Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН
Туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Загалом не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектору.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Всесвітньої туристичної організації ООН.
Це приблизно в п'ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані в 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.
Найбільше від обмежень, пов'язаних з коронавірусом, постраждала Азія, де туристичний потік скоротився на 72%. У Європі він знизився на 66%, в Африці і на Близькому Сході - на 57%, а в Америці - на 55%.
Нагадаємо, в червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському Союзі скоротилися в порівнянні з лютим 2020 року через COVID-19. Загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, в той час як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.
Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планували і не були у відпустці цього літа.
Будь ласка, зачекайте...
московські гандони вкинули цю мульку про вальцмана, а наші мілкенькі ідіотики, які привикли всьому вірити на перше слово відразу ж радісно підхопили. Таким, "верхоплавам" й голобородька нікчемного можна президентом підсунути, що й було майстерно виконано.
А все тому, що вони не думають, а вірять.
Коротше, покопай глибше, дурню про оту казочку про Вальцмана хто її придумав і проштовхував, не пожалій часу.
треба пошукати!!!
Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
Просто люди их потратили на другие развлечения.