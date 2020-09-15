УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини
33 970 127
ветерани (1032) Іспанія (879) Шарій Анатолій (227)

Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій". ФОТО

Українські ветерани спільно з європейськими побратимами відвідали віллу Анатолія Шарія в курортному районі Рода-де-Бара в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Євген Строкань.

Він зазначив: "Шарій став сумно відомий як любитель замовних нападів. Але найдивовижнішою операцією Анатолія стало пірнання в унітаз в ресторані. Це сталося в закладі, який відвідав Зеленський.

Подібні збочення викликають подив. Можливо, Анатолій психічно хворий?

Активісти повідомили сусідів Шарія, що на віллі розташований підпільний збір аналізів і фекалій. Також розміщено попередження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею. ВIДЕО

За дивним двометровим парканом в курортному містечку ховається той самий Шарій, який проходив у справі педофілії. У поліцію Нідерландів звернулася сестра проросійського блогера.

Сподіваємося, що ця публічна законна інформація вбереже від ризиків громадян Іспанії. Анатолію бажаємо якнайшвидшого одужання від психічних недуг. Ми обов'язково навідаємо блогера незабаром".

Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 01
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 02
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 03
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять підпільний збір аналізів і фекалій 04

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+56
Почему подпольный?
Дерьмо вполне себе открыто стекается в партию Шария!
показати весь коментар
15.09.2020 19:15
+52
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий" - Цензор.НЕТ 7134
показати весь коментар
15.09.2020 19:20
+46
Молодцы ветераны, все правильно, и испанцы должны знать, ПетуШарий - дерьмо.
показати весь коментар
15.09.2020 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Радует очень даже когда кацапо пропагондонов бьют их же оружием , метод гнилой селедки , он такой хер кому из соседей сможет потом доказать , что он не вонючий кусок говна .
показати весь коментар
15.09.2020 22:53 Відповісти
5 Балів!!!
показати весь коментар
15.09.2020 23:07 Відповісти
Ото ,Бандерівці ,молодці!Злодію-азарову теж не дали прогулюватись по Англіїї.Хай кремлівська мафія і її паскудні шіски будуть гонимі з усіх-усюд...хай дують на Верену..
показати весь коментар
16.09.2020 16:36 Відповісти

У шмарія буде іхварт мікарда.
показати весь коментар
15.09.2020 23:10 Відповісти
ребята-респект! теперь шарик-меченый... и позорное чмо видимо слиняет теперь в парашку...
показати весь коментар
15.09.2020 23:31 Відповісти
Шарий конечно говно, но вас ничего не настораживает в тексте: Украинские ветераны совместно с европейскими побратимами посетили виллу Анатолия Шария в курортном районе Рода-де-Бара в ИспанииИсточник: https://censor.net/ru/n3219497 ?
Не, я рад, что украинские ветераны легко могут позволить себе путешествовать по курортам Испании, но невесть где воевавшие "европейские побратимы" это уже перебор.
показати весь коментар
15.09.2020 23:42 Відповісти
Ты наверное все прозевал, пока сидел на бутылке!
Независимость Украины с оружием в руках отстаивали представители практически всех стран Евросоюза
показати весь коментар
16.09.2020 01:34 Відповісти
О том, что защищать Украину добровольцами приехали немцы, французы, израильтяне, ирландцы (возможно и испанцы) ты конечно же не слышал...
показати весь коментар
16.09.2020 02:56 Відповісти
Тем более удивляет как они туда попали если границы закрыты из-за короны, шустрые, однако
показати весь коментар
16.09.2020 09:40 Відповісти
Мадам, открою для вас огромную тайну, в Украине безвиз и границы с Испанией не закрыты.
показати весь коментар
16.09.2020 16:11 Відповісти
Конечно Порошенко. У вас зебилов ведь он во всем виноват.
показати весь коментар
16.09.2020 10:18 Відповісти
Козломордое, давай собирайся на Венеру лететь )
Шо там, батуты уже подговили для вас надеюсь )
показати весь коментар
16.09.2020 16:13 Відповісти
шаріяку на кізяку.
показати весь коментар
16.09.2020 06:53 Відповісти
Другой Путлерский холуйц Вофка Шалавьев обосновался в Италии и прописан там же....А Димка Сикелев кеупил домик в Крыму...
показати весь коментар
16.09.2020 07:25 Відповісти
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій" - Цензор.НЕТ 6Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій" - Цензор.НЕТ 5531
показати весь коментар
16.09.2020 07:28 Відповісти
Пєдофілу -хімічну кастрацію! Який закон в країні?Бо вираз неадекватної (шизофренія) людини в нього на обличчі.Він небезпечний-його сестра знає про нього більше.
показати весь коментар
16.09.2020 07:41 Відповісти
детский сад---за 6 лет не нашлось ни одного...лучше бы бывшего спецназовца шоб завалить урода...вместе с грем филлипсом слабо вериться...или он летает на вертолете и под землей ездит...где то ж шмарий есть тварь..дали в голову палкой ..кастетом битой нунчаками..наганом в попку..и гудбай ватник доннатный
показати весь коментар
16.09.2020 09:19 Відповісти
берешь биту и в башку потом кастетом и шилом в шею олень и в топку
показати весь коментар
16.09.2020 14:32 Відповісти
зачет
показати весь коментар
16.09.2020 09:44 Відповісти
Добре діло,Люди повинні знати педофілів,щоб захистити своїх дітей.
показати весь коментар
16.09.2020 13:04 Відповісти
Этого педофила надо на кол, как он любит...
показати весь коментар
16.09.2020 19:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 