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Держприкордонслужба (5680) кордон (4637) іудеї (25)

Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба

Громадянина Ізраїлю, який спробував незаконно перейти кордон України і Білорусі в обхід пункту пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області, примусово повернули на суміжну сторону і заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Державна прикордонна служба України.

"Державна прикордонна служба наголошувала і зверталася до іноземних громадян, які планують потрапити в Україну, не намагатися порушувати законодавство України. Проте один з іноземців, попри обмеження в’їзду, не дослухався цього. Він спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску "Нові Яриловичі", що в Чернігівській області. Однак відразу був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби України у вівторок.

У відомстві зазначили, що для порушення кордону громадянин обрав болотисту місцевість, ймовірно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться.

Також дивіться: Понад три тисячі паломників-хасидів прибудуть на прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко. ВIДЕО

"На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також відпрацьовані документи щодо проставлення заборони в’їзду в Україну терміном на 5 років. Він буде примусово повернутий на суміжну сторону", - вказується в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі підкреслили, що прикордонники діють виключно в рамках чинного законодавства і норм, що регламентують порядок перетину кордону та притягнення порушників до відповідальності.

"Вкотре наголосимо, кожна держава стверджується непорушністю своїх кордонів і Державна прикордонна служба стоїть на захисті кордону України. При цьому прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства та норм, які регламентують порядок перетину кордону і притягнення порушників до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили вїзд на 5 років, - Держприкордонслужба 01

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Топ коментарі
+28
И не говори...а сейчас толпами валят..все хотят на говорящего осла в живую посмотреть..😃
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15.09.2020 19:40
+9
Крадется еврей к украинской границе... анекдот
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15.09.2020 20:08
+5
Партизан! Вот за кем тонтон-макуті бацьки охотились.
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15.09.2020 19:36
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Партизан! Вот за кем тонтон-макуті бацьки охотились.
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15.09.2020 19:36 Відповісти
Іх бін партізанен,я,я !!!)))))
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15.09.2020 19:42 Відповісти
Не , паломник ☝️
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15.09.2020 19:45 Відповісти
Теперь это почти одно и то же.
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15.09.2020 23:14 Відповісти
При Порошенко такого не було! Навпаки,з України втікали...
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15.09.2020 19:37 Відповісти
И не говори...а сейчас толпами валят..все хотят на говорящего осла в живую посмотреть..😃
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15.09.2020 19:40 Відповісти
+++
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15.09.2020 20:59 Відповісти
С аблигчением!
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16.09.2020 07:29 Відповісти
авжеж, толерантно відносились до всих хасидів, а не виокремлювали якусь одну групу...
а зараз брацлавським чинять перепони
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15.09.2020 20:21 Відповісти
я бы его на прииски янтарные в рабство продал...
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15.09.2020 19:39 Відповісти
Шоб он потом еще 40 лет оттуда петлял.
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15.09.2020 19:41 Відповісти
Іх бін партізанен,я,я !!!)))
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15.09.2020 19:41 Відповісти
невменяемый хасид
вот надо на могилу посмотреть именно сейчас, хоть убей
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15.09.2020 19:42 Відповісти
Так надо было прямо там среди болот ему могилку организовать - пушай бы посмотрел...
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15.09.2020 19:44 Відповісти
когда хохол родился нікакіх єврєєв єщьо нєбила.
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15.09.2020 19:46 Відповісти
ну і што тут такова?...єсть горскіє єврєі...єсть балотниє...
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15.09.2020 19:45 Відповісти
М-ля, ну тут что, мацой в Украине намазано? Лезут и лезут эти еврейчики к нам. Может пора по сусалам и шнифты пересчитать? Ей богу, задрали уже эти иудеи.
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15.09.2020 19:48 Відповісти
Це йому не по Сінайській пустелі ходить...
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15.09.2020 19:48 Відповісти
Иван Сусанин?
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15.09.2020 19:50 Відповісти
Часом, не Моисей?
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15.09.2020 21:23 Відповісти
Сусанович
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15.09.2020 21:45 Відповісти
А чо так много то? Сотни граждан каждый год нарушают и им ничо за это нет. В Беларуси обычно ягодников с Украины задерживают. Белорусы за ломом и рогами ездят.

