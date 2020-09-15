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Зеленський (22411) отруєння (941) Навальний (612)

Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це

Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна, як і багато країн світу, засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, і очікує більше деталей про те, що трапилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави сказав на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцем.

"Ми всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає більше деталей про цей замах. І чекаємо, що найближчим часом вони з'являться", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
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Топ коментарі
+11
Не знаю, яка "Україна", на думку "Блазня", "обсуждає" отруєння Навального... Тверезо мислячим якось "по барабану"... Ми "бутербродом кримським" ситі...
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15.09.2020 17:45
+7
а шо такое сегодня у преЗЕдента за день...прямо через новость его перлы...
бамаг поднакопилось? решил несколько сезонов за день записать?
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15.09.2020 17:44
+6
Вава вышел из комы? Да дайте ему уже новичка покайфовать!
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15.09.2020 17:44
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ХТО ЕМУ ПИШЕТ ПРОМОВЫ?
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15.09.2020 17:43 Відповісти
Какая-то скользкая килька
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15.09.2020 23:32 Відповісти
Вава вышел из комы? Да дайте ему уже новичка покайфовать!
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15.09.2020 17:44 Відповісти
новичек уже не тот.....розбавляют, подделывают..просрали короче все полимеры..
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15.09.2020 20:47 Відповісти
а шо такое сегодня у преЗЕдента за день...прямо через новость его перлы...
бамаг поднакопилось? решил несколько сезонов за день записать?
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15.09.2020 17:44 Відповісти
в загранку выпустили - уже всем похрен в зеОПЕ
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15.09.2020 17:46 Відповісти
главное, чтоб в ухе нормальный адекватный суфлер сидел...бо экспромт не его...
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15.09.2020 18:21 Відповісти
Якісний кокс підвезли 😂
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15.09.2020 17:55 Відповісти
не врубился шо в Австрию попал, думал в Одессе
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15.09.2020 18:01 Відповісти
Сразу видно ,что парнишка из еврейской семьи ,главное никого не обидеть а то не дадут жареных бИчков покушать ... хотя может оно и правильно ,жизнЯ покажет ...
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15.09.2020 17:45 Відповісти
Не знаю, яка "Україна", на думку "Блазня", "обсуждає" отруєння Навального... Тверезо мислячим якось "по барабану"... Ми "бутербродом кримським" ситі...
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15.09.2020 17:45 Відповісти
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16.09.2020 00:45 Відповісти
Особистого розкаяння фуйла. Німцям, англійцям і французам він не вірить.
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15.09.2020 17:49 Відповісти
Другими словами вiслюк запасся попкорном и ждёт продолжения шоу...
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15.09.2020 17:48 Відповісти
Продолженья просит шоу это чертово Ослище..
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15.09.2020 21:25 Відповісти
И ни слова про российскую власть.
Каких деталей он еще ждет? Чистосердечное признание?
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15.09.2020 17:48 Відповісти
Президент Зеленский первый в Украине Президент который выполняет предвыборные обещания и работает на Украину ,а не на свой карман и офшоры.
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15.09.2020 17:49 Відповісти
Тролль 80+ левела.
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15.09.2020 17:53 Відповісти
Где?
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15.09.2020 17:56 Відповісти
Троль із зеленського так собі , але , задля справедливості - його підприємства не отримують державні замовлення , факт , при всій моїй до нього неприязні .
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15.09.2020 17:58 Відповісти
І жодного тб-каналу не купив , навіть в Сашка-стоматотога ...
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15.09.2020 18:03 Відповісти
Это не покушение!......странно, что великий Зе? дипломат использовал этот термин.

Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал чиновник.
Он напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции https://www.interfax.ru/world/726820 подтвердили выводы экспертов Бундесвера о том, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом.
"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для https://www.interfax.ru/story/291 отравления Юлии и Сергея Скрипалей ", - продолжил глава европейской дипломатии.
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15.09.2020 17:51 Відповісти
Учитывая что уХйло вообще фамилию Навальный не произносит, то ЗЕленский совершил мужественнийший поступок ,произнося ее... Как после этого он в глаза уХйло смотреть собирается!!!
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15.09.2020 18:00 Відповісти
С колен
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15.09.2020 23:34 Відповісти
Зеленский , да ты шо , ты же гнида, в глазах ***** вроде мир разглядел . Во вторых а чего так поздно отреагировал , чего ждал , когда Кадыров разрешит Мерзкий ты человечишко Зеленский и ни какой не президент , так скоморох , в роли президента . Покайся перед Новым годом пока слихот
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15.09.2020 17:54 Відповісти
Україні по-х*р, хто там з ворогів в Московії отруєний чи вбитий ... Я так думаю
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15.09.2020 17:55 Відповісти
"Но я точно знаю, что это не Владимир Владимирович Алешу Навального отравил.
В его глазах я видел только - миролюбие, добросердечность, милосердие и человечность.."
Где-то так.., не сказал, но подумал зеваван.
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15.09.2020 17:55 Відповісти
С этим Навальным такая консерва вскрылась, что я была просто шоке от своего 'открытия' Речь идёт об илларионове, который сделал марш бросок по всем топовым каналам и дал интервью всем, начиная с Гордона, Янины и тд. Он говорил много очень правильных вещей, но, когда речь зашла об отравлении Навального, то цель его визита стала ясна - оказывается 'путенневиноват' 'емуэтоневыгодно'
То есть умный и образованный Илларионов 'не понимает', что на кухне новичок нового образца изготовить не возможно. Что убийство Навального обезглавливало оппозицию, что такое 'невыгодно' все уже слышали сто раз, но , тем не менее, вся оппозиция на нарассее удивительным образом или мертва , или, как Каспаров, например, находится в изгнании .
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15.09.2020 18:15 Відповісти
путин не дурак , он знает как организовать информационную поддержку своей политике. Илларионов один из его пропагандистов . Как бы критикует , но скрывает главное .
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15.09.2020 18:48 Відповісти
Вот именно. Оказывается , что бывших 'советников' не бывает?

Я доверяла Илларионову. Но теперь уже нет
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15.09.2020 18:55 Відповісти
Более откровенной чуши не читала.)))
"Как бы критикует..." - он не просто критикует, он перемалывает в фарш не только кремлевского вождя, но и путинскую эрэфию.
"... но скрывает главное. - главное, это путинизм, о чем Илларионов не только открыто заявляет, но и любезно предоставляет ссылки, как на собственные материалы, так и на материалы других известных публицистов. Начиная со времени зарождения путинизма, террора внутри государства, агрессивных войн путинского Кремля против других государств, и теракта против рейса МН17 :
https://aillarionov.livejournal.com/1143822.html

Это так, очень вкратце.) А теперь вопросы к залу:"Что он скрывает и какие основания для утверждения, что Илларионов является пропагандистом Обнулянта?)
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15.09.2020 21:53 Відповісти
Для доверчивых людей да - он перемалывает . Анализируя его сентенции интонацию и в конце концов результат - дешевый гбшный клоун . Такой же как Гиркин который критикует Путина но новичка не попробовал ни разу . Внимательно прослушал его анализ ситуации в Беларуси прямо после выборов . Теперь окончательно убедился что Иларионов путинская соска . Агент влияния вхожий в высокие кабинеты продажных западных политиков , умеющий убеждать ибо хорошо образован , подготовлен и знает какие рычаги нажимать . Но не со мной , я вижу ложь сразу или почто сразу истинные намерения . На девушек может он и производит впечатление.
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15.09.2020 22:27 Відповісти
Это и всё, мда... не густо.? "Сентеции, интонация, производит впечатление на девушек." Где конкретика? А её нет... и не будет.
Сравнивать человека, который выступал за немедленный вывод войск из Чечни и признание её независимости, с Гиркиным, по меньшей мере... хм-м, как бы это сказать поделикатнее... не совсем умно.
"... я вижу ложь сразу..." - и в 2006 году видели, когда еще ничего не предвещало, что эрэфию вышвырнут из большой восьмерки? Когда накануне этого саммита в Питере Илларионов писал:"Саммит "восьмерки" не может и не будет восприниматься иначе как поддержка самой влиятельной организацией Запада нынешнего российского руководства. Как политическая и моральная поддержка "семеркой" действий российских властей по уничтожению законности, нарушению прав человека, удушению свободы слова, ликвидации демократии, дискредитации неправительственных организаций, национализации частной собственности, использованию энергии в качестве политического оружия, агрессии против демократически ориентированных соседей."(с) И тогда он лгал?) Примеры лжи будут или опять все сведется к личным ощущениям?
PS. А по повод Беларуси, он однозначно заявил, что Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти. "Продление этого режима означает продление страданий белорусского народа. Поэтому в течение многих недель и месяцев этой кампании десятки тысяч людей скандировали и продолжают скандировать "Уходи!... Единственный вопрос, который по отношению к Лукашенко остается: он уйдет, как Каддафи, он уйдет, как Чаушеску, или каким-то другим образом? Но продолжение кровавого противостояния, в которое Лукашенко втянул страну, в мирную страну, в спокойную страну, в каком-то смысле даже флегматичную, приведет к тому, что ему не оставят выбора. С ним поступят так, как поступили с другими диктаторами, которые цеплялись за власть." (с)
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16.09.2020 00:09 Відповісти
Я не прокурор что бы собирать досье на каждого путинского агента с фактами и доказательствами. На илларионовском инструктаже присутствовали только доверенные люди . Работать на путина могут респектабельные проффесора из зарубежных колледжей и иниверситетов . Денег на их покупку достаточно . Про независимость Чечни и Ельцин говорил . Это не показатель . Гиркин другого плана , как и Невзоров , но все они из одной московской банды . Что бы они не пели и к чему бы ни призывали . Если он идиот и не догадывался что путин не даст свалить лукашенко пока тот не подпишет 31 карту об общей валюте и органах власти с росией , то он точно путинский успокаивающий голос - дескать бастуйте ребята , загоняте лукашенко в угол . весь этот спектакль разыграли по нотам с участием Илларионова и фсбшных телеграмканалов . народ слегка перевозбудился , так путин послал свою росгвардию . не предвидеть этого Илларионов не мог . так же и любое его высказывание дает повод усомниться в его антипутинизме . скорее мягкий дезинформатор . все кто был реальными противниками путина давно уже в могиле или за границей .
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16.09.2020 02:18 Відповісти
"Я не прокурор что бы собирать досье на каждого путинского агента..." - может и агент, но хоть что-то членораздельное можете написать о пропагандистской работе Илларионова, привести хотя бы маленькие фактики его работы в этой сфере? Вот я процитировала его обращение к лидерам G7 о том, что эрэфию нужно гнать из G8, как драную кошку, а ведь есть еще его выступление о чекистском режиме перед сенатом США в 2009 г.
"Внимательно прослушал его анализ ситуации в Беларуси прямо после выборов ... путин послал свою росгвардию . не предвидеть этого Илларионов не мог" - ну, если вы внимательно слушали его анализ, как об этом пишите, то странно, что не услышали, как он говорил о том, что "угроза агрессии существует, угроза оккупации реальна и мы не имеем права быть слепыми, не видеть этой угрозы." Более того, не сомневаюсь, что и белорусы не слепцы, как и все здравомыслящие люди, которые видели и видят эту угрозу.
"весь этот спектакль разыграли по нотам с участием Илларионова и фсбшных телеграмканалов ." - спектакль?! В цивилизованных странах это называют фальсификацией выборов и узурпацией власти, что уголовно наказуемо.
"народ слегка перевозбудился..." - хм… и не слова о том, что перевозбудился Лука съехал с катушек… а белорусы выходят на массовые митинги, несмотря на мордобой, пытки и убийства. Цена за перемены всегда высока, но не заплатив её, не получишь свободы.
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16.09.2020 06:24 Відповісти
