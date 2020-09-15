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Зеленський (22411) МЗС рф (948) нормандська четвірка (1526)

У МЗС РФ спростували підготовку до "нормандського саміту", заявленого Зеленським в Австрії

У МЗС РФ спростували підготовку до

У Росії спростували заяву президента України Володимира Зеленського, що всі голови держав-учасниць "нормандського формату" дали згоду на зустріч.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадник у Берліні минулої п'ятниці Дмитро Миколайович Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає", - сказав виданню заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко.

Нагадаємо, під час візиту в Австрії 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки" відбудеться протягом десяти днів. За словами глави держави, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак на зустрічі з послами G7: Україна пропонує чіткий план дій з конкретними датами виконання всіх домовленостей нормандської четвірки в Парижі. ФОТО

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Топ коментарі
+29
Опять Ермак подставил - он же текст писал 😀😀😀
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15.09.2020 21:26
+28
Як воно ***** принижує , опускає Украіну.... Ніколи не було так соромно за прездента як за цього зеленого кондома..
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15.09.2020 21:30
+19
опять макнули величайшего лидера современности. лузер зеленый
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15.09.2020 21:32
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Опять Ермак подставил - он же текст писал 😀😀😀
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15.09.2020 21:26 Відповісти
За такой позор секретарку ОП Ермака надо увольнять
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15.09.2020 21:28 Відповісти
СКОЛЬКО раз, этого зеленого оманского осла,макали дурной головой в гавно ? неужели ОНО такое ТУПОЕ ?????
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15.09.2020 22:45 Відповісти
Я все же предположу - насрал в рейтузы Бубочке опять Порошенко. Когда же он прекратит?
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15.09.2020 21:40 Відповісти
Да
Порошенко запорол встречу в Берлине
Порошенко познакомил Фокина с Ермаком
Вот теперь и текст по дебильному написал 😀😀😀😀
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15.09.2020 21:44 Відповісти
И видать Порошенко за шоколадку уговорил Руденка сделать такое заявление.
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16.09.2020 06:26 Відповісти
Сплошное вранье.
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15.09.2020 21:27 Відповісти
Блін! Ссанич знову проти вітру! Так обляпатся перед серйозною австрійською людиною!
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15.09.2020 21:28 Відповісти
В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии - Цензор.НЕТ 252
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15.09.2020 21:28 Відповісти
Боюсь, шо Вовіна жена будєт протів. Віта очєнь сільно ріскуєт...
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15.09.2020 22:24 Відповісти
"мальчик хочет в Ростов а чики-чики-та!"
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16.09.2020 04:29 Відповісти
мид рф делает из ЗЕли еще большего звиздабола.
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15.09.2020 21:29 Відповісти
Поимели лоха
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15.09.2020 21:29 Відповісти
"НЕлоха"(с)
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15.09.2020 23:27 Відповісти
Да кто б сомневался...
Бубочка в очередной раз обосралась.
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15.09.2020 21:29 Відповісти
Як воно ***** принижує , опускає Украіну.... Ніколи не було так соромно за прездента як за цього зеленого кондома..
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15.09.2020 21:30 Відповісти
бубу от сейчас кацапы на хм послали?
видимо не знают, шо он геополитик всех времен и народов...
може им туда мендельсониху подослать? - так вроде уже беременна...
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15.09.2020 21:31 Відповісти
Епохальна бійка двох запеклих брехунів: ОП vs МЗС кацапії.
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15.09.2020 21:32 Відповісти
опять макнули величайшего лидера современности. лузер зеленый
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15.09.2020 21:32 Відповісти
если зеля открыл рот - значит соврал, а до этого предал
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15.09.2020 21:32 Відповісти
А оно так хотело, так мечтало, так лелеяло надежду еще раз посмотреть в коричневый глаз *****.
Гады, шо ж вы с ранимой душонкой маленькой бубачки делаете?
Изверги ))))
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15.09.2020 21:33 Відповісти
Оно туда уже смотрело,теперь хочет лизнуть,как камеру репортера.Опыт не пропьешь.
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15.09.2020 22:39 Відповісти
Удивляюсь, откуда такое маниакальное желание видеть тот геморой.
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16.09.2020 06:29 Відповісти
та шо ж такое!?))) ну как жеж так?)))
опять бреханул? опять в параллельной реальности все хорошо сложилось ? )))
скоро интуристы не будут давать ему вещать с трибуны...а только на бис со сцены... посмеяться
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15.09.2020 21:35 Відповісти
В Австрию приехал квартал95!
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15.09.2020 21:38 Відповісти
Немножко текст по дебильному написан...Тебе. осел. с такой рожей никто не даст...разве в морду.
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15.09.2020 21:37 Відповісти
Всё предвыборное вранье... ой, то есть, агитацию Наркомана ломают.
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15.09.2020 21:38 Відповісти
я бы на бубином месте обиделся и обьявил войну....
киевской области - и через 1 день все бы закончилось.
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15.09.2020 21:38 Відповісти
отшлепали Бубку уже не только *********** и соловьевыми а даже Конем... Да шо ж такое! Неужели для этого сцену для своего австрийского кордебалета зря замовляв...
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15.09.2020 21:43 Відповісти
даже не отшепали - подтерли....
ето тебе не сцене Украину паплюжить - геополитик обосранец.....
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15.09.2020 21:48 Відповісти
Зачем так эпохально? Конча-ЗАспа под боком.
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16.09.2020 06:36 Відповісти
Не дай Бог хоть одна Цука- слуга сейчас начнёт опять про выборы в ОРДЛО запевать , шоб НАШ ББУБОЧКА 😀😀😀 встретился с хутиным. Сразу гнать их из Рады .
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15.09.2020 21:39 Відповісти
запоют - Вам нужны фамилии соловьев?
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15.09.2020 22:03 Відповісти
Да вся фракция и запоёт - не сомневаюсь
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15.09.2020 22:08 Відповісти
До речі, хочу привітати всіх шанувальників творчості ;Квартал-95;! Нарешті Зеленський приступив до зйомок ;СВАТИ-7;!
Зйомки проходять в Москві, і навіть в Криму!
В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии - Цензор.НЕТ 5889
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15.09.2020 21:41 Відповісти
Эта музыка будет вечной....
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15.09.2020 21:48 Відповісти
Подобного дерьма на экране найти очень сложно....
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16.09.2020 13:02 Відповісти
Дожили до того, что изначально брехливые новости из Раши более правдивые, чем заявления ***********
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15.09.2020 21:46 Відповісти
Ой,клованом опять ж@пу вытерли.
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15.09.2020 21:47 Відповісти
Ой.. а ты веришь ***** и его глашатаям. Правда этому не удивляемся, порохоботы они такие порохоботы.
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15.09.2020 22:02 Відповісти
Так когда состоится обещанная клованом встреча,зебил?
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16.09.2020 07:09 Відповісти
А что Зеленский говорил? Ему шо напишут, то он и воспроизведет. К нему, к Зеленскому, какие претензии?
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15.09.2020 21:48 Відповісти
https://rossiya-positive.d3.ru/krym-na-tele-rossii-2039600/ Крым на теле России

