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Аваков (2187) кордон (4637) хасиди (176)

Аваков звернувся до хасидів: Закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з представниками хасидської громади щодо ситуації з паломництвом до Умані (Черкаська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Під час зустрічі міністр внутрішніх справ підкреслив, що Україна з повагою відноситься до усіх релігійних конфесій і завжди забезпечує безпеку і порядок під час проведення обрядів та масових акцій. Проте у зв’язку з світовою пандемією COVID-19, Уряд вимушений обмежувати у відповідності до карантинних умов усі масові акції, у тому числі релігійні. Обмежувальні заходи були впроваджені під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів", - наголошується в інформації.

Саме тому цього року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінетом міністрів прийнято рішення про заборону в’їзду паломників до міста Умань для святкування Рош ха-Шана.

"Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати Український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави", - зазначив Арсен Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДСНС розгорнула в Умані спецзагін з пожежників і водолазів: для обрядів паломників розчистили водойму. ВIДЕО

Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. "Усі питання були погоджені", - додали в МВС.

Аваков звернувся до хасидів: Закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні 01

Дивіться: Понад три тисячі паломників-хасидів прибудуть на прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко. ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
Серут там де ім це дозволяют !!))
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15.09.2020 21:04
+5
Хасидам відверто насрати на закони.
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15.09.2020 21:02
+4
якось згадалась Коліївщина..
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15.09.2020 21:09
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Напевно Зедебіл наказав своїх не чіпати.
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15.09.2020 20:51 Відповісти
Так * Грановський і К *..... і так за бугром .
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15.09.2020 20:58 Відповісти
Аваков обратился к хасидам: мы накупили новых электрошокеров и их надо на ком-то испытать. С целью недопущения провокаций на украинцах не будем.
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15.09.2020 21:32 Відповісти
А еще необходимо испытать работоспособность новеньких мобильных крематориев
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15.09.2020 21:54 Відповісти
- Товарищ прапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой, раз-два!!!
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15.09.2020 20:55 Відповісти
Хасиды,гопца-дрица-опцаца,да наваляйте афакову люлей и пейстуйте нафуй ,*******...
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15.09.2020 20:59 Відповісти
Хасидам відверто насрати на закони.
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15.09.2020 21:02 Відповісти
Серут там де ім це дозволяют !!))
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15.09.2020 21:04 Відповісти
Не, там где приспичило!
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15.09.2020 21:55 Відповісти
Які ми принципові і послідовні. У вас кожен день усім срати на закони, але ви цього чомусь не помічаєте.
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15.09.2020 23:22 Відповісти
Це точно... Вони "серуть" навіть на закони Ізраїлю, постійно живучи там... Інакше, ніж "захребетниками", їх, нормальні ізраїльтяни, і не називають... Не працюють, в армії не служать, живуть на "подачки" від філантропів-євреїв з багатих країн... І плодяться, як кролі... Влада Ізраїлю вже починає "браться за голову", бо вони стають в державі якоюсь "пошестю"...
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16.09.2020 05:58 Відповісти
Та хасиди свій обрізаний клали на українські закони !!))
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15.09.2020 21:03 Відповісти
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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16.09.2020 06:00 Відповісти
Если бы была зеркальная ситуация скажем с нашими паломниками которые ломились бы через границу то никакой министр мвд встречь непроводил бы а просто вломили бы а здесь нянчатся с этими жидами п они все больше наглеют
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15.09.2020 21:07 Відповісти
якось згадалась Коліївщина..
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15.09.2020 21:09 Відповісти
Ото було файно!..
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15.09.2020 21:14 Відповісти
Коліїївщина - це коли Московька цариця Єкатерина організувала різню щоб вирішити геополітичні питання? Зовсім як "на Дамбассє". Моторолою у них був московський підданий Железняк, а Гіві - зрадник і коллаборант, "сєпар" Гонта.
******** сєпарам є чим гордитися.
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15.09.2020 23:10 Відповісти
Да гоните их на историческую родину.. не то время что бы ездить.....
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15.09.2020 21:10 Відповісти
Сейчас в Украине сложная ситуация с эпидемией. Есть закон, запрещающий скопления людей. Израиль в красной зоне и никто не может пересечь границу. Какие договоренности?! Отдать им гроб и пусть молятся у себя. Иначе через неделю в Черкасской области будут не десятки, а пару, а то и три сотни в день заболевших и до десяти умерших. Кто за!
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15.09.2020 21:12 Відповісти
Та не хоче Ізраїль ту могилу цадика в себе .
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15.09.2020 21:21 Відповісти
Кто-кто,зеПЕды на...
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15.09.2020 21:25 Відповісти
а кого на этот раз будет наказывать Степанов за возможное ухудшение эпид.ситуации в Умани???? чем массовое и неконтролируемое паломничество отличается от дня города ???
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15.09.2020 21:28 Відповісти
Степанов объявит Умань красной зоной и закроет там весь бизнес . А хасиды спокойно уедут
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15.09.2020 21:50 Відповісти
А. обратился к хасидам: "Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе". Хасидские паломники ответили фразой "А. - поц". Уважать конечно надо, но еврейская прозорливость просто поражает!
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15.09.2020 21:31 Відповісти
что самое интересное, уманчане не скрывают, что хасидов в 2020 больше, чем в прошлом году. И тут вопрос, как же они проникли в Умань? или вы там вообще уху ели, теперь с каждого хасида берёте на границе по 1000$ за вьезд? Стоп, а случаем не коррупционер Аваков отвечает за границу?
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15.09.2020 21:37 Відповісти
Які настирливі "обрані богом" паломники...)
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15.09.2020 21:39 Відповісти
Что бы правильно ,относится к этим гражданам.Вам всем необходимо съездить на экскурсию в Израиль,и пройти все унижения которые жиды творят на границе с нашими гражданами.Испытал на себе купив тур из Египта( захотелось посетить святые места).Эти уроды держали на жаре под дулами автоматов 3 часа без воды и туалета,пропустили половину из автобуса ,остальных по своему усмотрению вернули обратно.и решала это прыщавая жидовка с автоматом,ей просто не понравились лица наших граждан.
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15.09.2020 21:42 Відповісти
Хасиды не имеют никакого отношения к погран. службе Израиля. Но по ходу - правильно сделали. Смотрю, комментаторы здесь радуются Колиивщине (москальско-сепарская операция) и Гитлеру. У таких гарантировано вырождение на лице написано.

