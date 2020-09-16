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Зеленський (22416) Венедіктова (829) Устінова (112) Юрченко Олександр (109)

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усіма силами рятує репутацію партії "Слуга народу" перед виборами, вдаючи, що не бачить і не чує доказів причетності до корупції нардепа Олександра Юрченка.

Про це пише в фейсбуці нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Венедіктова і Зе плюнули в обличчя не лише всьому парламенту перед яким вона казала, що немає доказів (будучи до речі керівником САП, бо Холодницький звільнився, тому вона в темі так точно). Сьогодні вони плюнули в обличчя всім українцям, цинічно кажучи, що чорне то біле. Думаючи, що ми ідіоти і треба якось без скандалів до виборів місцевих та дотягти", - зазначає Устінова.

Вона підкреслила, що зняття депутатської недоторканності, про яке було стільки шуму, виявилося пустушкою.

Також читайте: Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко

"Якщо раніше НАБУ могло офіційно розслідувати, а потім йшло з підозрою до Генпрокурора та до Верховної Ради - то тепер навіть розслідувати не може ... Раніше як-не-як, але хоч 226 депутатів вирішували, а тепер 1 людина в країні - свій генпрокурор вирішує - чи достатньо на відео. І якщо раптом вона осліпла або оглухла - це вже проблеми українців - депутати у нас святі і недоторканні корови", - підсумувала Устінова.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку 01
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку 02

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Топ коментарі
+41
"Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам". Этот заголовок наиболее полный и самодостаточный. Остальные детали малозначительны.
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16.09.2020 09:53
+18
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 6794
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16.09.2020 10:08
+14
Дурик, по сути есть аудиозаписи у НАБУ и ты бы знал об этом, если бы дочитал хотя бы обсуждаемую статью до конца. Ты спрашиваешь у читателей форума "какие ваши доказательства", но когда тебя ткнут носом в аудиозаписи, ты будешь требовать доказать аутентичность голосов, потом обвинишь экспертов и все ради того. чтобы отмазать зеленого шута, который единолично отвечает за весь бардак в стране.
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16.09.2020 10:24
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"Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам". Этот заголовок наиболее полный и самодостаточный. Остальные детали малозначительны.
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16.09.2020 09:53 Відповісти
Юрченко предъявлять обвинение и арестовывать на основании чего? На основании этого?:
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что https://censor.net/ru/news/3218974/zelenskiyi_pokryvaet_slugu_naroda_yurchenko_pomoschnik_kotorogo_pogorel_na_vzyatke_v_13_tys_leros. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Очень улыбнуло словво ЯКОБЫ. Это типа может разоблачило, а может и нет. ХЗ короч. Если разоблачили - так и пишите.
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16.09.2020 10:06 Відповісти
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 6794
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16.09.2020 10:08 Відповісти
Что мне кушать? Хотелки соевых? Я по-моему задал конкретный вопрос - ЧТО МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЮРЧЕНКО? В ЧЕМ ЕГО ОБВИНЯЮТ и по какой статье?
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16.09.2020 10:11 Відповісти
Зепил, мы знаем что ты тупорылый, но не настолько же 🍌
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16.09.2020 10:12 Відповісти
Понятно. По сути вопроса ответить нечего. Переходим на личности.
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16.09.2020 10:14 Відповісти
Дурик, по сути есть аудиозаписи у НАБУ и ты бы знал об этом, если бы дочитал хотя бы обсуждаемую статью до конца. Ты спрашиваешь у читателей форума "какие ваши доказательства", но когда тебя ткнут носом в аудиозаписи, ты будешь требовать доказать аутентичность голосов, потом обвинишь экспертов и все ради того. чтобы отмазать зеленого шута, который единолично отвечает за весь бардак в стране.
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16.09.2020 10:24 Відповісти
Ну, под хотелки зелёных идиотов открыли же более 15 уголовных дел в отношении одного человека, даже за Томос
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16.09.2020 10:29 Відповісти
У межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 КК та ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy

