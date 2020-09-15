ВАКС відправив помічника "слуги народу" Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень! Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.

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Таким чином виник гучний скандал - генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася виписати підозру Юрченку, а антикорупційний суд визнав докази достатніми для висунення Юрченку підозри у вимаганні хабаря.

Тепер Венедіктова і Офіс Президента поставлені перед вибором - продовжувати ганьбитися і прикривати Юрченка навіть після публікації відео НАБУ і після рішення Вищого антикорсуду, або нарешті почати діяти за законом і виписати йому, як годиться, підозру", - упевнений журналіст.



Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

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