УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8785 відвідувачів онлайн
Новини
2 649 53
Київ (19120) затори (100) Береза Борислав (152)

Кількість автомобілів у Києві в 3-4 рази більша, ніж та, на яку розрахована столична інфраструктура, - Борислав Береза ​​про затори

Лідер "Екопартії Берези" і претендент на пост мера Києва Борислав Береза ​​провів соціальний експеримент. Разом з журналістами 24 каналу політик подолав автомобілем шлях з Троєщини в центр Києва в годину пік - о 8 ранку.

Скільки часу щодня витрачають на такий маршрут кияни і чому в Києві назріває транспортний колапс Борислав Береза ​​розповів у сюжеті.

"В середньому за рік кожен киянин витрачає десь 9 діб, стоячи в заторах. Сьогодні в Києві офіційно зареєстровано 1,2 млн автомобілів: 20% вантажівки, а решта - легкові автомобілі. Проблема в тому, що столиця розрахована навіть не на половину, а всього на 300-400 тисяч машин. Дороги Києва в 3-4 рази перевантажені", - розповів під час поїздки журналістам політик.

Головним недоліком транспортної інфраструктури Києва Борислав Береза ​​також назвав відсутність перехоплювальних стоянок на в'їзді в місто і "показовий" ремонт доріг перед виборами. Він підкреслив, що такі ремонтні роботи часто погано організовані, тому також стають причиною збільшення пробок.

У підсумку на дорогу з Троєщини до Хрещатика, дотримуючись правил дорожнього руху, Борислав Береза ​​витратив півтори години. Втім, за словами політика, це не межа.

"Щоб доїхати з Троєщини в центр потрібно годину, дві, а то і більше. Якщо буде побудовано метро, ​​час на дорогу зменшиться вдвічі. Але зараз, щоб розвантажити дороги, потрібно принаймні розвивати громадський транспорт. Хоча б замінити маршрутки на повноцінні автобуси", - заявив він.

Нагадаємо, що Борислав Береза ​​був народним депутатом 8-го скликання. Зараз він збирається балотуватися в мери Києва разом з командою "Екопартії Берези".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
То же мне, новость. Прямо, как Америку открыл.
показати весь коментар
16.09.2020 10:19
+5
У нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин

Если квартиры можно сдавать в аренду, то зачем дубовому румыну 17 тачек? Вот он, курва, и создает заторы на дорогах
показати весь коментар
16.09.2020 10:22
+5
Долгое время наблюдала КАК на улице Михайловской ( достаточно узкой) две полосы вдоль тротуара были заняты припаркованном авто. При чем под знаком - остановка запрещена
Полицию это совсем не смущало
показати весь коментар
16.09.2020 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чо эти кормильцы с донбасятскими номерами в Киев ломанулись? Есть куча сел с заброшенными хатами. Заезжай и живи
показати весь коментар
16.09.2020 10:19 Відповісти
Я з Донецька,і я і моя сім,я живемо в Києві,тут платимо податки,тому що тут в нас є робота.І в нас 4 авто,без яких ми не зможемо працювати і заробляти.То по вашому нам треба переїхати в село,де немає роботи,і брати з бідної казни допомогу,замість того щоб компетентні структури почали будувати дороги?
показати весь коментар
16.09.2020 12:24 Відповісти
У вас шо сімейний підряд таксистів?
показати весь коментар
16.09.2020 12:27 Відповісти
Та ні,просто в бізнесі без авто,ніяк.
показати весь коментар
16.09.2020 13:13 Відповісти
А чому б і не переїхать !!!! Піднімайте село !!!!
показати весь коментар
16.09.2020 14:56 Відповісти
А ви в якому селі проживаєте?
показати весь коментар
16.09.2020 17:40 Відповісти
То же мне, новость. Прямо, как Америку открыл.
показати весь коментар
16.09.2020 10:19 Відповісти
Оно ж саморегулируется. Каждый олень, кроме своего авто, уносит на рогах с дорог еще один-два и более автомобилей. Естественный отбор.
показати весь коментар
16.09.2020 10:20 Відповісти
У нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин

