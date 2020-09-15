ВАКС відправив помічника "слуги народу" Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства.
Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Щойно ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень! Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.
Таким чином виник гучний скандал - генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася виписати підозру Юрченку, а антикорупційний суд визнав докази достатніми для висунення Юрченку підозри у вимаганні хабаря.
Тепер Венедіктова і Офіс Президента поставлені перед вибором - продовжувати ганьбитися і прикривати Юрченка навіть після публікації відео НАБУ і після рішення Вищого антикорсуду, або нарешті почати діяти за законом і виписати йому, як годиться, підозру", - упевнений журналіст.
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
тут главное депутане сделать глазки блюдечком и визжать на каждом углу, что он знать ничего не знал и этого помощника ему подкинули враги
летает плохо, много воды пьет перед тем как не полетать.
нюхает шо та все время.... - странный короче.
Теперь даже идиот может видеть что дело было явно не в ней
- Тебя не посодют, ты воруй !
Или ты считаешь, при зеленой власти красть перестали, потому-что тюрьмы полны коррупционерами, или просто посрать вышел, "лахтоистребитель", да ? Проспись, дантист.
у тебя на Цензоре день один и гонор кацапячий - ну и чем ты не падлюка лахтинская?
вас тут как грязи...
Збудували.
Діснейленд на Хортиці відкрили?
Відкрили?
Порог економічного прориву переступили?
Переступили.
Чемпіонат по короновірусу виграли?
Виграли.
Навіть контрибуцію у Путіна за Крим отримали.
А тепер д̶і̶с̶к̶о̶т̶є̶к̶а̶ Олімпіада! Погналі!
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305904969325973505 38 мин Высший анти коррупционный суд обоссал венедиктовну и зелемского, заставив взять под стражу уе.....на из партии "Слуги Коломойско-Ахметовского Норода". Вот это нежданчик!
И хабар у $6 млн. задокументував, виконавці уже в СІЗО. І Окружний Суд взяв , і тепер цього Яровенко. Продуктивно працює. Правда, усій шайці зелених мікробів заважає. Що йому тільки не шиють? Уже до Конституційного Суду дішли. Начеб-то призначили його не так, хоча сам факт призначення суто формальна дія після проведенного конкурса.
А де справа "вагнерівців"???
Чому наші псевдопатріоти - вишиватники народні депутати не домоглися створення ТСК!?
Чому Ар'єв виводив людей в понеділок, а не в вівторок (день пленарного засідання ВРУ)!?
Треба було встинтунути надєрєбанити собі і родичам!?
Ви думаєте бидл*ота промосковська і псевдопроукраїнська - вам все зійде з рук..!? Ваша зрада вернеться до вас бумерангом! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ !!!!