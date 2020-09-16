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Гонгадзе (127) посольство (939) США (20990) вбивство (3032)

Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися. ВIДЕО

Незалежні медіа - важлива частина успішних демократій, а злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися, щоб винні понесли відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні у Facebook.

"Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди. Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів мають ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність. Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

Також читайте: Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися 01

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Топ коментарі
+5
Так кучма с литвином и убили. И не ответили ни разу. Так мало, куча еще в минск по ткг нас представлял...
Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, - посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1049
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16.09.2020 10:17
+3
В акурат вырвали из дела листки где фигурирует фамилия Кучма и Литвин ...Дефицит кадров и новые лица ..
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16.09.2020 10:18
+3
Тут цікаво що Гонгадзе був коханцем Альони Притули, як і Шеремет. А Альона мутила ще й з Литвином....
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16.09.2020 11:21
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Так кучма с литвином и убили. И не ответили ни разу. Так мало, куча еще в минск по ткг нас представлял...
Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, - посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1049
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16.09.2020 10:17 Відповісти
Так потому его и прячут в ТКГ.
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16.09.2020 10:19 Відповісти
Уже давно нет прячут. ЗЕленые просто убрали из дела все упоминания о нем.
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16.09.2020 10:40 Відповісти
Тут цікаво що Гонгадзе був коханцем Альони Притули, як і Шеремет. А Альона мутила ще й з Литвином....
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16.09.2020 11:21 Відповісти
Ну я б на месте притулы выбрал бы тоже Гонгадзе . Такой молодой крепкий мужик в самом рассвете сил. Не то шо пожилой литван. Так вот у литвана был свой мотив, шо его такого бравого парю при бабле динамит маруха. На том и порешили Георгия.

Думаю с делом Шеремета это никак не связано ибо врядли шо литван еще по бабам ходит
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16.09.2020 11:25 Відповісти
блин шо я пишу, Литвану тогда 44 года было, это он щас пожилым стал
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16.09.2020 11:27 Відповісти
А Мирослава тогда мутила с первым "папиком". И про это знала вся журналистская тусовка Киева. У Мирославы всегда была свежая инфа из кулуаров Верховной Рады, Кабмина и первых лиц! Говорят, что супруги по этому поводу часто выясняли отношения и Гия ее частенько поколачивал, а она потом жаловалась на него своему "папику".
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16.09.2020 14:11 Відповісти
Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 8156
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16.09.2020 13:13 Відповісти
В акурат вырвали из дела листки где фигурирует фамилия Кучма и Литвин ...Дефицит кадров и новые лица ..
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16.09.2020 10:18 Відповісти
Самое главное-все знают,кто заказал журналиста.
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16.09.2020 10:18 Відповісти
Ну так за кучу канал ICTV топит, шо мол такой классный был презедент, низдал Тузлу =)
А все потому што хазяен там охиренный ялтинский стратег и филантроп Пинчук, который женат на дочке кучи
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16.09.2020 10:25 Відповісти
Правосудие в Украине дорогое удовольствие ....
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16.09.2020 10:20 Відповісти
"сміттярі" - за! для них кожне вбивство - справа честі.
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16.09.2020 10:22 Відповісти
Луценко стакан крови к зданию МВД тогда принес в 2000
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16.09.2020 10:25 Відповісти
Своей?
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16.09.2020 10:27 Відповісти
Как только на пост. советском пространстве кто-то становится депутатом или чиновником- они начинают решать дела!!! А главное считать, что так и надо!!!! И пока ничего не изменилось!!!
Хорошего всем дня!!! Украина - это сказка , по сути своей-остальное нужно решать!
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16.09.2020 10:28 Відповісти
Вбивство Гонгадзе буде розкрито тоді коли його вбивці кучма і литвин здохнуть! Така в нас на превеликий жаль БАНДИТСЬКА країна!!!
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Та не вопрос. Сейчас Рифу еще и это припишут. Трудно шоле...
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Вы главное голосуйте за людей олигархов и всё изменится ))
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16.09.2020 10:52 Відповісти
Надо понимать, что в пленках Мельниченко нет указания Кучмы убивать Гонгадзе. А недовольных Гонгадзе было много. Он освещал действия многих.
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16.09.2020 11:00 Відповісти
Да кто вообще знал кто такой Гонгадзе?! Что он такого крутого накопал на Кучму?! Ни-че-го! Ищите причину в женщине! В жёнушки Гии. Все дело в Мирославе Гонгадзе!
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16.09.2020 14:05 Відповісти
Статистика. В большинстве семей бывают проблемы. Очень во многих очень серьезные. Но при этом крайне мало заканчивается смертельным исходом. Поэтому вряд ли.
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16.09.2020 16:57 Відповісти
А насчет того, что кто его знал. Кого-то мог задеть, а есть такие люди, которые не любят чтобы их задевали даже такие, кого мало кто знает.
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16.09.2020 17:04 Відповісти
Вы поищите его статьи, его острые критические стати, расследования и высказывания!!! А их просто нет! За что его убивать? Какая политика? Даже высокопоставленные менты в Киеве втихаря шептались, что там банальная бытовуха! И кстати, подобная ПРАВДА многим не очень нравиться. Когда я начал про это здесь писать, меня начали банить!
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21.09.2020 10:10 Відповісти
Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 6249
20 років... 4 президенти, купа генеральних прокурорів, люстрація...кхм (ну яка була, вибачте) ..і 0.
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16.09.2020 11:27 Відповісти
Та да... 20 років це достатньо швидко, чи не дуже?
Двох нищівних революційних перемог не вистачило?

Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 2176
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16.09.2020 13:19 Відповісти
 
 