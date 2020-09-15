Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Звертаємося до вас з проханням дозволити з надзвичайних гуманітарних міркувань в'їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень і повним виконанням всіх санітарних норм", - йдеться в листі глава МВС Ізраїлю.
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+39 Василий СПРУТ
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Попросите Ермака-он порешает(познакомит с братом)
а спикер зеленские озвучит решение
Тепер, якось не комільфо просити було би.
Ты вообще чьих будешь?
А вдруг еще придется просить гражданство?
воно тупо забуло що хуцпа в Україні не діє після знищення ж=камуняцтва
ТО не пускайте, то пустите.
Интересно, что будет если скрестить две красные зоны? Мало нам своих проблем, давайте еще засранцев пустим (они реально бардак устраивают).
Ехал как то из Египта на экскурсию в Израиль - всю ночь простояли (сесть не было возможности) на границе. Мало что холодно, так они еще кондеи не выключили. В общем 8 часов "удовольствия". И попробуй пошутить, улыбнуться - в лучшем случае не впустят.