Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усіма силами рятує репутацію партії "Слуга народу" перед виборами, вдаючи, що не бачить і не чує доказів причетності до корупції нардепа Олександра Юрченка.
Про це пише в фейсбуці нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Венедіктова і Зе плюнули в обличчя не лише всьому парламенту перед яким вона казала, що немає доказів (будучи до речі керівником САП, бо Холодницький звільнився, тому вона в темі так точно). Сьогодні вони плюнули в обличчя всім українцям, цинічно кажучи, що чорне то біле. Думаючи, що ми ідіоти і треба якось без скандалів до виборів місцевих та дотягти", - зазначає Устінова.
Вона підкреслила, що зняття депутатської недоторканності, про яке було стільки шуму, виявилося пустушкою.
"Якщо раніше НАБУ могло офіційно розслідувати, а потім йшло з підозрою до Генпрокурора та до Верховної Ради - то тепер навіть розслідувати не може ... Раніше як-не-як, але хоч 226 депутатів вирішували, а тепер 1 людина в країні - свій генпрокурор вирішує - чи достатньо на відео. І якщо раптом вона осліпла або оглухла - це вже проблеми українців - депутати у нас святі і недоторканні корови", - підсумувала Устінова.
Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что https://censor.net/ru/news/3218974/zelenskiyi_pokryvaet_slugu_naroda_yurchenko_pomoschnik_kotorogo_pogorel_na_vzyatke_v_13_tys_leros. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Очень улыбнуло словво ЯКОБЫ. Это типа может разоблачило, а может и нет. ХЗ короч. Если разоблачили - так и пишите.
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy
Крым того ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень.
У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.
https://censor.net/ua/news/3219499/vaks_vidpravyv_pomichnyka_slugy_narodu_yurchenka_fischenka_yakyyi_pogoriv_na_habari_pid_aresht_z_alternatyvoyu
А Венедиктова не бачить Дива.
Пісяють.
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
- владимир ссаныч, я не могу так работать!
- о, андрей, ты уже вернулся из Германии! Как прошла запланированная сдача Украины ?
- я не могу сливать Украину в своем статусе главного канцеляриста вашего офиса! Это несерьезно! Мои подписи на бумаге не стоят ничего!
- что ты предлагаешь?
- наделите меня статусом Государственного секретаря с сответствующими полномочиями или вице-президента!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3485903718137967&id=100001551209111 Nick Vest
***** нужно было убрать Порошенко -- он это и сделал руками нашего мудрого населения.
А зе для ***** -- то что нада президент Украины. Вот о нем никакого российского креатива и нет.
Елки-палки, да что с вами? Я понимаю, что электорат Зеленского - дебилы, оболваненные телевизором, но что обуславливает идиотизм поклонников "шоколадного реформатора"???
По крайней мере, при нём были хоть какие-то положительные новости про Украину. Последние же полтора года -- сплошь негатив. И не из-за коронавируса.
"Чего хочется, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!"
(с) М.Жванецкий.
Ватажок фракції "Слуга народу" Арахамія "категорично проти" створення ТСК ВРУ щодо спецслужб у справі "вагнерівців".
Зеленський, Разумков взагалі справу намагаються замовчати, а з офісу Єрмака дали завдання знищити всі докази щодо наради по "вагнерівцях".
Аби влада була непричетною до державної зради, вона б першою була зацікавлена в розслідуванні.
Висновок гіркий: ми маємо тотальну зраду у вищому керівництві держави.
- Баригу- мародьора-Свинарчюка- Вальцмана-Мальдівского - ГЕТЬ !!!!
Шо, не помага?
Ашоштакоє?
1. На огонь.
2. На воду.
3. И на то как Порошенко срет зебилам в штаны!!!
Оно виявляється і баришні з «Голосу», теж насрав в ритузи:
«Aug 6, 2020 - Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського.»
А НИХРЕНА!
НИ ОДНА особь не пострадала.
Так одна ИМИТАЦИЯ бурной деятельности.
Шоб мовчали.
Мова в першу чергу йде про ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ з нього.
Яку Глав Слуга не хоче ініціювати.
«Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.Источник: https://censor.net/ru/n3219430»
Так. Але більш важливо - пустьішкой "оказался" (насправді - ні, бо це було зрозуміло ще до виборів) сам преЗЕдент.
https://twitter.com/sgorlovki
Мітяй
@sgorlovki
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Треба, щоб НАБУ і неї справу завело.
З моєї точки зору, там справа не тільки і не стільки в Юрчеко. Під час оперативних зааписів у поле зору попали і інші депутати, як я розумію із СН. І калібр їх по-вище ніж цей Юрченко. От тому такий опір.
А Генеральна прокуратура? Так вона трохи раніше засвітилася у допомозі в даванні хабаря в $6 млн.
Якщо ви уважно прочитаєте цю частинку пояснення НАБУ, то стане зрозуміло чому зелена Венедіктова так опирається. Що це за "організована група"? У вас ще залишилися сумніви, хто це? Хто у нас "монобільшість" "мікробів", від якої залежить винесуть в залу проект закону і чи проголосують за нього?
У 2020 році Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.
Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".