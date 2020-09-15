За Кличка на виборах мера готові голосувати 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевського - 6,4 - Попова - 5,7%, - соціологія групи "Рейтинг"
Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 вересня серед киян, показали, що 49% опитаних вважають найбільшою загальнонаціональною проблемою воєнний конфлікт на Сході України. Кожен четвертий-п'ятий переконані, що найбільш важливими проблемами для держави є відсутність роботи, занепад промисловості, хабарництво і корупція у владі, низький рівень зарплат і пенсій і епідемія коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті соціологічної групи.
Зазначається, що "У рейтингу проблем на особистісному рівні лідерами є військовий конфлікт на Сході країни та низький рівень зарплат і пенсій (по 28-30%). Хабарництво і корупція у владі, неможливість отримати якісне медичне обслуговування, епідемія коронавірусу, підвищення тарифів на комунальні послуги та некомпетентність влади особисто турбують від 16% до 19% опитаних.
Вартість комунальних послуг – проблема, яку респонденти вважають найбільш актуальною для Києва (42%). Завантаженість вулиць, неналежний рівень медицини, незаконні забудови турбують кожного третього опитаного киянина. Низька якість комунальних послуг, відсутність метро в нових районах міста та поганий стан доріг – кожного четвертого".
Зазначається, що 57% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка, 37% - не задоволені. Зате діяльністю Київської міської ради задоволені 37%, незадоволені - 51%, не змогли оцінити - 21%.
Громадським транспортом Києва задоволені 49%, незадоволені - 39%. Освітніми установами задоволені 36%, незадоволені - 39%, не змогли оцінити - 26%. Діяльністю поліції задоволені 24%, незадоволені - 51%, не змогли оцінити - 24%. Найбільше кияни незадоволені діяльністю комунальних служб столиці (65%) і медичних установ (67%).
В інформації підкреслюється: " У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію Слуга народу підтримують 13,6% опитаних, партію "Європейська солідарність" – 13,1%, партію "Голос" – 8,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%, партію "Батьківщина" – 7,3%, партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%, партію Шарія – 3,7%, партію "Сила і честь" – 3,4%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.
Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Віталій Кличко, якого готові підтримати 43,6% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 9,8% могли б підтримати С.Притулу, 6,9% – І.Верещук, 6,4% – А.Пальчевського, 5,8% – О.Попова, 5,7% – О.Кучеренка, 4,2% – О.Омельченка, 4,0% – Д.Гордона. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 11%".
За офіційною інформацією аудиторія дослідження - це мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 4-9 вересня 2020 р.
Будь ласка, зачекайте...
Кличко СONTRA Притула.
Битва двох велетнів.Двох титанів.Боксу і Гумору... )
Боюсь у деяких регіонах взагалі прийдеться вибирати між трохи більшим чи трохи меньшим гімном (тут - наголос на другому складі) .
У Львові,наприклад, всейде до того ,що у другому турі Злодій Садовий боротиметься проти КОЛИШНЬОГО свого зама Синютки(ЄС).. на котрого він за 10 років набрав тону компромату..
...
Що, Ківа теж балотується? 😳😳😳
Лично я не желаю жить в вечных ремонтах дорог. Северный мост каждый год ремонтируют за наш счет а не рукожопго подрядчика.
Танунах
Работа кипит!!! Жалко что развязки обещаной не будет. Просто тупо кап.ремонт за лярд денег
9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона.
Рейтинг других кандидатов - ниже 3%
серед них преставник "ЄС"?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/ www.pravda.com.ua › news › 2020/06
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33l2.13605j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyvYfo3i2DcJ:https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах.
а взагалі-то партія не виставляє свого кандидата на виборах лише тоді,коли розуміє ВІДСУТНІСТЬ ПІДТРИМКИ.
Зе спромігся на свого кандидата у Львові,нехай без шансів..
Порошенко у Києві вирішив не "тратитись"?
В таку пору сказано.
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Так это жеж Петя наживается на войне, все смародерил и возглавил коррупцию! Надо просто прогнать Петю. И выбрать...эээ...Притулу!
Кто они?
Вот вернулся бы Космос ...