Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін
Після змін у законодавстві про зняття депутатської недоторканності розслідування НАБУ про корупцію депутатів блокується Генеральним прокурором з мовчазної згоди Президента.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаю вашу увагу на кілька принципових моментів щодо плівок "Слуги Зеленского" Юрченка.
1) Зеленський і його Слуги обманювали, коли кричали про скасування депутатської недоторканності. Це брехня, вони зробили ГІРШЕ ніж було.
Тепер НАБУ навіть розслідувати депутата не може без підпису генпрокурора. Венедіктова не те що підозру Юрченку не підписала, вона дані відмовилася в ЄРДР внести.
2) Спецоперацію було зірвано витоком інформації. Потекло чи з Венедіктової, чи з Зеленського/Єрмака/Смірнова+Татарова. НАБУ/САП зливати власну операцію не було жодного сенсу
Якщо Венедіктова не підпише підозру, чому я маю думати, що вона не в долі?
Якщо Венедіктова підозру не підпише, а Зеленький її не вижене, то чому я маю думати, що він не в долі?
Казкою про "себе хорошого, а Єрмака поганого" електоральних дітей нехай годує", - написав Шабунін.
Глава ЦПК вважає, що розслідування справи нардепа Юрченка продемонструвала "убогість політичного класу, який керує нашою країною".
"Слуги Зеленського за "дохуя" (пробачте, цитата) - проголосують мох і болото. Для них "дохуя" це 80 тис. дол. Стандартна ж такса - 50 тисяч на депутатське рило. Воістину мікроби (цитата). Я переконаний, що це не єдина справа, в якій Венедіктова/Зеленський кришують своїх (і не тільки) та депутатів", - зазначає Шабунін.
Він нагадав, що в аналогічній ситуації попередня влада України поводилася по-іншому.
"В абсолютно аналогічній ситуації (з Рознеблатом) Порошенко, його генпрокурор і депутати повелися набагато достойніше. Тоді підозру депутату від БПП було підписано, а Рада (з більшістю Порошенка) недоторканність зняла".
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
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Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
Ясно же, что Шабунин просто полезный дурячок.
соевые Шабунина дерьмом поливали несколько лет, а счас придется временно переобуться
Для порохоботов это чмо чмом и осталось
потому что человек реально борется с коррупцией
у него и функций таких нет )))
То что порохоботы говорили про зелю год назад все оказалось правдой.
Просто слушай тех кто умнее тебя
взувати й перевзувати будемо вас...
только одно не сбрехал - скучно не будет (будет премерзко.)
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Mira Miroslava.
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СТАТИСТИКА : В 2018 році , в часи Порошенка побудовано і відремонтовано 3.800 км. доріг.
В 2019 році - 2.400 км. доріг.
На сьогодні , в 2020 році - 1.800 км. доріг , але ціна кілометра на 50 % , а інколи в 2-3 рази дорожче, ніж при Порошенко