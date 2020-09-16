УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11574 відвідувача онлайн
Новини
5 033 70
Луценко (3447) Венедіктова (829) Юрченко Олександр (109)

Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко

Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова

Екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справи про корупцію народних депутатів Розенблата в 2017 році і Юрченка у 2020 році ідентичні за складом злочину. Тільки тоді ВР дала згоду на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, а зараз монобільшість покриває свого колегу.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Ера Паніковського. Корупційні справи депутата Розенблата та Юрченка - по суті ідентичні.

І метод агентів НАБУ під прикриттям, і доказова база, і ганебна статечність розмов про хабарі членів правлячих фракцій - без змін.

Змінилася лише політична воля Генпрокурора. У 2017 я не тільки підписав підозру Розенблату, а й домігся з трибуни парламенту 296 голосів за притягнення його до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про хабар "слуги народу" Юрченка проходять і інші нардепи, - Ситник

У 2020 Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.

Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Тобто в 2017 «патологічєскі жадний барига-мародьор Порошенко», був за зняття депутатської недоторканості з члена фракції БПП, а от зараз, патологіческі чесний клоун-шоумен, не хоче робити це з членом своєї монобільшості ?
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
показати весь коментар
16.09.2020 00:24
+9
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020. "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
показати весь коментар
16.09.2020 01:10
+7

Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
показати весь коментар
16.09.2020 00:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский во всем виноват!!!
показати весь коментар
16.09.2020 00:22 Відповісти
Дуполиз
показати весь коментар
16.09.2020 00:25 Відповісти
нашел чем гордиться
показати весь коментар
16.09.2020 00:31 Відповісти
Шо це ти на кловуна бочку котиш?
показати весь коментар
16.09.2020 00:26 Відповісти
на тебя ничего не катят, успокойся
показати весь коментар
16.09.2020 01:06 Відповісти
(11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020)
Нагадай, хто президент?
показати весь коментар
16.09.2020 00:28 Відповісти
Хорошо, если не понравилось напишу наоборот, тоже не подойдет?: Зеленский ни в чем не виноват!!!
показати весь коментар
16.09.2020 01:07 Відповісти
Петики не понимают ни иронии, ни сарказма. Может, они боты?
показати весь коментар
16.09.2020 02:09 Відповісти
..Адепти секти св.Пеці .
показати весь коментар
16.09.2020 06:13 Відповісти
Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко - Цензор.НЕТ 2929
показати весь коментар
16.09.2020 11:16 Відповісти
«16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова
https://images.cnscdn.com/images/e/c/4/6/ec46a6910b14cb29f3759787f0ab9123/original.jpgВысший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.

Об этом говоритсяhttps://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/954496/ на сайте суда , передает https://censor.net/.
На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.
Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.»
показати весь коментар
16.09.2020 00:26 Відповісти
Слухай, ну не ганьбись.
показати весь коментар
16.09.2020 00:51 Відповісти
Без особистостей ?
Тоді, ПРУФ:
«https://censor.net/ru/user/472574
И? Я так понимаю, что при Петре суд его вообще не трогал, с неприкосновенностью или без нее. А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.»
показати весь коментар
16.09.2020 01:06 Відповісти
1. Хто був президентрм 11.12.2019?
2. «А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.» ПРУФ.
показати весь коментар
16.09.2020 01:15 Відповісти
Та,хто там посадил?!
луценке лишь бы повонять.
показати весь коментар
16.09.2020 01:00 Відповісти
Ага, вчора сидів на одному з каналів Медведчука...
показати весь коментар
16.09.2020 01:01 Відповісти
Дело передали в суд.
показати весь коментар
16.09.2020 01:11 Відповісти
Посадили-с телешоу,не вылазит.
показати весь коментар
16.09.2020 07:15 Відповісти
слуга урода, пришла весна захватываем темы для взятки
показати весь коментар
16.09.2020 00:21 Відповісти
Не було команди від блазня, ось і осліпла.
показати весь коментар
16.09.2020 00:23 Відповісти
Тобто в 2017 «патологічєскі жадний барига-мародьор Порошенко», був за зняття депутатської недоторканості з члена фракції БПП, а от зараз, патологіческі чесний клоун-шоумен, не хоче робити це з членом своєї монобільшості ?
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
показати весь коментар
16.09.2020 00:24 Відповісти
Новиє літса.
показати весь коментар
16.09.2020 00:27 Відповісти

Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
показати весь коментар
16.09.2020 00:32 Відповісти
) 16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова. Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020,суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение).

Нагадай, хто у нас президент: 11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 16.06.20 ?


