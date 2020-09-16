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Нафтогаз (4375) отруєння (941) Північний потік (2446) Навальний (612) Коболєв (820)

Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв

Німеччина навряд чи відмовиться від

Німеччина не відмовиться від проєкту Північний потік-2 через отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Я не думаю, що німці відмовляться від цього проєкту. Я дуже багато часу провів у Німеччині і говорив з представниками німецького уряду, з канцлером Ангелою Меркель ... Я сумніваюся, що без американських санкцій, посилення яких ми очікуємо цієї осені, цей проєкт буде зупинений", - вважає Коболєв.

За його словами, він би не сподівався на німецькі санкції проти газопроводу, навіть незважаючи на внутрішню політичну боротьбу в Німеччині і той факт, що "ситуацію з Навальним використовуватимуть".

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"Наша тактика - просувати санкції саме у Вашингтоні. Коли санкції США будуть розширені, тоді ми зможемо сказати, що проєкт Північний потік-2 похований назавжди", - додав глава Нафтогазу.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Топ коментарі
+8
Ваньки і Ганси близнюки-браття.
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16.09.2020 08:43
+4
Чому Германія повинна відмовитись від СП2 ? Україна ж не відмовляється від транзиту кацапського газу.
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16.09.2020 08:54
+4
Гансам пох ці кацапські страшілки , тре дотягнути до виборів , піде ця стара шредеровська гвардія разом з Мутті , та й буде зовсім інший розклад
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16.09.2020 09:13
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Ваньки і Ганси близнюки-браття.
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16.09.2020 08:43 Відповісти
Гансов реально пугает обещание русосвинов "можемпавтарить".
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16.09.2020 08:48 Відповісти
Гансам пох ці кацапські страшілки , тре дотягнути до виборів , піде ця стара шредеровська гвардія разом з Мутті , та й буде зовсім інший розклад
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16.09.2020 09:13 Відповісти
Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой. Источник: https://censor.net/ru/n3219550\\\\\\\\\\

Ясно, я вот послушал интервью этой особи с Сергеем Лещером, - как бы то ни было, но она тупо срала на интервьюируемого, "зокрема" за квартиру, в то же время она не подлапает Дубинского с его 20> квартирами и 20> люксовыми & раритетными машинками.
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16.09.2020 08:46 Відповісти
После таких событий на газопроводе в ЕС, трудно с ними не согласиться.
Это может случиться где угодно и в любое время.
Трубы изношены, сильная коррозия.

Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев - Цензор.НЕТ 1933
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16.09.2020 08:49 Відповісти
ГТС Роиси в гораздо худшем состоянии.
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16.09.2020 09:47 Відповісти
Я знаю, что для тебя их трубы важнее.
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16.09.2020 10:54 Відповісти
Я знаю, что ты зеденая самка собаки. Поэтому акценты смещаешь на украинскую ГТС.
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16.09.2020 10:58 Відповісти
ЗЕленая
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16.09.2020 10:59 Відповісти
http://ibigdan.com/2020/09/14/mifi-narodiv-moskovi%d1%97/ Міфи народів московії (ссылка)

Міф №1: РФ нарощує видобуток газу.

Міф №2: Москва пропонує конкурентну ціну для європейського ринку.

Міф №3: ЄС залежний від російського газу, тренд зберігатиметься.

Міф №4: Українська ГТС в незадовільному технічному стані.

Міф №5: Трубопроводи «Турецький потік», «Північний потік-1,2», «Сила Сибіру» виключно економічні проекти.

Ты отписался четко по п.4 кацапской методички.
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16.09.2020 11:07 Відповісти
Если в параше заявят, что вечером солнце уйдёт за горизонт и наступит ночь, ты заявишь обратное?
Износ нашей ГТС - очевидный факт и об этом знают все, даже ты.
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16.09.2020 12:17 Відповісти
Статью почитай, имбицил зеленый.

