УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9896 відвідувачів онлайн
Новини
8 586 154
Київ (19116) Кличко (3477) Кучеренко (78) місцеві вибори (1365) Попов (106) рейтинг (1622) соціологія (260) Притула Сергій (88) Верещук (674) Пальчевський Андрій (38)

За Кличка на виборах мера готові голосувати 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевського - 6,4 - Попова - 5,7%, - соціологія групи "Рейтинг"

За Кличка на виборах мера готові голосувати 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевського - 6,4 - Попова - 5,7%, - соціологія групи

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 вересня серед киян, показали, що 49% опитаних вважають найбільшою загальнонаціональною проблемою воєнний конфлікт на Сході України. Кожен четвертий-п'ятий переконані, що найбільш важливими проблемами для держави є відсутність роботи, занепад промисловості, хабарництво і корупція у владі, низький рівень зарплат і пенсій і епідемія коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті соціологічної групи.

Зазначається, що "У рейтингу проблем на особистісному рівні лідерами є військовий конфлікт на Сході країни та низький рівень зарплат і пенсій (по 28-30%). Хабарництво і корупція у владі, неможливість отримати якісне медичне обслуговування, епідемія коронавірусу, підвищення тарифів на комунальні послуги та некомпетентність влади особисто турбують від 16% до 19% опитаних.

Вартість комунальних послуг – проблема, яку респонденти вважають найбільш актуальною для Києва (42%). Завантаженість вулиць, неналежний рівень медицини, незаконні забудови турбують кожного третього опитаного киянина. Низька якість комунальних послуг, відсутність метро в нових районах міста та поганий стан доріг – кожного четвертого".

Читайте: 51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що 57% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка, 37% - не задоволені. Зате діяльністю Київської міської ради задоволені 37%, незадоволені - 51%, не змогли оцінити - 21%.

Громадським транспортом Києва задоволені 49%, незадоволені - 39%. Освітніми установами задоволені 36%, незадоволені - 39%, не змогли оцінити - 26%. Діяльністю поліції задоволені 24%, незадоволені - 51%, не змогли оцінити - 24%. Найбільше кияни незадоволені діяльністю комунальних служб столиці (65%) і медичних установ (67%).

В інформації підкреслюється: " У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію Слуга народу підтримують 13,6% опитаних, партію "Європейська солідарність" – 13,1%, партію "Голос" – 8,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%, партію "Батьківщина" – 7,3%, партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%, партію Шарія – 3,7%, партію "Сила і честь" – 3,4%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Віталій Кличко, якого готові підтримати 43,6% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 9,8% могли б підтримати С.Притулу, 6,9% – І.Верещук, 6,4% – А.Пальчевського, 5,8% – О.Попова, 5,7% – О.Кучеренка, 4,2% – О.Омельченка, 4,0% – Д.Гордона. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 11%".

Також читайте: "УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За офіційною інформацією аудиторія дослідження - це мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 4-9 вересня 2020 р.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Верещук, пальчевский, попов... почти 20%, - откуда в Киеве столько мудья?
показати весь коментар
15.09.2020 21:14
+38
панаєхалі
показати весь коментар
15.09.2020 21:15
+32
За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9825
показати весь коментар
15.09.2020 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Другий тур виборів Мера Києва..

Кличко СONTRA Притула.
Битва двох велетнів.Двох титанів.Боксу і Гумору... )
показати весь коментар
15.09.2020 21:55 Відповісти
Та нормально ...
Боюсь у деяких регіонах взагалі прийдеться вибирати між трохи більшим чи трохи меньшим гімном (тут - наголос на другому складі) .
показати весь коментар
15.09.2020 22:14 Відповісти
Погоджусь..

У Львові,наприклад, всейде до того ,що у другому турі Злодій Садовий боротиметься проти КОЛИШНЬОГО свого зама Синютки(ЄС).. на котрого він за 10 років набрав тону компромату..
показати весь коментар
15.09.2020 22:51 Відповісти
Битва олигофрена онан-варвара и ватной идиотки с зонтиком с зелеными соплями кажется вам предпочтительней?
показати весь коментар
15.09.2020 22:14 Відповісти
олигофрена онан-варвара

