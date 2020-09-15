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Новини Агресія Росії проти України
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безпілотник (3662) вибух (4364) граната (785) поранення (2776) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей, знищено безпілотник противника, поранено трьох воїнів, - штаб ОС

Від початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей, знищено безпілотник противника, поранено трьох воїнів, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 15 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу "МЕВІК" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Окрім того, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб

Підсумок за минулу добу

Минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Окрім того, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 71 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5813 транспортних засобів та 5807 осіб. Також були затримані 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2060 осіб, у зворотному напрямку – 1090 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнула 71 особа, у зворотному напрямку – 187 осіб. КПВВ "Мар’їнка" не функціонує.

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Топ коментарі
+17
Значит противник нарушает перемирие системно не только 1100 обстрелами, строительством укреплений, минированием но еще и осуществляет воздушную разведку, которую нам запретили... Да уж "перемирие"...За такое соблюдение перемирия уже пора главнокомандующего под трибунал отдавать. А как рассказывали, как рассказывали.. что при малейших нарушениях будем включать ответку... И де воно... Вот так нам впихнут под красивыми гаслами и капитуляцию.
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15.09.2020 17:46
+16
Ранены трое? Фух, хорошо, что без нарушений перемирия и тишины!
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15.09.2020 17:52
+9
С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3665

ГЕРОЯМ СЛАВА !
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15.09.2020 17:35
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С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3665

ГЕРОЯМ СЛАВА !
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15.09.2020 17:35 Відповісти
На следующую неделю назначен обмен беспилотами.
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15.09.2020 17:36 Відповісти
Значит противник нарушает перемирие системно не только 1100 обстрелами, строительством укреплений, минированием но еще и осуществляет воздушную разведку, которую нам запретили... Да уж "перемирие"...За такое соблюдение перемирия уже пора главнокомандующего под трибунал отдавать. А как рассказывали, как рассказывали.. что при малейших нарушениях будем включать ответку... И де воно... Вот так нам впихнут под красивыми гаслами и капитуляцию.
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15.09.2020 17:46 Відповісти
Ранены трое? Фух, хорошо, что без нарушений перемирия и тишины!
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15.09.2020 17:52 Відповісти
Терміново проінспектувати лугандонію...
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15.09.2020 18:06 Відповісти
ранения получили трое воинов, - штаб, подумаеш всего лишь а в основном все хорошо к "тойстороне" притензий не имеем
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15.09.2020 18:18 Відповісти
скоро будут писать что наш солдат совершил ранение себя и двух товарищей по оружию ранил.
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15.09.2020 18:23 Відповісти
Одно нарушение,я так понял,-это беспилотник А то,что трое раненых-то не считается.Уже ум за разум зашёл,или откуда там ум
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15.09.2020 18:33 Відповісти
«Охерєно» рахують дні «перемир'я»- аж з 27-го липня! А те,що кожного дня відкривається вогонь по Українцям то нічого? «Бубочка»-мудак і далі буде всім співать про «рекордниий» по довжині режим тиші?....
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15.09.2020 18:54 Відповісти
что значит Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование?
Он упал после подавления, его электроника выгорела до тла, и т.д. Что конкретно имеется ввиду под этой фразой? Встречается в сводках часто, но никто так и не объяснил суть этого подавления.
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15.09.2020 21:16 Відповісти
Тут чистая ГИ ! вооружатся надо и гнать орду за Урал !только уже без Хмельницкого2!
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15.09.2020 22:34 Відповісти
 
 