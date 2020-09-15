Заява заступника голови МЗС РФ Руденка про нормандський саміт ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії роз'яснення щодо заяви заступника міністра МЗС РФ Андрія Руденка про перспективи проведення чергового саміту глав держав в нормандському форматі.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам Нормандського формату, так і міжнародному співтовариству", - відзначили в українському МЗС.

Підкреслюється, що перебуваючи з офіційним візитом в Республіці Австрія, президент України Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів "Нормандського формату", а про принципову готовність його учасників зустрітися.

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"Звісно, Україна, як й інші учасники Нормандського формату, зацікавлена в тому, щоб наступна зустріч глав держав та урядів N4 підтвердила виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі (9.12.2019) та була максимально результативною з точки зору досягнення подальшого прогресу у мирному врегулюванні міжнародного збройного конфлікту на Донбасі", - сказано в повідомленні дипвідомства.

Нагадаємо, під час візиту в Австрії 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки" пройде протягом десяти днів. За словами глави держави, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.

Пізніше, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що слова президента України Зеленського про згоду на зустріч всіх глав держав-учасниць "нормандського формату" є неправдою.