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погода (789) ДСНС (4983)

ДСНС попереджає про різке зниження температури в Україні: Очікуються заморозки в чотирьох регіонах

ДСНС попереджає про різке зниження температури в Україні: Очікуються заморозки в чотирьох регіонах

Унаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8 ° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 ° (18 вересня заморозки тільки на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15 ° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10 ° тепла, вдень до 14-19 °.

Зазначається, що середня добова температура повітря знизиться на 10-12 °.

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Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м / с. 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. 23-25 ​​вересня поступове підвищення температури.

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Топ коментарі
+15
Дальше лето только за деньги...

ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах - Цензор.НЕТ 3727
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16.09.2020 10:17
+10
***
А за вікном нас всіх чекає осінь -
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки - теплі й босі,
І вечори... й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь…
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускайте мрії в далечінь!

Вікторія Чорній
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16.09.2020 10:35
+8
То ли еще будет пока бедоносец у руля...
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16.09.2020 10:15
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То ли еще будет пока бедоносец у руля...
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16.09.2020 10:15 Відповісти
Тот самый редкий случай, когда это не ермака дело, тут всему виной глобальное потепление.
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Дальше лето только за деньги...

ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах - Цензор.НЕТ 3727
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16.09.2020 10:17 Відповісти
Питро в курсі. )
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16.09.2020 10:46 Відповісти
оманский?
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16.09.2020 10:48 Відповісти
Ослы теплолюбивые создания.
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16.09.2020 10:51 Відповісти
зато к отопительному сезону готовы)))

Украина полностью готова к отопительному сезону 20202
https://kosatka.media/category/gaz/news/ukraina-polnostyu-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-buslavec
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16.09.2020 13:53 Відповісти
«Зима близько». (С)
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16.09.2020 10:19 Відповісти
Та і у хасидів на болотах по-під кордоном з Україною дупи попримерзають... їм і +7С вистачить щоб заскавчати жалісно
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16.09.2020 10:33 Відповісти
Оце ще немала баба клопоту, купила порося.
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16.09.2020 10:42 Відповісти
такіЖда..
та як на ґріх порося - не кошерним виявилось
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16.09.2020 14:23 Відповісти
***
А за вікном нас всіх чекає осінь -
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки - теплі й босі,
І вечори... й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь…
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускайте мрії в далечінь!

Вікторія Чорній
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16.09.2020 10:35 Відповісти
 
 