Крым того ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень.
У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.
https://censor.net/ua/news/3219499/vaks_vidpravyv_pomichnyka_slugy_narodu_yurchenka_fischenka_yakyyi_pogoriv_na_habari_pid_aresht_z_alternatyvoyu

А Венедиктова не бачить Дива.
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16.09.2020 10:31 Відповісти
Ну якщо так і є докази, то треба вживати заходи, та затримувати нардепа.
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16.09.2020 14:12 Відповісти
Та я сру красивше, чкм ты лыбишься. Зебилоид, а оперетивная запись договорняка о взятке, а то что поцман с поличным помощник депутата, то все херня, Зепил, ты падаль
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16.09.2020 10:11 Відповісти
Ссылку дай, где сказано что есть оперативная запись договорняка Юрченко о взятке.
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16.09.2020 10:13 Відповісти
Могу дать за щеку, остальное сам найдешь, чай не барин. Или вас, тридваразов, уже и в Гугле забанили?😀
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16.09.2020 10:16 Відповісти
Ты статью до конца дочитай хотя бы, 73-процентное.
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16.09.2020 10:26 Відповісти
Ну 35 дел по Порошенко же как то открываются. А предъявить там нечего от слова совсем. И это никого не смущает. В том числе и вас. Парадокс?
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16.09.2020 10:26 Відповісти
полтора года назад тебя для верещания и выпрыгивания из трусов хватило "расследования" бигуса которое в результате оказалось ложью
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16.09.2020 10:49 Відповісти
На смереку обоих.
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16.09.2020 09:54 Відповісти
Не плюють.
Пісяють.
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16.09.2020 09:54 Відповісти
рекомендую послушать Фарион об умственных "способностях" ***********, очень поучительно ...
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
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16.09.2020 10:33 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25594791.html Хочу быть владычицей морскою!
- владимир ссаныч, я не могу так работать!
- о, андрей, ты уже вернулся из Германии! Как прошла запланированная сдача Украины ?
- я не могу сливать Украину в своем статусе главного канцеляриста вашего офиса! Это несерьезно! Мои подписи на бумаге не стоят ничего!
- что ты предлагаешь?
- наделите меня статусом Государственного секретаря с сответствующими полномочиями или вице-президента!Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 7271

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3485903718137967&id=100001551209111 Nick Vest
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16.09.2020 09:56 Відповісти
что бы не делал этот земародер, населению все нравится. Это же не при Порошенко , давно уже вони было от населения по каждому поводу.
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16.09.2020 09:57 Відповісти
Населению пофиг. Или оно них. не понимает. Вонь создавали прокацапские журналиЗды и боты, а население эту вонь привычно разносило по углам -- отсюда и всеобщий вой о "барыге", который "наживается на войне".
***** нужно было убрать Порошенко -- он это и сделал руками нашего мудрого населения.
А зе для ***** -- то что нада президент Украины. Вот о нем никакого российского креатива и нет.
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16.09.2020 10:06 Відповісти
Да, безусловно. Посадить "бриллиантовых судей" великому реформатору мешали кремлевские засланцы. Назначить нормального генпрокурора (полдюжины сменили, остановившись на ручном бездаре алкаше, под которого изменили закон!) - тоже ему мешал Кремль. Провести такую реформу судебной системы, чтобы Печероский суд перестал быть оплотом коррупции - тоже "агенты влияния Кремля" помешали ему. Довести до ума расследование самых громких и знаковых дел по Майдану - тоже "Россия виновата с Коломойским".

