Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усіма силами рятує репутацію партії "Слуга народу" перед виборами, вдаючи, що не бачить і не чує доказів причетності до корупції нардепа Олександра Юрченка.

Про це пише в фейсбуці нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Венедіктова і Зе плюнули в обличчя не лише всьому парламенту перед яким вона казала, що немає доказів (будучи до речі керівником САП, бо Холодницький звільнився, тому вона в темі так точно). Сьогодні вони плюнули в обличчя всім українцям, цинічно кажучи, що чорне то біле. Думаючи, що ми ідіоти і треба якось без скандалів до виборів місцевих та дотягти", - зазначає Устінова.

Вона підкреслила, що зняття депутатської недоторканності, про яке було стільки шуму, виявилося пустушкою.

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"Якщо раніше НАБУ могло офіційно розслідувати, а потім йшло з підозрою до Генпрокурора та до Верховної Ради - то тепер навіть розслідувати не може ... Раніше як-не-як, але хоч 226 депутатів вирішували, а тепер 1 людина в країні - свій генпрокурор вирішує - чи достатньо на відео. І якщо раптом вона осліпла або оглухла - це вже проблеми українців - депутати у нас святі і недоторканні корови", - підсумувала Устінова.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.



