответственность за войну, окончание которой от него практически не зависит. Он, таким образом, собственными руками формирует в глазах европейцев свой рейтинг как президента, который мог бы, но владеет ситуацией.
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15.09.2020 18:17 Відповісти
Описка: мог бы, но не владеет ситуацией.
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15.09.2020 18:20 Відповісти
война не заканчивается без потерь, только если все сдашь уклонист, а вот тогда будут потери.
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15.09.2020 17:26 Відповісти
Возврат территорий важен для любого государства, но возврат на тех же условиях что они были до войны ( и это как минимум) потому что как обычно после деоккупации там проводят серьезную работу спец органы, военные, следственные органы,суды.. и т.д. В крайней мере таковы примеры истории. ( единственный пример это Хорватия и то там все завершилось их военной победой, а потом уже нюансы, и по факту на территории Хорватии нет анклавов по факту контролируемые сейчас Сербией ,а нам предлагают сделать себе "харакири" в виде особого статуса так называемых ДНР и ЛНР под фактическим контролем агентов и ставленников агрессора с последующим увеличением их территории в два с половиной раза до админ границ луганской и донецкой областей )с улыбкой на лице и словами благодарности. та не ребята таких "возвратов" нам не нужно. Потеряем и то что имеем.
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15.09.2020 17:29 Відповісти
и ни слова "не лох" о том.что без контроля Украиной границі с рашистом все что он блеет пустой звук...
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15.09.2020 17:30 Відповісти
"Важно закончіть войну с наімєньшимі потєрямі" - сказав Зєля,ковиряючись в носі і задумливо дивлячись в небо...
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15.09.2020 17:31 Відповісти
Т.е. нужно было просто поднять руки вверх сразу же, по возможности даже не успев обосраться...
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
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16.09.2020 08:48 Відповісти
Кловану осталось лишь чесать языком до окончания своей каденции. И хоть бы не накосячил вообще тяжёлого трэша. Разгребать потом.
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15.09.2020 17:31 Відповісти
Війна повинна закінчитися на УКРАЇНСЬКИХ умовах. Це найголовніше. А ти, капітулянт, вистелаєш "благими намірами" дорогу в кацапське пекло.
До речі. Саме такі питання вони планують винести на референдум. "Ви за мир?" Щоб потім заявити, що українці за мир любою ціною, навіть капітуляцією. Маніпулятори.
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15.09.2020 17:33 Відповісти
Москаль звернувся до психіатрів дати оцінку цьому "пацієнту".
Виступ "пацієнта" в Житомирському політехнічному. Зверніть увагу, як викладачі переглядаються між собою. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T5HWYT-blWU&feature=emb_logo
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 4817
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15.09.2020 17:33 Відповісти
буба выучила слово "однакого" - шо не может не радовать....
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15.09.2020 17:39 Відповісти
Останні відео з публічних виступів Зеленського насправді лякають. Хлопчина явно "втомився" в найгіршому розумінні. Невже оцей зім'ятий та мекаючий в мікрофон баранчик, який нездатний зв'язати слова бодай в одну логічну ланку з чотирьох-п'яти спроб, це той самий досвічений ШОУМЕН?!
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
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15.09.2020 22:20 Відповісти
Важен суверенитет! Если цена донбасса суверенитет, то зачем оно нам, кормить армию рф на наших территориях, по прицелом иванушек дурачков.
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15.09.2020 17:34 Відповісти
Этот человек - гений современности, что ни слово - откровение.
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15.09.2020 17:34 Відповісти
Это не дает повода делать еще хуже "**********". Попередникi не сдавали страну, по крайней мере настолько явно. А тут зе прям спешит, на фоне беларуси и выборов в сша, потому что байден зе и команде звиздюлей вставит.
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15.09.2020 17:46 Відповісти
Не гони, Наш Бубунька хороший, скоро он отберет у Порошенки-Ахметки бабулесы и всем зебилам раздаст...
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15.09.2020 17:57 Відповісти
Петро Олексійович не здавав країну загарбнику. Не виконував вказівки ворога. Не капітулював.
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15.09.2020 18:15 Відповісти
А я хочу щоб у всьому світі був мир, на моєму рахунку ніколи не закінчувалися гроші, а ерекція була, як у двадцять років! Поріняно з бажаннями Зеленського це, така дрібниця.
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15.09.2020 17:38 Відповісти
зеля ну шо ж ты такая ****
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15.09.2020 17:41 Відповісти
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:43 Відповісти
Йди,телепню,ловити золоту рибку,чи шукай лампу Алладіна,або знайди в фейсбуці адресу "потомствєнной цєлітельніци баби Вєри".
