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НАБУ (4983) депутат (1756) Ситник (862) помічник депутата (44) Юрченко Олександр (109)

У справі про хабар "слуги народу" Юрченка проходять і інші нардепи, - Ситник

У справі про хабар

У справі про хабар за внесення поправок в законопроєкт про управління відходами фігурує кілька народних депутатів.

Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На жаль, сталося те, що часто заважає розслідуванню - відбувся певний витік процесуальної інформації до того, як ми дали традиційний коментар щодо цієї ситуації", - сказав Ситник.

Він зазначив, що зараз детективи НАБУ і прокурори САП працюють у цій ситуації.

"На сьогоднішній день дійсно є одна людина, яка є підозрюваним. Але це поки тільки попередні висновки. І у справі також проходять інші підозрювані. У тому числі ті особи, які мають особливий статус, відповідно - щодо них підозри повинні підписуватися спеціально уповноваженими особами. Зараз триває робота, є контакт з Офісом генерального прокурора. І найближчим часом ми офіційно прокоментуємо цю ситуацію", - розповів глава НАБУ.

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На уточнювальне запитання про те, чи має він на увазі народних депутатів, кажучи про спеціальний статус, Ситник відповів: "Ну, звичайно".

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

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Топ коментарі
+14
так прямо ж сказали - голосование фракции слуг - 200 штук зелени.
Т.е. ВСЯ фракция воры и коррупционеры.
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15.09.2020 20:39
+10
Накрылась премия квартал.
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15.09.2020 20:40
+8
Представляете КАК башляют регулярно депутатам за законы? Может им зарплату не платить - поберечь налоги ?
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15.09.2020 20:37
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Закон принимается большинством. Пора перевыборы
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15.09.2020 20:34 Відповісти
Зачем? Мудрый нарид остался мудрым и снова наголосует такую же буратину.
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15.09.2020 20:44 Відповісти
А все гад Порошенко ,подговорил ,честных слуг ,взятки брать ,и бросить тень на великого ,кристально чистого ,неофшорного ,преЗЕдента.
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15.09.2020 23:34 Відповісти
Представляете КАК башляют регулярно депутатам за законы? Может им зарплату не платить - поберечь налоги ?
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15.09.2020 20:37 Відповісти
Це Петро зпровокував.
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15.09.2020 20:38 Відповісти
Без него - никак!
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15.09.2020 20:43 Відповісти
ще раз: народ адекватний, не забувай про симайли! Ваше щастя, що я собі кондуїт веду!
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15.09.2020 20:52 Відповісти
так прямо ж сказали - голосование фракции слуг - 200 штук зелени.
Т.е. ВСЯ фракция воры и коррупционеры.
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15.09.2020 20:39 Відповісти
Накрылась премия квартал.
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15.09.2020 20:40 Відповісти
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15.09.2020 23:35 Відповісти
а шо, ситий ще не у ростові..? щось не чув про хобота за стільки років..а-а-а..щось мєшає раследованію..хроніка..
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15.09.2020 20:45 Відповісти
Садить пора этот квартал от 7-15 лет!
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15.09.2020 20:45 Відповісти
Да не ,за измену родины - пожизненно.
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15.09.2020 23:36 Відповісти
Сейчас вылезло и задокументировано то отчем все и так знали. Да, депутаты берут взятки за лоббирование законов. И Слуги Народа не исключение. А поскольку у Зе монобольшинство, то все взятки сейчас стекаются к ним.
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15.09.2020 20:48 Відповісти
а нехрен доповідати в офіс д'єрмака. Там - кріт. Доказ від Ситника - зайвий доказ.
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15.09.2020 20:51 Відповісти
На цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент.
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15.09.2020 20:53 Відповісти
тут главное ...клоунов не прозевать... потому как и они обещать умеют не хуже других
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15.09.2020 21:21 Відповісти
...а также другие "официальные" лица ...ука ... программа "ВРЕМЯ" ...
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15.09.2020 20:59 Відповісти
а почему они в раде гуляют, заседают?
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15.09.2020 21:09 Відповісти
Всех слуг урода пересадить нужно
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15.09.2020 21:44 Відповісти
Зеленое ворье на нары!!!!
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15.09.2020 22:58 Відповісти
А как насчет "утечку" поискать?
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16.09.2020 08:14 Відповісти
..Вєнєдіктова- "мало інформації"??? ЖАХ! 95 квартал і "ворьйо..."Ворон ворону очі не виклює..?
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16.09.2020 09:32 Відповісти
73%, это ваша работа!
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16.09.2020 09:33 Відповісти
Бо не виборці,а вибирачі.Вибирачі полови з гречки виберуть,звісно, полову.Хіба ж полова не (ку)люча,не (по)скудна,не (зе)дрипана?
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16.09.2020 09:58 Відповісти
Огласите весь список казнокрадов и мздоимцев, "пжалуста"!
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16.09.2020 10:21 Відповісти
 
 