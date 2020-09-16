В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

В Україні станом на ранок вівторка, 16 вересня, зафіксовано 2 958 нових випадків зараження. При цьому 76 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавіусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 вересня повідомлялося про 2 905 нових випадків, 14 вересня – про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок вівторка 162 660 людей, померли з початку пандемії 3 340 людей (за добу 76), видужали - 72 324 (за добу 1 514). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 86 996 людей, що на 1 368 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (356), Тернопільській (380), Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167) областях.