Если квартиры можно сдавать в аренду, то зачем дубовому румыну 17 тачек? Вот он, курва, и создает заторы на дорогах
показати весь коментар
16.09.2020 10:22 Відповісти
Самая бедная страна в мире))))
показати весь коментар
16.09.2020 10:23 Відповісти
так еще и за растаможку **** жеж зоплочено
показати весь коментар
16.09.2020 10:27 Відповісти
Перед выборами все срочно забеспокоились о пропускной способности дорог Киева...
показати весь коментар
16.09.2020 10:23 Відповісти
Тю, проблема. 300% налог от стоимости авто, и вуаля, дороги чистые.
показати весь коментар
16.09.2020 10:26 Відповісти
В 3-4? Как бы не в 10.
показати весь коментар
16.09.2020 10:26 Відповісти
Береза - редкий идиот
Таким политикам инфраструктуру города доверять нельзя из-за их БЕЗГРАМОТНОСТИ
показати весь коментар
16.09.2020 10:27 Відповісти
А в чем идиотизм, собственно?
показати весь коментар
16.09.2020 10:32 Відповісти
Ниже написала . Чиновники и политики , вместо того , чтобы ездить в города ЕС И учиться у успешных , катаются отдыхать в Оман и Мальдивы
показати весь коментар
16.09.2020 10:33 Відповісти
У меня когда муж приезжал в Братиславу , я все время обращала его внимание , что перестраиваться в полосы надо заранее как только на асфальте появиться укразатель , а не ехать до упора по одной понравившейся полосе . Сейчас он уже привык , а раньше даде спорил - успею перестроиться, по украински . В Киеве Вы сами наверно наблюдаете как иногда авто обгоняют выстроившиеся очереди на поворот и создают проблемы

В Вене и Братиславе просто большие штрафы приводят всех в чувство реальности
показати весь коментар
16.09.2020 10:49 Відповісти
О чем вы говорите - у нас даже внедрение такого привычного для цивилизованного человека явления как "камеры автоматической фиксации скорости" вызвало лютый визг со стороны водителей. Тут дело не только в чиновниках - они-то, может, поедут и поучатся, вот только после этого этих же чиновников прокатят на ближайших выборах собственные граждане, проголосуя за того, кто пообещает "отменить штрафы, убрать с улиц ДПС, прекратить рассылать штрафы с автоматических камер". Тут дело не только в чиновниках...
показати весь коментар
16.09.2020 12:36 Відповісти
Таки да. Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет. В самом широком смысле.
показати весь коментар
16.09.2020 16:13 Відповісти
В Вене тоже много машин , больше чем в Киеве - но таких пробок нет
Во первых правильно сделаны разметки на дорогах и направлены потоки .

Во вторых в европейских городах совсем по иному делают ЛЕВЫЕ ПОВОРОТЫ,
Если в Киеве их просто ликвидировали и ПУСТИЛИ АВТО ПО БОЛЬШИМ КРУГАМ НА РАЗВорот, то к европейских городах левые повороты решают дополнительной левой полосой , что сразу уменьшает пробки , но для жтого на дорогах нужно наносить четкие полосы и повороты. Вся разметка наноситься на дорожном покрытии - что помарает водителю заранее сориентироваться в построении в нужную полосу
показати весь коментар
16.09.2020 10:32 Відповісти
Долгое время наблюдала КАК на улице Михайловской ( достаточно узкой) две полосы вдоль тротуара были заняты припаркованном авто. При чем под знаком - остановка запрещена
Полицию это совсем не смущало
показати весь коментар
16.09.2020 10:35 Відповісти
Вот и сейчас наверно опять паркуют .

Естественно Поэтому многие едут с Крещатика на бульвар Шевченко , что увеличивает там поток машин

