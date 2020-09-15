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До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці, - Немчінов

До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці, - Немчінов

Влада фіксує високу зацікавленість вітчизняних та іноземних інвесторів до ринку грального бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Є дуже велике зацікавлення, в тому числі і в міжнародних мереж, є серйозна зацікавленість букмекерських контор, є зацікавленість у лотерейних операторів. Тому, я думаю, що інтерес буде великий, коли комісія запрацює, будуть видаватися ліцензії", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що відповідно до профільного закону комісія буде регулювати ті напрямки, які до цього були заборонені.

Також читайте: Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК

Немчінов зазначив: "Йдеться про дозвіл роботи гральних автоматів, але відповідно до вимог, це розташування 500 метрів від найближчого освітянського закладу, сплати в бюджет, офіційні працівники. Це правила гри, і в той же час це є легалізація того, що і так відбувається - букмекерська діяльність, лотерейна діяльність тощо", - сказав Немчінов.

Також, за його словами, законом регулюється і певні види спорту, які не відносяться до грального бізнесу.

"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу", - сказав Немчінов.

Він додав, що будь яка легалізація сприятиме перш за все тому, що люди, задіяні в гральному бізнесі, будуть працювати в офіційному полі.

"У тому числі це буде стосуватися так званих інтернет-клубів, всього іншого, що ми бачимо в сюжетах інформаційних каналів чи в самих містах бачимо закриті вивіски. Я вважаю, що легалізація грального бізнесу виведе всі ці заклади з тіні або просто примусить закритись нелегальну діяльність шляхом конкуренції. Комісія покликана не допускати псевдолотерей, псевдоігор, псевдоавтоматів, тільки перевірений програмний продукт тільки ліцензовані установи, тільки люди, які офіційно працюють", - наголосив міністр Кабінету Міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

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Топ коментарі
+9
Радость то какая! Нашлись уроды которые будут из дураков деньги выдуривать.
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15.09.2020 22:57
+5
И этим "игрокам "как ни странно дает зеленый свет один игрок - который куем на рояле играет...
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15.09.2020 23:05
+3
ой киздишь, впервую очередь к игорному бизнесу в нашей стране проявляют интерес некоторые миллионеры с темным криминальным прошлым и настоящим. и ладно бы свои украинцы они были, а то кацапы, грузины армяне чечены евреи и прочая прочая .....
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15.09.2020 22:59
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Радость то какая! Нашлись уроды которые будут из дураков деньги выдуривать.
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15.09.2020 22:57 Відповісти
ой киздишь, впервую очередь к игорному бизнесу в нашей стране проявляют интерес некоторые миллионеры с темным криминальным прошлым и настоящим. и ладно бы свои украинцы они были, а то кацапы, грузины армяне чечены евреи и прочая прочая .....
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15.09.2020 22:59 Відповісти
Да, рынок азартных игр в Украине привлекает внимание из-за потенциальных возможностей для развития и инвестирования. В 2020 году в Украине был принят закон, который легализовал азартные игры, что создало новые перспективы для операторов и инвесторов в этой сфере. После легализации начался процесс лицензирования казино, букмекерских контор и других азартных заведений. Интерес к украинскому рынку азартных игр обусловлен его потенциалом для роста, наличием аудитории и изменениями в законодательстве, в связи с чем создают дополнительное https://azino777official.com/ рабочее зеркало сайта и новые возможности для бизнеса. Однако важно помнить, что сфера азартных игр также регулируется законами и требует соблюдения соответствующих норм и стандартов.
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05.03.2024 12:14 Відповісти
А чего ты свой пост ещё бы через лет 5 не написал. Ты видимо в этой ************ сфере свой кусок имеешь? Так вот разреши тебе напомнить игрун, что у нас в Украине сейчас война и особых условий для развития твоего любимого бизнеса, с которого ты бабло имеешь, попросту нет.
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05.03.2024 14:13 Відповісти
Ну если Росися- инвестер,то да. Она имеет большой интерес.
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15.09.2020 22:59 Відповісти
эх заживем....теперь.
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15.09.2020 23:01 Відповісти
Перемега!
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15.09.2020 23:03 Відповісти
И этим "игрокам "как ни странно дает зеленый свет один игрок - который куем на рояле играет...
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15.09.2020 23:05 Відповісти
Не нада нам тут этот игорный бизнесь.Мы скрепные!И землюшку нашу,исконную,не дадим продать!И секса нам тут тоже не надо!(Такого законопроекта ещё не было,но скрепы уже звенят колоколами и шумят берёзками)А.Ещё забыл -конопля-тоже погубит землю рус...тьфу-украинскую.Извините-сложно не перепутать...
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15.09.2020 23:05 Відповісти
Всі кому не лінь хочуть на шию сісти українцям
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15.09.2020 23:25 Відповісти
Согласен.У нас должен быть свой-особый путь.Не нужно этих иноземцев.Всей этой евроинтеграции...Все хотят нас закабалить...
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15.09.2020 23:50 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6vLup_-vrAhViiYsKHVH4A8gQwqsBMAB6BAgIEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoQg6OcjrCv0&usg=AOvVaw0KI6hA4hrOOAkZJn-yQuzS А ты азартный, Парамоша
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15.09.2020 23:26 Відповісти
Интересно. а реклама игорных заведений и притонов будет разрешена? На всех телеканалах, на радио, в инете, на баннерах и бордах? Я хоть и не мировое светило в области экономики и финансов, но понимаю, что игры на деньги - это такое же вымывание денежной массы из экономики, как и драконовские тарифы на коммуналку....Вместо покупок товаров и услуг, где работают миллионы работников, деньги простых граждан будут оседать у десятков игорных магнатов и выводиться за границу.... Рабочих мест игорный бизнес не даст... Даст обнищание молодёжи, даст рост преступности....Кремлёвскую крысу такая перспектива очень устраивает....
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16.09.2020 07:32 Відповісти
Отримав кредит-хабар від МВФ і в казино в карти перекинутись. Як мило, ріст ВВП на лице варранти Яреськи будуть по 100 раз більші в ціні.
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16.09.2020 07:43 Відповісти
 
 