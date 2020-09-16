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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. "В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".

Дивіться також: Вдалося домогтися гарантій "тиші" біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Всіх поранених доставили в лікувальні установи, їхній стан - стабільний та задовільний", - сказано в повідомленні.

"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - повідомили в штабі.

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Топ коментарі
+40
ЗЕ сделал из наших защитников мишени в сепарском тире.
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16.09.2020 08:02
+28
Ещё и гордится земразь, что украинская армия не отвечает. Зебилы это разом сделали.
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16.09.2020 08:07
+25
А когда станет совсем худо, и кацапский сапог наступит на горло, на помощь приедет Сердючка с спермо зайцем, И кто то сыграет на пианино...
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16.09.2020 08:06
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ЗЕ сделал из наших защитников мишени в сепарском тире.
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16.09.2020 08:02 Відповісти
Ещё и гордится земразь, что украинская армия не отвечает. Зебилы это разом сделали.
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16.09.2020 08:07 Відповісти
Уважаемые патриоты Украины! Я призываю придумывать с посощью науки защитные укрепления от обстрелов боевиков! Это спасет жизни солдат Украины и детей Донбасса! Архимед остановил имлян своими боевыми машинами! Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам народа Украины и врагам Сирии!
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16.09.2020 17:25 Відповісти
Да-да, провокаторы на бубучку наговаривают... ой зебил...
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16.09.2020 08:12 Відповісти
Статью прочитай, потом строчить будешь.
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16.09.2020 08:13 Відповісти
Я читал статью. И да, запомни зебил выводы о твоей земрази люди делают не по одной статье.
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16.09.2020 08:16 Відповісти
А обсуждение идет события, описанного в статье.
Хотя, вы везде одно и тоже пишете.
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16.09.2020 08:20 Відповісти
Так ваша зегнида одно и тоже делает, поэтому одно и тоже пишут люди. Земрази вроде тебя тоже одно и тоже пишут - «рафик невинуват». Смешные зеботы перед выборами опять повылазили.
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16.09.2020 08:26 Відповісти
"чукча не читатель, чукча писатель"
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16.09.2020 08:29 Відповісти
И какая из вас двоих, чукч,сейчас сверху?😀
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16.09.2020 09:43 Відповісти
а ты, пидарок пасивный чего опять от меня хочешь?ну не разделяю я твоих пристрастий, отвянь уже
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16.09.2020 10:41 Відповісти
Хто міни закладає?
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16.09.2020 21:04 Відповісти
«Перемирие» кровавое , от иуды зеленского Убийство слона на сафари стоит 50 000 евро . В безоружных ************ зеленским, « постреливают « шутки ради БЕСПЛАТНО
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16.09.2020 09:00 Відповісти
брешешь, подкацапник, никакой прицельной стрельбы нет.
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16.09.2020 09:18 Відповісти
Я левых взглядов и считаю что мировой капитал запрещает нам адекватно защитить свою Землю. Мы должны быть независимы от капитализма и отвечать боевикам со всех орудий и наносит по ним ответные удары авиацией и флотом.
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16.09.2020 17:28 Відповісти
Нужно глубже вкопаться в землю, стиснуть зубы и терпеть, пусть враг строит позиции и подвозит боекомплект, мы не поддадимся на провокации, только так победим!!!
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16.09.2020 08:03 Відповісти
.*Стратегія диванних воїнів * .
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16.09.2020 08:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/34570 - привет..

