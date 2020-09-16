Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв
Німеччина не відмовиться від проєкту Північний потік-2 через отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.
"Я не думаю, що німці відмовляться від цього проєкту. Я дуже багато часу провів у Німеччині і говорив з представниками німецького уряду, з канцлером Ангелою Меркель ... Я сумніваюся, що без американських санкцій, посилення яких ми очікуємо цієї осені, цей проєкт буде зупинений", - вважає Коболєв.
За його словами, він би не сподівався на німецькі санкції проти газопроводу, навіть незважаючи на внутрішню політичну боротьбу в Німеччині і той факт, що "ситуацію з Навальним використовуватимуть".
"Наша тактика - просувати санкції саме у Вашингтоні. Коли санкції США будуть розширені, тоді ми зможемо сказати, що проєкт Північний потік-2 похований назавжди", - додав глава Нафтогазу.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Ясно, я вот послушал интервью этой особи с Сергеем Лещером, - как бы то ни было, но она тупо срала на интервьюируемого, "зокрема" за квартиру, в то же время она не подлапает Дубинского с его 20> квартирами и 20> люксовыми & раритетными машинками.
Это может случиться где угодно и в любое время.
Трубы изношены, сильная коррозия.
Міф №1: РФ нарощує видобуток газу.
Міф №2: Москва пропонує конкурентну ціну для європейського ринку.
Міф №3: ЄС залежний від російського газу, тренд зберігатиметься.
Міф №4: Українська ГТС в незадовільному технічному стані.
Міф №5: Трубопроводи «Турецький потік», «Північний потік-1,2», «Сила Сибіру» виключно економічні проекти.
Ты отписался четко по п.4 кацапской методички.
Износ нашей ГТС - очевидный факт и об этом знают все, даже ты.
В Роисе ГТС в худшем состоянии, чем в Украине.
Это означает для людей с нормальной логикой, что состояние ГТС Украины не может быть причиной строительства СП-2.
можно ссылочки на изношенность привести?
пока видны только голые слова.
https://kosatka.media/category/***************/news/ukraina-i-velikobritaniya-planiruyut-sotrudnichestvo-v-energeticheskom-sektore
СП-2 уже ОСТАНОВЛЕН санкциями США.
Так что Германии осталось только сделать вид, что она "пошла на большие жертвы ради демократии" и подписать бумаженцию об официальном отказе от СП-2.
Только по больше себе преференций выторговать за эту бумажку.
Поэтому Дания, например, нашла повод отозвать разрешение типа... нереста трески.
Ты бы рискнул всем ради одного чужого полумертвого проекта?
Для них это святое при любых условиях.