ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19. ФОТО

Всесвітня організація охорони здоров'я і Євросоюз передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для 44 лікарень, де надають лікування хворим із COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми можемо оголосити про факт поставки більше ніж 100 кисневих концентраторів, які надійшли завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу і були закуплені ВООЗ. Постачання даного устаткування буде спрямовано в 44 лікарні, які лікують пацієнтів з COVID-19, з метою допомоги хворим оговтатися від коронавірусу. Дані поставки охоплюють критично важливі потреби із забезпечення обладнанням в місця, які найбільше постраждати від COVID-19. І серед таких ми нараховуємо Львів, Чернівці, Харків, а також такі міста як Київ та Умань", - сказав Хабіхт.





Він додав, що кисневі концентратори були закуплені згідно з вимогами МОЗ до стандартів якості та безпеки щодо обладнання. Розподілом концентраторів буде займатися бюро ВООЗ в країні — згідно з потребами, які визначило Міністерство охорони здоров’я. Доставка кисневих концентраторів буде здійснена протягом 1-2 наступних днів.

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Кисневі концентратори надають можливість неінвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з важким перебігом хвороби, у яких спостерігається низький рівень кисню в крові.





Як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, уряд поставив за мету забезпечити 80% ліжкового фонду, який відведено для лікування хворих на COVID-19, централізованою подачею кисню.

"Сьогодні ми маємо 11 тисяч ліжок уже з підведеним киснем. На минулому тижні уряд прийняв рішення і спростив процедуру закупівлі послуг для проведення централізовано кисню в лікарні . В той же час ми розуміємо, що є ліжка, лікарні до яких досить тяжко, економічно невигідно проводити кисень. Тому будуть застосувати саме такі кисневі концентратори в таких місцях, де буде перебувати хворий з коронавірусною хворобою, і де йому також потрібна киснева терапія", - сказав Ляшко.

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Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи "Солідарність заради здоров’я". Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро. Загалом Європейський Союз виділив 190 млн євро для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

У червні Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я передали засоби індивідуального захисту для 50 медзакладів, які лікують пацієнтів з COVID-19 в Україні, зокрема, 50 тисяч медичних масок, 250 тисяч халатів, 125 тисяч респіраторів, 5 тисяч захисних щитків, а також 2,5 тисячі спеціальних окулярів. Також в межах ініціативи ЄС "Солідарність заради здоров’я" було проведено закупівлю обладнання та тестів для обласних лабораторних центрів України.