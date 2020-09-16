Бюджет-2021 під кодовою назвою "всім все" ризикує перетворитися на "нікому нічого", - Острікова
Бюджет-2021 не відповідає реальному стану речей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова.
"В бюджеті-2021 закладене зростання ВВП у 4.6%... Для порівняння максимальне зростання ВВП з 2016 по 2019 рік було 3.4%. Як нинішня команда збирається зробити 4.6% в умовах кризи та пандемії – невідомо", - зазначає Острікова.
Вона додає, що неправильні прогнози щодо зростання ВВП ставлять під сумнів виконання бюджету, "а це означає, що владі потрібно буде або шукати додаткові доходи, або не фінансувати якісь витрати, а швидше за все - і те, і інше".
Острікова також говорить, що закладати в доходи бюджету надії на результати боротьби зі злочинами неможливо.
"Однак, в бюджет закладено мільярди від надій, що схеми припиняться, що може означати - податкова отримає додаткові інструменти не відшкодовувати ПДВ, зупиняти реєстрацію податкових накладних, інакше тиснути на платників", - зазначає екснардепка.
"Підвищення мінімальної зарплати потішить перед виборами тих, в кого були низькі доходи. Але для всіх зросте податок на нерухомість, ФОПи 2ї групи заплатять більше єдиного податку, підприємці заплатять більше ЄСВ. А ще й зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, а вони там немалі – від 1 до 30 МЗП (в першому півріччі 2021 це від 6 тис грн до 180 тис грн)", - додає Острікова.
Що реально може збутися, резюмує екснардепка, це дефіцит в 279 млрд і запозичення в 684,7 млрд.
"Ось ці прогнози якщо й збудуться, то вони вже страшні. Але враховуючи, як все "прораховано" в інших пунктах, то тут можуть бути гірші показники. Додамо сюди ще й прохолоду у стосунках з МВФ та відсутність розуміння, коли до нас прибуде місія для перегляду виконання Україною умов програми, а як наслідок – відсутність вчасно наданого другого траншу", - зазначає Острікова.
Будь ласка, зачекайте...
Будет доллар по 35 - и денег напечатаем, вот и весь бюджет!
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/on-shutil-gerus-zayavil-chto-zelenskiy-ne-obeschal-snizit-tarify "Он шутил". Герус заявил, что Зеленский не обещал снизить тарифы
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.
Привет, мои любимые "буратины".
Хотите новостями поделюсь? Важными. Которые "мажутся" на хлеб.
Кабин сократил расходы на субсидии в проекте бюджета на 2021 год (минус 2,7 миллиарда гривень).
Если про "барыге" Порошенко субсидии получали 8 миллионов человек, то сейчас - всего три миллиона.
В следующем году еще кому-то скажут: "Денег нет, но вы держитесь".
"Хуже не будет", ага.
В проекте бюджета на 2021 год, расходы на содержание Зеленского и его ОПы вырастут на 40% и составят 1 миллиард 266 миллионов грн.
То есть, почти 3,5 миллиона в день. Учили в школе закон сохранения: "Если что-то где-то прибавилось, то это что-то где-то убавилось"?
Убавится в ваших карманАх, дорогие мои "буратины". Смотрите абзац про субсидии.
"Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 по 4,5 миллиона грн. каждый.
На тех лимузинах будут ездить типы типа Сирожы Лещенко, который вас агитировал против "барыг", а вам достанутся "убитые" вагоны или поедете на маршрутке, в пять раз дороже.
В 2020 году, в Украине соберут самый низкий за последние 4 года урожай.
И погода тут ни при чем - в прошлом году точно такая же була. Просто теперь во власти - проФФесионалы .
Это значит, что хлебушек и булочки подорожают. И печеньки тоже. Для вас.
А "Слуг" в буфете Верховной Рады - кормят по "демократическим" ценам.
В 2020 году, объем внешней торговли упал на 7 миллиардов долларов.
А экспортеры у нас - главные наполнители бюджета (малый бизнес уже убит напрочь) и это значит, что вы будете кушать не повышенные пенсии и зарплаты, а обещания.
Впрочем, их уже кушают учителя и медики. Ибо после того, как по телевизору торжественно огласили постановление о повышении зарплат, в министерствах тихонько сказали, что эти постановления остановлены, ибо "Денег нет, но вы..."
Расходы на медицинское обслуживание сотрудников Офиса Президента, самого президента, членов Кабмина и депутатов согласно проекта бюджета на 2021 год вырастут на 200 миллионов, и составят 1 миллиард грн.
Смотрите на абзац про субсидии.