В Роисе ГТС в худшем состоянии, чем в Украине.

Это означает для людей с нормальной логикой, что состояние ГТС Украины не может быть причиной строительства СП-2.
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16.09.2020 14:09 Відповісти
Ты это Меркель расскажи.
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16.09.2020 14:25 Відповісти
с какого перепугу сп-1 изношен?
можно ссылочки на изношенность привести?
пока видны только голые слова.
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16.09.2020 14:39 Відповісти
Чому Германія повинна відмовитись від СП2 ? Україна ж не відмовляється від транзиту кацапського газу.
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16.09.2020 08:54 Відповісти
Україна відмовляється від кацапського впливу а не газу,а газ кацапськiй у Германiю бiльш полiтичний
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16.09.2020 09:08 Відповісти
Ніколи не перемогти ворога, якого сам годуєш.
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16.09.2020 09:16 Відповісти
Та тут не тільки газ ! Украіна на мільярди евро хандлює з агресором Козлостаном , і кожен рік все більше та більше , але Украіні мона (!!) а іншим НЕ мона ! ( чомусь)
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16.09.2020 09:16 Відповісти
Так, це досить дивно. Україна з кожним роком нарощує товарообіг з окупантом, але інші країни закликає вводити санкції.Дурдом.
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16.09.2020 09:21 Відповісти
О тож і я про це , але головне що всі у світі такі дурні що не бачать цього і не роблять висновки
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16.09.2020 09:22 Відповісти
https://kosatka.media/category/***************/news/ukraina-i-velikobritaniya-planiruyut-sotrudnichestvo-v-energeticheskom-sektore
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16.09.2020 13:43 Відповісти
Тут пишуть, що ми якось з Англією будемо співпрацювати
https://kosatka.media/category/***************/news/ukraina-i-velikobritaniya-planiruyut-sotrudnichestvo-v-energeticheskom-sektore
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16.09.2020 13:42 Відповісти
https://kosatka.media/category/***************/news/ukraina-i-velikobritaniya-planiruyut-sotrudnichestvo-v-energeticheskom-sektore
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16.09.2020 13:43 Відповісти
тому,що транзит рашистського газу українською трубою приносить пару лярдів зелених ,котрі потрібні для армії і оборони України від нього,а транзит рашистського газу СП2 ,приносить пару лярдів в бюджет рашиста ,для утримання ордло і війни з Україною.....
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16.09.2020 10:12 Відповісти
А зараз рашистський газ не приносить прибутку кацапам?
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16.09.2020 10:35 Відповісти
коли транзит піде північним потоком- прибуток кацапа .коли українською ГТС прибуток український ,на що і вказує американський трамплін фріцам,що в такий спосіб фріци підтримують агресивного ворога від котрого НАТО має обороняти і Європу і Німеччину.котра недоплачує в статутний фонд НАТО.але збирається лярди євро платити рашистам за газ...
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16.09.2020 10:41 Відповісти
То Україна не фінансує міжнародний тероризм чи фінансує?
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16.09.2020 10:43 Відповісти
Німеччина збиралася фінансувати російського агресора України через те,що відбирала в України майже 3 млрд доларів транзитних грошей ,на тій кількості транзиту газу,котрий Німеччина збиралася оплатити(можливо більше) міжнародному терористу-Росії.Коли транзит газу ішов українською ГТС.,то чи не міжнародний російський терорист купляв за свої ж(транзитні ) гроші озброєння для української армії для захисту України від нього ж?
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16.09.2020 11:02 Відповісти
А Сталін-дурачок одразу ж припинив торгівлю з Німеччиною, як війна почалась.
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16.09.2020 11:07 Відповісти
коли подивишся як живуть переможені німці і переможці сраліни ,то очевидно,що переможець дурачок був не аби яким ,при тому кровожадним і душогубом десятків мільйонів невинних людських душ.тчк
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16.09.2020 11:33 Відповісти
То ти за торгівлю з окупантом?
