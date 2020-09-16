Страшна ДТП сталася ввечері 15 вересня в Києві - мотоцикліст із пасажиром збив пішохода - загинуло три людини. ВIДЕО
У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.
Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер у машині швидкої допомоги.
Топ коментарі
+31 Король Літр
показати весь коментар16.09.2020 01:38
+23 Aleksiey Ykropovich
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+23 Конотопець Виталий
показати весь коментар16.09.2020 05:14
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Крутой мотоцикл, крутая экипировка, много друзей , хорошая работа!!!
Теперь для них все изменилось. Как все просто! Берегите себя!!!
Хорошего всем дня, а может хорошей минуты, а может секуны!
Типичное ДТП с участием мотоцикла и безмозглого мешка с костями, перебегающего дорогу.
надеюсь в ближайшее время о тебе будет некролог на цензоре
Есть пешеходные переходы, в данном случае подземный, где скорость автомобилей равна 0, и точка.
В городе живут два друга. Один - заведующий моргом, а второй - директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин:
- Вася, ты сколько сегодня продал мотоциклов?
- Пять
- А… значит, один еще где-то катается
А вот камикадзе, что явно не 50 км/час ехал и того Лося безмозглого нисколечко.
На скорости 50 км/час (черта города), с нормальным шлемом ... и на смерть.
Слишком много странностей происходит в Украине.
Но, в молодости мне приходилось падать с мотоцикла. И скорости были совсем не маленькие. Ключицу ломал, руку ломал, но даже сотрясения мозга небыло.
На скорости 50 км, в шлеме, не в бетонную стену или столб, оба насмерть - не верю.
Испуг и синяки. А мама оказалась в больнице с сердечным приступом.