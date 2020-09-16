Кількість автомобілів у Києві в 3-4 рази більша, ніж та, на яку розрахована столична інфраструктура, - Борислав Береза ​​про затори

Лідер "Екопартії Берези" і претендент на пост мера Києва Борислав Береза ​​провів соціальний експеримент. Разом з журналістами 24 каналу політик подолав автомобілем шлях з Троєщини в центр Києва в годину пік - о 8 ранку.

Скільки часу щодня витрачають на такий маршрут кияни і чому в Києві назріває транспортний колапс Борислав Береза ​​розповів у сюжеті.

"В середньому за рік кожен киянин витрачає десь 9 діб, стоячи в заторах. Сьогодні в Києві офіційно зареєстровано 1,2 млн автомобілів: 20% вантажівки, а решта - легкові автомобілі. Проблема в тому, що столиця розрахована навіть не на половину, а всього на 300-400 тисяч машин. Дороги Києва в 3-4 рази перевантажені", - розповів під час поїздки журналістам політик.

Головним недоліком транспортної інфраструктури Києва Борислав Береза ​​також назвав відсутність перехоплювальних стоянок на в'їзді в місто і "показовий" ремонт доріг перед виборами. Він підкреслив, що такі ремонтні роботи часто погано організовані, тому також стають причиною збільшення пробок.

У підсумку на дорогу з Троєщини до Хрещатика, дотримуючись правил дорожнього руху, Борислав Береза ​​витратив півтори години. Втім, за словами політика, це не межа.

"Щоб доїхати з Троєщини в центр потрібно годину, дві, а то і більше. Якщо буде побудовано метро, ​​час на дорогу зменшиться вдвічі. Але зараз, щоб розвантажити дороги, потрібно принаймні розвивати громадський транспорт. Хоча б замінити маршрутки на повноцінні автобуси", - заявив він.

Нагадаємо, що Борислав Береза ​​був народним депутатом 8-го скликання. Зараз він збирається балотуватися в мери Києва разом з командою "Екопартії Берези".