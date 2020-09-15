Скасувати місцеві вибори через суд після початку виборчого процесу неможливо, - глава ЦВК Діденко

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко поки не бачить перспектив для скасування виборів у судовому порядку. Також він заявив, що провести вибори на окупованих територіях Донбасу цьогоріч уже неможливо.

Про це він заявив під час зустрічі з послами країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Не думаю, що станом на сьогодні такі перспективи існують. Крім того, виборчий процес уже розпочався. Відповідно до Конституції України зупинення виборчого процесу можливе лише в разі введення в Україні або окремих місцевостях надзвичайного чи воєнного стану", - зазначив Діденко.

Також глава ЦВК заявив послам, що провести вибори на окупованих територіях Донбасу в цьому році вже неможливо.

"Перші вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Ми плануємо в майбутньому звертатись до відповідних військово-цивільних адміністрацій щодо безпекової ситуації на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови – вибори будуть призначені", - розповів Діденко.

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