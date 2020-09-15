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Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справ проти Порошенка

Венедіктову більше цікавить процес

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка прокоментував відкриття 15 нових справ проти Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі НВ.

Коментуючи висловлювання Генпрокурора Венедіктової, що п'ятий президент Петро Порошенко використовує кримінальні провадження проти нього для піару, Рябошапка заявив: "Я б відповів Ірині Валентинівні так: якщо вона розуміє, що Петро Порошенко використовує ці кримінальні провадження (у власних цілях), то їх необхідно було б завершувати і передавати до суду. Тоді б він не використав їх як піар. Але таке враження, що (Венедіктову) більше цікавить процес, грубо кажучи, "кошмарення" політиків чи чиновників, ніж сам результат. Відповідно, цей процес і викликає таку реакцію.

А особа, яка захищається, завжди використовує такий медійний супровід кримінальних проваджень як своєрідний захист, оскільки завдяки цьому є можливість медійно уявити, що на людину тиснуть і докази для переслідування відсутні. У них це досить добре виходить, тому що це переслідування видається недостатньо обґрунтованим, далеко не переконливим".

Також читайте: СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков

Автор: 

Порошенко Петро (15180) кримінальна справа (519) Рябошапка Руслан (441) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+40
на то тварь и поставлена.
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15.09.2020 20:02
+27
На портянку с беней
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15.09.2020 20:05
+19
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 2300
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15.09.2020 20:04
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А на каво работает эта Венедиктава ?
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15.09.2020 20:01 Відповісти
На портянку с беней
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15.09.2020 20:05 Відповісти
на то тварь и поставлена.
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15.09.2020 20:02 Відповісти
Блин. Есть что предъявить Порошенко - предъявляйте. А нет - то замолчите. А то мнете, мнете свое причинное место, а оно все на шесть смотрит. Если и судить Порошенко, так это за неуемную жажду власти, но за это не судят.
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15.09.2020 20:03 Відповісти
Я б радив Бєнядіктовій купити товстий зошит у клітинку (більше поміститься) і конспектувати дії Порошенка і його адвокатів по захисту від переслідувань. Зовсім скоро їй цей конспект стане в пригоді, бо гроші, які зароблені не прозоро, у неї швидше за все конфіскують і на адвокатів рівня Новікова, чи хоча б Федура у неї тупо не буде грошей. 😊
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15.09.2020 20:21 Відповісти
«Нэуйомная жажда власті» чим вивіряється? Якщо «путінками» або «лукашенками», тоді у нього в 0. -це нормально для політика, тим більше, що він покинув посаду після програних виборів.
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15.09.2020 20:29 Відповісти
напомню тебе, что Порошенко не хотел идти в Президенты - его уговаривали, в том числе и на Майдане, и националисты из КУН, ибо понимали, что только он спасет Украину, таки спас . вот Мертвечуки, Бойки, Рябиновичи с Жулькой и Пукиным, Лукаш и портянкой и злобствуют
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15.09.2020 20:37 Відповісти
Так а де той *трахтор * ..що на його націоналісти Поросенка витягували ...Дафффай витягуйте з гаража і по новій
.Так ?
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15.09.2020 21:03 Відповісти
Соєве цинічне порося зробило український народ в 10 разів біднішими.
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15.09.2020 21:09 Відповісти
А можно поподробнее про то, КАК Порошенко не хотел идти в президенты. Уже поп-корн достаю.
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15.09.2020 22:32 Відповісти
а можно подробнее про неуёмную жажду власти после того, как он даже не оспаривал результаты выборов?
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16.09.2020 08:26 Відповісти
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 2300
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15.09.2020 20:04 Відповісти
Взять и поделить....Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 9444 а Профессор : говорит ДА..я не Люблю ПРОЛЕТАЙрят
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15.09.2020 20:05 Відповісти
нововылупевшийся или перелогинувшишся лахтинский тормоз...
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15.09.2020 20:09 Відповісти
наконецто - прорвало монгола подлетного...
