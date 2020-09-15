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Новини Скандали в Слузі народу
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опитування (1851) Бутусов Юрій (3478) Ситник (862) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109)

Після викриття НАБУ в "Слузі народу" хабарника Юрченка в ЗМІ почали "розганяти" опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

Після викриття НАБУ в

Після успішного розслідування НАБУ про хабарництво "слуги народу" Олександра Юрченка інформаційним ресурсам пропонують розмістити результати опитування про те, як громадяни не довіряють директору Бюро Артему Ситнику.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський у відповідь на викриття НАБУ хабарника - "слуги народу" Олександра Юрченка - не зробив жодної заяви, однак сьогодні в інтернеті почалося поширення опитування центру "Соціальний моніторинг" як громадяни не довіряють директору НАБУ Артему Ситнику. Опитування якось випадково збіглося з вимогою НАБУ до генерального прокурора Венедіктової виписати підозру депутату Юрченку - адже "слугу" задокументували на вимаганні хабаря! Тепер опитування пропонують розмістити на інформаційних сайтах", - повідомив журналіст.

Він упевнений, що ця маніпуляція має бути викрита.

Читайте також: У справі про хабар Юрченку проходять і інші нардепи, - Ситник

"Операція НАБУ проти Юрченка свідчить саме про те, що з корупцією не здатний боротися сам Зеленський. Критика НАБУ повинна бути, вони не безгрішні, але критика повинна бути об'єктивною. А спроба Офісу Президента прибрати Ситника до закінчення терміну його повноважень отримає зворотну реакцію громадянського суспільства - вам ніхто не дозволить, Володимире Олександровичу, прибирати директора НАБУ, навіть не розраховуйте зі своїм другом Портновим це зробити. Отримаєте не тільки проблеми з МВФ, але й акції протесту. Беріть під особистий контроль справу Ситника, а не розганяйте хвилі в інтернеті", - закликав Бутусов.

Після викриття НАБУ в Слузі народу хабарника Юрченка в ЗМІ почали розганяти опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов 01

Після викриття НАБУ в Слузі народу хабарника Юрченка в ЗМІ почали розганяти опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов 02

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

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Топ коментарі
+26
Зеленый гной вонючий !
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15.09.2020 20:46
+17
коррупция при Зеленском расцвела ещё больше, а обЪём торговых сделок с кацапией бьёт все рекорды папередников.
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15.09.2020 20:47
+17
Все, вагнеры уже пох. На орене очередное зешквареное зе-чмо перебившее вонь от предыдущего
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15.09.2020 20:47
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15.09.2020 20:46 Відповісти
Зеленый гной вонючий !
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15.09.2020 20:46 Відповісти
Земрази, конченные земрази
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15.09.2020 21:01 Відповісти
коррупция при Зеленском расцвела ещё больше, а обЪём торговых сделок с кацапией бьёт все рекорды папередников.
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15.09.2020 20:47 Відповісти
то-то семенченко с поросюком из редутов не вылазют)
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15.09.2020 20:48 Відповісти
Мовчання поросят.
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15.09.2020 20:51 Відповісти
Все, вагнеры уже пох. На орене очередное зешквареное зе-чмо перебившее вонь от предыдущего
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15.09.2020 20:47 Відповісти
Це передвиборне шоу. "Перед законом всі рівні", ну і інструмент, для ліквідації міжнародної підтримки.
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15.09.2020 21:02 Відповісти
всі ці опоросні контори - тільки за бабло "рейтинги" виставляють.
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15.09.2020 20:48 Відповісти
НАБУ затронула самое болезненное и кровное у депутатов- их заработки за законы.

Отсюда и квартиры, отсюда и брендовые авто,
Депутаты будут за жто сражаться до последнего 😀😀😀
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15.09.2020 20:48 Відповісти
покусились на самое святое что у них есть - на проституцию..
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15.09.2020 20:54 Відповісти
😀😀😀
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15.09.2020 20:59 Відповісти
После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1419
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15.09.2020 20:49 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг?... Неужели Портнов? Этот непревзойденный жлоб, матерщинник и украноинофоб?
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15.09.2020 20:50 Відповісти
Это хто такой -Владимир Александрович? Это не Осел часом? Я просто в афуе...
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15.09.2020 20:50 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

озеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1305893468003278848 2 ч

Зеленський щодо партії Слуга Народу: "Уявіть, ви привели в Раду людей, а вони виявилися андонами. Що з цим робити? Прибрати, повністю. Я похороню цю партію." Тобто гвалтівник Іванісов,любитель аналу Яременко,хабарник Юрченко це не привід хоронити партію? Де та межа для похорону?

