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Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН

Через пандемію коронавірусу туристична галузь у світі втратила 460 млрд доларів, - ООН

Туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Загалом не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Всесвітньої туристичної організації ООН.

Це приблизно в п'ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані в 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.

Найбільше від обмежень, пов'язаних з коронавірусом, постраждала Азія, де туристичний потік скоротився на 72%. У Європі він знизився на 66%, в Африці і на Близькому Сході - на 57%, а в Америці - на 55%.

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Нагадаємо, в червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському Союзі скоротилися в порівнянні з лютим 2020 року через COVID-19. Загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, в той час як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планували і не були у відпустці цього літа.

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Топ коментарі
+4
так твій "парашенко" такий же жид. ти навіть сам не зрозумів про що твій висер...
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16.09.2020 07:41
+4
Ну и шо?
Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
Просто люди их потратили на другие развлечения.
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16.09.2020 08:25
+3
460 млрд доларів туристична галузь втратила через дебілоїдів .які роздули з мухи слона .та щоденно розганяють істерику "лікарств нет вакцин нєт"!
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16.09.2020 07:21
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460 млрд доларів туристична галузь втратила через дебілоїдів .які роздули з мухи слона .та щоденно розганяють істерику "лікарств нет вакцин нєт"!
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16.09.2020 07:21 Відповісти
Фармацевти тримають паузу, підвищуючи ажиотаж и майбутню ціну на вакцину.
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16.09.2020 09:48 Відповісти
Израиль закрылся на карантин и никого не принимает при въезде в свою страну, а Украина должна принимать хасидов. Поздравляю Вас Гои с великой победой главное что не Порошенко .....
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16.09.2020 07:28 Відповісти
так твій "парашенко" такий же жид. ти навіть сам не зрозумів про що твій висер...
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16.09.2020 07:41 Відповісти
який такий же? ах, так, звичайно, як же я забув - Вальцман.
московські гандони вкинули цю мульку про вальцмана, а наші мілкенькі ідіотики, які привикли всьому вірити на перше слово відразу ж радісно підхопили. Таким, "верхоплавам" й голобородька нікчемного можна президентом підсунути, що й було майстерно виконано.
А все тому, що вони не думають, а вірять.
Коротше, покопай глибше, дурню про оту казочку про Вальцмана хто її придумав і проштовхував, не пожалій часу.
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16.09.2020 12:27 Відповісти
не высер, а васерман )))
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16.09.2020 07:46 Відповісти
хтось губить, а хтось заноходить.
треба пошукати!!!
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16.09.2020 08:03 Відповісти
А от, скажімо, у Білорусь туристи приїжджають, щоб на що подивитися?
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16.09.2020 08:17 Відповісти
Миру мир!Українським депутатам науки.
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16.09.2020 08:20 Відповісти
Ну и шо?
Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
Просто люди их потратили на другие развлечения.
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16.09.2020 08:25 Відповісти
В этом году тоже не планировали ехать отдыхать на море, в конце августа Египет соблазнил в два раза более низкой ценой и мы решились. Результат, прекрасно отдохнули, нашим отелям ещё учиться и учиться...По народу, на весь большой отель было пополам украинцев и египтян, несколько белорусов. Европейцев, казахов и россиян не было вообще. Маски никто из отдыхающих не носил, персонал на барах в масках. Температуру меряют на входе в ресторан, но в общем напряга не было, отлично.
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16.09.2020 10:28 Відповісти
 
 