...
Що, Ківа теж балотується? 😳😳😳
показати весь коментар
15.09.2020 22:31 Відповісти
Сегодня общался с одним знакомым, что за Кличко. Да ворует, но зато что то делает. Ну украл 2 Шулявки зато одну построил, когда я ему показал цифры, что Шулявка в 3 раза дороже вышла. Говорю, что бросил недостроенную и киевляне почти год ходят в обход в метро по грязи, под навесами и полом из шатающихся досок. В ответ - ну и чо? Железобетонный аргумент.
Лично я не желаю жить в вечных ремонтах дорог. Северный мост каждый год ремонтируют за наш счет а не рукожопго подрядчика.
показати весь коментар
15.09.2020 21:59 Відповісти
Вчора був на Шулявці - не бачив ніяких дощок на підлозі...
показати весь коментар
15.09.2020 22:18 Відповісти
Отож треба менше по Шулявках шастать і більше коментів читати!!!111!1
показати весь коментар
15.09.2020 22:33 Відповісти
!!
показати весь коментар
16.09.2020 07:00 Відповісти
Пройди от Космополита в метро - https://tsn.ua/ru/video/video-novini************-puteprovod-ukraincy-zhaluyutsya-na-uzhasnyy-perehod-kotorym-oni-polzuyutsya-pochti-god.html узнаешь !
показати весь коментар
15.09.2020 23:03 Відповісти
Бенины новости ?
Танунах
показати весь коментар
16.09.2020 16:52 Відповісти
До речі, контрольне питання: де в районі Шулявки другий танк стоїть?? Не той, що біля КНЕУ, а інший... Якщо ви киянин, то маєте це знати!
показати весь коментар
15.09.2020 22:37 Відповісти
Нормуль, зато там уже два раза новый асфальт срезали
Работа кипит!!! Жалко что развязки обещаной не будет. Просто тупо кап.ремонт за лярд денег
показати весь коментар
16.09.2020 00:01 Відповісти
Щоби не було роздрая треба мерами вибирати Клічка та Притулу: буде шоу "Хто зверху"2 - Притула зверху на Клічке чи Клічко зверху на Притуле...
показати весь коментар
15.09.2020 22:09 Відповісти
9 процентов полных дебилов в Киеве готовы голосовать за ЗЕпопинс. Откуда вы беретесь дефектмвные?
показати весь коментар
15.09.2020 22:12 Відповісти
Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона.


Рейтинг других кандидатов - ниже 3%

серед них преставник "ЄС"?


https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/ www.pravda.com.ua › news › 2020/06


https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33l2.13605j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyvYfo3i2DcJ:https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах.
показати весь коментар
15.09.2020 22:41 Відповісти
А що вони когось в мери висували?
показати весь коментар
15.09.2020 22:45 Відповісти
не знаю. Тому запитую..

а взагалі-то партія не виставляє свого кандидата на виборах лише тоді,коли розуміє ВІДСУТНІСТЬ ПІДТРИМКИ.
Зе спромігся на свого кандидата у Львові,нехай без шансів..
Порошенко у Києві вирішив не "тратитись"?
показати весь коментар
15.09.2020 22:56 Відповісти
Та я думаю, що закінчиться тим, що підтримають Кличка...
показати весь коментар
15.09.2020 23:05 Відповісти
Кстати. с месяц назад, один залётный шлялся по Киеву и показывал как будет если оно победит. А журнашлюхер. что ходил рядом кивал мокадехой в такт планам реформатора! Очень мне понравилось это кино. Но в списке даже в конце нет оного. Мишкана бздобкина в смысле!
показати весь коментар
15.09.2020 23:35 Відповісти
Голосуйте за Ильенко!
показати весь коментар
15.09.2020 22:17 Відповісти
это кто такой?
показати весь коментар
15.09.2020 22:44 Відповісти
Андрей Ильенко - националист.
показати весь коментар
16.09.2020 00:04 Відповісти
ООО "Свобода"? "мы там где платят"? спасибо но нет
показати весь коментар
16.09.2020 00:11 Відповісти
Он из кандидатов всех этих самый достойный!
показати весь коментар
16.09.2020 02:06 Відповісти
Нацжены гораздо оперативнее.
показати весь коментар
16.09.2020 02:49 Відповісти
в нього фейс вже негабарітний
показати весь коментар
15.09.2020 22:49 Відповісти
Попов,це захисники Динамо?
показати весь коментар
15.09.2020 22:26 Відповісти
на втором месте Притула... Млять, ну ничему жизнь не учит, мало еще клоунов навыбирали.
показати весь коментар
15.09.2020 22:30 Відповісти
Забавно, что "57% довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко", но голосовать за него собираются только 43,5%. Получается 13,5% киевлян устраивает работа мэра, но они все равно хотя его поменять
показати весь коментар
15.09.2020 22:36 Відповісти
Если в Киеве живут такие долбни, что тогда хотеть от других городов на периферии?
показати весь коментар
15.09.2020 22:54 Відповісти
"...и Верещук камнем рухнула в песок", - В. Рибніков.

