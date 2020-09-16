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В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

В Україні станом на ранок вівторка, 16 вересня, зафіксовано 2 958 нових випадків зараження. При цьому 76 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавіусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 вересня повідомлялося про 2 905 нових випадків, 14 вересня – про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок вівторка 162 660 людей, померли з початку пандемії 3 340 людей (за добу 76), видужали - 72 324 (за добу 1 514). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 86 996 людей, що на 1 368 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі померли понад 6 тис. осіб, загальна кількість жертв - 939,1 тис., лише у США - більш як 200 тис.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (356), Тернопільській (380), Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167) областях.

В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76 01

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Топ коментарі
+7
Що робити? Живіть і бережіть себе і близьких - така от вакцина.
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16.09.2020 09:30
+7
Итак, для борьбы с короной за 7 месяцев, зебилы открыли - 0 больниц по всей стране, деньги из короновирусного фонда отдали аваковским мусорам или просто зарыли в асфальт. Вот вам и результат избрания зеленых долбодятлов во власть. А вы говорили хуже не будет! Хуже будет с каждым днем все сильнее
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16.09.2020 09:42
+7
Вообще-то и при обычной простуде стоит маски носить. И без одежды, голым, тебе, придурку, не разрешат появиться на улице, но ты же не называешь ее одеждой рабов.
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16.09.2020 10:00
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Частіше влаштовуйте різні фестивалі та інші шоу і ще не те буде.
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16.09.2020 09:22 Відповісти
а что в Беларуси?
все поражены?
Лукаш мог бы просто запретить шествия типо - Ой, вирус.
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16.09.2020 09:24 Відповісти
еще можно Туркменистан в "пример" привести, атм вообще все по нулям ))
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16.09.2020 09:31 Відповісти
ну там чет запретили фото на которых видно что кладбищенские сторожа при бабле.
реально там просят(власти) зарывать усопших по-тихому.
читал про это - просто мрак. я вот могу пойти на кладбище и зарыться, всем пофиг, разве только веруны возопят - "фощызмъ, отеизмъ , сотона"
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16.09.2020 09:39 Відповісти
В Беларуси смертность только в июне 2020 превысила среднюю для этого сесяца примерно на 3600-3700. А еще в мае - примерно на 1400-1500 и в апреле выше среднего на 500-600. А по официальной статаистике таракана - на 30-е июня от ковида умерло 392 человека.
В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76 - Цензор.НЕТ 1064
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16.09.2020 22:06 Відповісти
для этого месяца
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16.09.2020 22:07 Відповісти
Что-то становится страшно. Уже пол года идёт борьба с вирусом, но ни одна страна не смогла представить адекватную стратегию борьбы с этой заразой. Людей закрывали в домах, били палками, загоняя в квартиры...
Что дальше? Ждём вакцину?
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16.09.2020 09:28 Відповісти
Що робити? Живіть і бережіть себе і близьких - така от вакцина.
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16.09.2020 09:30 Відповісти
Біологічну зброю розробляють не для того щоб можна було легко її подолати.........
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16.09.2020 09:30 Відповісти
Трампа слушайте! Вчера он заявил, что через четыре недели в США будет готова вакцина. "Ни одно другое правительство не могло бы так быстро изготовить вакцину, вот его -- Трампа -- правительство смогло"
(слышал сегодня на радио НВ)
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16.09.2020 09:36 Відповісти
Не обязвтельно, но вакцина больному только усилит болезнь.
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16.09.2020 09:45 Відповісти
Что вы мелете?!!!
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16.09.2020 10:12 Відповісти
Вы хоть понимаете значение слова "реинфекция"?
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16.09.2020 10:14 Відповісти
Вводить вакцина, когда человек уже заразился, бессмысленно! Этого никто не делает.
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16.09.2020 10:13 Відповісти
Постараюсь передать это спасителю человечества Д.Дж.Трампу.
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16.09.2020 09:49 Відповісти
Вітаю майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом з новим рекордом.
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16.09.2020 09:28 Відповісти
Очень похоже что получен приказ занижать цифру заражения.
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16.09.2020 09:28 Відповісти
Ви ліпше оприлюдніть інформацію про те скільки лікарень чи тимчасових пунктів було збудовано за літо для лікування цього вірусу!
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16.09.2020 09:29 Відповісти
а сколько из них ложно-положительных))??
