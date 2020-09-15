У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
В серпні 2020 року в Україні зареєстровано понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з цих випадків 740 випадків інфікування відбулося гетеросексуальним шляхом, 550 - парентеральним (ін'єкційним), 160 - вертикальним (від матері до дитини), 25 - гомосексуальним, 10 - невідомим шляхом.
Топ коментарі
+3 Николай Журавель 28f686bb
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+1 Ан Мур
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а якщо без сарказму то аж якось легше на душі стало ! Виявляється в Україні існують ще й інші болячки такі як СНІД .наприклад)
большинство заражающихся - гетеро между 40 и 50 годами.
1300 - СПИД.
2400 - туберкулез.
800 - ДТП
А мы боимся коронавируса.