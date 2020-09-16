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Новини ДТП
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ДТП (4441) Київ (19116) мотоцикл (76)

Страшна ДТП сталася ввечері 15 вересня в Києві - мотоцикліст із пасажиром збив пішохода - загинуло три людини. ВIДЕО

У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер у машині швидкої допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+31
Почему? Потому что он переходил в неположенном месте?
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16.09.2020 01:38
+23
Сумно що люди не цінують своє життя та життя іньших
Водій мото - куди так поспішав? Встиг?
Дівчина - чим думала коли сідала на мото до ідіото?
Пешохід - зрізав, знайшов "короткий" шлях ккди йшов?
Невже не можна тихійше їхати, не сідати з "гонщиками"-ідіото, не переходити з ризиком доя життя???
Така ситуація що шкода тільки дівчину.
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16.09.2020 01:44
+23
Байкеров - на свалку! Они круглые сутки рвут свои супер-моторы в спальных районах и считают себя хероями. Гады недобитые!
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16.09.2020 05:14
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Як бы курва пешеход не поперся прыгать через ограждения скоростного, а пошел бы в подземный переход, который находится РЯДОМ, то ничего бы не случилось
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16.09.2020 09:01 Відповісти
Якби у цього мацацикліста моСк був би на місці то нічо б не трапилось
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16.09.2020 09:09 Відповісти
логика у тебя писец
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16.09.2020 09:11 Відповісти
дякую , я знаю )
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16.09.2020 09:23 Відповісти
Если бы у пешика был моСк, то он бы не прыгал, как олень, на оживленную трассу в неположенном месте да еще где в качестве разделительной - линия СКОРОСТНОГО трамвая с соответствующим ограждением
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16.09.2020 09:47 Відповісти
Ещё и не глядя.
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16.09.2020 10:40 Відповісти
Згоден , моСк в пішака не доброму стані , це ти правий
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16.09.2020 13:30 Відповісти
По твоей логике, вообще-то, у него не просто не было мозга, у него он в минусе, причём сильном...
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17.09.2020 02:17 Відповісти
Каким образом?
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16.09.2020 13:15 Відповісти
Еще вчера утром они проснулись умылись,пили кофе- а сегодня их отключили от сети !!!!
Крутой мотоцикл, крутая экипировка, много друзей , хорошая работа!!!
Теперь для них все изменилось. Как все просто! Берегите себя!!!
Хорошего всем дня, а может хорошей минуты, а может секуны!
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16.09.2020 09:02 Відповісти
Эрго - катайтесь на машине пристёгнутыми. Тогда погиб бы только пешеход.
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16.09.2020 16:38 Відповісти
Ну некоторые умники, шоб сэкономить на билете, ломятся на остановку через забор.
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16.09.2020 09:25 Відповісти
Часто там езжу и наблюдаю подобную картину - безмозглые алени, скачущие через трассу и ограждения скоростного трамвая
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16.09.2020 09:50 Відповісти
И, что в этом ДТП особенно "страшного"?

Типичное ДТП с участием мотоцикла и безмозглого мешка с костями, перебегающего дорогу.
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16.09.2020 09:24 Відповісти
естественный отбор. жалко только девчонку и мотоциклиста. ну не думал байкер, что идиот полезет на скоростную дорогу. к сожалению идиотов в стране более чем много. достаточно посмотреть на количество проголосовавшишх за зеленых имбецилов , слуг сброда.
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16.09.2020 10:15 Відповісти
А пєшик не думав, що байк буде летіти під 200км/год. Подивився він по сторонам, побіг і хлоп- вже відключений, а частини його тіла розлітаються на всі боки.
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16.09.2020 11:07 Відповісти
А какого хрена, спрашивается, он там побежал?? Трамвай подъезжающий увидел??
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16.09.2020 11:32 Відповісти
Обмеження по швидкості там є?
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16.09.2020 13:43 Відповісти
носковский ,я так понимаю , ты из тех идиотов которые перебегают закрытые скоростные дороги?
надеюсь в ближайшее время о тебе будет некролог на цензоре
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16.09.2020 11:56 Відповісти
Ні, я з тих, хто бачить причину, і може пов'язати її з наслідками. А некролог про свою дитину почитаєш.
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16.09.2020 13:44 Відповісти
А не надо 200. На 50 км/ч вполне могло бы то же самое.
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16.09.2020 13:06 Відповісти
Але ж сталося зі швидкістю під 200. На 50 людину на частини не розриває.
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16.09.2020 13:47 Відповісти
Ну не разорвало бы на части, был бы труп внешне без повреждений, было бы легче?
Есть пешеходные переходы, в данном случае подземный, где скорость автомобилей равна 0, и точка.
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17.09.2020 02:13 Відповісти
Іди нахрін, чмо. Поставив лайк під коментом, де мені смерті бажають- здохнеш сам.
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17.09.2020 07:06 Відповісти
Где он там по сторонам смотрел? Просто ломанулся в стиле "вижу цель не вижу препятствий"!
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16.09.2020 13:15 Відповісти
черный юмор

