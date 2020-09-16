Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.



Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. "В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".

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"Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.



Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.

Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.



Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Всіх поранених доставили в лікувальні установи, їхній стан - стабільний та задовільний", - сказано в повідомленні.

"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - повідомили в штабі.