ты от ето мальца обкатываешь?
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15.09.2020 20:19 Відповісти
блин, вас шо на лахту по ********* чердакам вербуют? )))
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15.09.2020 20:23 Відповісти
сиди сам в своем ****** - он мне и в спину не стучит, вместе с вашей вонючей корюшкой...
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15.09.2020 20:37 Відповісти
да, щойнозаряжений
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15.09.2020 20:17 Відповісти
та я заметил - у них дальше семь-сорокок мозги не катятся...
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15.09.2020 20:25 Відповісти
Сейчас интересует вопрос стекания с Осла. Он же бензин ослиной мочой разбавляет, а вы за лишний рублик пытаетесь его отмыть.
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15.09.2020 20:09 Відповісти
Венедиктова лучше бы о душЕ подумала.
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15.09.2020 20:07 Відповісти
извините, о чем?... душонка ее давно заложена и продана в лучшем случае Мефистофелю... в худшем портнову и кампашке...
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15.09.2020 20:14 Відповісти
просто отрабатывает заказ, но нет подходящих инструментов... все высосано из пальца Пуйла
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15.09.2020 20:09 Відповісти
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 3211 Вилла Зеленского в Италии...поделим?
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15.09.2020 20:09 Відповісти
как раз играю, Дисхоноред же
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15.09.2020 20:13 Відповісти
Хто йому мішок зі сміттям підкинув?
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15.09.2020 20:32 Відповісти
А жто его мама такая гордая стоит ?
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15.09.2020 20:52 Відповісти
там такое советское "лицо" что я бы голосовал за ПАП-а., просто поклялся Дорашмапидрой, ил кт там щас главарь? шо на выборы я тупо - ноль(0)
помто , пусть идкт га.... Путин знает куда
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15.09.2020 20:10 Відповісти
Традиции. Какая украинская власть не преследовала папередников. У Зеленского впереди тоже веселая жизнь.
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15.09.2020 20:11 Відповісти
Зрівнялівка тут ні до чого. Більшої гидоти за зеленського не було.
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15.09.2020 21:23 Відповісти
* сорри, "боярки" выжрал, пальчаги заплетабтся
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15.09.2020 20:12 Відповісти
Де Парасюк, щоб їй "заїхав з ноги"?
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15.09.2020 20:16 Відповісти
Треба: «Бєня, дай команду !»
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15.09.2020 20:24 Відповісти
Правительство Кипра рассекететило данные об украинцах мильярдерах..ЭТО ШОК я вам скажу...
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15.09.2020 20:18 Відповісти
Венедиктова сьогодні заявила , що на слугу кремля , відкрити кримінальну справу неможливо ,
звісно неможливо, це ж не Порошенко !!
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15.09.2020 20:26 Відповісти
ничего , откроет и на слугу и на парашенку и дай бог, посадит
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15.09.2020 20:59 Відповісти
Лахта, у тебя амерский флажок отклеился
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15.09.2020 21:12 Відповісти
Ще один "ОБІЖЕНИЙ" обізвався!?
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15.09.2020 20:26 Відповісти
Правду он говорит ,а не обиженный.Не создавай почву ,чтобы Порох не пиарился
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15.09.2020 20:32 Відповісти
))))так это зесрани с самого начала говорилось ,а эти тупни: посодют, посодют ... на деле ваша жаба сядет
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15.09.2020 20:49 Відповісти
Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справах проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8084
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15.09.2020 20:53 Відповісти
Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справах проти Порошенка - Цензор.НЕТ 6472
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15.09.2020 20:54 Відповісти
https://ukranews.com/news/726223-pomoshhnika-yurchenko-arestovali-s-alternativnoj-zaloga Помощника Юрченко арестовали с альтернативной залога
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15.09.2020 21:18 Відповісти
А чого ви квакаєте, жаби чоколятні ? Якщо б не воровав ваш "гетьман-злодій" і дєл би не було.. Чи олігарху Пете можна все...бо він вигукує патріотичні лозунги ?
Якщо "так", то ви - тупі дурні.
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15.09.2020 21:36 Відповісти
 
 