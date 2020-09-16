Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв

Німеччина не відмовиться від проєкту Північний потік-2 через отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Я не думаю, що німці відмовляться від цього проєкту. Я дуже багато часу провів у Німеччині і говорив з представниками німецького уряду, з канцлером Ангелою Меркель ... Я сумніваюся, що без американських санкцій, посилення яких ми очікуємо цієї осені, цей проєкт буде зупинений", - вважає Коболєв.

За його словами, він би не сподівався на німецькі санкції проти газопроводу, навіть незважаючи на внутрішню політичну боротьбу в Німеччині і той факт, що "ситуацію з Навальним використовуватимуть".

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"Наша тактика - просувати санкції саме у Вашингтоні. Коли санкції США будуть розширені, тоді ми зможемо сказати, що проєкт Північний потік-2 похований назавжди", - додав глава Нафтогазу.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.