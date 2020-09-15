Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій". ФОТО
Українські ветерани спільно з європейськими побратимами відвідали віллу Анатолія Шарія в курортному районі Рода-де-Бара в Іспанії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Євген Строкань.
Він зазначив: "Шарій став сумно відомий як любитель замовних нападів. Але найдивовижнішою операцією Анатолія стало пірнання в унітаз в ресторані. Це сталося в закладі, який відвідав Зеленський.
Подібні збочення викликають подив. Можливо, Анатолій психічно хворий?
Активісти повідомили сусідів Шарія, що на віллі розташований підпільний збір аналізів і фекалій. Також розміщено попередження.
За дивним двометровим парканом в курортному містечку ховається той самий Шарій, який проходив у справі педофілії. У поліцію Нідерландів звернулася сестра проросійського блогера.
Сподіваємося, що ця публічна законна інформація вбереже від ризиків громадян Іспанії. Анатолію бажаємо якнайшвидшого одужання від психічних недуг. Ми обов'язково навідаємо блогера незабаром".
Будь ласка, зачекайте...
У шмарія буде іхварт мікарда.
Не, я рад, что украинские ветераны легко могут позволить себе путешествовать по курортам Испании, но невесть где воевавшие "европейские побратимы" это уже перебор.
Независимость Украины с оружием в руках отстаивали представители практически всех стран Евросоюза
Шо там, батуты уже подговили для вас надеюсь )