Почитайте комментарии и поставте себя всюду вместо "хасид". Вы же взвоете "А нас то за что?"
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15.09.2020 23:18 Відповісти
А для каких целей ставить себя на место хасидов? Все были заранее предупреждены ,что к садику в этом году из за ковида вьезда не будет ,а они положили на закон.В Израиле ,никто для арабов и других граждан границ не открывает ,когда они празднуют свои жидовские праздники,или это не так?
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16.09.2020 08:34 Відповісти
не годуйте "канадцапійського" хасида, воно вже другий день у нас в Україні камери смерті шукає...
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16.09.2020 10:04 Відповісти
Згинь сєпар
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16.09.2020 18:33 Відповісти
Чем же их предупредили? Тем что аэропорты открыты и самолеты летают для всех?

Чувстсвуется у вас отношение к евреям как у арабов-хамасовцев. Их-то именно и не пускают из Газы на праздники, всех остальных людей планеты пускают.
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16.09.2020 18:32 Відповісти
Це всерівно що міністр Аваков в дурдомі закличе хворих бути розумними. Релігія тим і відрізняється від науки, що вона заснована на догматі віри, тому їм всі ці заклики ДСС.
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16.09.2020 06:03 Відповісти
Ніяких закликів, позвіть Мішу Всракушвілі і Юлюзародіну і вони покажуть, як проривати кордон. Приклад є? Чи при цьому неможна, а при тих можна? Хоча Рюкзаков і тоді був.
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16.09.2020 08:56 Відповісти
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16.09.2020 10:07 Відповісти
 
 