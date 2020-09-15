З'явилося перше відео хлопчика, збитого сином кандидата в мери Кривого Рогу на "тисячці"

11-річний хлопчик, який півтора тижні тому в Кривому Розі постраждав у ДТП за участю сина кандидата в мери від "Слуги народу", продовжує успішно проходити лікування в обласній лікарні Дніпра у відділенні нейрохірургії.

Журналісти поспілкувалися з мамою хлопчика.

За словами Наталії Іванівни, Сашко швидко одужує і зараз почувається набагато краще.

"У нас вже все добре, ми вже гуляємо щодня - і довго ми гуляємо. Як бачите самі, дитина посміхається, він уже веселий. У нас вже нічого не болить", - ділиться жінка. Наталія Іванівна сподівається, що вже скоро хлопчик буде вдома.

"Чекаємо швидше, коли нас випишуть додому. Крапельниці нам доставлять. Тому, сподіваємося, ми в п'ятницю будемо вдома", - каже вона.

Покращене самопочуття дитини вже дозволило матері на кілька днів з'їздити додому, залишивши його на сестру.

"Дочка ось весь час тут була. Я додому навіть їздила вже - зважилася залишити Сашу. Тому що вже [він] добре почувається, і я вже на пару днів з'їздила додому, дочка з ним була", - розповідає Наталія Іванівна.

За словами завідувача відділенням нейрохірургії Володимира Агафонова, стан дитини стабільний, загроз здоров'ю і життю - немає.

"Тут він проходить повне медичне лікування. На стаціонарі він буде ще тиждень. По суті, реабілітація черепно-мозкової травми буде ще два тижні в домашніх умовах. А з приводу перелому плечової кістки - як тільки ортопеди-травматологи дозволять зняти гіпс і почати реабілітацію - ну, я думаю, що тижні ще 3-4 потрібно", - прогнозує лікар.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП постраждав 11-річний школяр. На зебрі його зачепила іномарка. За кермом був Марк Шевчик, син кандидата в мери міста від "Слуги народу". Сам Дмитро Шевчик на своїй сторінці в Facebook розповів про подробиці трагедії і повідомив, що взяв особисту відповідальність за майбутнє дитини.

Пізніше журналістам вдалося поспілкуватися із завідувачем відділенням нейрохірургії дитячої обласної лікарні Дніпра Володимиром Агафоновим, який охарактеризував стан здоров'я дитини як середньої тяжкості і наголосив на відсутності загрози життю і здоров'ю дитини; а також з його мамою, яка відзначила поліпшення стану здоров'я дитини.