Отсутствие нормальных подземных парковок в центре тоже создаёт помехи в движении
Около ******** Плаза часто паркуют авто в три ряда - полицию это тоже не волнует
показати весь коментар
16.09.2020 10:38 Відповісти
В Вене, переполненной авто , специалисты ещё нашли и возможность выделить дорожки под велосипеды
А в Киеве дорогами занимается гребанный совок , который считает что знак Кирпич и запрет левых поворотов решит проблему
В Вене на авто можно спокойно проехать по центру к самому Хофбургу . В Киеве бы перекрыли на километр вокруг от дворца
показати весь коментар
16.09.2020 10:42 Відповісти
Кличко обосрался?
ну да, даже Дубинский снимает ролики про него.
и ну да, я бы сжег ту админку шо не решала за 5 лет шоп все не рабами сидели слушая щанссончег
показати весь коментар
16.09.2020 10:27 Відповісти
Оставь в покое маршрутки!
По закоулкам никто автобусы пускать не будет!
показати весь коментар
16.09.2020 10:58 Відповісти
Потрібно ще збільшити вартість розмитнення.
показати весь коментар
16.09.2020 10:59 Відповісти
Особенно понравилось про ""показательный" ремонт дорог перед выборами". То есть, получается, за некоторое время перед выборами (допустим, в день официального начала предвыборной кампании) городская власть должна заморозить все работы на инфраструктурных объектах? Брест-Литовский (т.н. "Победы"), Воздухофлотский проспекты, Телигы, Васильковская, Палладина и многие другие улицы, капитально отремонтированные в 2016-2020 гг. - это тоже пиар перед выборами? Кстати, за три-четыре года после ремонта они находятся в отличном состоянии.
показати весь коментар
16.09.2020 11:00 Відповісти
Ця проблема може вирішитися лише тоді, коли зубожілий нарід не буде мати грошей на пальне, а до цього все йде.
показати весь коментар
16.09.2020 11:08 Відповісти
Та яке пальне, тут би на пів-вареника десь нашкребти копійчину... Вчора повезло, вдалося голуба спіймати...
показати весь коментар
16.09.2020 11:13 Відповісти
Ви з'їли голуба миру?
показати весь коментар
16.09.2020 11:16 Відповісти
А що залишалося? Сподіваюсь, сьогодні ще спіймаю.
показати весь коментар
16.09.2020 11:21 Відповісти
3-4 раза?
Ха-ха 3-4 раза.
Дорожная инфраструктура планировалась в 50-60х годах. Во сколько раз было меньше автомобилей? Какова максимальная масса автомобиля тогда была?
А кто то считал, сколько кислорода они сжигают ежедневно? А сколько гадости выбрасывают?
Но выход есть. Поднять цену на топливо в 3 раз (для начала).
показати весь коментар
16.09.2020 11:11 Відповісти
Золотые слова. И на электричество в 30-40 раз тоже поднять, чтобы на электромобилях не катались. И вообще, пусть все переходят на экологически чистый гужевой транспорт.
показати весь коментар
16.09.2020 11:20 Відповісти
Я б взагалі залишила на дорогах лише Тесли, а всіх інших пересадила на лісапєти, як завєщал великий Янелох.
показати весь коментар
16.09.2020 11:26 Відповісти
Щоб виробити електрику для тієї ж Тесли або зробити той самий лісапет, необхідно забруднити навколишнє середовище. По інакшому не виходить. Тому всі мають пересаджуватись на коней. А конячі "яблука" з вулиць будуть прибирати спеціально навчені люди. Це додаткові робочі місця.
показати весь коментар
16.09.2020 11:33 Відповісти
Ви бачили вулиці у Північній Кореї? У країні великого чучхе немає заторів від слова зовсім, бо там немає у людей особистого автотранспорту, лише лісапєти.
показати весь коментар
16.09.2020 11:39 Відповісти
Вірно, наздоженем і переженем Північну Корею. Може наші космонавти теж колись зможуть висадитись на Сонці, як це зробили північнокорейські.
показати весь коментар
16.09.2020 11:43 Відповісти
Звичайно! Наші зебільні космонавти кожно дня у «космосі», лише подивіться, як головного касманафта накриває. Він же зовсім неадекватний став. Шо йому там драгдилер Єрмак постачає, невідомо, бо коли його наркобаригою був Богдан, то Янелох дійсно був веселим.
показати весь коментар
16.09.2020 11:59 Відповісти
Всё познается в сравнении.
Для получения 10л. (100 км) бензина из нефти, сколько загрязняется окружающей среды?
Гораздо больше, чем для получения 14 квт. электроэнергии (100 км пробега).
При эксплуатации:
Для сжигания 10 л.бензина нужно 140 кг. воздуха, и выбрасывается около 30 кг вредных веществ.
В электро - 0.
А потом мы удивляемся, почему коронавирус поражает лёгкие, и откуда берутся аллергии.
показати весь коментар
16.09.2020 11:43 Відповісти
Ну, в вашем комментарии есть небольшие манипулятивные моменты.
Урон окружающей среде от производства электричества зависит от метода производства электроэнергии. На сегодняшний день в мире 70% электроэнергии вырабатывают на ТЭС - то есть, в среднем, за счет такого же сжигания топлива.
Для сжигания 10 литров (около 7 кг) бензина действительно нужно около 130-140 кг воздуха, но львиную его долю составляет практически не реагирующий в процессе азот. Кислорода в этой массе около 25 кг - как раз для полного сжигания 7 кг углеводородов. Насчет "30 кг вредных веществ" - все зависит от качества топлива и работы двигателя, 30 кг в данном случае - очень завышенный показатель.
Электрокары хороши для езды по городу по маршруту "дом-работа". И откровенно сдают в случае движения на дальние дистанции.
