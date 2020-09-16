COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Тернопільській і Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 380 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 особа, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 411 пацієнтів.

Станом на 16 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 6 517 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська області.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 356 осіб. Загальна кількість інфікованих - 18070. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 291 особа, за минулу добу - 8. З початку епідемії одужали 5519 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 12 260.

В Одеській області на коронавірус захворіли 284 людини. Загальна кількість інфікованих становить 10 277 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруом, померли 154 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 2 319 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 7 804 людини.

Читайте: Безробіття може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу, - експертка