вот прав ты на все 100...
диванные - они отстой..
мы то с тобой в креслах пишем, да?
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16.09.2020 08:09 Відповісти
Та куда уж нам до вас...
Вы ж из окопов строчите.
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16.09.2020 08:12 Відповісти
В окопах армия, 250000 человек, а ты не знал? Это не 2014 год дядя...
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16.09.2020 08:14 Відповісти
Речь шла о тебе.
Не примазывай ся.
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16.09.2020 08:18 Відповісти
Я всегда готов давить гнид типа тебя, а ты как, лапти сплёл уже?
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16.09.2020 08:20 Відповісти
Для тебя давно готовы.
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16.09.2020 08:21 Відповісти
Тунгус, запомни, мы в лаптях никогда не ходили, умчись в тайгу ягель жри...
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16.09.2020 08:24 Відповісти
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 7227
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16.09.2020 08:25 Відповісти
Малорос ? ..Я хоч поради як прахоботи не даю ..
.А то мнуть тут себе *бойовими хенералами *.
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16.09.2020 08:13 Відповісти
Любой зебил два года назад был спецом по войне. А теперь вот оно как...
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16.09.2020 08:22 Відповісти
Всі зебіли при активній фазі війни сиділи під плінтусами.
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Звичайно, зебіли зі своїми порадами тихенько обтекають. Тільки на Пороха гавкають...
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16.09.2020 08:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/34570 ти є малорос, який косить під патріота і пише українською.
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16.09.2020 09:24 Відповісти
А когда станет совсем худо, и кацапский сапог наступит на горло, на помощь приедет Сердючка с спермо зайцем, И кто то сыграет на пианино...
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16.09.2020 08:06 Відповісти
Странные у вас фантазии.
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16.09.2020 08:10 Відповісти
Ты видать пропустил День независимости, пересмотри в ютюб, и не там где ветераны отмечали, а там где власть куражилась.
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16.09.2020 08:13 Відповісти
Ты ещё "вагнеровцев" упомяни, зраду, красные линии...
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16.09.2020 08:15 Відповісти
А что вагнеровцы? Все есть в материалах следствия, думаешь ослам удастся замять дело? Они же рукожопы. Расскажи лучше про торговлю на крови, мародеров и свинарчуков, давно не слышал. Как там портянка, чего приуныл?
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16.09.2020 08:18 Відповісти
Время покажет, какие это материалы.
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16.09.2020 08:29 Відповісти
Ты лучше расскажи как там у идиотов конец эпохи бедности? Зажили зебилы по богатому?
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16.09.2020 08:19 Відповісти
Да это не ЗЕ, это кацап из за поребрика.
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16.09.2020 08:21 Відповісти
Вы так всегда и обо всех пишете, когда нужно от методички оторвать ся.
Собственных мозгов у вас вообще нет.
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16.09.2020 08:23 Відповісти
Ты за кого голосовало на крайних выборах, блесни умом?
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16.09.2020 08:26 Відповісти
Во втором туре против порошенко.
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16.09.2020 08:30 Відповісти
Что и следовало доказать, а ещё за обнуленыша успел из Макеевки мотнуться, голосануть по второму паспорту...
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16.09.2020 08:32 Відповісти
Буйная фантазия.
Вот она вас и сгубила.
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16.09.2020 08:41 Відповісти
Не булотакої графи у крайніх виборах України ькоги президента. Хіба що у вас, на кацапії.
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16.09.2020 08:50 Відповісти
Графы не было, а результат был.
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16.09.2020 08:53 Відповісти
ну и как тебе сейчас? кайфуешь? нравится то что ты наделал?
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16.09.2020 08:56 Відповісти
Для кого і понос - результат. Головне, що не Порошенко. 😁 Що казала мати на відморожені вуха? Хоча про що це я? Ти ж живеш у світі, який тобі подобається. Хоч зебіла зрозуміти важко, але його світ тепер видно добре.
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16.09.2020 09:09 Відповісти
Там графы против не было , т е вы голосовали за осла оманского , а если бы бойко во втором туре с петей был , то вы бы за опожоповца проголосовали
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16.09.2020 09:27 Відповісти
Другому ....ту я уже выше ответил на это замечание про графу.
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16.09.2020 10:57 Відповісти
Фу... пойду руки помою.
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16.09.2020 08:27 Відповісти
И рот.
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16.09.2020 08:29 Відповісти
Цапы - самые омерзительные существа, запомните люди. Правильно вас там чеченцы ва бутылки садят.
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16.09.2020 08:33 Відповісти
Подобаються мені малороси ..які пишуть мовою окупанта .
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16.09.2020 09:09 Відповісти
Я вот про тов. Гитлера читал и про ПМВ, так вот, он бы уже пустил пулю в голову, если бы имел пистолет(ну, еврейторы это млад. оф. состав вроде, х.з., полагалось им ли такое оружие)
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16.09.2020 08:12 Відповісти
Хорошие у тебя тов.
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16.09.2020 08:16 Відповісти
"я читал", понял?
