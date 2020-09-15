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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Австрії обговорив з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Беленом заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Сторони наголосили на важливості координації міжнародних зусиль з надання медичної та соціальний захист громадян.
"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли вона буде створена. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже в 2021 році", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+16 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар15.09.2020 17:54
+10 Rostyslav Komarnytsky
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+8 ПП Уксусов
показати весь коментар15.09.2020 18:06
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Будь ласка, зачекайте...
впрочем, какая разницы - результат тот же
В кожну хату - вакциногонный аппарат !
"воно мичало та скавчало...
Коли питання ставиться приЗЕденту не за сценарієм, завжди йде, щось не так⁉️ https://twitter.com/A70V2/status/1299335106621067264
Блогер задается опросом - неужели этот помятый и «блеющий в микрофон баранчик», неспособный связать в единую логическую цепочку слова даже после 4-5 попыток, это тот самый мощный шоумен?
Зеленский выглядит настолько опустошенным и вымотанным, что впору делать вывод о его критическом психологическом состоянии.
Президент явно получает огромное количество негативной критически важной информации, что его уже не спасает «самоизоляция» в виде попытке раздать своему окружению президентские полномочия.
Есть все признаки того, что Зеленский окончательно теряет контроль над властью, и они уже, как говорится, лезут из всех щелей. Функции главы государства окончательно перебрал на себя Андрей Ермак.
Глава Офиса президента, вместе со своим окружением, надежно заблокировал Зеленского, и отправил гаранта на всеукраинские гастроли спасать рейтинг «слуг народа» перед местными выборами.
Даже физическая форма бывает отличной.
Но со временем это благополучно проходит.
Ну не может человек быть таким идиотом!!!
Привет, мои любимые "буратины". Хотите новостями поделюсь? Важными. Которые "мажутся" на хлеб.
Кабин сократил расходы на субсидии в проекте бюджета на 2021 год (минус 2,7 миллиарда гривень).
Если про "барыге" Порошенко субсидии получали 8 миллионов человек, то сейчас - три.
В следующем году еще еому-то скажут "Денег нет, но вы держитесь".
Хуже не будет, ага.
А сегодня и про вакцину несёт несусветную чушь !
Брехло ты Вова и нюхач !
знов "клятий Порох" мешает этим микробан в ОП(г) воровать без огласки))
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Недавно отремонтированная трасса на Азовское море разваливается на куски:
Участок трассы в Запорожской области начал разваливаться на куски спустя меньше месяца после окончания капитального ремонта. О победной победе масштабного объекта «Большой стройки» успели протрубить на всю страну. Впрочем, гордость быстро сменилась разочарованием. Ремонт дороги проводили в июне-августе 2020 года, в рамках проекта «Большая стройка». Заказчиком работ выступило ГП Местные дороги Запорожской области, подрядчиком - ООО Бердянскстройтрест.
Общaя стоимость ремонтa всей дороги состaвляет 2,1 миллиaрдa гривен
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«Велике розчарування від «Великого будівництва». Всі ми раділи відновленню дороги в напрямку на море.... але мабуть таки даремно😡 не витримає вона до нового сезону. Мабуть не варто, давати такі проєкти українцям....бо щось таки турки знають, бо їх дорога вже рік «кралечка».. Нажаль, ще не всюди, намалювали розподільні лінії, а асфальт вже вдався до втечі.... так виглядає великий деребан бюджету» - водій.
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Надо было вам у Беларуси БелРемАвтодор попросить отремонтировать . Они бы сделали качественее и дешевле .
я готов торжественно перерезать любую ленточку на любой стройке начатой и оплаченной Порохом..
ЖОДНА серйозна фармкомпанія,котра вбухала мільярди доларів на вироблення технології НЕ ПЕРЕдАСТЬ цю технологію,допоки не відіб"є "бабки".МОже лише надати франшизу.