Елки-палки, да что с вами? Я понимаю, что электорат Зеленского - дебилы, оболваненные телевизором, но что обуславливает идиотизм поклонников "шоколадного реформатора"???
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16.09.2020 10:14 Відповісти
Сейчас у вас нормальный генпрокурор. Не обляпайтесь.
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16.09.2020 10:28 Відповісти
В целом, для методично тупых напомню. Украина - страна парламентско-президентская. И что бы менять судебную систему нужна солидная поддержка в Раде. Лично президент не разгоняет и не садит и дел не шьет. У Пороха коалиция была шаткая и разношерстная. И каждый хотел стать шишкой. Шмаркля же имеет моно-большинство. И что там с реформой судов? Или вы ему такой наказ зеленый не давали?
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16.09.2020 10:32 Відповісти
Включаем логику и сравниваем: зеленский - это порошенко в области коррупции и воровства подчиненных минус армия, минус международный статус Украины, минус стои миллиардов в бюджете, плюс тотальная некомпетентность, плюс наступление русского мира по всем фронтам. Так понятнее?
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16.09.2020 10:32 Відповісти
Да, он много чего не сделал. Но признай: много чего и сделал -- нужного, положительного, необходимого.
По крайней мере, при нём были хоть какие-то положительные новости про Украину. Последние же полтора года -- сплошь негатив. И не из-за коронавируса.
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16.09.2020 11:56 Відповісти
Ну так в раде каждый депутат тайно мечтает плюнуть в лицо избирателю, просто не у каждого есть возможность
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16.09.2020 09:57 Відповісти
Классика:

"Чего хочется, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!"
(с) М.Жванецкий.
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16.09.2020 10:00 Відповісти
Це вони плюють в пику лохам які вірять в найвеличнішого недоумка. Їж те.
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16.09.2020 09:57 Відповісти
Разницу между теми кто голосовал против Пети и за, понимаеш? Вы петеботы и юледрочеры извращенцы торчите когда вам плюют в лицо...
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16.09.2020 10:01 Відповісти
Тада. И результат говорит про умственные способности обеих категорий.
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16.09.2020 10:06 Відповісти
Мне кажется тут вопрос даже не в этом. Мне вот интересно какие обвинения можно предъявить именно Юрченко. То что его помощник взяточник - понятно. То что Юрченко несет за него моральную отвественность тоже понятно. Но самого то Юрченко на взятке не поймали. И судя по тому что написано и его помощник шефа не сдал. Так что можно Юрченко предъявить в качестве обвинения?
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16.09.2020 10:09 Відповісти
ты в вакууме живёшь, что-ли? во-первых, их обоих детективы НАБУ "вели" уже давно. во-вторых, там не один Юрченко, а целый комитет. или ты осознанно из себя дурака лепишь?
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16.09.2020 10:18 Відповісти
Он на работе.
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Правильно,он же не Антоненко!
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16.09.2020 10:20 Відповісти
Дебил циклоп ,тебя в эфир выпускают когда очередной зедебил обос-рался?Ты банку себе по размеру выбрал?
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16.09.2020 11:27 Відповісти
Грець з тими лохами. Мені цікаво, а що власне Венедиктова може пред'явити Юрченко? Що в нього злодюжка помічник? Що ще?
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16.09.2020 10:03 Відповісти
Зепилоид, и за этот высер тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО платят? Кураторы у тебя лохи😄
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16.09.2020 10:14 Відповісти
а у тебя кураторы не лохи?
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16.09.2020 10:37 Відповісти
Прекрасный образчик работы соевой ботофермы. По существу статьи полный ноль информации. На вопросы - полный ноль ответов. Зато обсуждаем мою скромную персону. По сути статьи есть что сказать? Если нет, то не вижу смысла тратить на тебя свое время. А свои оскорбления можешь затусовать себе в одно место и трижды провернуть. На меня они не действуют.
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16.09.2020 10:37 Відповісти
ты само статью дочитай, убогое. и напарнику Остапу скажи, что ссылка, которую ты у всех тут просишь, находится в конце статьи, дебила кусок.
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16.09.2020 10:44 Відповісти
Отчего такие зебилоиды не спрашивали, что можно предъявить собственнику картин, выставивших их в галерее?
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16.09.2020 10:34 Відповісти
контрабанду
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Ну так по этому же принципу, тут взятку и использование должностных полномочий в целях наживы. Не вижу проблем, если не заангажирован прокурор.
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16.09.2020 10:48 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25595172.html https://oleg-leusenko.livejournal.com/13228230.html Слуги-зрадники

