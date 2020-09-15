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Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань

Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань
Фото: ГПСУ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в Телеграма прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Ейсмонт заявила: "При цьому Білорусь готова забезпечити транспорт. Наприклад, автобуси, на яких паломники будуть доставлені в пункт призначення (українські святині) і назад, а потім в аеропорт для відправки на батьківщину.

Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, в тому числі для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID це ніяк не вплинуло".

Читайте також: Аваков звернувся до хасидів: Закликаємо паломників поважати закон і не провокувати ситуацію на кордоні

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Топ коментарі
+28
Зачем нам твой коридор и твои хасиды? Празднуй с ними, чума усатая
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15.09.2020 21:36
+18
ЗЕленый коридор.
А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
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15.09.2020 21:37
+17
а за зеленый коридор вагнеровцев не хочешь обсудить
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15.09.2020 21:44
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Плесень, иди на юг!
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15.09.2020 21:34 Відповісти
Лукашенко -- это вообще кто ? ***** 2 -- не о чем с ним договариваться
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15.09.2020 21:53 Відповісти
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 3033
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15.09.2020 23:18 Відповісти
лука таки зпалився..
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15.09.2020 21:34 Відповісти
Полудурок, пустил в страну хасидов
- а теперь боится что они пойдут на демонстрации...
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15.09.2020 21:48 Відповісти
Какой душевный человек.
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15.09.2020 21:35 Відповісти
"человек" в скобках нузнжо писать.
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15.09.2020 21:37 Відповісти
человек в футляре..."человек" в скобках
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15.09.2020 21:46 Відповісти
человек-многоножка
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15.09.2020 23:37 Відповісти
"Человек в футляре" - это Плешивый в канареечном защитном скафандре.
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16.09.2020 08:49 Відповісти
много берет на себя лукомор..
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15.09.2020 21:35 Відповісти
Обрезай им в Минске
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15.09.2020 21:36 Відповісти
Зачем нам твой коридор и твои хасиды? Празднуй с ними, чума усатая
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15.09.2020 21:36 Відповісти
там как раз учения в разгаре, кацап 2020
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15.09.2020 21:38 Відповісти
Пускай себе оставит
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15.09.2020 21:36 Відповісти
ЗЕленый коридор.
А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
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15.09.2020 21:37 Відповісти
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15.09.2020 21:39 Відповісти
Лукашенко, это что за хрен?
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15.09.2020 21:37 Відповісти
ХУНТА
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15.09.2020 21:42 Відповісти
Нужно открыть коридор для сирийцев в Беларусь,это и есть одна банда с Московией по событиям в Сирии,если не верите спросите у вангерцов.
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15.09.2020 21:37 Відповісти
Уверен, что под видом хасидов в Украину полезет росиянская 3,14здота
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15.09.2020 21:37 Відповісти
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 552
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15.09.2020 21:46 Відповісти
+100500!! зачет
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16.09.2020 10:49 Відповісти
Шо, хасиди вже всю Бєларусь засрали? А нам як з ними?
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15.09.2020 21:38 Відповісти
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 8348
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15.09.2020 21:39 Відповісти
Нелегетивный.
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15.09.2020 21:41 Відповісти
Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины. Это произошло в Черниговской области на границе с Беларусью,

Для пересечения границы он выбрал болотистую местность, надеясь, что на таком направлении ему удастся задуманное.Но мужчину задержал пограничный наряд. Нарушитель - гражданин Израиля 1978 года рождения. Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Его принудительно вернули на сопредельную сторону.

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 493

...
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15.09.2020 21:43 Відповісти
а за зеленый коридор вагнеровцев не хочешь обсудить
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15.09.2020 21:44 Відповісти
Хер ему в задницу чтобы голова не болталась!
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15.09.2020 21:45 Відповісти
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань..

