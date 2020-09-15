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Новини Нормандські переговори
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Заява заступника голови МЗС РФ Руденка про нормандський саміт ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт, - МЗС України

Заява заступника голови МЗС РФ Руденка про нормандський саміт ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії роз'яснення щодо заяви заступника міністра МЗС РФ Андрія Руденка про перспективи проведення чергового саміту глав держав в нормандському форматі.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам Нормандського формату, так і міжнародному співтовариству", - відзначили в українському МЗС.

Підкреслюється, що перебуваючи з офіційним візитом в Республіці Австрія, президент України Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів "Нормандського формату", а про принципову готовність його учасників зустрітися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ спростували підготовку до "нормандського саміту", заявленого Зеленським в Австрії

"Звісно, Україна, як й інші учасники Нормандського формату, зацікавлена в тому, щоб наступна зустріч глав держав та урядів N4 підтвердила виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі (9.12.2019) та була максимально результативною з точки зору досягнення подальшого прогресу у мирному врегулюванні міжнародного збройного конфлікту на Донбасі", - сказано в повідомленні дипвідомства.

Нагадаємо, під час візиту в Австрії 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки" пройде протягом десяти днів. За словами глави держави, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.

Пізніше, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що слова президента України Зеленського про згоду на зустріч всіх глав держав-учасниць "нормандського формату" є неправдою.

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Топ коментарі
+15
А адекватность Зеленского это под сомнение не ставит ?

Он же гундел, шо не далее, как в течение 10 дней )))
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15.09.2020 23:14
+11
а как же мир в глазах куйла, и сепары спят и видят как перестать стрелять, а это все барыги наживаются на войне
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15.09.2020 23:11
+10
ЗеБилы.
они видели стремление к миру в шоколадном глазу пуйла, оно же Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши.
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15.09.2020 23:13
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То есть, ДО этого заявления, у МИДа сомнений НЕ БЫЛО?!
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15.09.2020 23:07 Відповісти
ЗеБилы.
они видели стремление к миру в шоколадном глазу пуйла, оно же Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши.
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15.09.2020 23:13 Відповісти
Умничка. Главное не забывай к каждому своему комменту приплетать слово ЗеБилы или 73% и тебя залайкают пустоголовые идиоты )))
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16.09.2020 02:21 Відповісти
Так разве ты олигофрен из этих 73х , я уверен, что рашистская запоребриковая паскуда!
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16.09.2020 10:15 Відповісти
Вочевидь зелена шобла або прокинулася щойно з наркотичного сну, або з перепою.
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15.09.2020 23:23 Відповісти
а как же мир в глазах куйла, и сепары спят и видят как перестать стрелять, а это все барыги наживаются на войне
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15.09.2020 23:11 Відповісти
Прозреваем. Лучше поздно, чем никогда.
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15.09.2020 23:13 Відповісти
А адекватность Зеленского это под сомнение не ставит ?

Он же гундел, шо не далее, как в течение 10 дней )))
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15.09.2020 23:14 Відповісти
Знов Порошенко цидулку підкинув...
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15.09.2020 23:21 Відповісти
Вся передвиборча брехня Зеленського плавно накрилася промежиною Наталки Могилевської...
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15.09.2020 23:14 Відповісти
Кацапо-шпионская-резентура высшего уровня Украины попала в непонятку !!!
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15.09.2020 23:18 Відповісти
Вам уже миллион раз сказали что нужно сделать что бы саммит состоялся. Нельзя постоянно делать шаг вперёд и два назад из-за пары бакланов под офисом президента.
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15.09.2020 23:22 Відповісти
********* под прокси,срань ты лапотная, указания чАво делать своей жОне-матрехе давать будешь. пшла отсель, кацапсина убогая.
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15.09.2020 23:39 Відповісти
казларогие из ********* ,стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом
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16.09.2020 00:46 Відповісти
Адепт секты педофила?
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16.09.2020 07:42 Відповісти
Так і скажи що метр з шапкою в черговий раз обісралося. А то штани, штани...
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15.09.2020 23:26 Відповісти
вавия уже год динамят. а помните как оно в декабре 2019 пело про следующую встречу в марте 2020 и охеренный прорыв в освобождении наших узников? сколько оно ухитрилось за год освободить заложников?
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15.09.2020 23:27 Відповісти
ну если честно,то тут больше зависит от ***** чем от нашего Вовы
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16.09.2020 00:47 Відповісти
зебеленыш,от "вашегоВовы" вообще ничего не зависит,от слова "совсем"
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16.09.2020 01:14 Відповісти
Вже маленький прогрес, що наше МЗС доволі швидко відреагували на заяви ху*^оросії, але щоб так би швидко реагували ще й на вбивства та обстріли Українських військових на Міжнародній площадці, а не чекали 3 дні щоб з себе щось вичавити !
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15.09.2020 23:32 Відповісти
Вони так швидко реагували бо вавы дома нет, оно в Австрии --- вот и отработали как положено.
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16.09.2020 01:35 Відповісти
Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт.

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вообще-то это было известно с самого начала конфликта. а кто думал иначе ?
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15.09.2020 23:55 Відповісти
просто теперь это дает все основания дать больше санкций казламордым
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16.09.2020 00:48 Відповісти
Красивий хід МЗС України. Тут уже ніякі "іхтамнєти" в логіку не пролізуть.

Але яка ціль такої перемоги? - Ціль в тому, щоб преЗЕдент Зеленський отримав +1 можливість знову офіційно з'їздити злітати за кордон за державний кошт і ще раз подивитися в якесь місце Путіну.
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16.09.2020 02:24 Відповісти
Так это ж ясно было еще с осени 2014 года с последующими дебальцевскими боями! И для чего нам такой МИД. до которого доходит как до жирафа на 9-й день!
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16.09.2020 06:46 Відповісти
Як малі діти, а хто їм говорив, що тоталітарна імперська РФ мріє про мир? Їй не потрібен розвалений і пограбований нею ж Донбас, їй тій шизонутій РФ потрібна вся Україна у формі губернії, або колонії, домініона, протектората, в кінці кінців проординської хунти, або диктатури напраклад синочка Хорошковського молодого регіонала, чи цієї зеленої соплі олігархату.
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16.09.2020 07:41 Відповісти
"...ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт..." - та ти шо, "вот никогда такого не было и опять".
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16.09.2020 10:40 Відповісти
Классический кнут и пряник: Зеле выдвигаются требования узаконить ОРДЛО - тогда получишь рошенку встречи в нормандском формате!
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16.09.2020 10:47 Відповісти
 
 