В таку пору сказано.
показати весь коментар
15.09.2020 23:03 Відповісти
Я не в восторге от Кличко, учитывая эту массовую, чудовищную застройку, но есть и приятный момент! Все эти верещуки, поповы, пальчевские, СОСИТЕ ХЕР!
,
показати весь коментар
15.09.2020 23:08 Відповісти
"чудовищная застройка" началась до Кличко, ващета, в жирные времена когда квадратный метр в Киеве стоил дороже чем в Париже.
показати весь коментар
15.09.2020 23:12 Відповісти
Соціологічна група «РЕЙТИНГ» - одна з тих, яка заробляє на цих "рейтингах".
показати весь коментар
15.09.2020 23:15 Відповісти
О .. в Киеві стільки любителів кварталу 95 .., слуг народу?)))... живуть в світі телевізійного екрану ..., )) може стое фіранку відсунути, подивитися ... шановні ..., що реально діеться...??
показати весь коментар
15.09.2020 23:53 Відповісти
...49% опрошенных считают самой большой общенациональной проблемой военный конфликт на Востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убеждены, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий Источник: https://censor.net/ru/n3219519

Так это жеж Петя наживается на войне, все смародерил и возглавил коррупцию! Надо просто прогнать Петю. И выбрать...эээ...Притулу!
показати весь коментар
16.09.2020 00:12 Відповісти
Пальчевский враг народа и проэкт кремля!
показати весь коментар
16.09.2020 00:46 Відповісти
Не могу понять, что за ватные дебилы готовы голосовать за Верещук, Пальчевского и Попова.
показати весь коментар
16.09.2020 02:47 Відповісти
Да и не говорите... Хотя погодите... пальчевский - любитель пива... его контингент - те кто на вопрос ваше кредо, отвечают, мол , всегда!
показати весь коментар
16.09.2020 05:43 Відповісти
Та дорисовали проценты за определенную доплату.
показати весь коментар
16.09.2020 06:23 Відповісти
Как-то рановато Притула "Варьяты" бросил...
показати весь коментар
16.09.2020 08:11 Відповісти
Тобто ми покладаємось і довіряєм соцгрупі "Рейтинг" ?
показати весь коментар
16.09.2020 08:31 Відповісти
За Пальчевського, Верещук і Попова ще хтось збирається голосувати? Ця тупізна і тримає нас і орбіті масковії і не відпускає в Євпору. Прямі агенти із московії Пальчевський і Верещук і риг Повов.У мене в голові не вкладається. Чому в українців замість мізків великі вуха?
показати весь коментар
16.09.2020 08:54 Відповісти
У зебилов зонтик не на реактивной тяге поэтому верещук сдуло ветром в район статистической ошибки.
показати весь коментар
16.09.2020 08:59 Відповісти
Самое интересное - а какой электоральный сегмент голосует за Пальчевского?
Кто они?
показати весь коментар
16.09.2020 09:01 Відповісти
Переселінці з даунбаса, а також ті, що раніше приїхзали в Київ такі як фокіни, кравчуки, суркіси, рештки кварталу та інші.
показати весь коментар
16.09.2020 09:12 Відповісти
Этим должны за Попова и Верещак...
показати весь коментар
16.09.2020 09:38 Відповісти
Малороссам Киев не видать как и лапшу рабиновича на своих ушах.Только Кличко а потом Притула еще лет на 20.
показати весь коментар
16.09.2020 09:12 Відповісти
"Я фігею, Валєра": *********, Пальчевський, Попов, Омельченко, Гандон - в Києві 27% довбодятлів?
показати весь коментар
16.09.2020 10:37 Відповісти
Настоящих дурнев мало, вот и некого выбрать.
Вот вернулся бы Космос ...
показати весь коментар
16.09.2020 10:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 