...можно но если лукашенковский ОМОН переодеть в зеленый цвет, и выстроить корридор в две шеренги одна напротив другой...
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15.09.2020 21:46 Відповісти
ну,с зеленью о чем еще?конечно же о зеленом
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15.09.2020 21:47 Відповісти
Получается, усатый срубил с евреев бабла, пообещав попасть в Украину через Беларусь, а теперь, не хочет возвращать задаток? Пусть идет на хер. Вагнеровцев не отдал, пусть себе и хасидов оставляет. Научит картошку копать.
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15.09.2020 21:49 Відповісти
Бывший президент. Как с ним обсуждать вопросы.
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15.09.2020 21:51 Відповісти
Отдать могилу в Израиль - и все дела!
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15.09.2020 21:52 Відповісти
не получится. Зеленый коридор забронирован Ермаком для зеленых человечков путлера.
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15.09.2020 21:54 Відповісти
А может Лука Мудищев ху-хо в ху-хо?
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15.09.2020 22:00 Відповісти
А может это операция СБУ, в ответку за срыв по вагнеровцам. Заманить хасидов в Беларусь, пообещав, что таракан обеспечит прохождение границы с Украиной. А потом - хрен вам. В результате озлобленные хасиды, которых кинули и на деньги, и с тусняком на новый год, выходят на площади Минска. И сносят преступный режим луки. Уж хасиды цветочки местным мусорам точно носить не будут )))
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15.09.2020 22:02 Відповісти
Дело за малым - вооружить хасидов!
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15.09.2020 22:52 Відповісти
Пусть Лукашенко оставит их себе и ,после празднования хасидами Рош ха-Шана в Минске, ему акции оппозициии будут казаться невинными детскими шалостями. А столица Белоруссии превратится в полигон бытовых отходов.
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15.09.2020 22:03 Відповісти
Ну давай Зеля, пргнись перед всеми, раздвинь булки чмо!!
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15.09.2020 22:04 Відповісти
Ага хотят избавиться от этого ГЕ и втюхать нам.Нах идите !Сами пустили сами и разгребайте !
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15.09.2020 22:05 Відповісти
Нелигитимный хряк просит....
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15.09.2020 22:08 Відповісти
Новость совсем не про Лукашенко, а про нас! Почему бы временно не пропустить в Умань не больных, но желающих оставить там свои доллары. Англичане (заметьте, даже не евреи) говорят, что продавать необходимость - это правильно. не говоря уже о свободе передвижения как европейской ценности. Украинцы имеют свободный доступ в Европу. Уже привыкли?
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15.09.2020 22:10 Відповісти
ага, это хасиды нам в Европу безвиз сделали... а ты не думаешь что дело тут в принципиальности ... Израиль просил никого не принимать - вот мы и не принимаем аиусатый таракан чтобы нам подговнить это делает. я понимаю что религиозные фанатики в заложниках, но нам кто то уже как то обещал вагнеровцев вернуть и что? так почему мы ему должны на встречу идти? и еще напомню тебе что говорят англичане - нет постоянных друзей нет постоянных врагов есть постоянные интересы державы (У.Черчиль).
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15.09.2020 22:22 Відповісти
"Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью" - расскажи про принциальность.

"Англичане - нет постоянных друзей нет постоянных врагов есть постоянные интересы державы (У.Черчиль)" А я про что говорил? Я говорил про то, что интерес к доллару не должен ослабевать. Если Умань хочет немного заработать на паломниках, как это принято во всём мире, и одновременно доказать приверженность европейским традициям свободы передвижения..
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15.09.2020 23:23 Відповісти
ты прямо капитан очевидность! да кто же против дорогой? ты помнишь какие-нибудь ограничения в прежние годы? да их не было никогда! а сейчас есть "два но". первое "но" это коронвирус о котором всех хасидов сурово предупреждала их родина Израиль, но они поступая по хитрожопому решили прорваться не через Борисполь а через пофигистическую (к коронвирусу и к Украине) Белорусь. второе "но" чисто отомстить за хитрожопость усатому бацьке, раз принимал фанатиков у себя то пусть их кормит поит и назад и отправляет. есть конечно и третье "но" я его сегодня прочел на одном уманьском местном сайте . слушай - они (уманьцы) недавно провели какой то опрос по поводу коронвируса и мер безопасности , так вот согласно опросу более 55% уманьцев не хотели бы в этом году принимать у себя в городе хасидов, бояться заразы которую они уже привезли и еще привезут... вот такая обстановка любитель хасидов вырисовуется. лично что до меня я бы давно отдал евреям прах их нахмана и более не зацикливался на этой фигне. у нас сейчас других проблем выше крыши. кстати а чего это евреи голодомор не признают , мы ведь холокост признали? ты часом не ведаешь?
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16.09.2020 00:21 Відповісти
Что за детский опрос уманьцев? Да если у меня спросят, хочу ли ходить на работу, я отвечу, что не хочу. А в опросе был пункт: "Согласны ли Вы принять в городе хасидов с учётом того, что местный бюджет пополнится?" Как это принято во всём мире пополнять бюджет за счёт туристов. Уверен, что такого пункта в опросах не было. А если бы был, то противников посещения Умани хасидами было бы значительно меньше.
Последние новости: Израиль просит принять хасидов с учётом обстановки по коронавирусу. Умань не в красной зоне. Уймите свою ксенофобию. Остальные вопросы не по теме.
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16.09.2020 01:53 Відповісти
вопрос об опросе адресуй пожалуйста не мне а масс медиа г.Умань. что то я не видел заяв местной власти Умани о страшном желании принять как можно больше хасидов и заработать во время эпидемии. не все меряеться деньгами еврей. и при чем здесь детскость? если тебя спросят готов ли ты Изя во время эпидемии и карантина поселить в свою квартиру рядом со своей семьей паломников из далеких стран где свирепствует эта балезнь и заработать на этом много баксов? я уверен что ты бы сразу соскочил. вот так и большинство уманьцев. я может тоже хочу в Израиль к христианским святыням но меня туда не пустят. так что это не ксенофобия а необходимость с которой ты должен смирится. остальные вопросы как ты говоришь не по теме.
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16.09.2020 10:25 Відповісти
Вы с какого перепугу рисуете апокалиптические картины - поселить больных у себя в квартире? Митинговая риторика, порождённая ксенофобией. Вы слышали, что Турция, например, принимает туристов в любом количестве? И вообще, туризм ограничен только в красных зонах, куда Умань не входит. Но после таких скоплений на границе (скопления происходят от медленной работы пограничной службы) можно ожидать ухудшения.
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16.09.2020 11:22 Відповісти
нахер пусть идет со своими хасидами! по заражают тут людей. никого не пускать!
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15.09.2020 22:15 Відповісти
Никаких договоров с самозванцем. Усатый гельминт - никто. В Белоруси сейчас нет власти, там не с кем говорить...
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15.09.2020 22:16 Відповісти
так наша діюча влада робила все можливе і неможливе, щоб ці хасиди з красної зони не потрапили не те що до Умані, а до України!
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15.09.2020 22:24 Відповісти
Ага...а его "хасиды" из КГБ и ФСБ успеют отрастить пейсы,или воспользуются накладными?
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15.09.2020 22:26 Відповісти
"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину".