Ватажок фракції "Слуга народу" Арахамія "категорично проти" створення ТСК ВРУ щодо спецслужб у справі "вагнерівців".
Зеленський, Разумков взагалі справу намагаються замовчати, а з офісу Єрмака дали завдання знищити всі докази щодо наради по "вагнерівцях".
Аби влада була непричетною до державної зради, вона б першою була зацікавлена в розслідуванні.
Висновок гіркий: ми маємо тотальну зраду у вищому керівництві держави.

Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 559
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16.09.2020 10:01 Відповісти
А ви зарепетуйте:
- Баригу- мародьора-Свинарчюка- Вальцмана-Мальдівского - ГЕТЬ !!!!
Шо, не помага?
Ашоштакоє?
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16.09.2020 10:02 Відповісти
Есть три вещи на которые можно смотреть вечно:
1. На огонь.
2. На воду.
3. И на то как Порошенко срет зебилам в штаны!!!
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16.09.2020 10:09 Відповісти
Та хіба тількі зєбілам?
Оно виявляється і баришні з «Голосу», теж насрав в ритузи:
«Aug 6, 2020 - Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського.»
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16.09.2020 10:24 Відповісти
У Пепо безудержная диарея?
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16.09.2020 10:50 Відповісти
вже помогло
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16.09.2020 10:47 Відповісти
Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 5167
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16.09.2020 10:03 Відповісти
При Порошенко пачками снимали "недоторканість" и ЧТО?
А НИХРЕНА!
НИ ОДНА особь не пострадала.
Так одна ИМИТАЦИЯ бурной деятельности.
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16.09.2020 10:04 Відповісти
А кловани повинні плювати і сміятися. Цирк шапіто поїде через 3,5 роки.
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16.09.2020 10:05 Відповісти
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 3521
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16.09.2020 10:10 Відповісти
Щось професійних борців з корупцією не чути.
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16.09.2020 10:11 Відповісти
Порошенко їх всіх купив.

Шоб мовчали.
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16.09.2020 10:33 Відповісти
За что садить. Сформулируйте пожалуйста обвинение и предполагаемую статью.
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16.09.2020 10:15 Відповісти
Один на смене, умаялся , поди, петрушка?
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16.09.2020 10:17 Відповісти
Каким образом это применимо к Юрченко? Доказательства есть, кроме того, что согласно статье на Цензоре НАБУ якобы разоблачило на взятке помощника Юрченко? Мне собственно похер и сам Юрченко и его судьба. НО!!! В конце концов должны быть соблюдены все правовые процедуры. Если есть что предъявить - предъявляйте и сажайте. Наши депутаты практически все взяточники. Это известно. Но ведь это еще нужно доказать.
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16.09.2020 10:34 Відповісти
ЧУВАК.
Мова в першу чергу йде про ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ з нього.
Яку Глав Слуга не хоче ініціювати.
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Формулюємо. ENJOY:
«Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.Источник: https://censor.net/ru/n3219430»
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16.09.2020 10:36 Відповісти
Хаха, ссут а не плюют.Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 8430
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16.09.2020 10:18 Відповісти
и не в лицо, а в душу
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16.09.2020 10:21 Відповісти
...снятие депутатской неприкосновенности, о котором было столько шума оказалось пустышкой. ©
Так. Але більш важливо - пустьішкой "оказался" (насправді - ні, бо це було зрозуміло ще до виборів) сам преЗЕдент.