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16.09.2020 09:29 Відповісти
Ложно-отрицательных тоже хватает. Жене вначале сделали экспресс-тест - оказался отрицательным. Но когда выяснилось, что она контактировала с подтвержденной больной, сделали ПЦР - оказался положительный.
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16.09.2020 09:43 Відповісти
чем лечиться планируете?
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16.09.2020 10:35 Відповісти
Плановая разгрузка пенсионного фонда.
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16.09.2020 09:31 Відповісти
А за кого голосовали пенсионеры год назад на президентских выборах?
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16.09.2020 09:37 Відповісти
За опзждец
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16.09.2020 09:40 Відповісти
...и за плесень.
Короче: пусть жалуются на отражение в зеркале.
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16.09.2020 09:54 Відповісти
Ой, что вы пишете? Какой коронавирус? Фигня это фсё! Долгоносики-буратины в транспорте (пассажиры, которые носят маски на роте, оставняя нос открытым) не дадут соврать! А их из недели в неделю всё больше и больше! А вчера в метро в 18-30 несколько человек вообще без масок ехали -- и что?
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16.09.2020 09:33 Відповісти
Карантин в освіті зразу знизить кількість смертей від короновірусу. Але зеленському і Єрмаку не до цього. В них головне російські інтереси лобіювати.
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16.09.2020 09:34 Відповісти
"В Украине по состоянию на утро вторника, 16 сентября..."

Вообще-то, сегодня уже среда. Или я ошибаюсь?
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16.09.2020 09:40 Відповісти
Помиляєтесь! Сьогодні таки вівторок який ще чомусь іноді, несвідомі громадяни, називають середою...
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16.09.2020 11:06 Відповісти
Итак, для борьбы с короной за 7 месяцев, зебилы открыли - 0 больниц по всей стране, деньги из короновирусного фонда отдали аваковским мусорам или просто зарыли в асфальт. Вот вам и результат избрания зеленых долбодятлов во власть. А вы говорили хуже не будет! Хуже будет с каждым днем все сильнее
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16.09.2020 09:42 Відповісти
Идиот, как от коронавирса может спасти открытие новых больниц? (Кстати, именно при Супрун больницы закрывались). У нас сейчас из-за коронавируса и действующие больницы ограничивают свою деятельность.
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16.09.2020 09:55 Відповісти
Ты еще скажи что нынешнее увольнение врачей из-за низкой зарплаты отпугивает любой вирус и ускоряет выздоровление
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16.09.2020 10:04 Відповісти
А при Супрун зарплата была высокой? Кстати, я не слышал о массовом увольнении врачей.
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16.09.2020 10:16 Відповісти
Ты дятел,скоро больниц ,то есть кой ко мест просто не хватит ,если не открывать новые.В Италии ,Испании открывали отделения реанимации на 500-1000 больных. А больницы ограничивают свою деятельность по причине заражения мед.персонала ,для того что бы не заразить больных,а причина отсутствие средств защиты! И п-добол зедебильный ,можно пример ,в каком городе или области при Супрун была закрыта ,хоть одна больница? Больницы и отделения интенсивной терапии,нужны и очень быстро! Для этого было 4 месяца времени или 6 от начала пандемии и 62 миллиарда забранных из бюджета ,все как раз именно для этого у нормально здравомыслящих людей,А САМОЕ главное забыли про ,врачей которых скоро будет полностью не хватать,никто не организовал переподготовку ,хотя все для этого было!
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16.09.2020 11:09 Відповісти
Попытаюсь ответить на твой бред. 1.Отделение реанимации не может быть на 500-1000 больных. Ты, Шариков, даже представления не имеешь, что такое отделение реанимации, а пытаешься спорить с умными людьми. Основная функция отделения реанимации - это обеспечение ИВЛ. Поэтому можно хоть тысячу отделений открыть, на миллион, но в этом нет смысла без обеспечения аппаратами ИВЛ. 2.Да, больницы закрываются в том числе и из-за заражения медиков, поэтому какой смысл открывать новые больницы, если старые закрывают? 3. В моем городе больница закрылась. 4.Какую переподготовку нужно организовать для врачей? Предлагаю переквалифицировать врачей в психиатров, потому так слишком много таких идиотов, как ты, развелось. Вы большую опасность представляете, чем коронавирус. 5.Я не сторонник Зеленского.