Израильтянин пытался прокрасться из Беларуси в Украину по болотам, ему запретили въезд на 5 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8920

- Трое мужчин - 37, 51 и 53 лет - ездили в украинскую часть зоны отчуждения вне пунктов пропуска, чтобы разжиться рогами диких животных и ломом черного металла, а потом незаконно перевезти их на белорусскую территорию для продажи. За умышленное незаконное пересечение госграницы с использованием механического транспортного средства суд Хойникского района назначил «предприимчивым» гражданам наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнение наказания отсрочено на тот же срок. К слову, в 2015 году двоих фигурантов уже задерживали за аналогичные нарушения.
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15.09.2020 19:51 Відповісти
Продам рога преЗЕдента. Обращатся в личку. Лена.
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15.09.2020 20:04 Відповісти
Подождите ,завтра Бубочка Оманская с барского плеча разрешит всем хасидам вьезд в Украину
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15.09.2020 19:51 Відповісти
я этого не переживу
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15.09.2020 20:05 Відповісти
Палестинский партизан. Любовь к Сидику Нахману и Новому Году заставила совершить неимоверный героизм. На южной границе у луки тоже есть проблема.
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15.09.2020 19:53 Відповісти
Пейсами в капкан попался.
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15.09.2020 19:57 Відповісти
это наверное он, пытался убежать

Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 983
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15.09.2020 20:02 Відповісти
ВыхАдец из бывшего срсрсрср?
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15.09.2020 20:02 Відповісти
Не верьте в коронавирус. В Беларуси больше месяца сотни тысяч людей по улицам толпами шастают. Почти все без масок и не видно никаких болезней чтобы рост начался.
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15.09.2020 20:07 Відповісти
Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6708
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15.09.2020 20:08 Відповісти
Крадется еврей к украинской границе... анекдот
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15.09.2020 20:08 Відповісти
Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів.
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15.09.2020 20:19 Відповісти
та чому з Білорусі ? а не з Європи?
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15.09.2020 20:44 Відповісти
Месть Бацьки
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15.09.2020 21:48 Відповісти
Літаки з Європи в Україну обмежено літають. А з Кацапії в Бульбандію потрапити як раз плюнути.
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15.09.2020 22:24 Відповісти
Срочно перед выдворением сделать отрезание.
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15.09.2020 20:23 Відповісти
Не учел хасид, что кикиморы болотные состоят на погранслужбе и вовремя "постукивают" о нарушителях!
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15.09.2020 20:25 Відповісти
Он как-то ************ и несерьёзно отнёсся к ответственному мероприятию.
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15.09.2020 20:52 Відповісти
они как малые дети (хасиды), думают пересек границу и "ухватил раби Нахмана за бороду", только вот, добраться до Умани в характерном костюме "жука", с песами и типичной еарейской харей ой как будет не просто, по пути раскают сАбаковцы, блок постами обложена Умань!
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15.09.2020 21:21 Відповісти
Подкрепленье не пришло,
Нас с тобою *******.
(с) пестня
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15.09.2020 20:50 Відповісти
блин если б знать что такая "жара" будет, я бы приехал. Могу провести группу в 10 человек через границу ваще без проблем.
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15.09.2020 20:53 Відповісти
Какая то собачья свадьба.
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15.09.2020 21:03 Відповісти
«Ой ***** ліл!» (с)
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15.09.2020 21:15 Відповісти
Надо было показательно в Н. Яриловичах подвесить за пейсы!
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15.09.2020 21:50 Відповісти
шутки шутками, но пойманный погранцами хасид, вызывает у погранцов лютую ненависть - у него и деньги есть, но взять их у него нельзя!!!
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15.09.2020 21:55 Відповісти
Видать его дед партизанил в этих местах.
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16.09.2020 08:13 Відповісти
 
 