В Симферополе создан оперативный штаб, который призван решить задачу обеспечения Симферополя питьевой водой.
Проблема, как обычно, в том, что воду брать неоткуда, а значит - её будут банально перераспределять.
Предполагается, что теперь воду заберут из Ивановского водозабора.
Кремль тщательно дистанцируется от проблемы, сидя по своей привычке в засаде.
Почему - понятно. Решений нет, а те, которые могут быть похожи на решения, требуют колоссальных ресурсов, которых, как известно, тоже нет.
И главное - Путинская РФ сегодня не обладает всем перечнем технологий для того, чтобы решить задачу, а иностранные технологии в Крым, по известной причине, не придут.
Опреснение потребует целой цепочки решений - строительство дополнительных энергетических мощностей, подвод к ним энергоресурсов и только после этого - строительство опреснительных станций.
Кроме того, потребуется полностью менять всю схему водоснабжения полуострова.
Вероятнее всего, речь может идти о суммах, сопоставимых со стоимостью известного моста.
Переброска воды с Кубани, о которой много говорится - тоже история сомнительная, так как Краснодарский край и без того дефицитен по воде, конечно, можно всё, но на выходе получится 2 обезвоженных региона вместо одного.
Воевать за днепровскую воду? Ну, это вообще из области диких фантазий ватников. Это решение ещё как-то могло быть в планах на 2014 год в ходе вторжения и аннексии, но теперь этот номер просто не пройдёт.
Откровенно говоря, это и есть весь имеющийся набор решений, за каждое из которых на выходе придётся заплатить ту или иную цену.
Учитывая, что федеральный центр молчит как рыба, причём уже шестой год, он эту цену платить не готов.
Крыму обещали «возвращение в родную гавань», а на деле поместили в общую тюремную камеру, где томится и сама Россия.
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15.09.2020 21:53 Відповісти
«Денег осталось на несколько недель»: Регионам нечем платить пособия по безработице.
У российских регионов заканчиваются деньги на выплаты пособий по безработице.
Согласно материалам Минтруда, из 130,4 млрд рублей, заложенных в бюджете на эти цели, на 31 августа было потрачено 109,4 млрд.
В 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, в 17 регионах - более 90%.

Уголовщина, которую принесли с собой вчерашние рыночные рэкетиры из РФ, создаёт в Европе нешуточную проблему - российская мафия коррумпирует европейских чиновников, что, в свою очередь, приводит к сращиванию управляющих структур с уголовными.
А это становится угрозой общеевропейской безопасности во всех прочих сферах, так как коррумпированное управление резко неэффективно и чудовищно затратно.
Европа, которая отчаянно пытается конкурировать с КНР и США, не может позволить себе разложение управленческого аппарата, так как это - верный конец всему проекту ЕС в жёсткой конкурентной борьбе.
В сухом остатке на весах - убытки от закрытия проекта «СП-2» и судьба всего проекта Евросоюза.
Понятно, что для европейцев выбор будет вполне очевидным.
Хотя немалочисленный отряд прикормленных Кремлём евро-коррупционеров и старается педалировать тему важности экономических связей с режимом Путина, стратегические соображения вынуждают принимать более взвешенные решения.
В этом смысле борьба за окончательное закрытие «Северного потока-2» - не только раболепие перед американцами, которые прямо заинтересованы в закрытии конкурирующего с их газом проекта, но и сугубо внутренние факторы, которые вынуждают европейцев рассматривать режим Путина и любые взаимоотношения с ним - как токсичные и предельно вынужденные.

