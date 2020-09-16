Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. "В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".
"Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.
Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.
Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Всіх поранених доставили в лікувальні установи, їхній стан - стабільний та задовільний", - сказано в повідомленні.
"Українські захисники дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - повідомили в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя, вы везде одно и тоже пишете.
вот прав ты на все 100...
диванные - они отстой..
мы то с тобой в креслах пишем, да?
Вы ж из окопов строчите.
Не примазывай ся.
.А то мнуть тут себе *бойовими хенералами *.
Собственных мозгов у вас вообще нет.
Вот она вас и сгубила.
а ты, комми походу, уже тя кто-то нормальный "заспамил" и правильно.
Спасибо вам за помощь.
нормальные люди работу делают, а не срутся тут.
хочешь пранк?
https://www.youtube.com/watch?v=bvAKAyIqYXA
И тут же наш солдат гибнет из-за "неосторожного обращения с гранатой".
...
Что-то я СЛАБО ВЕРЮ в такие " совпадения"!
Как вы с ними похожи!
Отак нам влада бреше.
учатся у рахи брехать про потери... неужели дождемся ночных похорон Героев? !!!
нет-нет...(типун мне на изык)
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Когда вы там в Киеве бубочку на дерево оформите?
стреляют но провокационно-несистемно-хоатично, читай - не считается
гибнут наши (простите меня Герои) по своей вине (исключительно) - подрывы на неустановленном, самостелы из-за неразделенной любви, неосторожное обращение...
этот бред (систематизированный мною) нам вливают в уши расплавленным свинцом !!!
Это ВСУ спровацировало своим присутствием на украинской земле российских оккупантов.
Срочно нужно отводить ВСУ от оккупированной территории, а еще лучше капитулировать!
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В. ЗЕЛЕНСКИЙ
Бубочка а инспекции вражеских сооружений не будет? А что будет ?
Але наша армія виконує накази головнокомандуючого і мужньо відпрацьовую роль мішені в тирі терористів.
А що, ні? Можете собі уявити, щоб Порошенко по десять разів на день, у тому числі й на брифінгах під час міжнародних візитів, анонсував переговори своїх радників? Повний абсурд. Саме радники могли виходити до преси й кількома словами сказавши, що вони підготували й обговорили відповідні документи, а далі: "Відбудеться зустріч Президента Порошенка в Нормандському форматі..." А тут усе навпаки. Єрмак про щось домовляється із своїм другом і партнером Дмітрієм Козаком, а Зеленський на підтанцьовці то анонсує, то вихваляє "досягнення" свого керівника офісу.
Позорище набуло вже міжнародного масштабу...
Тарас Чорновіл
Теж знайшов ..ПРофурсетку ригівську ..Тарасика ..
Не даремно його батько і близько до політики не допускав .
Національний Корпус - Черкащина
@NCherkasy
· 2 ч
Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? Білецький
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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Всеволод Дорошенко Один погибший, трое раненых, ПЕРЕМИРИЕ! А теперь внимание -Штаб ООС заявляет,что потери НЕбоевые А подрыв на растяжках,выстрелы снайперов,это как,типа пошалили? Врать народу,выдавать желаемое за действительное Унижать Армию-вот прерогатива нынешней власти!