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16.09.2020 12:50 Відповісти
багато запитань ,на котрі Ти не відповідаєш ,відповідаючи запитаннями, вказують на Тебе як на комуністичного замполіта...то Ти за те,щоб окупант України добудував газогін в Німеччину і фріци йому платили десятки лярдів для ведення війни з Україною ,чи за те,щоб цей потік був зашморгом на шиї окупанта ,котрий змушений буде газ проганяти в Європу українською трубою платячи Україні за транзит ???
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16.09.2020 14:18 Відповісти
Я не почув відповіді на просте запитання.
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16.09.2020 14:52 Відповісти
Кроме дохода труба выполняет еще важную миссию безопасности. Пока РФ не обеспечит устойчивый транзит в Европу не будет полномасштабного вторжения в Украину.
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16.09.2020 10:25 Відповісти
З ворогом не торгують. З ворогом воюють.
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16.09.2020 10:36 Відповісти
т.е. когда рашковый газ польша заменит на американский спг, тогда и транзит не понадобится и украине придет кирдык?
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16.09.2020 14:41 Відповісти
Тюююю!
СП-2 уже ОСТАНОВЛЕН санкциями США.
Так что Германии осталось только сделать вид, что она "пошла на большие жертвы ради демократии" и подписать бумаженцию об официальном отказе от СП-2.
Только по больше себе преференций выторговать за эту бумажку.
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16.09.2020 08:55 Відповісти
Сообщи Меркель эту новость, а заодно всей Германии, а то никто кроме тебя не в курсе.
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16.09.2020 09:24 Відповісти
Все в курсе.
Поэтому Дания, например, нашла повод отозвать разрешение типа... нереста трески.
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16.09.2020 09:50 Відповісти
Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8298
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16.09.2020 09:02 Відповісти
Ничего удивительного, ведь сумасшедшая Меркель приняла решение закрыть современные АЭС и поэтому была вынуждена просить Путлера провести СП-2..
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16.09.2020 09:16 Відповісти
Диверсия с закрытием АЭС кремлю и его посипакам удалась более чем.
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16.09.2020 11:18 Відповісти
Та вже немає сенсу цю тему мусолити , не буде жодного нордстрім 2 , немає такоі дурноі фірми у світі яка полізе під амеровські санкціі , а той єдіний руроукладчик що є у Козлостні не в змозі то зробити з тех. проблем
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16.09.2020 09:21 Відповісти
Ніхто не піде під амер. санкціі , якби б знайшлися такі камікадзе то давно б вже працювали на тхх останніх 140 мілях
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16.09.2020 09:42 Відповісти
И больше не прокладывать газопроводы никогда и нигде?

Ты бы рискнул всем ради одного чужого полумертвого проекта?
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16.09.2020 09:53 Відповісти
Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м и почти столько же немецкие фашисты с расейскими рашистами отрезали от транспортировки украинской ГТС дабы наполнить карманы окупанта Украины монетами для ведения войны с Украиной и содержания ордло подконтрольных рашистам...А кто-то втирает украинскому народу мыслю,что фрицы друзья Украины...друзья мацковского врага и окупанта Украины есть врагами Украины...
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16.09.2020 09:47 Відповісти
Чем хороши темы про кацапский газ - сразу видно пригожинских.

Для них это святое при любых условиях.
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16.09.2020 09:51 Відповісти
имешь ввиду немецких подельником окупанта Украины во главе с завербованным ахентом макрелью,,,во главе?
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16.09.2020 10:04 Відповісти
Имею в виду отписавшихся в стиле "Украина сама виновата" и "все равно достроят".
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16.09.2020 10:08 Відповісти
Уже второе упоминание Коболева на "цензоре" за сегодня, а еще не вечер! Бутусову подкинули деньжат за пиар?
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16.09.2020 10:16 Відповісти
 
 