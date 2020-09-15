Використання екологічної тематики у політичних цілях напередодні місцевих виборів суттєво зросло, – експерт

Эксперт считает, что сами избиратели должны фильтровать кандидатов на предмет их внимания к экологии.

Використання екологічної тематики у політичних цілях напередодні місцевих виборів істотно зросло і часто воно має маніпулятивний характер. Про це в коментарі УНІАН повідомила екоактивістка, координаторка руху Earth Day Ukraine Марина Бай.

"Використовується (тема екології - ред) і надзвичайно активно. Як і всі, на що звертають увагу прямо перед виборами, тема екології під собою не часто має конструктивну основу. Це відмінний бонус до політичної програми, який допомагає збільшити кількість лояльних виборців без пропозиції конкретних кроків. На цьому надзвичайно легко маніпулювати, легко залякувати наслідками екологічних катастроф", - сказала вона. Також Бай повідомила, що часто спекуляція на темі екології напередодні виборів нічим конкретним не закінчується. "Є ті, хто дійсно приходять робити щось для місцевої громади. Вони зазвичай знають проблеми місця, де балотуються. Але, на жаль, на розмовах часто все закінчується. Але це не завжди й з вини тих, хто може і хотів би щось змінити, просто важко боротися з системою", - сказала вона.

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Також Бай вважає, що самі виборці повинні фільтрувати кандидатів на предмет їхньої уваги до екології. "Виборці знають проблеми, які потребують вирішення. Запитуйте у свого майбутнього обранця про те, як він збирається це вирішувати. Якщо має чіткий або більш-менш чіткий план, то він хоча б думав про це. Якщо відповіді зводяться до узагальнень типу "це дуже важливо, серце болить, ми будемо боротися", то явно про питання чує вперше. Читайте програму. Той, хто йде з екологічними ініціативами, вкаже їх", - сказала Бай.

Як повідомлялося, у вересні професійна асоціація екологів України закликала політиків припинити передвиборні маніпуляції на тему захисту довкілля, оскільки вони дискримінують сам інститут громадянського суспільства і можливості для сталого розвитку країни в цілому.



