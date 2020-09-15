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Росії вдалося наблизити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО, - Марчук

Росії вдалося наблизити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО, - Марчук

Перший глава СБУ незалежної України, секретар РНБО, прем'єр-міністр і міністр оборони, депутат двох скликань ВР, а з травня 2015 року по травень 2019 року член Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євген Марчук вважає, що Росії вдалося наблизити Київ до прямих переговорів з ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Фактам"

Марчук зазначив: "Ми маємо справу з диявольськи сильною, цинічною і дуже досвідченою російською машиною, яка добре забезпечена технічно і розвідувально. На мою думку, їй якоюсь мірою вдалося на цьому етапі наблизити Україну до того, щоб ми виходили на прямі переговори з ОРДЛО.

Чому Росія в цьому зацікавлена, ми знаємо. Вона всі ці роки намагається довести, що до війни на Донбасі не причетна. Чому Пушилін почав так поводитися? Напевно, йому веліли: "Поводься як воєначальник і став ультиматуми, щоб Україна почала реагувати саме на твої рішення". Адже до цього він ніколи не заявляв, що дасть команду обстріляти позиції ЗСУ. Це перше.

Читайте також: Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга

Друге. Російське прагнення змінити статус Тристоронньої контактної групи на формат чотирьох- або п'ятисторонньої (тобто вже з офіційним участю представників так званих "ДНР" і "ЛНР") ми спостерігаємо із самого початку цього тривалого і складного переговорного процесу. Те, що в переговорах у Мінську беруть участь три сторони, а це учасники конфлікту Україна і Росія, плюс ОБСЄ як посередник, координатор і медіатор, має концептуальне значення".

Він продовжив: "Представники ОРДЛО беруть участь у переговорах, особливо коли потрібно вирішити питання, припустімо, ремонту життєво важливих для обох сторін об'єктів інфраструктури: Донецька фільтрувальна станція, мости, ділянки залізниці тощо. Тут без них дійсно не обійтися, адже щоразу потрібно провести дуже багато технологічної роботи безпосередньо на лінії фронту: призупинити обстріли, розміновувати територію, де розташований об'єкт, тобто забезпечити безпеку саперів, а потім ремонтників тощо. Ці домовленості укладали на нижньому рівні, оскільки вони стосувалися тільки конкретного епізоду в цей момент. Але присутні представники ОРДЛО на переговорах завжди, за винятком першого раунду, коли переговори ведуть тільки глави української і російської делегацій сам на сам у присутності представника ОБСЄ в ТКГ. Запрошує їх на ці переговори ОБСЄ. Іноді їх запрошують і глави делегацій України та Росії в першому раунді за згодою сторін, коли в цьому є необхідність".

Також читайте: Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук

"Свого часу переговорному процесу добре допомагав Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), що патрулював всю лінію фронту, а це 426 кілометрів. До його складу входили 70 українських офіцерів і 70 російських на чолі з генералами з обох сторін. Штаб -квартира СЦКК перебувала на українській території в Соледарі. Але 19 грудня 2017 року росіяни під надуманим приводом вийшли зі складу СЦКК. І одразу ж дуже ускладнилося врегулювання дрібних конфліктів, адже ОБСЄ лише фіксує порушення і встановлює, чия сторона порушила. Вони публікують щоденне зведення і раз на тиждень аналітичний огляд. ОБСЄ свою функцію виконує згідно із запропонованим їй мандатом, але не впливає на обстановку. Таким чином з реально дієвих механізмів залишилися тільки ТКГ і два проміжні рівні перед нормандським форматом", - зазначив Марчук.

