Безробіття може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу, - експертка

Ситуація з безробіттям може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу й повернення держави до жорсткого карантину.

Про це в коментарі УНІАН повідомила експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на ринку праці може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу. Тому що ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - сказала вона.

Пашкіна зазначила, що трудова міграція в інші країни в нинішній ситуації також ускладнена, що загострює проблеми на ринку праці в Україні.

"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин (в інших країнах. - Ред.). Ми маємо, наприклад, другу хвилю коронавірусу в Чехії, а це наш партнер із працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток у європейських країнах, тепер його не мають", - сказала вона.

Крім того, експертка зазначила, що ситуація із середньою зарплатою навряд чи буде незабаром істотно поліпшуватися, особливо у сфері послуг.

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"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", - сказала Пашкіна.

За словами експертки, відсутність чіткої стратегії держави на ринку праці тільки погіршує ситуацію. "Бізнес, мені здається, не бачить, що є якась державна програма хоча б на пів року, яка давала б розуміння людям, на що їм розраховувати в разі зміни ситуації (з поширенням коронавірусу. – Ред.)", - сказала вона.

Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, з початку дії карантину (12 березня) станом на 20 серпня статус безробітного отримали 431,8 тисячі українців, що на 67% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні в другому кварталі - до 11,5%, після чого в другому півріччі цей показник піде на спад й загалом за підсумками року буде вище торішнього, але нижче 10%.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022-му і 8% у 2023-му.





