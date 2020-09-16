Страшна ДТП сталася ввечері 15 вересня в Києві - мотоцикліст із пасажиром збив пішохода - загинуло три людини. ВIДЕО

У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. В результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер у машині швидкої допомоги.

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