Болгарская прокуратура назвала вероятные вторые имена трех россиян. Их обвиняют в покушении на убийство граждан этой страны в 2015 году.
Как говорится в заявлении на сайте ведомства, по запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан РФ были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Отмечается, что они якобы используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Федотов - Denis Sergeev, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что за хамскую в отношении к нему запись в соцсетях, которую сделала Мария Захарова, перед ним лично по очереди извинились Лавров и Путин.
Событие, действительно, почти из ряда вон, так как извинения в дипломатической практике - вещь вообще нечастая, а двойные извинения - можно даже в учебники заносить, как событие исключительное.
Хамство «Калинки-кокаинки» оказалось избыточным даже по меркам питерских гопников.
Да и международное положение РФ нынче таково, что Вучич - один из немногих, кого ещё можно назвать чуть более, чем «партнёром».
Вдобавок на Сербии завязан последний не скончавшийся проект «Газпрома» - экспортная труба «Турецкого потока».
В общем, куда деваться. Пришлось извиняться. Пока без вставания на колени.

https://rossiya-positive.d3.ru/krym-na-tele-rossii-2039600/
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15.09.2020 21:54 Відповісти
"задачу обеспечения Симферополя питьевой водой" решит Зеля с Ермаком.
Авансом. В ожидании чуда от путинской РФ.
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15.09.2020 23:32 Відповісти
ну как зеля себя чувствуешь совравши не своим громадянам а уже на международной арене? поздравляю совравши! это тебе знаменитый минский переговорщик ермак такую инфу поставляет? а мендельша пишет выступы! ну ну, знаменитые кадры у тебя! даже позавидовать можно! только украинцам за тебя и твою команду всё стыднее и стыднее становится, какое то дежавю от януковича тот тоже такой же мягко говоря неграмотный и некомпетентный был!!! миротворцы блин!
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15.09.2020 21:54 Відповісти
вовочка обтекает!!!
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15.09.2020 21:54 Відповісти
у зеленой плесени фетиш - брехать!!!! и зачем?, не могу понять.
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15.09.2020 22:00 Відповісти
А шо, вже і збрехать ніззя? Весь час брехав і лохи вірили.
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15.09.2020 22:05 Відповісти
Не заглянет ЗЕ ху.лу в ж..., тоесть ясные глаза, чтобы увидеть там желание мира. Снова соврал, и сегодняшний день не пропал, очередной зашквар. Как Всегда.
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15.09.2020 22:07 Відповісти
Останні відео з публічних виступів Зеленського, як от наприклад в Одесі чи Житомирі, насправді лякають. Хлопчина явно "втомився" в найгіршому розумінні. Невже оцей зім'ятий та мекаючий в мікрофон баранчик, який нездатний зв'язати слова бодай в одну логічну ланку з чотирьох-п'яти спроб, це той самий досвічений ШОУМЕН?!
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
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15.09.2020 22:14 Відповісти
Отакої! Скільки у нас в країні різних експертів, стратегів, аналітиків... а на важливі державні посади призначаються люди, яких рекомендують молоді міньєтчиці! Цей товаріщ блогер вірно висловився про "інформаційний вакуум", але ж де були ці "прозрєвші" блогери ще півтора роки тому? Невже в цьому ж "вакуумі"?...
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15.09.2020 22:41 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают, неправда ли?
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16.09.2020 06:33 Відповісти
«Чи могли ми з вами уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники», - казав Вава на дебатах.
Гео Лерос: Хто такий Зеленський?
- Зеленський брехло і боягуз, як у державних так і в приватних справах. Мішок з олігархами.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=emb_logo
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15.09.2020 22:17 Відповісти
Зеленський видає бажане за дійсне, тобто бреше. Не брехати він не вміє. Не треба звинувачувати єрмака чи ще когось. Він сам має розуміти, що говорить. Чомусь за будь-що в країні за Порошенка звинувачували саме Порошенка, а зараз всі шукають відмазки для царька.
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16.09.2020 00:41 Відповісти
Варианта только 2:
1. Зеленский, как всегда, соврал.
2. Роисе просто плевать на Зеленского и то, что он лепит.

Возможно сочетание обоих вариантов.
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16.09.2020 02:45 Відповісти
Но как же...мир в глазах ...
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16.09.2020 06:17 Відповісти
Клоун наступает на грабли Петра. Нечего болтать про договорённости с РФ. Вот и получи удар по рейтингу и доверию граждан перед выборами. А мочат потому, что хотят показать, что Зе - пустобрёх, а Ме - крутой чувак.
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16.09.2020 11:16 Відповісти
 
 