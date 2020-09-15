У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони
Нині в Збройних Силах України проходять службу та працюють 58 192 жінки. Близько 29 тис. з них - жінки-військовослужбовці.
Про це повідомив директор Департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Назім Агаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Також він зазначив, що приблизно 10 тис. жінок у ЗСУ мають статус учасника бойових дій. Частка військовослужбовців-жінок, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, в складі національного персоналу становить 6%.
Завдяки внесеним змінам до законодавчих та нормативно-правоих актів закріплений принцип проходження жінками військової служби на рівних засадах з чоловіками. Крім того, військовослужбовцям-жінкам надано доступ до всіх військово-обліковими спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу, в тому числі бойових.
Будь ласка, зачекайте...
И неужели тебе не пришла в голову мысль, что при численности группировки ВСУ в зоне боевых действий в 25-30 тысяч человек (пускай тысяч 10 на передовой) и при проведении ротации хотя бы 4 раза в год, численность реальных участников боевых действий, должна составлять не менее 240 тысяч человек?
есть и были которые с оружием наравне с мужчинами...
(13 воевавших "тёток" погибли )
велосипедВсё сказано до Вас Период ВОВ.
Ваньке за атаку, (ну скажем культурно) штык в сраку.
А Маньке за ..... Красную Звезду.
И все переживают что статус УБД у женщин военнослужащих липовый.
После этого, даже удивляться не стоит что живем в такой стране!
т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками