Росії вдалося наблизити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО, - Марчук

Перший глава СБУ незалежної України, секретар РНБО, прем'єр-міністр і міністр оборони, депутат двох скликань ВР, а з травня 2015 року по травень 2019 року член Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євген Марчук вважає, що Росії вдалося наблизити Київ до прямих переговорів з ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Фактам"

Марчук зазначив: "Ми маємо справу з диявольськи сильною, цинічною і дуже досвідченою російською машиною, яка добре забезпечена технічно і розвідувально. На мою думку, їй якоюсь мірою вдалося на цьому етапі наблизити Україну до того, щоб ми виходили на прямі переговори з ОРДЛО.

Чому Росія в цьому зацікавлена, ми знаємо. Вона всі ці роки намагається довести, що до війни на Донбасі не причетна. Чому Пушилін почав так поводитися? Напевно, йому веліли: "Поводься як воєначальник і став ультиматуми, щоб Україна почала реагувати саме на твої рішення". Адже до цього він ніколи не заявляв, що дасть команду обстріляти позиції ЗСУ. Це перше.

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Друге. Російське прагнення змінити статус Тристоронньої контактної групи на формат чотирьох- або п'ятисторонньої (тобто вже з офіційним участю представників так званих "ДНР" і "ЛНР") ми спостерігаємо із самого початку цього тривалого і складного переговорного процесу. Те, що в переговорах у Мінську беруть участь три сторони, а це учасники конфлікту Україна і Росія, плюс ОБСЄ як посередник, координатор і медіатор, має концептуальне значення".

Він продовжив: "Представники ОРДЛО беруть участь у переговорах, особливо коли потрібно вирішити питання, припустімо, ремонту життєво важливих для обох сторін об'єктів інфраструктури: Донецька фільтрувальна станція, мости, ділянки залізниці тощо. Тут без них дійсно не обійтися, адже щоразу потрібно провести дуже багато технологічної роботи безпосередньо на лінії фронту: призупинити обстріли, розміновувати територію, де розташований об'єкт, тобто забезпечити безпеку саперів, а потім ремонтників тощо. Ці домовленості укладали на нижньому рівні, оскільки вони стосувалися тільки конкретного епізоду в цей момент. Але присутні представники ОРДЛО на переговорах завжди, за винятком першого раунду, коли переговори ведуть тільки глави української і російської делегацій сам на сам у присутності представника ОБСЄ в ТКГ. Запрошує їх на ці переговори ОБСЄ. Іноді їх запрошують і глави делегацій України та Росії в першому раунді за згодою сторін, коли в цьому є необхідність".

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"Свого часу переговорному процесу добре допомагав Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), що патрулював всю лінію фронту, а це 426 кілометрів. До його складу входили 70 українських офіцерів і 70 російських на чолі з генералами з обох сторін. Штаб -квартира СЦКК перебувала на українській території в Соледарі. Але 19 грудня 2017 року росіяни під надуманим приводом вийшли зі складу СЦКК. І одразу ж дуже ускладнилося врегулювання дрібних конфліктів, адже ОБСЄ лише фіксує порушення і встановлює, чия сторона порушила. Вони публікують щоденне зведення і раз на тиждень аналітичний огляд. ОБСЄ свою функцію виконує згідно із запропонованим їй мандатом, але не впливає на обстановку. Таким чином з реально дієвих механізмів залишилися тільки ТКГ і два проміжні рівні перед нормандським форматом", - зазначив Марчук.