У справі про хабар "слуги народу" Юрченка проходять і інші нардепи, - Ситник
У справі про хабар за внесення поправок в законопроєкт про управління відходами фігурує кілька народних депутатів.
Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"На жаль, сталося те, що часто заважає розслідуванню - відбувся певний витік процесуальної інформації до того, як ми дали традиційний коментар щодо цієї ситуації", - сказав Ситник.
Він зазначив, що зараз детективи НАБУ і прокурори САП працюють у цій ситуації.
"На сьогоднішній день дійсно є одна людина, яка є підозрюваним. Але це поки тільки попередні висновки. І у справі також проходять інші підозрювані. У тому числі ті особи, які мають особливий статус, відповідно - щодо них підозри повинні підписуватися спеціально уповноваженими особами. Зараз триває робота, є контакт з Офісом генерального прокурора. І найближчим часом ми офіційно прокоментуємо цю ситуацію", - розповів глава НАБУ.
На уточнювальне запитання про те, чи має він на увазі народних депутатів, кажучи про спеціальний статус, Ситник відповів: "Ну, звичайно".
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
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