по ссылке наугад открыл статью - набор фраз без доказательств . так поболтать между друзьями на кухне . скорее прославляет своего босса путина - убицу и вора . и опять же он не дурак но пошел работать на откровенного бандита и убийцу , а значит не все так просто с Илларионовым . Знал к кому идет и зачем идет . Для серьезных дел этого балабола путин использовать не стал слишком труслив и либерален , но вот для информационной поддержки и вливании дезы в уши доверчивой публики Илларионов как раз подходит . И проживет дольше
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15.09.2020 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OHMuopLKmAY
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16.09.2020 00:20 Відповісти
Татьяна, в каком интервью Илларионов утверждает, что 'путенневиноват'? Можно ссылку?
В интервью Гордону он прямо говорит, что всех "заболевших" (отравленных, убитых etc) объединяет одно - все они враги путина. "Если бы это было впервые, если бы перед этим ничего не было, у нас могли бы быть версии. Сейчас у нас нет других версий, кроме одной..."(с) По-моему, более чем прямо он указал на кремлевского вождя.
https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU&t=3890s c 1:04:50
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15.09.2020 19:26 Відповісти
Говорит красиво , но лжет . Истинные цели совсем другие . Ему позволено говорить , ездить по заграницам и изображать из себя росейского интеллектуала .
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15.09.2020 22:28 Відповісти
версии без доказательств ничего не стоят . мы тоже можем спекулировать на слухах. Илларионову нужна серьезная легенда по кгбшному для входа в кабинеты министерства финансов США , к примеру , налаживания контактов с чиновниками администрации и Конгресса . с таким бекграундом как у него и налет либеральной пыли борца с режимом как раз для западных бюрократов подходит . По моему заключению ФБР толпа лентяев , занимающаяся статистикой и анализом . ФСБ криминальная структура хорошо организованная и финансируемая . Такие писульки от Илларионова облегчение для агента ФБР(пример , работает другая служба) при даче рекомендации на деловые контакты американскому политику .
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15.09.2020 22:55 Відповісти
Ерунда , отравить навального могли по приказу медведева , шойгу или любого другого росийкого политика . навальный про многих снимал свои разоблачительные фильмы . путина сильно не цеплял . Тут главное побольше шума что бы никто ничего не смог понять . Интрига , росия в фокусе . вроде бы важный политический игрок . один концерт с вакциной от короны чего значит.
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16.09.2020 02:33 Відповісти
Тем не менее, Илларионов ясно сказал, что Навальный, как и Немцов входили в номенклатуру первого лица. Эти лица не могут быть подвергнуты никакому воздействию, кроме того, чтобы не было дано либо поручение первого лица, либо согласие первого лица. Но вы считаете, что царь хороший, бояре плохие. Оговаривают няшку путина.))
"Тут главное побольше шума..." - а вот здесь я согласна. Побольше шума, глядишь, и Северный поток накроется медным тазом.)
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16.09.2020 06:27 Відповісти
Рупор кремля іларіонова слухаєш? Я від тебе худєю!
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16.09.2020 01:00 Відповісти
Я слушаю разные источники, чтоб знать врага , так сказать, в лицо. Тебя тоже слушаю, хотя ты не враг мне. Это ты что- то там насочиняла про меня. С кем совпадаю хотя б на 50% уже из категории 'враги' вычеркиваю
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16.09.2020 13:28 Відповісти
О, то ти тут зі своєю зміною ольгинців нам справжню кремлівську пропагандонію влаштувала.
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16.09.2020 01:03 Відповісти
Україна Не просто осуждає, а осуждає з глибоким занепокоєнням. І даже деяким розчаруванням. Тут тобі і гризуни, і бутерброди і прокислий новічок, путівка в Шаріте....
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15.09.2020 18:38 Відповісти
Каких, *****, деталей тебе надо?
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15.09.2020 18:49 Відповісти
а вы думали ссыкунишка назовет кремлёвского питара питаром?
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15.09.2020 19:11 Відповісти
"Украина осуждает"...а Зєлєнскій?
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15.09.2020 19:20 Відповісти
Ниачем, сказал как в воду перднул.
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15.09.2020 19:22 Відповісти
а що його вивели з коми???
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15.09.2020 20:14 Відповісти
маю на увазі зелю звичайно...
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15.09.2020 20:14 Відповісти
Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це - Цензор.НЕТ 7118
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15.09.2020 21:06 Відповісти
всё верно сказал.
а какао и кацапы в вопросе Навального - близнецы братья.
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15.09.2020 22:10 Відповісти
Навальний такий же точно як і Путін, Крим він не відасть і буде далі тихою сапою тирить чуже. Тому на все, що там у них в правосланому рейху твориться мені ДСС! Тільки зі зброєю можна забрати своє, а не фантазіями старих гебіських креатур.
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16.09.2020 06:35 Відповісти
Не знаю як Клоуну, а мені той Навальний покую - звичайний кацапський імперець-ліберал, любитель чужих бутербродів.
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16.09.2020 10:19 Відповісти
 
 