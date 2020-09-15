Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна, як і багато країн світу, засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, і очікує більше деталей про те, що трапилося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави сказав на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курцем.
"Ми всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає більше деталей про цей замах. І чекаємо, що найближчим часом вони з'являться", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
Будь ласка, зачекайте...
бамаг поднакопилось? решил несколько сезонов за день записать?
Каких деталей он еще ждет? Чистосердечное признание?
Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал чиновник.
Он напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции https://www.interfax.ru/world/726820 подтвердили выводы экспертов Бундесвера о том, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом.
"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для https://www.interfax.ru/story/291 отравления Юлии и Сергея Скрипалей ", - продолжил глава европейской дипломатии.
В его глазах я видел только - миролюбие, добросердечность, милосердие и человечность.."
Где-то так.., не сказал, но подумал зеваван.
То есть умный и образованный Илларионов 'не понимает', что на кухне новичок нового образца изготовить не возможно. Что убийство Навального обезглавливало оппозицию, что такое 'невыгодно' все уже слышали сто раз, но , тем не менее, вся оппозиция на нарассее удивительным образом или мертва , или, как Каспаров, например, находится в изгнании .
Я доверяла Илларионову. Но теперь уже нет
"Как бы критикует..." - он не просто критикует, он перемалывает в фарш не только кремлевского вождя, но и путинскую эрэфию.
"... но скрывает главное. - главное, это путинизм, о чем Илларионов не только открыто заявляет, но и любезно предоставляет ссылки, как на собственные материалы, так и на материалы других известных публицистов. Начиная со времени зарождения путинизма, террора внутри государства, агрессивных войн путинского Кремля против других государств, и теракта против рейса МН17 :
https://aillarionov.livejournal.com/1143822.html
Это так, очень вкратце.) А теперь вопросы
к залу:"Что он скрывает и какие основания для утверждения, что Илларионов является пропагандистом Обнулянта?)
Сравнивать человека, который выступал за немедленный вывод войск из Чечни и признание её независимости, с Гиркиным, по меньшей мере... хм-м, как бы это сказать поделикатнее... не совсем умно.
"... я вижу ложь сразу..." - и в 2006 году видели, когда еще ничего не предвещало, что эрэфию вышвырнут из большой восьмерки? Когда накануне этого саммита в Питере Илларионов писал:"Саммит "восьмерки" не может и не будет восприниматься иначе как поддержка самой влиятельной организацией Запада нынешнего российского руководства. Как политическая и моральная поддержка "семеркой" действий российских властей по уничтожению законности, нарушению прав человека, удушению свободы слова, ликвидации демократии, дискредитации неправительственных организаций, национализации частной собственности, использованию энергии в качестве политического оружия, агрессии против демократически ориентированных соседей."(с) И тогда он лгал?) Примеры лжи будут или опять все сведется к личным ощущениям?
PS. А по повод Беларуси, он однозначно заявил, что Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти. "Продление этого режима означает продление страданий белорусского народа. Поэтому в течение многих недель и месяцев этой кампании десятки тысяч людей скандировали и продолжают скандировать "Уходи!... Единственный вопрос, который по отношению к Лукашенко остается: он уйдет, как Каддафи, он уйдет, как Чаушеску, или каким-то другим образом? Но продолжение кровавого противостояния, в которое Лукашенко втянул страну, в мирную страну, в спокойную страну, в каком-то смысле даже флегматичную, приведет к тому, что ему не оставят выбора. С ним поступят так, как поступили с другими диктаторами, которые цеплялись за власть." (с)
"Внимательно прослушал его анализ ситуации в Беларуси прямо после выборов ... путин послал свою росгвардию . не предвидеть этого Илларионов не мог" - ну, если вы внимательно слушали его анализ, как об этом пишите, то странно, что не услышали, как он говорил о том, что "угроза агрессии существует, угроза оккупации реальна и мы не имеем права быть слепыми, не видеть этой угрозы." Более того, не сомневаюсь, что и белорусы не слепцы, как и все здравомыслящие люди, которые видели и видят эту угрозу.
"весь этот спектакль разыграли по нотам с участием Илларионова и фсбшных телеграмканалов ." - спектакль?! В цивилизованных странах это называют фальсификацией выборов и узурпацией власти, что уголовно наказуемо.
"народ слегка перевозбудился..." - хм… и не слова о том, что
перевозбудилсяЛука съехал с катушек… а белорусы выходят на массовые митинги, несмотря на мордобой, пытки и убийства. Цена за перемены всегда высока, но не заплатив её, не получишь свободы.
В интервью Гордону он прямо говорит, что всех "заболевших" (отравленных, убитых etc) объединяет одно - все они враги путина. "Если бы это было впервые, если бы перед этим ничего не было, у нас могли бы быть версии. Сейчас у нас нет других версий, кроме одной..."(с) По-моему, более чем прямо он указал на кремлевского вождя.
https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU&t=3890s c 1:04:50
"Тут главное побольше шума..." - а вот здесь я согласна. Побольше шума, глядишь, и Северный поток накроется медным тазом.)
а какао и кацапы в вопросе Навального - близнецы братья.