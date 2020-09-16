Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко
Екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справи про корупцію народних депутатів Розенблата в 2017 році і Юрченка у 2020 році ідентичні за складом злочину. Тільки тоді ВР дала згоду на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, а зараз монобільшість покриває свого колегу.
Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Ера Паніковського. Корупційні справи депутата Розенблата та Юрченка - по суті ідентичні.
І метод агентів НАБУ під прикриттям, і доказова база, і ганебна статечність розмов про хабарі членів правлячих фракцій - без змін.
Змінилася лише політична воля Генпрокурора. У 2017 я не тільки підписав підозру Розенблату, а й домігся з трибуни парламенту 296 голосів за притягнення його до відповідальності.
У 2020 Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.
Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
15 вересня Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
Будь ласка, зачекайте...
Нагадай, хто президент?
https://images.cnscdn.com/images/e/c/4/6/ec46a6910b14cb29f3759787f0ab9123/original.jpgВысший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.
Об этом говоритсяhttps://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/954496/ на сайте суда , передает https://censor.net/.
На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.
Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.»
Тоді, ПРУФ:
«https://censor.net/ru/user/472574
И? Я так понимаю, что при Петре суд его вообще не трогал, с неприкосновенностью или без нее. А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.»
2. «А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.» ПРУФ.
луценке лишь бы повонять.
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
Нагадай, хто у нас президент: 11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 16.06.20 ?
2) Нагадай, що там на 16.09.2020 з «справою Свинарчуків»?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
Ти крутиш сракою, як пропеллером.
розенблат,как гулял так и гуляет
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut
« 15 сентября 2020
Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией.
Врач Городской поликлиники номер 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова назвала причину обморока российского актера театра и кино Михаила Боярского перед вакцинацией от гриппа. Об этом пишет ТАСС.»
«Пока пока, покачивая, перьями на сраке...»
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.https://www.zhitomir.info/news_194800.html Житомир.info | На готелі «Житомир» вивісили семиповерховий портрет кандидата в мери ..
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Всё чаще раздаются призывы к импичменту. Всё больше людей из лагеря президента переходит в оппозицию, а те, кто выжидал - и подавно.
Давние враги заключают ситуативные союзы против Зеленского. Бывшие друзья становятся кладезем компромата.
Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…
Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности. Ведь нет бОльшего революционера в Украине, чем обиженный пан-вассал.
https://antikor.com.ua/articles/407812-ukrainskaja_elita_uhe_spisala_zelenskogo__mnenie
"Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Политика и при Пете была не лучше. Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…"
чи у вас упереджене ставлення, навіяне тєлєком ?
Ми є мікроби
Найвищої проби,
Зеленої маси-
Проблеми ми ваші.
Тут робим руїну
Руйнуєм країну,
Хіба ви не знали
Як правити звали?
Зелені бігборди
На них наші морди,
Із них ми вам брешем,
Вас "зробимо" чешем.
Такі ми кловани
Звичайні профани,
Проситі малороси
Російські тут воші.
15.09.2020 р.
Анатолій Березенський