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16.09.2020 11:31 Відповісти
Ты хоть и пишешь ,что не сторонник ,но очень похож. по умственному развитию .Представь себе не шариков что в Германии 30000 тысяч ,аппаратов ИВЛ,в Италии на начало пандемии было порядка 25000 тысяч,у нас не шариков 2500,в твоей больнице реанимация максимум на 6 мест при 1-2 аппаратах ИВЛ. Про переподготовку врачей для не шарикова,не в одной стране мира нет столько инфекционистов ,поэтому они в срочном порядке ,провели переподготовку семейных врачей и они помогали в самые критические моменты. Так что не идиот ,можешь посмотреть в инете для общего развития про реанимацию в Лондоне развернутую в спортивном комплексе на 600 больных в марте -апреле 2020 года.
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16.09.2020 12:54 Відповісти
Я тебе еще раз повторяю, ты - Шариков, который говорит о вещах, которых не понимает. 1.О колличестве аппаратов ИВЛ и открытии реанимациооных отделений на 500-1000 человек, ты, конечно же выдумал. Как раз отмечалась именно нехватка аппаратов ИВЛ, и США даже закупали аппараты в России (которые потом загорались). Но своими утверждениями ты сам подтвердил, что проблема не в отсутствии больниц (при желании можно и полевой госпиталь организовать), а в отсутствие необходимого колличества аппаратов ИВЛ. Кстати, в Украине нет проблем ни в наличии аппаратов, ни в наличии необходимых площадей. Единственная возможная в будущем проблема - это отсутствие необходимого количества медиков, но это уже вопросы к Супрун, и ее оптимизации. 2.Никто в мире не переподготавливает медиков специально для борьбы с ковидом. Симптомы коронавирусной инфекции ничем не отличаются от симптомов других распространенных респираторных вирусных заболеваний. Ковид отличается лишь тяжестью течения. Единственный способ диагностирования ковида - это тестирование на его наличие. Протокол действий медиков в случае подозрения на ковид написан на одном листе формата А4 и разослан всем врачам во всех лечебных учреждениях. 3."реанимацию в Лондоне развернутую в спортивном комплексе на 600 больных в марте -апреле 2020 года." - Ну, был бы ты британским упоротым пороховатником, ты бы сейчас орал, что зеленые британские власти не обеспечили достаточным количествов больниц, поэтому размещают людей в спортивном комплексе. (Вряд ли это реанимационное отделение. Это скорее всего просто развернутый госпиталь для лечения и наблюдения за больными коронавирусной инфекцией).
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17.09.2020 00:58 Відповісти
Да и еще забыл ,у тебя есть цифра ,сколько было закрыто или оптимизированно как ты не шариков пишешь больниц или сколько было уволено при Супрун врачей? Может ты откроешь эту тайну?
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17.09.2020 09:49 Відповісти
И о каких защитных средствах от коронавируса, которых не хватает, ты, Шариков, пишешь?
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16.09.2020 11:40 Відповісти
О тех которые продал зедебил крадуцкий. Если ты совсем тупоголовый то это в первую. очередь респираторы ,маски ,очки ,щитки ну и костюмы!
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16.09.2020 12:43 Відповісти
Я слышал только о проданных в Испанию респираторах в самом начале карантина, контракт на поставку которых был заключен еще до него. О поставках за границу масок и костюмов информации не было. В марте в Украине был некоторый ажиотаж на маски, из-за резкого повышения спроса на них, сейчас же нет недостатка ни в респираторах, ни в масках, ни в очках. Костюмы используют только специализированные инфекционные бригады, и недостатка в них тоже нет.
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17.09.2020 01:03 Відповісти
В какой больнице ,нет недостатка в респираторах ,масках и костюмах? Зедебил а причем .здесь не обеспечили,достаточным количеством больниц ,в Британии? Просто закончились места во всех больницах ,и для этого были развернуты в Торговых центрах ,спорт комплексах и т.д. В Англии,Испании ,Италии и Франции ,не знаю на счет Германии,никто не ложил людей для наблюдения! Госпитализировали только тех у которых ,было тяжелое течение болезни,и 70% этих больных нуждались в кислороде в различной форме ! То есть Использовались различные аппараты для подачи кислорода. В Италии и Британии ,проводилась медицинская сортировка больных,потому что не хватало мест в реанимациях и мед.персонала. Работали в реанимациях не только переподготовленые врачи ,но студенты мед.вузов.Тебе именно не шариков и говорят ,для того что бы этого не было необходимо было закупить Достаточное количество аппаратов ИВЛ. Переподготовить врачей,НУ хотя бы в инфекционных больницах провести централизованную подачу КИСЛОРОДА,я уже не пишу сколько ,в этих больницах есть точек от которых больные могут его получить. На все это было 6 месяцев и 63 миллиарда,забранных из бюджета. А больницы не закрывают из за коронавируса,они на время приостанавливают прием больных ,проводятся проверка мед.персонала и дезинфекция.Как правило это длится 14-20 дней,зависит от количества персонала в больнице!
