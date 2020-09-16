Бюджет-2021 під кодовою назвою "всім все" ризикує перетворитися на "нікому нічого", - Острікова

Бюджет-2021 не відповідає реальному стану речей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексдепутатка Тетяна Острікова.

"В бюджеті-2021 закладене зростання ВВП у 4.6%... Для порівняння максимальне зростання ВВП з 2016 по 2019 рік було 3.4%. Як нинішня команда збирається зробити 4.6% в умовах кризи та пандемії – невідомо", - зазначає Острікова.

Вона додає, що неправильні прогнози щодо зростання ВВП ставлять під сумнів виконання бюджету, "а це означає, що владі потрібно буде або шукати додаткові доходи, або не фінансувати якісь витрати, а швидше за все - і те, і інше".

Читайте також: Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету

Острікова також говорить, що закладати в доходи бюджету надії на результати боротьби зі злочинами неможливо.

"Однак, в бюджет закладено мільярди від надій, що схеми припиняться, що може означати - податкова отримає додаткові інструменти не відшкодовувати ПДВ, зупиняти реєстрацію податкових накладних, інакше тиснути на платників", - зазначає екснардепка.

"Підвищення мінімальної зарплати потішить перед виборами тих, в кого були низькі доходи. Але для всіх зросте податок на нерухомість, ФОПи 2ї групи заплатять більше єдиного податку, підприємці заплатять більше ЄСВ. А ще й зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, а вони там немалі – від 1 до 30 МЗП (в першому півріччі 2021 це від 6 тис грн до 180 тис грн)", - додає Острікова.

Що реально може збутися, резюмує екснардепка, це дефіцит в 279 млрд і запозичення в 684,7 млрд.

Читайте: Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду

"Ось ці прогнози якщо й збудуться, то вони вже страшні. Але враховуючи, як все "прораховано" в інших пунктах, то тут можуть бути гірші показники. Додамо сюди ще й прохолоду у стосунках з МВФ та відсутність розуміння, коли до нас прибуде місія для перегляду виконання Україною умов програми, а як наслідок – відсутність вчасно наданого другого траншу", - зазначає Острікова.