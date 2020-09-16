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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Тернопільській і Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 380 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 особа, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 411 пацієнтів.

Станом на 16 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 6 517 осіб.

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У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська області.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 356 осіб. Загальна кількість інфікованих - 18070. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 291 особа, за минулу добу - 8. З початку епідемії одужали 5519 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 12 260.

В Одеській області на коронавірус захворіли 284 людини. Загальна кількість інфікованих становить 10 277 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруом, померли 154 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 2 319 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 7 804 людини.

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Зато в Одессе был классный канцерт с Маском Барским туц-туц-туц
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16.09.2020 09:49 Відповісти
"А судьи кто?" Учитывая, что эти тесты показывают что угодно, только не то, для чего они предназначены, и на одном и том же человеке в течение короткого времени могут показать оба варианта результатов, можно предположить, что бОльшая часть что положительных, что отрицательных результатов не соответствуют действительности.
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16.09.2020 09:49 Відповісти
На Сумщині лікарні переповнені. Аналіз на цей вірус проводиться лише платно. Людям доводиться навіть платити гроші щоб лягти в лікарню з позитивним висновком. Контактні особи спокійно розгулюють серед людей і навіть ходять на роботу. Маскового режиму майже ніхто не дотримується.
Отакі нинішні реалії "боротьби" з "коронавірусом" в Сумах і області.
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16.09.2020 09:52 Відповісти
За сумщину слуги народа спокойны, а на тернопольщине пролетают на выборах.
Ситуация, в целом спокойная.
К жертвам вируса приписуют вплоть до смерти от инсульта.
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16.09.2020 10:13 Відповісти
Я так прогнозую пік буде в день голосування?
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16.09.2020 10:19 Відповісти
И сразу после, когда граждане захотят начистить передние части голов фальсификатором.
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16.09.2020 11:11 Відповісти
 
 