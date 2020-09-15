УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12177 відвідувачів онлайн
Новини
2 746 11
СНІД (29) ВІЛ (48) ЦГЗ (264)

У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В серпні 2020 року в Україні зареєстровано понад 1,3 тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цих випадків 740 випадків інфікування відбулося гетеросексуальним шляхом, 550 - парентеральним (ін'єкційним), 160 - вертикальним (від матері до дитини), 25 - гомосексуальним, 10 - невідомим шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ

У серпні в Україні зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфікування, - ЦГЗ 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
показати весь коментар
15.09.2020 22:45
+3
Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
показати весь коментар
16.09.2020 07:26
+1
нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
показати весь коментар
15.09.2020 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
показати весь коментар
15.09.2020 22:44 Відповісти
ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
показати весь коментар
15.09.2020 22:45 Відповісти
Ніт, тут проблема виникла, як попросити кошти на подолання "раптової хвилі СНІД". Була непогана годівниця для вєртухаїв
показати весь коментар
15.09.2020 22:50 Відповісти
ну крч по списку )))))
показати весь коментар
15.09.2020 22:49 Відповісти
уже не хочу читать новости ..... как сказал бубочка - во всём виноват порох
показати весь коментар
15.09.2020 22:55 Відповісти
Дивно, а кажуть що ВІЛ хворіють 100500 і помирає від СНІД стількі ж. Короні далеко до того, звісно.
показати весь коментар
15.09.2020 23:20 Відповісти
Необхідний терміновий карантин ! всім одіти гандони! оголошена "пандемія" спіду".
а якщо без сарказму то аж якось легше на душі стало ! Виявляється в Україні існують ще й інші болячки такі як СНІД .наприклад)
показати весь коментар
16.09.2020 00:10 Відповісти
Санітайзером, треба протирати причинне місце, і маску там носити, СНІД же теж вірусне захворювання, тож це має допомогти в подоланні інфекції.
показати весь коментар
16.09.2020 07:23 Відповісти
а когда-то твердили, что то болезнь гомо.
большинство заражающихся - гетеро между 40 и 50 годами.
показати весь коментар
16.09.2020 07:21 Відповісти
Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
показати весь коментар
16.09.2020 07:26 Відповісти
Новых:
1300 - СПИД.
2400 - туберкулез.
800 - ДТП
А мы боимся коронавируса.
показати весь коментар
16.09.2020 10:54 Відповісти
 
 