а ты, комми походу, уже тя кто-то нормальный "заспамил" и правильно.
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16.09.2020 08:40 Відповісти
Нормальные люди на этом сайте всегда начинают читать скрытый текст, что бы не читать истинный спам.
Спасибо вам за помощь.
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16.09.2020 08:44 Відповісти
не "вам", "тебе"!
нормальные люди работу делают, а не срутся тут.
хочешь пранк?
https://www.youtube.com/watch?v=bvAKAyIqYXA
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16.09.2020 09:06 Відповісти
Не за что. Помойка - это привычное место вашего кацапского обитания. Хочешь на мусорник? Любой каприз! Спам - это твое фсе.
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16.09.2020 09:12 Відповісти
Сепаратюги "не прицельно" стреляют из гранатометов.
И тут же наш солдат гибнет из-за "неосторожного обращения с гранатой".
...
Что-то я СЛАБО ВЕРЮ в такие " совпадения"!
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16.09.2020 08:20 Відповісти
"Вы всё врёте" (с)
Как вы с ними похожи!
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16.09.2020 08:24 Відповісти
Не вірте. Он військовий знову загинув. Вгадайте, від чого? Правильно! Від необережного поводження згранатою!
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16.09.2020 08:52 Відповісти
К трем раненым добавился еще и один погибший, которому штаб нарисовал "неосторожное обращение с гранатой".
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16.09.2020 08:25 Відповісти
Вы правы, в сводках теперь пишут только исключительно неосторожное обращение если не с гранатой, то с оружием.Цель одна- сбить растущее негодование у народа и удержать рейтинг примерителя
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16.09.2020 09:03 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб А перед цим окупанти здійснили постріл з гранатомету. Яке це блть необережне поводження???? Це вбивство окупантами нашого військового! Суки зелебобинськи!!! Горіти вам у пеклі.
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16.09.2020 08:27 Відповісти
Убийцы вы «слуги « и гниды 73% приведшие режим подкацапников- коллаборантов к власти
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16.09.2020 09:06 Відповісти
теперь очень часто кацапские гранаты будут вести себя не осторожно ..
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16.09.2020 09:57 Відповісти
Якби стрілили прицільно, то не попали б, бо терористи хороші, то наші погані. А так неприцільно і попали.І знаєте чому? Бо наші ходили де попало, що навіть неприцільно вистрилити неможна хорошим терористам. А по справедливості - скорішого одужаненя нашим захисникам і ганьба їх головнокомандувачу.
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16.09.2020 08:32 Відповісти
Вы абсолютно правы - и для кремлёвской крысы. и для кремлёвского ОБСЕ, и для кремлёвских "слуг путена", и для ОПЗЖ, и для антиукраинского преЗедента всегда во всём виноваты украинские воины - герои, волонтёры, полевые медики....Наши воины вынуждают стрелять в себя путинскую нечисть....Наши воины недостаточно, по мнению внешнего и внутреннего врага, тихо сидят в своих укрытиях и недостаточно послушно выполняют требования врага....Мозг закипает от дикости этой ситуации...
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16.09.2020 08:45 Відповісти
Військові кажуть, що формулювання підірвався на невідомому пристро приховує бомбардування з безпілотників.
Отак нам влада бреше.
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16.09.2020 08:37 Відповісти
а от пули снайпера - как бы.. неосторожное обращение с оружием...
учатся у рахи брехать про потери... неужели дождемся ночных похорон Героев? !!!
нет-нет...(типун мне на изык)
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16.09.2020 08:57 Відповісти
Так я не понял у нас перемирие или уже не перемирие?! и если перемирие то почему стреляют!!!
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16.09.2020 08:38 Відповісти
Какая разница, стреляют русские или нет? Главное, что ВСУ ответку не дают, а это перемирие. Не важно, одностороннее или не одностороннее перемирие...
=============
Когда вы там в Киеве бубочку на дерево оформите?
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16.09.2020 08:48 Відповісти
перемирие и 30скокотама дней тишины в ушах преЗЕдента
стреляют но провокационно-несистемно-хоатично, читай - не считается
гибнут наши (простите меня Герои) по своей вине (исключительно) - подрывы на неустановленном, самостелы из-за неразделенной любви, неосторожное обращение...
этот бред (систематизированный мною) нам вливают в уши расплавленным свинцом !!!
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16.09.2020 09:01 Відповісти
Мерзотна ЗЕвлада, яку обрали 73% ідіотів.
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16.09.2020 08:40 Відповісти
Железобетонное перемирие.
Это ВСУ спровацировало своим присутствием на украинской земле российских оккупантов.
Срочно нужно отводить ВСУ от оккупированной территории, а еще лучше капитулировать!
==============
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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16.09.2020 08:46 Відповісти
он перестал быть клоуном, стал бедоносцем...
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16.09.2020 09:02 Відповісти
"В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной" Источник: https://censor.net/ru/n3219545
Бубочка а инспекции вражеских сооружений не будет? А что будет ?
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16.09.2020 08:57 Відповісти
По новинам з фронту можна чітко визначити наближення переговорів Зеленського-Єрмака з росіянами. Чим ближче переговори тим більше обстрілів і, як наслідок, більше втрат з української сторони.
Але наша армія виконує накази головнокомандуючого і мужньо відпрацьовую роль мішені в тирі терористів.
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16.09.2020 08:59 Відповісти
У Зеленського, мабуть, є нова посада - він зручно влаштувався перс-секретаркою в Єрмака

