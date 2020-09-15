Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій". ФОТО

Українські ветерани спільно з європейськими побратимами відвідали віллу Анатолія Шарія в курортному районі Рода-де-Бара в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Євген Строкань.

Він зазначив: "Шарій став сумно відомий як любитель замовних нападів. Але найдивовижнішою операцією Анатолія стало пірнання в унітаз в ресторані. Це сталося в закладі, який відвідав Зеленський.

Подібні збочення викликають подив. Можливо, Анатолій психічно хворий?

Активісти повідомили сусідів Шарія, що на віллі розташований підпільний збір аналізів і фекалій. Також розміщено попередження.

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За дивним двометровим парканом в курортному містечку ховається той самий Шарій, який проходив у справі педофілії. У поліцію Нідерландів звернулася сестра проросійського блогера.

Сподіваємося, що ця публічна законна інформація вбереже від ризиків громадян Іспанії. Анатолію бажаємо якнайшвидшого одужання від психічних недуг. Ми обов'язково навідаємо блогера незабаром".