Ну, а вас будут лечить за ваши деньги. Кстати, обещанной монетизации "пакета новорожденного" - всё нет. Пакеты уже перестали выдавать, а деньги еще не начали и когда начнут - неизвестно.
Главное - по телевизору красивно рассказать.
А на деле - "Денег нет, но вы держитесь..."
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно. Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия" у нас 13 человек погибли и неизвестное количество "300".
Только теперь большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших компенсации не получат, или получат "урезанные".
Зато на ОПу преЗЕдента деньги нашли с запасом, смотрите соответствующий абзац.
П.Бондаренко
1. Бандитское государство.
Итак, лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных специалистов о факте отравления Навального химическим оружием из группы "Новичок", тем самым опровергнув заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального. Похоже, добытые спецслужбами Беларуси пленки, записывались в одной студии с пленками Байден - Порошенко.
А тем временем, в Мацквабаде назначили козла отпущения - главного судмедэксперта Кацапии, А.Ковалёва - уволили. Именно он проводил манипуляции с биоматериалом Навального, и убедил кремлевского чекиста, что яд полностью вышел и обнаружить его невозможно. Но немцы обнаружили.
За Ковалёва уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.
2. Ростов ближе, чем кажется.
Наши "переговорщики" часто говорят о компромиссе, но если мы что-то даем, а взамен ничего не получаем, тогда это не компромисс, это - капитуляция.
Если взять все заявления "слуг", начиная с консультативного совета Сивохи, разговоры про подачу воды в Крым, факапы Кравчука и Фокина, инспекцию наших позиций и сложить в логическую цепочку, то мы увидим, как слуги профессионально расширяют "окно Овертона", убеждая нас, что капитуляция - это нормально.
Уже стало понятно, что они никуда не уйдут и здесь два варианта: либо их снесут, либо они сдадут Украину, как стеклотару в приемный пункт.
Но для сноса должны быть проведены определенные подготовительные мероприятия, такие как поездки на дачу к Зеленскому, протесты под Радой по вагнеровцам с перекрытием дорог и так далее.
Таким образом, происходит созревание "коллективного разума" - переход от разговоров к действиям.
Чем шире будет раскрываться "окно Овертона" по капитуляции, тем быстрее будет созревать "коллективный разум". В конце концов, инстинкт самосохранения возьмет вверх.
Украинцы медленно запрягают, но быстро едут. Это не фигура речи, это аксиома.
Доказано на практике.
3. Один раз - не Айварас.
За год работы Айвараса Абромавичуса в "Укроборонпроме", экспорт вооружений упал втрое.
За 6 месяцев 2020, Укроборонпром экспортировал на $ 145 млн, в то время за прошлый год, без зеленого воздействия, продукции продано на $ 908 млн. Так мощно нае*нуть направление, которое давало значительные прибыли Украине - надо уметь. Вооружение армии поставили на паузу. Даже ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", на которых знатно пиарится Зеленский, последний раз финансировались во времена Порошенко.
Абсолютно не стало позитивных новостей, которые, я напомню - так или иначе были при "барыге". На которые моментально на пару с свиньями и собаками начинал набрасывать петушарий из малороссийского угла.
Не стало ежедневных новостей о задержании чинуш на взятках, контрабанды на границе.
Видели, как бубочка так пальцем показал, и запретил чинушам воровать, а контрабас контрабасить?
Зато каждый месяц, по сравнению с правлением "барыги", недобор с таможни 5-10 ярдов.
Выкуси, порохоскот!
4. Ахтунг! Ахтунг!
В Беларусь прибыли военные 76-й ДШД Кацапии, которая участвовала в агрессии против Украины.
Асимметричные военные действия по сдерживанию агрессора накануне "Кавказ 2020", на востоке и юге и в Черном море начала Украина.
Вчера сразу 3 американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofotress и 3 заправщика KC-135 вошли в воздушное пространство Украины в сопровождении украинских истребителей. Эскадрилья совершила облет побережья оккупированного Крыма - патрулирования станут регулярными, как и полыхания стульчаков в Кремле.
ВСУ проведет учения "Объединенные усилия - 2020". Активная фаза пройдет в последней декаде сентября.
Также, в этих учениях на юге Украины, будут участвовать представители стран НАТО. В рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений, будет проверена боевая готовность, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, расположенных на юге Украины.
А украинские спецназовцы провели совместные тренировки с авиационным компонентом сил "BLUFOR" в ходе подготовки к активной фазе международных учений Combined Resolve XIV.
Во время тренировки привлекались вертолеты UH-60 "Black Hawk" и CH-47 "Chinook".
Вот такой ответ на бряцание оружия российского агрессора!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
Финал