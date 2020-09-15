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Новини Боротьба з корупцією
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Зеленський (22411) Шабунін (522) Юрченко Олександр (109)

Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін

Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін

Після змін у законодавстві про зняття депутатської недоторканності розслідування НАБУ про корупцію депутатів блокується Генеральним прокурором з мовчазної згоди Президента.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаю вашу увагу на кілька принципових моментів щодо плівок "Слуги Зеленского" Юрченка.

1) Зеленський і його Слуги обманювали, коли кричали про скасування депутатської недоторканності. Це брехня, вони зробили ГІРШЕ ніж було.

Тепер НАБУ навіть розслідувати депутата не може без підпису генпрокурора. Венедіктова не те що підозру Юрченку не підписала, вона дані відмовилася в ЄРДР внести.

2) Спецоперацію було зірвано витоком інформації. Потекло чи з Венедіктової, чи з Зеленського/Єрмака/Смірнова+Татарова. НАБУ/САП зливати власну операцію не було жодного сенсу

Якщо Венедіктова не підпише підозру, чому я маю думати, що вона не в долі?

Якщо Венедіктова підозру не підпише, а Зеленький її не вижене, то чому я маю думати, що він не в долі?

Казкою про "себе хорошого, а Єрмака поганого" електоральних дітей нехай годує", - написав Шабунін.

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Глава ЦПК вважає, що розслідування справи нардепа Юрченка продемонструвала "убогість політичного класу, який керує нашою країною".

"Слуги Зеленського за "дохуя" (пробачте, цитата) - проголосують мох і болото. Для них "дохуя" це 80 тис. дол. Стандартна ж такса - 50 тисяч на депутатське рило. Воістину мікроби (цитата). Я переконаний, що це не єдина справа, в якій Венедіктова/Зеленський кришують своїх (і не тільки) та депутатів", - зазначає Шабунін.

Він нагадав, що в аналогічній ситуації попередня влада України поводилася по-іншому.

"В абсолютно аналогічній ситуації (з Рознеблатом) Порошенко, його генпрокурор і депутати повелися набагато достойніше. Тоді підозру депутату від БПП було підписано, а Рада (з більшістю Порошенка) недоторканність зняла".

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Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін 01

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Топ коментарі
+40
Виталик Шабунин, с раздуплением тебя....об этом думающие люди сразу говорили!
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15.09.2020 18:47
+36
а Шабунин не раздуплился.

Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
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15.09.2020 18:51
+22
Ну шо, зелень дефективная. Как оно ваше самочувствие? Поумнели, или еще раз сделаете себя разом?
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15.09.2020 18:50
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Виталик Шабунин, с раздуплением тебя....об этом думающие люди сразу говорили!
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15.09.2020 18:47 Відповісти
а Шабунин не раздуплился.

Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
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15.09.2020 18:51 Відповісти
Та это я так, сгоряча написала. 😂😂😂
Ясно же, что Шабунин просто полезный дурячок.
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15.09.2020 19:02 Відповісти
Все олигархи - это враги народа, они подчинены мировому сатанячьму правительству. Олигарх любого цвета - оранжевый, голубой,шоколадный, зеленый - это волк в овечьей шкуре. Но нашим порохоботам этого не понять, они продали душу сатане и уже больше года рекламируют своего Пэдряку на сайте. Просто тьфу им в рожу за предательство украинского народа. Эти твари хотят поменять куклу Коломойкого на олигарха Пэдрю Мальдивского, чтобы и дальше весь преступный олигархат издевался над народом. Пусть им воздастся за грехи сполна.
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21.09.2020 21:24 Відповісти
Смешно читать комментарий от человека с интеллектом трехлетнего ребенка. Вам в мир розовых единорогов нужно, там нет олигархов))))
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21.09.2020 22:55 Відповісти
Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3973....
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15.09.2020 18:52 Відповісти
упс...
соевые Шабунина дерьмом поливали несколько лет, а счас придется временно переобуться
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15.09.2020 18:48 Відповісти
переобувайся.

Для порохоботов это чмо чмом и осталось
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15.09.2020 18:52 Відповісти
я знаю
потому что человек реально борется с коррупцией
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15.09.2020 18:54 Відповісти
чем например ?

у него и функций таких нет )))
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15.09.2020 18:55 Відповісти
ты не отгавкивайся а слушай умных людей.
То что порохоботы говорили про зелю год назад все оказалось правдой.
Просто слушай тех кто умнее тебя
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15.09.2020 19:02 Відповісти
я всегда стараюь слущать тех людей, кто умнее меня и особенно тех, кто в жизни добился больше меня
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15.09.2020 19:07 Відповісти
судя по всему - ты ничего в єтой жизни не добился - как был дурачком, так ним и остался... даже на "прогнозах процветания"
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15.09.2020 19:22 Відповісти
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9373
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15.09.2020 19:45 Відповісти
А что его боятся? Балабол тупой он и есть балабол. О том что творится сейчас ему говорили полтора года назад но ему думать нечем было он пороха гавном поливал.
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15.09.2020 19:06 Відповісти
та ні...залиш своїх перевзутих зебілів для себе
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15.09.2020 18:56 Відповісти
уй вам в сраку, малороси)))
взувати й перевзувати будемо вас...
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15.09.2020 20:24 Відповісти
Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6263
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15.09.2020 18:49 Відповісти
Ну шо, зелень дефективная. Как оно ваше самочувствие? Поумнели, или еще раз сделаете себя разом?
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15.09.2020 18:50 Відповісти
судя по его фейсбуку, он до сих пор дефективным остался
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15.09.2020 18:53 Відповісти
дайте шабунину адрес магазина,торгующего боеприпасами для рогатки...
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15.09.2020 18:50 Відповісти
и адрес сотрудников ЦПК сидящих парламенте от Слуги народа)
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15.09.2020 19:04 Відповісти
наЗЕбал усi 73%.. Получай-ТЕ.
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15.09.2020 18:51 Відповісти
Фотофакт: Шабунін став раком при Порошенко та при зеленському. Але є нюанс... (с)

Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7756
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15.09.2020 18:53 Відповісти
может еще учителям по 4000 евро зарплату платить ? размечтались .
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15.09.2020 18:54 Відповісти
Ольга ********* вам давно сказала : все кто угодно,только не Порошенко..кушайте рейтинг Зели аж 73% по приколу...
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15.09.2020 18:55 Відповісти
эт точно, скабеева врать не станет ни за что
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15.09.2020 18:56 Відповісти
Ну так ты по её заветам и работаешь.
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15.09.2020 19:08 Відповісти
А шо? Без лоха і жизнь плоха. Какой я маладєс!
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15.09.2020 18:56 Відповісти
Це добре, всі закони та зміни прийняті в турборежим можна буде відкликати пакетом.
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15.09.2020 18:57 Відповісти
все путьом Чуваки...Рейтинг Лукашеску тоже по приколу 80%..,а у Путлера 78 % Весело живеи и вперед идем...
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15.09.2020 18:59 Відповісти
Советское быдло НЕПОБЕДИМО....в любой точке Мира...
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15.09.2020 19:00 Відповісти
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4414
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15.09.2020 19:02 Відповісти
а где и когда НЕ обманывает?
только одно не сбрехал - скучно не будет (будет премерзко.)
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15.09.2020 19:04 Відповісти
Такое чувство, что старая рюSSкая поговорка «дуракам закон не писан» и понятие «депутатская неприкосновенность» как-то связан..
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15.09.2020 19:05 Відповісти
Шабунин как дитя малое, - так легко обмануть)))))

Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3271
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15.09.2020 19:06 Відповісти
Из Шабунина **** борец с коррупцией ,как из Промокашки скрипач *** ...
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15.09.2020 19:09 Відповісти
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5313
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15.09.2020 19:10 Відповісти
Час назад был в Ютьюбе общался с Айдером Муждабаевым в прямом эфире,поддержите Айдера, подпишитесь на его блог....91 000 подписчиков это мало...Узнаете много интересного про Мавзолейных Крыс....
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15.09.2020 19:10 Відповісти
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1958
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15.09.2020 19:17 Відповісти
волны достались в наследство от Порошенко
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15.09.2020 21:17 Відповісти
https://twitter.com/MiraMiraslava
https://twitter.com/MiraMiraslava

Mira Miroslava.

@MiraMiraslava

·https://twitter.com/MiraMiraslava/status/1305730377118613505 13 ч

СТАТИСТИКА : В 2018 році , в часи Порошенка побудовано і відремонтовано 3.800 км. доріг.
В 2019 році - 2.400 км. доріг.
На сьогодні , в 2020 році - 1.800 км. доріг , але ціна кілометра на 50 % , а інколи в 2-3 рази дорожче, ніж при Порошенко
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15.09.2020 21:22 Відповісти
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2356
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15.09.2020 21:26 Відповісти
С Шабуниным согласен полностью.
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15.09.2020 19:49 Відповісти
и в том, что надо было выбирать не Пороха, а Зеленского ?
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15.09.2020 22:04 Відповісти
"Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин" - когда они не обманывали?
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15.09.2020 19:56 Відповісти
полезный идийот
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15.09.2020 21:30 Відповісти
Кажуть, зелені тупі. Тільки не коли мова йде про їх інтерес. Тут вони ще й які винахідливі, все передбачать. Своїх депутатів-корупціонерів захистять. А над опозицією знущаються.
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15.09.2020 22:04 Відповісти
******* зелёным скоро на столбах висеть
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15.09.2020 22:14 Відповісти
Голобородько рулить аж гай шумить.
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15.09.2020 23:53 Відповісти
Не всі ж за Шабуніна- є й за рошенку.
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16.09.2020 08:49 Відповісти
оказывается для прозрения необходимо, что бы твой дом сгорел.
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16.09.2020 09:46 Відповісти
Ну це просто п.здец - так ти ж, гавнюку, з різними бігусами, лєщенками, наємами, касяновими і ін. борцунами, і привів їх до влади? Кому ви лапшу вішаєте? Не найшлося в Зеленого Гавна для вас всіх хохлів-"патріотів" теплого містечка? Спочатку всралися, а тепер волаєте, щоб за вами прибирали?
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16.09.2020 10:30 Відповісти
 
 