В городе живут два друга. Один - заведующий моргом, а второй - директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин:
- Вася, ты сколько сегодня продал мотоциклов?
- Пять
- А… значит, один еще где-то катается
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16.09.2020 10:22 Відповісти
От, думаю: в який файл кинуть цей анекдот? в "ДАІ", чи "євреї"... (Я цей анекдот давно знаю... так "прийшлось"...).
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16.09.2020 10:33 Відповісти
Девчушку жалко.
А вот камикадзе, что явно не 50 км/час ехал и того Лося безмозглого нисколечко.
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16.09.2020 10:30 Відповісти
девчушки садясь за спину спортбайкерам тоже думают не мозгами.
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16.09.2020 10:49 Відповісти
Мотосциклісти - це потенційні самогубці. Навіть не хочу нікого жаліти, бо так як більшість з них їздять - заслуговує смерті. Вони так літають, що іноді на світлофорах навіть не встигають зупинятися.
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Странная авария.
На скорости 50 км/час (черта города), с нормальным шлемом ... и на смерть.
Слишком много странностей происходит в Украине.
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16.09.2020 10:39 Відповісти
Впасти і зломати шию можливо і з мотоцикла який стоїть
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16.09.2020 12:40 Відповісти
Упасть и сломать шею можно даже рядом с мотоциклом.
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Никакой шлем не является гарантией на любой скорости.
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16.09.2020 13:16 Відповісти
Ничто не является!!
Но, в молодости мне приходилось падать с мотоцикла. И скорости были совсем не маленькие. Ключицу ломал, руку ломал, но даже сотрясения мозга небыло.
На скорости 50 км, в шлеме, не в бетонную стену или столб, оба насмерть - не верю.
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Как-то в США был случай. Гонялись за преступником. Он на скорости порядка 250 км/ч куда-то влетел на автомобиле. Остался не только жив, но и не пострадал вообще.
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17.09.2020 02:11 Відповісти
У наших соседей малая (1,5 года) выпала в окно с 6 го этажа.
Испуг и синяки. А мама оказалась в больнице с сердечным приступом.
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17.09.2020 10:06 Відповісти
Идеальная ситуация для срача: спортик на байке и пешеход в неположенном месте на многополоске. Поливать друг друга говном можно бесконечно ))
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16.09.2020 10:40 Відповісти
І тільки ті, що обох вважають мудаками- стоять осторонь і спостерігають))
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16.09.2020 11:09 Відповісти
Бред. Байк был на расстоянии метров 100 от тел. Плюс кровавые дорожки на десятки метров ДО местоположения тел. Посмотри видео на ДТП.Киев. Это к тому, какая была скорость "до 100 км/ч". Исходя из этого, чувак 55 лет не "прыгнул под колёса" байка, а физически не мог увидеть байк, который несся с бешеной скоростью и оказался рядом в считанные секунды. "Парень на мото" понял одно (точнее, не понял, а принял решение): полетать дорогами Киева. Решил понтануться перед девахой, которую первой отправил на тот свет, или ещё по какой причине- никто никогда уже не узнает. И да. Повторюсь. На дороге может случиться что угодно. И не только безмозглый пешеход. Тот же банальный камень. Но результат был бы аналогичным. При ТАКОЙ скорости. Именно поэтому НЕ НАДО ЛЕТАТЬ. ПДД давно написаны для таких. Кровью.
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16.09.2020 13:19 Відповісти
А где видео момента ДТП? Скинь ссыль, пож.
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16.09.2020 14:20 Відповісти
я хотел спросить от куда у этого типа тачка на какие шишы..ппц это же мустанг наверно типа наснимал видо и богатый.. та бред
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16.09.2020 14:49 Відповісти
Шкода що через самовбивць гинуть сторонні люди.
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16.09.2020 16:49 Відповісти
Научно доказано, что аэродинамика крыльев ангела не может развивать скорость больше 60 км. Поэтому ангел и не успел за мотоциклистом, а пешеход здесь не причём.
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16.09.2020 21:25 Відповісти
Пиши прямо: этот пешеход и есть ангел...
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17.09.2020 02:15 Відповісти
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