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ВАКС відправив помічника "слуги народу" Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов

ВАКС відправив помічника

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень! Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.

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Таким чином виник гучний скандал - генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася виписати підозру Юрченку, а антикорупційний суд визнав докази достатніми для висунення Юрченку підозри у вимаганні хабаря.

Тепер Венедіктова і Офіс Президента поставлені перед вибором - продовжувати ганьбитися і прикривати Юрченка навіть після публікації відео НАБУ і після рішення Вищого антикорсуду, або нарешті почати діяти за законом і виписати йому, як годиться, підозру", - упевнений журналіст.

ВАКС відправив помічника слуги народу Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов 01


Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

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Топ коментарі
+19
Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
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15.09.2020 19:22
+13
У Венедиктовой будет истерика.
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15.09.2020 19:24
+11
и тут внезапно, крысы закрыли своего - не думаю шо надолго...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
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15.09.2020 19:23
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Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
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15.09.2020 19:22 Відповісти
Скрябин был прав.....
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15.09.2020 19:26 Відповісти
венедиктова-неужели ты не понимаешь,этот БАРДАК СКОРО закончится !!! И тебя будут судить вместе с оманским ослом,дерьмаком и прочей зеленой накипью !
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15.09.2020 23:04 Відповісти
и тут внезапно, крысы закрыли своего - не думаю шо надолго...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
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15.09.2020 19:23 Відповісти
могут всю вину повесить на помощника, пообещав ему защиту в суде и минимальные (возможно условное) наказание... либо... выход под залог и ...быструю эмиграцию за кордон...
тут главное депутане сделать глазки блюдечком и визжать на каждом углу, что он знать ничего не знал и этого помощника ему подкинули враги
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15.09.2020 20:02 Відповісти
так і буде
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16.09.2020 07:20 Відповісти
укладе договір, визнає вину, все візьме на себе, отримає умовно, без конфіскації. і всі задоволені, НАБУ злочин розкрило, злочинець "отримав покарання"
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16.09.2020 07:22 Відповісти
Запускайте Карлсона:
ВАКС відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9100
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15.09.2020 20:02 Відповісти
а он еще не в Грузии?
летает плохо, много воды пьет перед тем как не полетать.
нюхает шо та все время.... - странный короче.
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15.09.2020 20:13 Відповісти
У Венедиктовой будет истерика.
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15.09.2020 19:24 Відповісти
хорошо шо отменили деп.нерикосновенность.
Теперь даже идиот может видеть что дело было явно не в ней
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15.09.2020 19:26 Відповісти
вышак помощнику дайте и депутату путёвку в артек перенесите на следующий год...справедливость понад усэ!
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15.09.2020 19:26 Відповісти
У нас уже всё наоборот, не как в том фильме:
- Тебя не посодют, ты воруй !
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15.09.2020 19:27 Відповісти
у вас всегда все не как у людей было и еще долго будет ... - зачем залахтился леша?
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15.09.2020 19:33 Відповісти
копейка придавила или очень захотелось падлюкой стать?
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15.09.2020 19:39 Відповісти
ну и шо зубы сцепил? - клин?
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15.09.2020 20:16 Відповісти
Вот откуда вы такие, параноики, беретесь, везде вам лахта мерещится.
Или ты считаешь, при зеленой власти красть перестали, потому-что тюрьмы полны коррупционерами, или просто посрать вышел, "лахтоистребитель", да ? Проспись, дантист.
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15.09.2020 20:26 Відповісти
и да я считаю шо ты *******-лахтинец.

у тебя на Цензоре день один и гонор кацапячий - ну и чем ты не падлюка лахтинская?
вас тут как грязи...
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15.09.2020 20:31 Відповісти
Все, без исключения, чиновники уверены, что за их каторжный труд им платят очень мало, и все, что им остаётся - это зажёвывать своё горе взятками.
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15.09.2020 19:37 Відповісти
нардепа від уродів - відмазують.
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15.09.2020 19:38 Відповісти
і відмажуть...бо така ганьба перед місцевими виборами не додасть голосів і в так порідшалому хорі жаб...)))
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15.09.2020 20:05 Відповісти
Лас-Вегас під Одесою збудували?
Збудували.
Діснейленд на Хортиці відкрили?
Відкрили?
Порог економічного прориву переступили?
Переступили.
Чемпіонат по короновірусу виграли?
Виграли.
Навіть контрибуцію у Путіна за Крим отримали.
А тепер д̶і̶с̶к̶о̶т̶є̶к̶а̶ Олімпіада! Погналі!
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15.09.2020 19:41 Відповісти
Ой ,не трогайте Бубочку Оманскую ,ему сейчас не до коррупции ,на кону встреча с ПТН ПНХ.Он сейчас спит и видит себя собирателем украинских земель.Падла
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15.09.2020 19:45 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305904969325973505 38 мин Высший анти коррупционный суд обоссал венедиктовну и зелемского, заставив взять под стражу уе.....на из партии "Слуги Коломойско-Ахметовского Норода". Вот это нежданчик!
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15.09.2020 20:02 Відповісти
Надаю послуги депутатам вр в отриманні/дачі хабарів у б/я вигляді. Порядність гарантую.
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15.09.2020 20:13 Відповісти
Обміняють на суддю Вовка...не чипайте нашого ми не будемо чипати вашого...На НЕТ і суда нет....
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15.09.2020 20:37 Відповісти
Респект НАБУ та Ситнику!
И хабар у $6 млн. задокументував, виконавці уже в СІЗО. І Окружний Суд взяв , і тепер цього Яровенко. Продуктивно працює. Правда, усій шайці зелених мікробів заважає. Що йому тільки не шиють? Уже до Конституційного Суду дішли. Начеб-то призначили його не так, хоча сам факт призначення суто формальна дія після проведенного конкурса.
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15.09.2020 21:07 Відповісти
Просто класика: запит, класична пауза, виступ бєнєдіктової, коментар Ситника з відосиками і будьтє любєзни пріхаді кума любавацца: всі в білих фраках, а зеля, ОП, генпракурорка в гімні повному.
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15.09.2020 21:25 Відповісти
"Какие ваши доказательства!!!!!!!!!!! "бенядіктова...
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15.09.2020 22:08 Відповісти
Очень прикольно, когда взяточнику предлагают альтернативу в виде залога. Это сигнал - брать взятку надо с запасом, чтобы всегда хватило на залог.
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16.09.2020 10:39 Відповісти
Це все непогано...
А де справа "вагнерівців"???
Чому наші псевдопатріоти - вишиватники народні депутати не домоглися створення ТСК!?
Чому Ар'єв виводив людей в понеділок, а не в вівторок (день пленарного засідання ВРУ)!?
Треба було встинтунути надєрєбанити собі і родичам!?
Ви думаєте бидл*ота промосковська і псевдопроукраїнська - вам все зійде з рук..!? Ваша зрада вернеться до вас бумерангом! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ !!!!
ВАКС відправив помічника "слуги народу" Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3577
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16.09.2020 14:28 Відповісти
 
 