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15.09.2020 17:44 Відповісти
Ось тіьки в зоні проведення ООС на гранаті "РГД-5", яка була встановлена ​​російськими окупантами і терористами у вигляді розтяжки, підірвалися двоє військовослужбовців ЗСУ. Пораненими виявилися полковник Аполлонов і прес-секретар однієї з бригад ВСУ Залевський. Вони підірвалися на гранаті "РГД-5", яка була встановлена ​​окупантами і терористами у вигляді розтяжки. А я то зрадів і думав що підірвався Зеленський може тоді до нього продажного кремлівського ... резидента ЗЕбіла капітулянта дійшло, що перемир'я ніколи не виконувалось, не виконується і не буде виконуватися нашим самим лютим кривавим ворогом в світі окупантом проклятою паРашей.
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15.09.2020 17:54 Відповісти
С рыгами, мертвечуками и коммунистами у власти ты территории никогда не вернёшь, юморист!
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15.09.2020 17:55 Відповісти
Сказочний дол.**...
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15.09.2020 18:04 Відповісти
президент у нас точно виявивсь казковим телепнем, проте цікаво інше - як величати народ що так лоханувся і збирається терпіти аж 4 роки?
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15.09.2020 18:17 Відповісти
Что он несёт? А что он делает ?
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15.09.2020 18:17 Відповісти
какаяразнiце?
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15.09.2020 19:18 Відповісти
опять обкурился...…..
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15.09.2020 18:33 Відповісти
Пока Зеленский лично не попадет под арт обстрел , так чтобы осколки свистели возле уха или пули , он не поймет что такое война
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15.09.2020 18:41 Відповісти
Клоун уже перешел на тяжелые наркотики. Возможно под гипнозом. Чекисты в этом преуспели.
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15.09.2020 18:51 Відповісти
Важно, чтобы не просто закончилась война, а закончилась без зради,капитуляции и сдачи национальных интересов Украины! запомни ето Зеленский
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15.09.2020 19:14 Відповісти
Пипец стратэг рояльный ***** я ору
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15.09.2020 19:18 Відповісти
Такая глубокая мысль, что аж страшно!
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15.09.2020 19:52 Відповісти
нахєра нам ті території з прокаженими ватанами?це чергові виборці заЖОПа
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15.09.2020 19:57 Відповісти
За благосклонность путлера гундявый гроссфельдмаршал продолжает платить жизнями бойцов своей армии.Зелемирие и прочие его бредовые идеи требуют жертв.Клоун стал упырем.
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15.09.2020 21:04 Відповісти
все оказалось не так просто (с)
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15.09.2020 21:35 Відповісти
Расходы на Офис президента возрастут на 354 млн: на что Зеленский потратит деньги
Это почти на 39% больше, чем в прошлом году
Зеленский перед президентскими выборами обещал расходы уменьшить
В то же время в новом бюджете на 2021 год расходы на образование урезалиСогласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.
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15.09.2020 21:39 Відповісти
всё верно.
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15.09.2020 22:04 Відповісти
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 6235
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15.09.2020 22:06 Відповісти
-
А )(уйло він фашист дуже багато чого наобіцяв своєму ...резиденту ЗЕбілу - капітулянту.
І навіть те що при беззастережній капітуляції України на милість його паРаші. То вже тоді і до того ж дуже скоро він поверне Україні і Донбас і Крим. Але тільки вже їх як суверенні республіки в складі республіки Україна яка буде в складі паРаші, але з дуже великими автономними правами.
Ось тепер і маніакально щосили верещить кремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт що тільки на таких умовах капітуляції його суворого господаря )(уйла просто і дуже швидко закінчиться війна і без втрат людей, з гарантованим поверненням наших тимчасово окупованих територій республік Криму і Донбасу. По всьому видно що вже терминово настала пора відправити продажного ...резидента екс- клоуна в Ростов на проживання до кривавого ЗЕКА. Де він буде на повному забезпеченню та утриманню у кремлівських фашистів )(уйла
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16.09.2020 05:34 Відповісти
Зеленский іди в ОПУ і вали з поста президента, ти вже задовбав своєю дурістю разом зі своєю вербонутою шоблою!
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16.09.2020 06:39 Відповісти
Т.е. нужно было просто поднять руки вверх сразу же, по возможности даже не успев обосраться...
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
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16.09.2020 08:49 Відповісти
 
 