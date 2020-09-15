Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку починала не Україна, загинули 14 тис. наших громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом у Відні.
"Для нас важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути наші території", - підкреслив Зеленський.
Крім того, президент зазначив, що без припинення вогню не може бути ніякого діалогу і просування далі по "Мінську".
"Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Я не при делах
і шо конкретно Порошенко украл ?
Без мордобоя вопрос не решить
Разве что хутин сдохнет неожиданно после встречи с ЗЕ 😀😀😀
и пошло-поехало... растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы (с)
поэтому...в любом случае польстил...ибо у амебы...
хотя и до сих пор привожу эту цитату именно к "мыслию по древу"...типа пустобрехству)))
хотя...и белка тоже подходит - быстрая, неуловимая...как мысль или слова на ветер ))))
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
До речі. Саме такі питання вони планують винести на референдум. "Ви за мир?" Щоб потім заявити, що українці за мир любою ціною, навіть капітуляцією. Маніпулятори.
Виступ "пацієнта" в Житомирському політехнічному. Зверніть увагу, як викладачі переглядаються між собою. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T5HWYT-blWU&feature=emb_logo
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.
Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
Это почти на 39% больше, чем в прошлом году
Зеленский перед президентскими выборами обещал расходы уменьшить
В то же время в новом бюджете на 2021 год расходы на образование урезалиСогласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.
А )(уйло він фашист дуже багато чого наобіцяв своєму ...резиденту ЗЕбілу - капітулянту.
І навіть те що при беззастережній капітуляції України на милість його паРаші. То вже тоді і до того ж дуже скоро він поверне Україні і Донбас і Крим. Але тільки вже їх як суверенні республіки в складі республіки Україна яка буде в складі паРаші, але з дуже великими автономними правами.
Ось тепер і маніакально щосили верещить кремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт що тільки на таких умовах капітуляції його суворого господаря )(уйла просто і дуже швидко закінчиться війна і без втрат людей, з гарантованим поверненням наших тимчасово окупованих територій республік Криму і Донбасу. По всьому видно що вже терминово настала пора відправити продажного ...резидента екс- клоуна в Ростов на проживання до кривавого ЗЕКА. Де він буде на повному забезпеченню та утриманню у кремлівських фашистів )(уйла
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...