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 9089
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16.09.2020 10:27 Відповісти
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16.09.2020 11:57 Відповісти
https://twitter.com/sgorlovki
https://twitter.com/sgorlovki

Мітяй

@sgorlovki

·

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 9726
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16.09.2020 10:31 Відповісти
Пэтро, наш Великий Сивочолий Гетьман, особисто вiдрубував корупцiонерам руки. Скiльки рук вiдрубав кловун?
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16.09.2020 10:33 Відповісти
Что, горит земля под зелебобиками? А вы не воруйте.
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16.09.2020 10:36 Відповісти
Вищий Антикорупційний Суд побачив, а зелена прокурорка з недекларованним годинником Hublot не бачить. Вибірковий у неї зір, я так думаю.
Треба, щоб НАБУ і неї справу завело.
З моєї точки зору, там справа не тільки і не стільки в Юрчеко. Під час оперативних зааписів у поле зору попали і інші депутати, як я розумію із СН. І калібр їх по-вище ніж цей Юрченко. От тому такий опір.
А Генеральна прокуратура? Так вона трохи раніше засвітилася у допомозі в даванні хабаря в $6 млн.
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16.09.2020 10:43 Відповісти
выборы на носу, а тут очередной зашквар. Бенядиктова грудью бросилась на амбразуру Зе-зашквара, и до выборов точно никто никого привлекать не будет.
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16.09.2020 10:51 Відповісти
Ну типа сиволобый Гэтьман никого не отмазывал из своих "свинарчуков"..действия, что нынешней, что предыдущей власти одинаковы в отбеливании своих "героев"..
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16.09.2020 11:06 Відповісти
Так все-таки свинарчуки для зебілів - це свої "герої" чи ні? Якщо не свої, то чому ще не сидять?
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16.09.2020 11:20 Відповісти
Суд оправдал свинарчука по всем статьям обвинения. Зе блазень на брехне в президентах.
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16.09.2020 11:57 Відповісти
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy Влітку 2020 року Національне бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов'язків народних депутатів України.
Якщо ви уважно прочитаєте цю частинку пояснення НАБУ, то стане зрозуміло чому зелена Венедіктова так опирається. Що це за "організована група"? У вас ще залишилися сумніви, хто це? Хто у нас "монобільшість" "мікробів", від якої залежить винесуть в залу проект закону і чи проголосують за нього?
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16.09.2020 11:19 Відповісти
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 11
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16.09.2020 11:38 Відповісти
Они не просто плюют - они сцут.
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16.09.2020 11:21 Відповісти
А венедіктова випадково не родичка Юрію венедіктовичу з нашої раші, який "не жалеет себя, всё о России думает"?
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16.09.2020 11:37 Відповісти
А еще 4 года деградации Украины с зелеными дебилами.
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16.09.2020 11:53 Відповісти
Украина столько не выдержит, зе-ублдюков надо сносить прямо сейчас, иначе они погубят всё.
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16.09.2020 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1597559933776509 Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко порівняв справи про корупцію народних депутатів Розенблата в 2017 році і Юрченка у 2020 році і вважає їх ідентичними за складом злочину. Луценко зазначив: "Ера Паніковського. Корупційні справи депутата Розенблата та Юрченка - по суті ідентичні. І метод агентів НАБУ під прикриттям, і доказова база, і ганебна статечність розмов про хабарі членів правлячих фракцій - без змін. Змінилася лише політична воля Генпрокурора. У 2017 я не тільки підписав підозру Розенблату, а й домігся з трибуни парламенту 296 голосів за притягнення його до відповідальності.
У 2020 році Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.
Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".
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16.09.2020 11:57 Відповісти
Не просто плюют, а харкают зелёными антиукраинскими соплями, а электорат Зеленского утирается и похрюкивает от удовольствия.
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16.09.2020 14:28 Відповісти
А що ще робити з українцями, які і досі довіряють зеленському? Плювати на них, вони це більш. нж заслуговують. Більшість населення - бездумне антиукраїнське бидло. Ніколи не думала так раніше.
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16.09.2020 19:17 Відповісти
 
 