Після викриття НАБУ в "Слузі народу" хабарника Юрченка в ЗМІ почали "розганяти" опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов. СКРИНШОТ
Після успішного розслідування НАБУ про хабарництво "слуги народу" Олександра Юрченка інформаційним ресурсам пропонують розмістити результати опитування про те, як громадяни не довіряють директору Бюро Артему Ситнику.
Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Зеленський у відповідь на викриття НАБУ хабарника - "слуги народу" Олександра Юрченка - не зробив жодної заяви, однак сьогодні в інтернеті почалося поширення опитування центру "Соціальний моніторинг" як громадяни не довіряють директору НАБУ Артему Ситнику. Опитування якось випадково збіглося з вимогою НАБУ до генерального прокурора Венедіктової виписати підозру депутату Юрченку - адже "слугу" задокументували на вимаганні хабаря! Тепер опитування пропонують розмістити на інформаційних сайтах", - повідомив журналіст.
Він упевнений, що ця маніпуляція має бути викрита.
"Операція НАБУ проти Юрченка свідчить саме про те, що з корупцією не здатний боротися сам Зеленський. Критика НАБУ повинна бути, вони не безгрішні, але критика повинна бути об'єктивною. А спроба Офісу Президента прибрати Ситника до закінчення терміну його повноважень отримає зворотну реакцію громадянського суспільства - вам ніхто не дозволить, Володимире Олександровичу, прибирати директора НАБУ, навіть не розраховуйте зі своїм другом Портновим це зробити. Отримаєте не тільки проблеми з МВФ, але й акції протесту. Беріть під особистий контроль справу Ситника, а не розганяйте хвилі в інтернеті", - закликав Бутусов.
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
Будь ласка, зачекайте...
Отсюда и квартиры, отсюда и брендовые авто,
Депутаты будут за жто сражаться до последнего 😀😀😀
https://twitter.com/jozefkneht1
озеф Кнехт
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·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1305893468003278848 2 ч
Зеленський щодо партії Слуга Народу: "Уявіть, ви привели в Раду людей, а вони виявилися андонами. Що з цим робити? Прибрати, повністю. Я похороню цю партію." Тобто гвалтівник Іванісов,любитель аналу Яременко,хабарник Юрченко це не привід хоронити партію? Де та межа для похорону?
https://twitter.com/i/status/1305893468003278848
"Более 80% украинцев не верят, что Зелинский способен бороться с коррупцией"...
Зйомки проходять в Москві та окупованому Криму.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D УНІАН Власник(и)Ігор Коломойський Холдингова компанія 1+1 https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
А НАБУ веде справу по Приватбанку
Усіх уже Беня купив, включно з КС, хоча у сідівської мафії є свої рахунки до НАБУ та Ситника, зокрема