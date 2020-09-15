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Новини Мажори на дорогах
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ДТП (4440) Кривий Ріг (1253) Шевчик Дмитро (8)

З'явилося перше відео хлопчика, збитого сином кандидата в мери Кривого Рогу на "тисячці"

11-річний хлопчик, який півтора тижні тому в Кривому Розі постраждав у ДТП за участю сина кандидата в мери від "Слуги народу", продовжує успішно проходити лікування в обласній лікарні Дніпра у відділенні нейрохірургії.

Журналісти поспілкувалися з мамою хлопчика.

За словами Наталії Іванівни, Сашко швидко одужує і зараз почувається набагато краще.

"У нас вже все добре, ми вже гуляємо щодня - і довго ми гуляємо. Як бачите самі, дитина посміхається, він уже веселий. У нас вже нічого не болить", - ділиться жінка. Наталія Іванівна сподівається, що вже скоро хлопчик буде вдома.

"Чекаємо швидше, коли нас випишуть додому. Крапельниці нам доставлять. Тому, сподіваємося, ми в п'ятницю будемо вдома", - каже вона.

Покращене самопочуття дитини вже дозволило матері на кілька днів з'їздити додому, залишивши його на сестру.

"Дочка ось весь час тут була. Я додому навіть їздила вже - зважилася залишити Сашу. Тому що вже [він] добре почувається, і я вже на пару днів з'їздила додому, дочка з ним була", - розповідає Наталія Іванівна.

За словами завідувача відділенням нейрохірургії Володимира Агафонова, стан дитини стабільний, загроз здоров'ю і життю - немає.

"Тут він проходить повне медичне лікування. На стаціонарі він буде ще тиждень. По суті, реабілітація черепно-мозкової травми буде ще два тижні в домашніх умовах. А з приводу перелому плечової кістки - як тільки ортопеди-травматологи дозволять зняти гіпс і почати реабілітацію - ну, я думаю, що тижні ще 3-4 потрібно", - прогнозує лікар.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП постраждав 11-річний школяр. На зебрі його зачепила іномарка. За кермом був Марк Шевчик, син кандидата в мери міста від "Слуги народу". Сам Дмитро Шевчик на своїй сторінці в Facebook розповів про подробиці трагедії і повідомив, що взяв особисту відповідальність за майбутнє дитини.

Пізніше журналістам вдалося поспілкуватися із завідувачем відділенням нейрохірургії дитячої обласної лікарні Дніпра Володимиром Агафоновим, який охарактеризував стан здоров'я дитини як середньої тяжкості і наголосив на відсутності загрози життю і здоров'ю дитини; а також з його мамою, яка відзначила поліпшення стану здоров'я дитини.

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Топ коментарі
+19
шось мама підозріло довольна .
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15.09.2020 17:45
+15
Ванільний такий собі репортажик. Усе добре, авто сина мера лише "зачепило", і взагалі, хлопчик уже ходить, а те що черепно-мозкова травма та перелом плеча, то дрібниці
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15.09.2020 17:51
+6
видно кандидат подсуетился...тут два в одном (даже три) и чужого ребенка на ноги поставит и своего отмазать попытается и себя выставит не как сволочь последнюю...
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15.09.2020 17:46
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эти марки должны стоять в очереди с хасидами в гомеле и ждать добро на въезд...
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15.09.2020 17:44 Відповісти
шось мама підозріло довольна .
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15.09.2020 17:45 Відповісти
Мабуть на окко працює....
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15.09.2020 17:52 Відповісти
ясно что денег дали. а что, не брать?

другое дело, что кому-то и К$ хватит, а кто-то понимает, что если взять то он завтра точно кого-то убьёт
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15.09.2020 22:29 Відповісти
конечно не брать! втулить гандону быковатому иск на 10 лямов, с арестом имущества папика, включая офшоры - и все будет ок!
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16.09.2020 01:15 Відповісти
так судьи возьмут
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16.09.2020 15:08 Відповісти
видно кандидат подсуетился...тут два в одном (даже три) и чужого ребенка на ноги поставит и своего отмазать попытается и себя выставит не как сволочь последнюю...
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15.09.2020 17:46 Відповісти
сволочь последняя он по любому. его быковатого отпрыска достаточно послушать
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16.09.2020 01:16 Відповісти
Окупятся падлы ...пока не появятся чуваки в кожанках с маузерами и наганами так и будем жить ...
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15.09.2020 17:46 Відповісти
как токо появятся - они тебя первым и постреляют
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16.09.2020 01:16 Відповісти
Ванільний такий собі репортажик. Усе добре, авто сина мера лише "зачепило", і взагалі, хлопчик уже ходить, а те що черепно-мозкова травма та перелом плеча, то дрібниці
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15.09.2020 17:51 Відповісти
Уявляєте скільки бабла від слуги кремля , отримала мама цього хлопчика !?
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15.09.2020 18:27 Відповісти
Здогадуюсь. І не тільки мамі, а і журналістам. Хоча, є різні способи. Може пригрозили, що без роботи залишиться, чи навпаки підвищать оклад і т.і., чи усе разом
Звинувачувати маму, за те що брала участь у цій виставі важко
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15.09.2020 21:18 Відповісти
чому важко? якшо готова торгувати здоров`ям дитини задешево - то запросто
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16.09.2020 01:17 Відповісти
Улыбается? А мама довольна? Ну-ну.
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15.09.2020 18:30 Відповісти
Мажорик в шокаладе !!!!
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15.09.2020 18:47 Відповісти
Главное до выборов пропетлять.
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15.09.2020 20:13 Відповісти
Аштото за тисячка?
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15.09.2020 20:20 Відповісти
Какие они веселые, счастливые, наверное сынок хорошо отбашлял.
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16.09.2020 09:08 Відповісти
все проплачено и ролик тоже, овцы хавают.
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16.09.2020 09:52 Відповісти
 
 