2) Нагадай, що там на 16.09.2020 з «справою Свинарчуків»?
показати весь коментар
16.09.2020 00:46 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020. "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
показати весь коментар
16.09.2020 01:10 Відповісти
Чувак, тобі не соромно?
Ти крутиш сракою, як пропеллером.
показати весь коментар
16.09.2020 01:16 Відповісти
Ну, шо Вы петику доказываете? Я на Вас удивляюсь.
показати весь коментар
16.09.2020 02:13 Відповісти
Я та понимаю Возбуждают, чтобы цену назначить? Заплатил закрыли. Борьба не на жизнь а на смерть, только за денежные знаки!
показати весь коментар
16.09.2020 02:24 Відповісти
Це часом не той суд заради створення якого, Мальдівський Барига примусив Конституційний Суд дати висновок, що в Україні ніякої війни немає?
показати весь коментар
16.09.2020 01:16 Відповісти
ПРУФ.
показати весь коментар
16.09.2020 01:17 Відповісти
А что там с Мосийчуком, а с бриллиантовыми прокурорами? Помогла "судебная реформа имени Порошенко" расследованию этих дел?
показати весь коментар
16.09.2020 11:37 Відповісти
Ну да, ЗЕ хасид, после себя не убирает.
показати весь коментар
16.09.2020 08:05 Відповісти
Ну да, Розенблат уже 3 год чалится....Молчал би уже
показати весь коментар
16.09.2020 00:28 Відповісти
16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова. Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020,суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение)
показати весь коментар
16.09.2020 00:30 Відповісти
шо ты строчишь эту шнягу.
розенблат,как гулял так и гуляет
показати весь коментар
16.09.2020 01:03 Відповісти
Хто зараз президент?
показати весь коментар
16.09.2020 01:11 Відповісти
У тебе петро
показати весь коментар
16.09.2020 02:15 Відповісти
не тупи
показати весь коментар
16.09.2020 03:17 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3219538/019214bb-8517-70c6-a85d-88833*******
показати весь коментар
16.09.2020 06:19 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut


показати весь коментар
16.09.2020 00:30 Відповісти
Этот в свое время много коррупционеров посадил, как и сепоров, спец по посадкам, эти такие же...
показати весь коментар
16.09.2020 00:39 Відповісти
О, д'Артаньянах:
« 15 сентября 2020
Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией.
Врач Городской поликлиники номер 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова назвала причину обморока российского актера театра и кино Михаила Боярского перед вакцинацией от гриппа. Об этом пишет ТАСС.»

«Пока пока, покачивая, перьями на сраке...»
показати весь коментар
16.09.2020 00:42 Відповісти
Ну на Юрченка генпрокуриня , не бачить підстав, зняти недоторканість., це ж тепер не та що була корупція, а от про Розенблата, я правда --нічого не знаю. Хотілось би знати, а що з ним си стало?
показати весь коментар
16.09.2020 01:43 Відповісти
Лови ..як пише *прахобот * пруфффф...Там все *чётко *
..
.https://www.zhitomir.info/news_194800.html Житомир.info | На готелі «Житомир» вивісили семиповерховий портрет кандидата в мери ..
.
.....Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко - Цензор.НЕТ 3795.......
показати весь коментар
16.09.2020 06:46 Відповісти
Украинская «элита» уже списала Зеленского

Всё чаще раздаются призывы к импичменту. Всё больше людей из лагеря президента переходит в оппозицию, а те, кто выжидал - и подавно.

Давние враги заключают ситуативные союзы против Зеленского. Бывшие друзья становятся кладезем компромата.
Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…

Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности. Ведь нет бОльшего революционера в Украине, чем обиженный пан-вассал.
https://antikor.com.ua/articles/407812-ukrainskaja_elita_uhe_spisala_zelenskogo__mnenie
показати весь коментар
16.09.2020 01:56 Відповісти
Странно, но у вас какми-то образом из этой цитаты выпал забавный фрагмент:

"Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Политика и при Пете была не лучше. Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…"
показати весь коментар
16.09.2020 03:42 Відповісти
Фарисей луценко забыл, что у него тогда и у венедиктовой сейчас общий враг - Сытник и его НАБУ.
показати весь коментар
16.09.2020 04:19 Відповісти
Луцик ,Епт ,великий прокурор ! Закрыл бы свою пельку.Я не Венедиктову ,но считаю чточья бы корова мычала ,но его бы **** картавая молчала
показати весь коментар
16.09.2020 06:51 Відповісти
він в чомусь неправий ?
чи у вас упереджене ставлення, навіяне тєлєком ?
показати весь коментар
16.09.2020 08:47 Відповісти
а ні, я зрозуміла - вам нарешті дійшло, що вас в лохі постригли, це вас неабияк обурює, тому злобу виміщаєте інших.
показати весь коментар
16.09.2020 08:48 Відповісти
мы помним. "баржи-купол-минометы-гидроциклы"
показати весь коментар
16.09.2020 07:28 Відповісти
Луцык ****-проевропейсая, а Венедиктова ****-мокшанская. Просто людей в прокуратуре нету.
показати весь коментар
16.09.2020 08:08 Відповісти
ЗЕЛЕНІ МІКРОБИ


Ми є мікроби
Найвищої проби,
Зеленої маси-
Проблеми ми ваші.

Тут робим руїну
Руйнуєм країну,
Хіба ви не знали
Як правити звали?

Зелені бігборди
На них наші морди,
Із них ми вам брешем,
Вас "зробимо" чешем.

Такі ми кловани
Звичайні профани,
Проситі малороси
Російські тут воші.
15.09.2020 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
16.09.2020 08:23 Відповісти
мовчав би уже
показати весь коментар
16.09.2020 09:14 Відповісти
За тридцять років незалежності України влада була різна.були досягнення, втрати. помилкі. Але зараз найогідніша,найбрехливіша і найпродажніша. При владі нація болтунів і піарщиків,нація.яка не вважає своєю БАТЬКІВЩИНОЮ Україну,а вважає територією для зароблення коштів для себе.
показати весь коментар
16.09.2020 09:22 Відповісти
" ГПУ добилась" - ржунимагу.
показати весь коментар
16.09.2020 09:52 Відповісти
 
 