показати весь коментар
16.09.2020 12:30 Відповісти
Насчет манипуляции. Топ по выбросам сегодня https://bmw.kharkov.ua/ru/efficient-dynamics-120-g-fleet БМВ (ссылка): 120г/км при расходе бензина 3,8л/100км. Большинство ездящих по нашим дорогам, если полностью исправны и заправлены хорошим топливом 300-350 г/км.
У меня про запас лежит генератор (газ/бензин) 3 квт, он расходует около 350/400 г бензина в час.
3 квт мне хватает на проезд 20-25 км.. Т.е. 1.5-2л бензина на 100 км. ТЭЦ работает еще экономнее.
По поводу "дом-работа" согласен. Дальше 300 км не езжу, если нет заправки или мощной розетки в конечной точке. По городу на день 250 км с головой, если мало - есть суперчардж, час и еще есть 250 км. Езжу в Киев поездом, машину в вагон и поехал. Обходится дешевле бензина для такой же поездки.
показати весь коментар
16.09.2020 13:29 Відповісти
Так "вредные выбросы" (соединения серы, оксиды азота, металлорганические соединения) - или же просто выбросы CO2? Если углекислый газ считать "вредным выбросом" - то и вы тогда, просто дыша выбрасываете это "вредное" соединение. А электростанции попросту не могут при сопоставимом уровне выработки энергии выбрасывать меньше углекислого газа - это простые законы физики и химии.
Про суперчардж вы мне напомнили моего знакомого, который, когда у нас речь зашла об электрокарах, очень хорошо сказал - пока скорость зарядки не сравнится со скоростью заполнения пустого бака до полного - я за электрокар не сяду. А у вас "всего лишь" час, после которого всего лишь 250 км.
По сути, при современном развитии электрокаров почти любому гражданину нужно иметь две машины - электромобиль для поездок по городу и традиционный - чтобы ехать куда-то подальше.
Насчет поезда вовсе позабавило. Даже в Украине ездить на общественном транспорте любого типа выходит дешевле, чем на своем авто - хоть это внутригородская маршрутка, хоть это международный поезд. Но нам же понятно, какие преимущества дает личный транспорт?
показати весь коментар
16.09.2020 13:58 Відповісти
Как не странно, СО2 вредный выброс. Всё зависит от количества.
Вдохните 2 раза чистой углекислоты, и всё сразу станет понятно.
Но всё это лирика. Мы проверяли состав воздуха за городом и в районе проспекта.
За городом (1 км) : кислород - 23%, углекислота - 0,04%
В городе : кислород - 17%, углекислота - 1-1,5%
А это для здоровья не очень.
показати весь коментар
16.09.2020 15:04 Відповісти
Вдохните чистого, на 100 %, водяного пара - тоже почувствуете себя нехорошо. Как, в принципе, от дыхания любой воздушной смесью, где низкое парциальное давление кислорода.
Пока не решена проблема со стоимостью, ёмкостью и скоростью заряда батарей - электрокары будут проигрывать традиционным авто. Они и сейчас распространяются в регионах планеты, где их владельцам создаются преференции (от освобождения уплаты ряда сборов и платежей до прямого субсидирования стоимости авто и электроэнергии для заряда), а также в регионах с относительно небольшими расстояниями для поездок. Ну и есть прослойка действительно поборников "экологичности" данного транспорта.
Вот у меня родственники в соседней области, 350 километров, не считая пробок по городу. Чтобы мне к ним ездить на электрокаре, мне нужно или покупать Теслу более высокого класса (которая стоит на уровне премиального традиционного авто), или же планировать остановку посередине маршрута на час минимум, и то, если там мощная электрозаправка.
Можно, конечно, и на поезде ехать, но тогда зачем мне вообще личный транспорт, если по стране ездить на поездах, по городу - на метро и маршрутках?
показати весь коментар
16.09.2020 20:46 Відповісти
Я парю вейп. Пока жив.
Когда я работал на заводе, у одного слесаря возникла идея. Считалось, если спирт разбавить газировкой, он сильнее вставляет. Значит СО2 добавляет кайфа. Спирта у него небыло. Выпил 50 гр. водки и вдохнул углекислоту из шланга. После второго вдоха начали собирать деньги на похороны.
Насчет автомобиля, нужно решить для себя вопрос: "Вам шашечки или ехать?".
ДВС это удобно и комфортно: далеко еду, не парюсь с заправкой ... Не вредно, если 2 автомобиля на квадратный километр.
Однако, с ростом плотности автомобилей растет количество больных раком и аллергиями. Смертность от коронавируса могла быть в 4-5 раз меньше.
Я уже молчу о морально этической стороне, каждый литр купленного бензина - это деньги врагу на вооружение.
показати весь коментар
17.09.2020 10:24 Відповісти
А мясо кушаете?) По последним данным, в Европе парниковых газов больше производит животноводство, чем автомобили...
показати весь коментар
25.09.2020 23:03 Відповісти
Электро они хитрые. Солнечные панели, ветер ...
показати весь коментар
16.09.2020 11:44 Відповісти
можно обложить налогом каждое посадочное место.
показати весь коментар
16.09.2020 11:36 Відповісти
Задрал уже со своими перехватывающими стоянками. А самому слабо на маршрутке передвигаться, или не царское это дело?
показати весь коментар
16.09.2020 14:13 Відповісти
Может быть, зря институт прописки отменили? Села пустеют, все в города ломятся, в первую очередь - в Киев.
показати весь коментар
16.09.2020 16:11 Відповісти
 
 