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Топ коментарі
+23
не расии а голоборотьку. Он маладец... расея и сама окуела от привалившего счастья...
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15.09.2020 18:57
+16
да! рашке удалось трясущимися руками "украинских" (но не проукраинских!...понимаете разницу?) старых (пристроенных внучками и жучками) комуняк и маразматиков, безвольных субстанций со своим личным видением окончания... "конфликта"
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15.09.2020 19:01
+10
Та що ще можна сказати про владу якщо їй кандидатури в члени ТКГ пропонує "тусовщиця з нічних кабаків".
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15.09.2020 19:03
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не расии а голоборотьку. Он маладец... расея и сама окуела от привалившего счастья...
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15.09.2020 18:57 Відповісти
Пушилин в первый раз условия ставил, а Захар всё время угрожал: то Марьинку трупами засыпал, то Мариуполь обстрелял - хотел коридор в Крым пробивать.
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15.09.2020 19:00 Відповісти
бабушку из концлагеря в Рейкьявике рвался освобождать после захвата Лондона ...
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15.09.2020 19:31 Відповісти
да! рашке удалось трясущимися руками "украинских" (но не проукраинских!...понимаете разницу?) старых (пристроенных внучками и жучками) комуняк и маразматиков, безвольных субстанций со своим личным видением окончания... "конфликта"
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15.09.2020 19:01 Відповісти
ещё один недооценённый...шо ты лично,как специалист,сделал шоб петушилин зустрився з моторылою?
секта грицацуевых...
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15.09.2020 19:01 Відповісти
Ворог при владі.
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15.09.2020 19:03 Відповісти
Та що ще можна сказати про владу якщо їй кандидатури в члени ТКГ пропонує "тусовщиця з нічних кабаків".
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15.09.2020 19:03 Відповісти
Это Вы о той несчастной женщине с гемороидальными узлами на ротовой дырке? В смысле , с вывалившейся изо рта прямой кишкой? Как она может спать с Витольдом?
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15.09.2020 20:24 Відповісти
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 5563
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15.09.2020 19:05 Відповісти
Это говорит о провальной политике МИД и неудовлетворительной работе минской группы. За громкими заявлениями пустой звук. Зелёные выродки планомерно сдают пункт за пунктом!
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15.09.2020 19:05 Відповісти
еще один штирлиц, безработный пенс напрашивается переговоры переговаривать
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15.09.2020 19:08 Відповісти
А що ти маєш проти Марчука ?
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 3119

https://www.liga.net/politics/interview/boevikam-grozit-gaaga-oni-eto-znayut-intervyu-marchuka-za-minutu "Боевикам грозит Гаага. Они это знают".

https://www.liga.net/politics/interview/rossiya---glavnaya-opasnost-dlya-ukrainy-esche-na-desyatki-let-intervyu-marchuka---za-minutu "Россия - главная опасность для Украины еще на десятки лет".
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15.09.2020 19:31 Відповісти
у всяк випадку - куди кращий, ніж Кравчук. Нехай вони і обидва дотичні до мервечука.
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15.09.2020 19:36 Відповісти
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 8192
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15.09.2020 19:14 Відповісти
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 1705https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proekt-pivnichnij-potik-2-u-majbutnomu-stane-63621
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15.09.2020 19:22 Відповісти
Ну не дэбил он!!?
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15.09.2020 19:23 Відповісти
Сейчас КПВВ закрыты, интересно, сколько на самом деле проживает переселенцев на подконтрольной территории Украины.
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15.09.2020 19:30 Відповісти
Пару сотен тысяч, не больше.
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15.09.2020 20:41 Відповісти
Ну так переговорами рулят Машка с Андрюшкой...
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15.09.2020 19:42 Відповісти
Дырляндия хочет вернутся в Украину....Путлер отказался принимать уголовное быдло...типа осознал ошибку...
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15.09.2020 19:55 Відповісти
Петя ********, ***** твоё не сдохло ещё?
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15.09.2020 20:38 Відповісти
На территории Донецкой области Джугашвили построил 16 тюрем,это кроме СИЗО...Видать Йося боялся данецких пацанов....
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15.09.2020 20:01 Відповісти
Ну так если клоун с дерьмаком сами рвутся на прямые переговоры с террористами под вывеской "все ради мира", то кацапам нужно только немного корректировать скорость бега в направлении пропасти барана бубочку. Причем основная задача кацапов не позволить зельцману сдать все и сразу, чтобы не дать повода для его "поездки на ростов", а делать это постепенно, раз за разом впаривая нам донгурас на своих условиях.
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15.09.2020 20:40 Відповісти
мацковскому окупанту удалось впихнуть в мозги украинского избирателя тиливизир с "квартолом" ,который должен был отключить украинским избирателям функцию мозгов думать ,, в замен на функцию ржать ,без мозгов ,ад издевательствами и шутками "квартальными" над Украиной и ее народом.А опосля рукоподнятий и процентов не украинские слуги должны впихивать Украину и ее народ в прорашистское ордло по плану рашистскому ,для чего его и создавали в Минске совместно с немецко- французкими подельниками...
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15.09.2020 20:45 Відповісти
А мне когда-то казалось, шо Марчук на Москву работает. Золотые времена были...
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15.09.2020 21:21 Відповісти
всё верно сказал. враг силён.
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15.09.2020 21:40 Відповісти
Переговоры с ордловскими урками недопустимы! Это будет означать их легализацию и закончится поражением Украины!
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15.09.2020 22:56 Відповісти
 
 