А що, ні? Можете собі уявити, щоб Порошенко по десять разів на день, у тому числі й на брифінгах під час міжнародних візитів, анонсував переговори своїх радників? Повний абсурд. Саме радники могли виходити до преси й кількома словами сказавши, що вони підготували й обговорили відповідні документи, а далі: "Відбудеться зустріч Президента Порошенка в Нормандському форматі..." А тут усе навпаки. Єрмак про щось домовляється із своїм другом і партнером Дмітрієм Козаком, а Зеленський на підтанцьовці то анонсує, то вихваляє "досягнення" свого керівника офісу.

Позорище набуло вже міжнародного масштабу...

Тарас Чорновіл
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16.09.2020 09:01 Відповісти
Ти ще *запоребрикову Скабеєву *процитуй ..
Теж знайшов ..ПРофурсетку ригівську ..Тарасика ..
Не даремно його батько і близько до політики не допускав .
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16.09.2020 09:13 Відповісти
стули пельку дятел. кто бы говорил но не ты который таскал пять лет сюда картинки с срувесны. урод
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16.09.2020 09:21 Відповісти
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 7460
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16.09.2020 09:06 Відповісти
Хорошо генштаб ситуацию контролирует. Постоянно раненые.
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16.09.2020 09:08 Відповісти
Що за посьміховище---ситуація контроліруєма, небойові втрати,все під контролем,наші воїни стійко виконують домовленосі. Невже всі столи лохами і сцикунами--що за приниження армії і держави в цілому. з армії роблять табун баранів а не захисників.
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16.09.2020 09:11 Відповісти
Чому коменти виключили про вбивство военного?Це тепер завжди будуть гинути наші військові від будь чого, тільки не від рук російських окупантів? А ще сміялися з іхтамнєтов, яких прикопують , як собак при дорозі. То виходить, тепер на виконання " хотєлок " зєлі, наші військові стали такими недолугими, що самі стріляються і підриваються? Ганьба і ганьбище!
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16.09.2020 09:13 Відповісти
не понимаю, почему какао-боты себя обзывают зебилами, а своего потужного сывочолого "зегнидой", "земразью" пытаются всячесли оклеветать?
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16.09.2020 09:26 Відповісти
осел оманский, тебе пора на передовую в окопы . может стране повезет и не стреляющие сепары пришьют этого зебарана
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16.09.2020 09:55 Відповісти
Теперь причина погибших будет как "не осторожное обращение" , и все ради того , что бы Зеля на весь мир,с гордостью заявлял, что погибших, во время перемирия нет. Всячески будут отмазывать,особенно сейчас перед выборами,потому что перемирие и отсутствие погибших, он считает своим главным достижением (чем бы дитя не тешилось) и никто не посмеет огорчить это "дитя"...
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16.09.2020 11:20 Відповісти
зеленый огрызок, ты дурак? Какая в жопу ситуация контролируемая, ты свою струю в сортире не в состоянии контролировать, не то, что ситуацию на фронте. Господи, этот народ нужно занести в книгу Гиннеса как выбравшего самого тупого на планете
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 4364
Національний Корпус - Черкащина

@NCherkasy

· 2 ч

Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? Білецький
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16.09.2020 15:21 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1306184928682483712 1 ч

Всеволод Дорошенко Один погибший, трое раненых, ПЕРЕМИРИЕ! А теперь внимание -Штаб ООС заявляет,что потери НЕбоевые А подрыв на растяжках,выстрелы снайперов,это как,типа пошалили? Врать народу,выдавать желаемое за действительное Унижать Армию-вот прерогатива нынешней власти!
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16.09.2020 15:30 Відповісти
Уважаемые патриоты Украины! Недавно путинские сволочи и их князья мирового криминала типа наркобаронов Венесуэлы бомбили лагерь исламских борцов за свободу Сирии! Ни шагу назад! Какие переговоры??? Их никакие политические дебаты и Мински не остановят! Придумывайте с помощью науки оборонные сооружения для спасения солдат Украины и граждан Донбасса! Физика и химия помогут Вам!
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16.09.2020 16:19 Відповісти
Пресса Украины должна больше напоминать обществу о защитниках донецкого аэропорта Они повторили подвиг героев Бреста. Мы должны объединится с мусульманскими героями Сирии истекающими кровью в борьбе с асадитами и их кремлевскими спонсорами. Мы должны отомстить и Асаду и Путину и всем врагам Украины. Это надо делать с помощью науки. Пример Архимед своими машинами разбивший римлян. Именно с помощью науки и строительства укреплений мы остановим злого и хитрого врага. Не надо катить бочку на СССР ибо Жуков и Василевский вместе с другими славными полководцами разбили предшественника Путина. Арми Украины воюет советским оружием и мы будем продолжать воевать. Воюем не мы, а те пацаны в окопах о которых многие граждене Украины забывают и утверждают, что мол это все политика НЕ СТОИТ УТЕКАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ ОТ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И ОТЕЧЕСТВА! Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам Украины и Сирии! НЕ КРАСНЫМИ СЛОВАМИ А ДЕЛАМИ ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВО И ЭТИ ДЕЛА ПРИДУМЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАУКИ ЗАЩИТНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ ОТ ОБСТРЕЛОВ БОЕВИКОВ.
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16.09.2020 17:22 Відповісти
 
 