Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН

Туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Загалом не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Всесвітньої туристичної організації ООН.

Це приблизно в п'ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані в 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.

Найбільше від обмежень, пов'язаних з коронавірусом, постраждала Азія, де туристичний потік скоротився на 72%. У Європі він знизився на 66%, в Африці і на Близькому Сході - на 57%, а в Америці - на 55%.

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Нагадаємо, в червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському Союзі скоротилися в порівнянні з лютим 2020 року через COVID-19. Загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, в той час як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планували і не були у відпустці цього літа.