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Новини Місцеві вибори-2020
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Аваков Арсен (2187) Данілов Олексій (1259) місцеві вибори (1365) ЦВК (1173)

Силовики жорстко реагуватимуть на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", підкуп виборців, провокації та інші порушення, - Аваков

Силовики жорстко реагуватимуть на всі спроби побудови

У МВС під головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і секретаря РНБОУ Олексія Данілова відбулася координаційна нарада штабу із забезпечення прозорості і правомірності виборчого процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, в засіданні взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівник громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська та член ЦВК Ірина Єфремова.

"Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. В МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення. Ми маємо ще раз сформулювати роль кожного в виборчому процесі, побачити нові ризики, сформулювати алгоритми взаємодії. У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", - заявив Арсен Аваков.

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Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ці вибори мають бути демократичними, вільними, які визнаються всіма. Тому, це питання вкрай важливе, адже за всі роки незалежності таких складних виборів Україна ще не мала.

"Перш за все, я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих евроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. До прикладу, вже сьогодні у селищі Кароліно-Бугаз, Одеської області понад 19% виборців виявили бажання змінити місце голосування. Ми спостерігаємо подібні аномальні процеси в окремих регіонах. Що стосуєтся підрахунку голосів то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", - додав секретар РНБО.

Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що виборчий процес можна розділила на три групи – підготовка, агітація та вибори.

В рамках першого вже створені тервиборчкоми і виборчі округи. 15 вересня розпочалась реєстрація списків політичних партій та кандидатів у депутати.

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Член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що виборчий процес можна розділила на три групи - підготовка, агітація і вибори. В рамках першого вже створені тервиборчкоми і виборчі округи. 15 вересня розпочалась реєстрація списків політичних партій та кандидатів у депутати.

"Право агітувати кандидат отримує з наступного дня, після реєстрації виборчою комісією. І тільки з цього моменту їх можна притягти до відповідальності за порушення виборчого законодавства", - сказала Єфремова.

Вона додала, що виборчий кодекс передбачає, що працівники Нацполіції приступають до виконання обов'язків за 8 днів до дня голосування.

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Топ коментарі
+5
Ти там не розкатуй губу. Ара Хам і Я казав шо турнуть якогось міністра. Чи бува не тебе?
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15.09.2020 18:42
+3
Ясно что Аваков ещё та гнида! И что он совсем-совсем не виновен в убийстве Сашко Музычко ?
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15.09.2020 18:36
+1
Що, гречки не буде?
Ганьба.
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15.09.2020 18:36
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Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, -
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, -
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, - золотою.
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15.09.2020 18:35 Відповісти
Що, гречки не буде?
Ганьба.
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Якщо гречка буде від Авакова - це цільком можливо.
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16.09.2020 09:53 Відповісти
это правильно...в каждый аккаунт по мусору!
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Ясно что Аваков ещё та гнида! И что он совсем-совсем не виновен в убийстве Сашко Музычко ?
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Судя по наружной рекламе, деньги остались только у ФСБ...
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15.09.2020 18:36 Відповісти
А раньше так нельзя было ?..
Откуда и какими способами вся эта ЗАжопная срань вылезла ?!
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15.09.2020 18:37 Відповісти
я давно говорил, что тратить миллиарды на биг-морды это идиотизм
за месячную стоимость одного биг-морда в Киеве, можно на год открыть с десяток детских шахматных школ в райцентрах, при одинаковых затратах, эффективность будет кардинально отличаться
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15.09.2020 18:39 Відповісти
Кто такой пальчевский? И как зовут чемпиона Украины по шахматам?)
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15.09.2020 18:55 Відповісти
Мудило, бухавшее с зелей в своем китайском ресторанчике...

И ктобы сомневался,что у них есть "план"...
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15.09.2020 19:08 Відповісти
рюкзакян,зачем шепелявить про нату с ес,если ты беспредел в беларуси публично не осудил?
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15.09.2020 18:42 Відповісти
Ти там не розкатуй губу. Ара Хам і Я казав шо турнуть якогось міністра. Чи бува не тебе?
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15.09.2020 18:42 Відповісти
такой решительный Аваков, прям агонь
я вот не помню случаев, когда полиция жестко реагировала на массовые беспределы на различных выборных участках в разное время
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15.09.2020 18:43 Відповісти
Г-н менистр, докладываю.- Последнее время человек, визуально похожий на Голоборотька, использует рабочее время и деньги налогоплательщиков для пиара партии визуально похожей на правящую партию "Слугу народа".

Будет ли реакция, - хоть не жесткая?
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15.09.2020 18:53 Відповісти
Треба було ще вискочити на стола і просурмити в піонерську сурму. Бо, такі обіцянки без сурми ми вже чули багато разів.
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15.09.2020 18:54 Відповісти
Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа (с)
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15.09.2020 18:55 Відповісти
Зелёные на выборах пролетят и Зеленский Авакова выгонит.
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15.09.2020 18:57 Відповісти
Перед каждыми выборами слышу, а по факту НИКОГО ни посадили...
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15.09.2020 18:59 Відповісти
Ave Satanas!
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15.09.2020 19:01 Відповісти
Так хочеться сказати:досить ляпати язиком
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15.09.2020 19:12 Відповісти
Я хочу нормальної перловки бо китайських риба не бере.
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15.09.2020 19:13 Відповісти
Ой да кто его боится ?Это своеобразное надувание щек .Прошедшие выборы тоже были не совсем чистыми ,а сколько приговоров ? 0 ...
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15.09.2020 19:26 Відповісти
А на передвиборчі так звані робочі поїздки за державний кошт зеленського не хочете звернути увагу?
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15.09.2020 22:06 Відповісти
дворняшка цирка лает по ветру.
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16.09.2020 09:47 Відповісти
 
 