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17.09.2020 09:42 Відповісти
Израиль закрывается из-за вируса, а Украина открывается только для хасидов.
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16.09.2020 09:45 Відповісти
Да не пускают твоих хасидов в Украину! Читай ЦЕНЗОР.
https://censor.net/ru/photo_news/3219548/tantsy_nekoshernaya_eda_ot_voennyh_i_konflikty_s_dalnoboyischikami_okolo_tysyachi_hasidov_zastryali
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16.09.2020 09:51 Відповісти
неверующих надо отправить копать могилы, слышал так делают где то, действенный способ
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16.09.2020 09:49 Відповісти
Праально! Физические упражнения укрепляют организм!
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16.09.2020 09:52 Відповісти
Ти що здурів, посягаєш на святе, надприбутки похоронної мафії?
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16.09.2020 11:09 Відповісти
Коронопсихозные верующие в ковидло и властям и неверующим в обычную простуду носить намордники рабов)))
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16.09.2020 09:52 Відповісти
Вообще-то и при обычной простуде стоит маски носить. И без одежды, голым, тебе, придурку, не разрешат появиться на улице, но ты же не называешь ее одеждой рабов.
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16.09.2020 10:00 Відповісти
Носи сам намордники, послушный раб без признаков аналитического мышления ))
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16.09.2020 10:39 Відповісти
Тебе нужно подать заявку на получение премии Дарвина.
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16.09.2020 11:34 Відповісти
Боюсь, что Вам, непослушный нераб "с признаками аналитического мышления", придётся лично попробовать все прелести Ковид19, если срочно не начнёте защищаться от вируса, если, конечно, ещё не поздно
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16.09.2020 12:55 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13227748.html Карантин-профанація

Дивний у нас карантин виходить. Рухомий склад громадського транспорту скоротили вдвічі, старики-пільговики, інваліди товпляться на зупинках, а маршрутки набиваються під самі вуха.
Це що, змова маршрутників з владою чи геноцид соціально обмежених верств населення?
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16.09.2020 10:11 Відповісти
власть всегда и во все времена врет .Но нашей владе и шмыгалю верю особено саанитарам ляшко и степаше. Душевно пугают как им не поверить.
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16.09.2020 10:15 Відповісти
для самовбивць і єкстремалів нахуа вішатись стрілятись труїтись і з висоти стрибати просто не одягайте маску а кращє сходіть в інфекцію і за шоколадку нехай на вас важко захворюваний на ковід покашляє...
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16.09.2020 10:27 Відповісти
вынужденно натягиваю в магазах где очень просят единственный грязный ни разу не стиранный намордник с 20 марта, никаких антисептиков. Пошли вы на*ер
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Є люди у яких немає коштів на нові речі, але вони завжди чисті, і є інші які труси роками не міняють. Те що ви із других і цим пишаєтеся говорить тільки про психічну хворобу.
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16.09.2020 11:42 Відповісти
хаха, носись дальше со своими трусами ))
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16.09.2020 11:52 Відповісти
Так в том-то и проблема, что ты - немытый, грязный, вонючий бомжара, который не хочет ухаживать за собой. А то, "нераб" он... Поищи своих коллег-"нерабов" в ближайшем мусорнике.
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16.09.2020 11:50 Відповісти
А по теме лоховируса есть что ?)))
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16.09.2020 11:53 Відповісти
Так это и есть по теме. Мойся, хоть иногда, и болеть не будешь. Стирай маски, трусы, носки, и ходи, как человек.
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16.09.2020 12:06 Відповісти
Видно, что болеешь ты барановирусом и в наморднике обязан ходить, никак тебе чужое белье покоя не дает))
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16.09.2020 12:08 Відповісти
А Вы - самоубийца или экстремал ?
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Многие против карантина, зато теперь будут штабелями в мешках лежать, там их уже спрашивать не будут
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16.09.2020 13:27 Відповісти
Шановні невіруни! Починаємо бити рекорди! Цікаво, а де подівся Поєдатєль Зябліков, головний цензоровський невірун, невже дотриндівся та від ковіда іздох?
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17.09.2020 01:43 Відповісти
 
 