Знаємо ми транспорт з Білорусі, чи мікроавтобуси хапунів, чи автозаки
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 7152
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15.09.2020 22:32 Відповісти
А кто он такой чтоб договариваться с Украиной?
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15.09.2020 22:40 Відповісти
Хе-хе. Та, він так обережно і безпрограшно "доручив уряду домовитися з Україною про створення зеленого коридору для хасидів"
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15.09.2020 22:42 Відповісти
Так уряд на его стороне.Не нужно Украине договариваться с предателями.
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15.09.2020 22:51 Відповісти
Ізраїль вводить тритижневий національний локдаун. Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків.
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15.09.2020 22:44 Відповісти
Чергова істерія під назвою "Друга хвиля" розкручується знову перед виборами США.
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16.09.2020 00:10 Відповісти
Тепер маємо прохання від міністра внутрішніх справ Ізраілю і від уряду Білорусі
Лука собі бали хоче заробити, а Зеля в цуцванзі.
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15.09.2020 22:45 Відповісти
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 6032
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15.09.2020 22:47 Відповісти
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 2713
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15.09.2020 23:15 Відповісти
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.
Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, - буде відкрито кримінальне провадження.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/14/novost/mir/vysokogo-urovnya-inficirovaniya-koronavirusom-francii-usilivayut-karantin карантина в Одессе и Днепре во время празднования Дня города.
Об этом https://president.gov.ua/news/prezident-ochikuye-vid-uryadu-operativnih-propozicij-shodo-d-63569 сообщает пресс-служба Офиса президента Украины
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15.09.2020 23:18 Відповісти
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Минском, но "поставит на паузу".
Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в БелоруссииРанее сообщалось, (28 авг. 2020 г )что Украина временно https://nsn.fm/policy/novosti-za-noch-ukraina-priostanovila-kontakty-s-belorussiei приостановила все контакты с Белоруссией.

Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе, отметил официальный представитель белорусского МИД. "Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", - сказал Анатолий Глаз.
"Наоборот, мы подходили и, смеем всех заверить, будем всегда очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой", - подчеркнул он.
"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.
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15.09.2020 23:30 Відповісти
Чисто кремлядьський трюк на лоха: якщо ЗЄ почне домовлятися з Лукою, значить визнає його новообраним президентом.
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15.09.2020 23:20 Відповісти
А зелений коридор для "вагнерівців" він забезпечив??
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15.09.2020 23:49 Відповісти
Якщо пропустите,то везіть їх одразу до Зєлі додому.
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16.09.2020 00:32 Відповісти
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 4428
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16.09.2020 00:41 Відповісти
меняем на вагнеровцев
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16.09.2020 01:25 Відповісти
Про "зелені коридори" краще з москалями домовлятися... У них такі "зелені коридори" - живим ніхто не вийде.
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16.09.2020 01:27 Відповісти
А "бульбофюреру" не говорили у їх МЗС, що Україна кордони для хасидів закрила? Чи вони вже місяць, як приїхали? Чи це така своєрідна "підлянка" для сусідів?...
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16.09.2020 06:35 Відповісти
Вот гибкий человек.Уже и в хасиды записался.
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16.09.2020 08:25 Відповісти
лука, в рот тебе дышло, что бы из пятой точки вышло .

о чем можно договариваться с белорусским )(уйлом?
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16.09.2020 10:53 Відповісти
 
 