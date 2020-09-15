У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони

Нині в Збройних Силах України проходять службу та працюють 58 192 жінки. Близько 29 тис. з них - жінки-військовослужбовці.

Про це повідомив директор Департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Назім Агаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Також він зазначив, що приблизно 10 тис. жінок у ЗСУ мають статус учасника бойових дій. Частка військовослужбовців-жінок, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, в складі національного персоналу становить 6%.

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Завдяки внесеним змінам до законодавчих та нормативно-правоих актів закріплений принцип проходження жінками військової служби на рівних засадах з чоловіками. Крім того, військовослужбовцям-жінкам надано доступ до всіх військово-обліковими спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу, в тому числі бойових.