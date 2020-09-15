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НАБУ (4983) НАЗК (1669) Окружний адмінсуд Києва (536) Славицька (6)

НАБУ в рамках "справи ОАСК" звернулося в НАЗК щодо перевірки депутатки ОПЗЖ Славицької, - ЗМІ

НАБУ в рамках
Фото: ОПЗЖ

Національне антикорупційне бюро звернулося в Нацагентство з питань запобігання корупції з проханням перевірити можливий конфлікт інтересів у діях народної депутатки Антоніни Славицької.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що детективи бюро в рамках розслідування за підозрою голови і суддів ОАСК встановили факти, які можуть свідчити про наявність близьких особистих стосунків між нардепкою і одним з підозрюваних суддів.

За даними НАБУ, зібрані під час негласних слідчих (розшукових) дій матеріали засвідчили, що впродовж 2019 року у присутності цього народного депутата, на той час — помічника народного обранця VIII скликання, — у приміщенні робочого кабінету голови ОАСК неодноразово обговорювалися плани із захоплення державної влади.

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Після першого повідомлення про підозру голові ОАСК у серпні 2019 року, народна депутатка (обрана наприкінці серпня 2019 року) серед інших підписала подання до КСУ щодо визнання неконституційною ст.375 КК України, яку, зокрема, й інкримінували очільнику ОАСК.

Крім того, парламентарка підписала подання про неконституційність указу президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ, а також визнання положень закону про НАБУ що не відповідають Конституції.

Національне бюро 15 вересня 2020 року звернулося до НАЗК з листом з проханням провести перевірку і вжити необхідних заходів.

НАБУ в рамках справи ОАСК звернулося в НАЗК щодо перевірки депутатки ОПЗЖ Славицької, - ЗМІ 01

За даними Укрінформу, йдеться про народну депутатку "Опозиційної платформи - За життя" Антоніну Славицьку.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

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да там весь лехаим скопом везти в зиндан...нэ помылытэсь..
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15.09.2020 22:15 Відповісти
СУДИТЬ опзжопную сосну
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15.09.2020 22:42 Відповісти
О как фэ какая гадость Законы Постановы Голосования фракции и фрикции сперматоз люблю давай давай баба да баба о ты моя сосна ....да и Решения Вердикты и именем Украины и во что превратилось все это судейство и законотворчество в публичный дом/ бордель и перепих с ох и ах..... тьфу как же еврейские правила прилычыя достали вовсе паскудили моральность и границы...ДНА НЕТ...
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16.09.2020 10:16 Відповісти
а что..сосна рабочая..
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15.09.2020 22:15 Відповісти
Весь ,без жодних винятків ,істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
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15.09.2020 22:23 Відповісти
Если бы я не знал, что это чмо депутат, то подумал бы, что вижу один из вариантов олигофрена.
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15.09.2020 22:27 Відповісти
наскільки я розумію, "близька особа", "студентка" підрахуя Ківалова.
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15.09.2020 22:43 Відповісти
Коли читаю: "Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу", то згадую риторику Лукашенка. У нього там теж "інтервенція" з закордону ...
Ну, у луки можна було би списати на деменцію, уже 65 років як-не-як, а у Вовка? Я так думаю, що він усіх за ідіотів вважає. Напевно, це образливо для українців Хоча, 73%? Ким їх вважати? (риторично)
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15.09.2020 23:37 Відповісти
 
 