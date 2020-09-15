Відправлений ВАКС під арешт Фіщенко стверджує, що грошей не брав і на "слугу народу" Юрченка не працює

Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, запевняє, що грошей не брав і з депутатом не спілкується.

Про це він заявив "Українській правді" під час засідання з обрання запобіжного заходу у Вищому антикорсуді, передає Цензор.НЕТ.

"У тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винним. Це відео, яке сьогодні було в НАБУ, я вважаю це неприпустимим, пости в фейсбуці, яких безліч, все переплутано, люди не розуміють, який законопроєкт, які правки", - зазначив Фіщенко.

Він запевнив, що не спілкується з Юрченком або Офісом Генпрокурора і ніяких коштів не отримував.

Також він заявив, що не розуміє, чому його називають "помічником Юрченка". За його словами, він знає нардепа 5 років через партію "УКРОП" і був його керівником, але зараз з ним не спілкується.

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Фіщенко ухилився від відповіді на питання, чи консультує він Юрченка. Зокрема, він відповів, що "консультує багатьох людей з приводу різних питань", але грошей на заставу 5 млн грн, про яку клопотала прокуратура, у нього немає.

Він додав, що здогадувався, що за ним ведеться запис. При цьому на питання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, він відповів: "Нехай суд доводить, експерти. До того, як суд виносить рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".

На питання, щодо зриву спецоперації НАБУ і можливого витоку інформації, Фіщенко сказав: "Хто я такий, що мені співробітники НАБУ або Офісу Генерального прокурора зливали інформацію? Для мене дивно лише те, що на сайті НАБУ акурат перед судом за пів години з'являється якийсь типу фактаж, з замазаним обличчям . Це ж явно тиск на суд. Явно у них нічого немає ... ".

Адвокат Фіщенка додав, що вони не можуть коментувати дані досудового розслідування без дозволу прокурора: "Ми не можемо взагалі коментувати будь-які документи, які він (прокурор. - Ред.) чомусь вирішив оголосити".

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На думку Фіщенка, справа і підозра йому пов'язані з тим, що директора НАБУ Артема Ситника намагаються звільнити.

При цьому він відмовлявся від коментарів по суті справи.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.