https://twitter.com/i/status/1305893468003278848
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15.09.2020 20:51 Відповісти
Вот шапочка более правдивая:
"Более 80% украинцев не верят, что Зелинский способен бороться с коррупцией"...
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15.09.2020 20:52 Відповісти
Хто всрався? - Батько. Хто винен? - Невістка
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15.09.2020 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=XDbqe7xP0xw&app=desktop - пісня Жадана про Вову.
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15.09.2020 20:54 Відповісти
Зелені покидьки вже давно помічені на тому, що маніпулюють соц.дослідженнями, всі їх "рейтінги" висмоктані самі знаете з чого. Яке ж лайно послипвало в Україні!
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15.09.2020 20:54 Відповісти
А ничего, что коррупционера Сытника даже Конституционный Суд не признал его назначение?
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15.09.2020 21:10 Відповісти
Не фанат Сытника, но для Конст. Суда анал давно не табу...
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15.09.2020 21:20 Відповісти
Скажи, почему все коррумпированные чинуши держатся за кресло до последнего?
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15.09.2020 21:31 Відповісти
Скажи, когда и кем Сьітник бьіл признан корупционером?
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15.09.2020 23:17 Відповісти
https://www.5.ua/ru/polytyka/korruptsyoner-vo-hlave-antykorruptsyonnoho-biuro-hlavu-nabu-sitnyka-sud-pryznal-vynovnim-v-pravonarushenyy-204663.html Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро: главу НАБУ Сытника суд признал виновным в правонарушении
Після викриття НАБУ в "Слузі народу" хабарника Юрченка в ЗМІ почали "розганяти" опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6845
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15.09.2020 23:28 Відповісти
Ты про судей КС?
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15.09.2020 23:26 Відповісти
А нічого що Конституційний Суд визнав це через 6 років після призначення? А нічого що Конст.суд надав Янеку ту владу, на яку його не обирали? Судівська мафія в нас - то взагалі ДНО, а не "еталон"
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17.09.2020 10:53 Відповісти
Вітаю всіх шанувальників Кварталу! Зеленський розпочав зйомки ;Свати-7;!
После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4190
Зйомки проходять в Москві та окупованому Криму.
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15.09.2020 20:55 Відповісти
от для этого Зе и нужен "мир-любой ценой"...ой плачет по нему Ростов...! ой плачет...
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15.09.2020 23:20 Відповісти
95кв - бесспорный лидер говнометния, хоть на Олимпиаду отправляй...
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15.09.2020 21:03 Відповісти
И между тем МВФ даже не называет даты визита и доллар пополз вверх они так и увязали этот вопрос с борьбой с коррупцией. Зеленые что то не пытаются учиться на чужих ошибках.
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15.09.2020 21:04 Відповісти
они уже в своих погрязли как в го_не...!
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15.09.2020 23:19 Відповісти
Значит нужно добавить к делу еще пару-тройку депутатов от зебилоидных. Шоб не сильно разгонялись.
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15.09.2020 21:11 Відповісти
На Сытника наезжал шоколад, а сегодня реакция блазня только лишний раз подтверждает, блазень идет по следам шоколада, значит его электорат останется на уровне 8%, а возможно и ниже.
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15.09.2020 21:15 Відповісти
Чувачок, извини, но ваша разнорядка про - обое рябое, здесь не пройдет, как бы ты не старался
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15.09.2020 21:20 Відповісти
А Бутусов, молодец - сказал - буду мочить, хрен остановишь, за неделю столько накидал... Ну, или, мрази совсем страх потеряли, как янукович в 2012-ом.
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15.09.2020 21:17 Відповісти
Да погодите вы, Сытнику нужно до выборов Байдена продержаться, а там и Ермака задерживать можно будет и всю слугу урода депутатов
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15.09.2020 21:34 Відповісти
Юра,да пусть себе "разгоняют".Быстрее уберут Сытника,быстрей опустеет холодильник и исчезнет безвиз,а следом и с дуется рейтинг Зеленского. Только и всего.
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15.09.2020 21:43 Відповісти
сдуется вся дутая фракция "СН"...и тогда или дострочные выборы в Раду или Президента...пока СН-шах...!
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15.09.2020 23:18 Відповісти
Що тут незрозумілого?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D УНІАН Власник(и)Ігор Коломойський Холдингова компанія 1+1 https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
А НАБУ веде справу по Приватбанку
Усіх уже Беня купив, включно з КС, хоча у сідівської мафії є свої рахунки до НАБУ та Ситника, зокрема
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15.09.2020 21:45 Відповісти
Гордон публічно виразив ЗЄ своє ФЄ. Інтелігенція Харкова(там більшість євреї) заспівали ЗЄ "пензлюй до Ростова". Ой, щось гряде! Ой не переливки прєзокловану!
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15.09.2020 21:46 Відповісти
А що ви собі думаєте, коли https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-i-sap-obvynuvachuyut-50-suddiv-u-vchynenni-kryminalnyh-korupciynyh-pravoporushen «НАБУ і САП обвинувачують 50 суддів у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень» , тут іще і депутати СН пішли
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15.09.2020 21:48 Відповісти
Грёбаный стыд...!!! сегодня СН и Венедиктова обор-лись по полной...! и это видела вся страна...!!! яка ганьба!!! и они теперь хотят убрать Сытника...та тогда уже Западные партнёры с вас идиотов спросят...! МВФ уже "притормозил"...давайте-добейтесь ещё отмены "безвиза" и падения кредитного рейтинга Украины...! какие зелёные- дятлы!!!
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15.09.2020 23:16 Відповісти
Просто слуга олигарха на то и есть слуга олигарха, чтобы выполнять все его хотелки ...
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15.09.2020 23:58 Відповісти
Яка гидота до влади добралась...Амфітаміново -кокаінові вечірки -корпоративки перенесені у Раду...Аніматори та "Барбі" по виклику монокерують країною та торгують законами, як на панелі...Який сором та ганьба...
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15.09.2020 23:58 Відповісти
 
 