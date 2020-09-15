Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справ проти Порошенка

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка прокоментував відкриття 15 нових справ проти Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі НВ.

Коментуючи висловлювання Генпрокурора Венедіктової, що п'ятий президент Петро Порошенко використовує кримінальні провадження проти нього для піару, Рябошапка заявив: "Я б відповів Ірині Валентинівні так: якщо вона розуміє, що Петро Порошенко використовує ці кримінальні провадження (у власних цілях), то їх необхідно було б завершувати і передавати до суду. Тоді б він не використав їх як піар. Але таке враження, що (Венедіктову) більше цікавить процес, грубо кажучи, "кошмарення" політиків чи чиновників, ніж сам результат. Відповідно, цей процес і викликає таку реакцію.

А особа, яка захищається, завжди використовує такий медійний супровід кримінальних проваджень як своєрідний захист, оскільки завдяки цьому є можливість медійно уявити, що на людину тиснуть і докази для переслідування відсутні. У них це досить добре виходить, тому що це переслідування видається недостатньо обґрунтованим, далеко не переконливим".

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