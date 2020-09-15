Зараз рано обговорювати перенесення місця засідань ТКГ, ми очікуємо стабілізації ситуації в Мінську, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки передчасно обговорювати питання перенесення зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, через COVID-19 неважливо, де люди збираються, якщо є результат. Сьогодні ми працюємо у відеоформаті. Попри те, що Австрія дуже підтримує нас в цьому питанні і санкційному питанні, але такі питання про перенесення (місця проведення зустрічей ТКГ - Ред.) зараз рано обговорювати, тому що ми очікуємо стабілізації ситуації, дуже складної ситуації, яка відбувається в Мінську", - сказав Зеленський на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцем.

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