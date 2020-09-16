ДСНС попереджає про різке зниження температури в Україні: Очікуються заморозки в чотирьох регіонах

Унаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8 ° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 ° (18 вересня заморозки тільки на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15 ° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10 ° тепла, вдень до 14-19 °.

Зазначається, що середня добова температура повітря знизиться на 10-12 °.

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Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м / с. 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. 23-25 ​​вересня поступове підвищення температури.