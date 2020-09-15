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ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19. ФОТО

Всесвітня організація охорони здоров'я і Євросоюз передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для 44 лікарень, де надають лікування хворим із COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 01

"Сьогодні ми можемо оголосити про факт поставки більше ніж 100 кисневих концентраторів, які надійшли завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу і були закуплені ВООЗ. Постачання даного устаткування буде спрямовано в 44 лікарні, які лікують пацієнтів з COVID-19, з метою допомоги хворим оговтатися від коронавірусу. Дані поставки охоплюють критично важливі потреби із забезпечення обладнанням в місця, які найбільше постраждати від COVID-19. І серед таких ми нараховуємо Львів, Чернівці, Харків, а також такі міста як Київ та Умань", - сказав Хабіхт.

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 02
ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 03

Він додав, що кисневі концентратори були закуплені згідно з вимогами МОЗ до стандартів якості та безпеки щодо обладнання. Розподілом концентраторів буде займатися бюро ВООЗ в країні — згідно з потребами, які визначило Міністерство охорони здоров’я. Доставка кисневих концентраторів буде здійснена протягом 1-2 наступних днів.

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Кисневі концентратори надають можливість неінвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з важким перебігом хвороби, у яких спостерігається низький рівень кисню в крові.

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 04
ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 05

Як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, уряд поставив за мету забезпечити 80% ліжкового фонду, який відведено для лікування хворих на COVID-19, централізованою подачею кисню.

"Сьогодні ми маємо 11 тисяч ліжок уже з підведеним киснем. На минулому тижні уряд прийняв рішення і спростив процедуру закупівлі послуг для проведення централізовано кисню в лікарні . В той же час ми розуміємо, що є ліжка, лікарні до яких досить тяжко, економічно невигідно проводити кисень. Тому будуть застосувати саме такі кисневі концентратори в таких місцях, де буде перебувати хворий з коронавірусною хворобою, і де йому також потрібна киснева терапія", - сказав Ляшко.

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ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 06

Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи "Солідарність заради здоров’я". Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро. Загалом Європейський Союз виділив 190 млн євро для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

У червні Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я передали засоби індивідуального захисту для 50 медзакладів, які лікують пацієнтів з COVID-19 в Україні, зокрема, 50 тисяч медичних масок, 250 тисяч халатів, 125 тисяч респіраторів, 5 тисяч захисних щитків, а також 2,5 тисячі спеціальних окулярів. Також в межах ініціативи ЄС "Солідарність заради здоров’я" було проведено закупівлю обладнання та тестів для обласних лабораторних центрів України.

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Топ коментарі
+1
Не говорите об этом Маскину-Крадуцкому, а то завтра все будет продано за кордон.
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15.09.2020 18:04
+1
Концентратор хорош тем, что его не надо подключать к кислородному баллону или к кислородной сети. Он берёт кислород из воздуха.
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15.09.2020 18:38
+1
Аirvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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15.09.2020 19:02
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Не говорите об этом Маскину-Крадуцкому, а то завтра все будет продано за кордон.
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15.09.2020 18:04 Відповісти
Цена подобного 300баксов... отэтапердали так пердали!
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15.09.2020 18:05 Відповісти
дарёному коню...
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15.09.2020 18:25 Відповісти
А они вообще, должны что либо передавать?
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15.09.2020 18:28 Відповісти
Украина платит взносов примерно 250тыс баксов в год. Как думаешь должны? Нет плять они должны жить на наше бабло припеваючи. Не зря Трамп их нахер послал!
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15.09.2020 21:16 Відповісти
Данные концентраторы CANTA стоят 720 зеленых.
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15.09.2020 18:53 Відповісти
и что это меняет? На 250тыс баксов взносов в год...???
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15.09.2020 21:18 Відповісти
Концентратор хорош тем, что его не надо подключать к кислородному баллону или к кислородной сети. Он берёт кислород из воздуха.
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15.09.2020 18:38 Відповісти
Ещё раз повторю для общей эрудиции
Аппараты для индивидуальной подачи кислорода , которые работают в Словакии

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 3106
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15.09.2020 18:59 Відповісти
https://youtu.be/f_OkSQshJQU
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15.09.2020 19:00 Відповісти
Аirvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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15.09.2020 19:02 Відповісти
А ещё палаты оборудованы такими средствами для централизованной подачи кислорода
Как у Кернеса в носу

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 7600
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15.09.2020 19:13 Відповісти
Так же подключен тонометр на руку , который регулярно меряет давление и к сердцу подключены датчики - все выделено на мониторы: чтобы врачи лишний рад в палату к короновирусным не заходили
Ещё на пальце должен быть пульсотаксиметр
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15.09.2020 19:15 Відповісти
ПУЛЬСОКСИМЕТР тоже подключён к мониторам
ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 1827
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15.09.2020 19:20 Відповісти
Хорошие концентраторы. Малодецибельные, т.е. малошумящие.
Но. в больницах необходима центральная разводка кислорода от криоцилиндров..
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15.09.2020 21:03 Відповісти
 
 