COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Тернопільській і Одеській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 16 вересня в Тернопільській області на коронавірус захворіли 380 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 особа, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 411 пацієнтів.
Станом на 16 вересня кількість активних хворих на Тернопільщині становить 6 517 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська області.
Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 356 осіб. Загальна кількість інфікованих - 18070. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 291 особа, за минулу добу - 8. З початку епідемії одужали 5519 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 12 260.
В Одеській області на коронавірус захворіли 284 людини. Загальна кількість інфікованих становить 10 277 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавіруом, померли 154 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 2 319 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 7 804 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Отакі нинішні реалії "боротьби" з "коронавірусом" в Сумах і області.
Ситуация, в целом спокойная.
К жертвам вируса приписуют вплоть до смерти от инсульта.